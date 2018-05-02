Да ребята. Плохи наши дела. Я с веб интерфейса переименовываю папку, а у меня создаётся новая папка. И всё это потому как я прикинулся тупым юзверем и переименовал папку использую десктоп клиент. Мой Web клиент видит что по этому пути нет папки и создаёт новую.

Объясняю почему так происходит:

Нет ID — идентификатора папки или файла. Я могу менять папку как мне захочется, но при этом ID остаётся неизменным. По этому ID я могу проверить изменилось ли название папки.

Теперь мне кто-нибудь может объяснить как это я сделаю использую лишь путь к файлу или папке.

Ну все облачные используют ID (Box, Dropbox, Onedrive, Google Drive) почему тут его не оказалось.