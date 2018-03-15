Как подписать кто есть кто на фото в уже созданном фото-Альбоме?
Как переместить фото в Альбоме на требуемое место?
Как подписать кто есть кто на фото в уже созданном фото-Альбоме?
Как переместить фото в Альбоме на требуемое место?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возможно ли хранить программы (ссылки на программы он-лайн) в диске, так, чтоб они были в виде ярлыков, нажав на который попадаешь в онлайн-программу? Есть ли у Яндекса нечто типа "компьютер он-лайн", пользоваться которым возможно с любого устройства?
Как сделать в диске общий доступ на документ, картинку, видео? Почему Ворд в диске менее функционален нежели Ворд установленный в ПК (например: вставленную картинку невозможно передвинуть по листу, отсутствует "сквозное обтекание текстом"), почему так?
Добрый день! Есть проблема! У меня включена "автозагрузка фото и видео", всё работало хорошо, но месяца 2-3 назад фотки и видео перестали загружаться в папку "фотокамера"! Она теперь вечно пуста! Все фотки теперь загружаются в раздел "Все фото" Как это исправить? Как сделать всё как было?