Доброго времени суток! Столкнулся со смешным, как мне кажется, затруднением)
Использую sdk диска в своем приложении под Андроид. sdk позволяет легко получить список файлов с метаданными, легко загружать сами файлы. Но в метаданных превью указывается как полноценная ссылка на ресурс. У sdk я не смог найти методов, позволяющих скачать файл по прямой ссылке, а при попытке скачать его другими средствами получаю ошибки, связанные, насколько я могу судить, с необходимостью авторизации. Сам я новичок в этой стезе, вполне возможно что упускаю что-то очень простое, а то и очевидное, но надеюсь тут мне смогут подсказать куда копать. Заранее спасибо!