Клуб API Диска

май 2018
Получить превью файла с помощью sdk
2 мая 2018, 07:01

Доброго времени суток! Столкнулся со смешным, как мне кажется, затруднением)

Использую sdk диска в своем приложении под Андроид. sdk позволяет легко получить список файлов с метаданными, легко загружать сами файлы. Но в метаданных превью указывается как полноценная ссылка на ресурс. У sdk я не смог найти методов, позволяющих скачать файл по прямой ссылке, а при попытке скачать его другими средствами получаю ошибки, связанные, насколько я могу судить, с необходимостью авторизации. Сам я новичок в этой стезе, вполне возможно что упускаю что-то очень простое, а то и очевидное, но надеюсь тут мне смогут подсказать куда копать. Заранее спасибо!

2 комментария
yandex sdk
Где идинтификатор файла или папки?
11 мая 2018, 18:33

Да ребята. Плохи наши дела. Я с веб интерфейса переименовываю папку, а у меня создаётся новая папка. И всё это потому как я прикинулся тупым юзверем и переименовал папку использую десктоп клиент. Мой Web клиент видит что по этому пути нет папки и создаёт новую.

Объясняю почему так происходит:

Нет ID — идентификатора папки или файла. Я могу менять папку как мне захочется, но при этом ID остаётся неизменным. По этому ID я могу проверить изменилось ли название папки.

Теперь мне кто-нибудь может объяснить как это я сделаю использую лишь путь к файлу или папке.

Ну все облачные используют ID (Box, Dropbox, Onedrive, Google Drive) почему тут его не оказалось.

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Автозагрузка в Яндекс Диск - удобное решение!
12 мая 2018, 11:05

Друзья и разработчики Яндекс Диска, огромная вам признательность и благодарность за этот качественный сервис. Вы сделали огромную работу, и её можно оценить как талантливую и без сомнений -  "для людей". 

Хочу вам рассказать о функции, которая оказалась как я понял потеряна в обновлении 3.0 - это автозагрузка с внешних накопителей. Я очень полюбил сервис в том числе и за эту функцию. Много раз мои фотографии с карт ридера были загружены в альбомы автоматом и это очень экономило время, а потом я так привык, что знал, о том, что мне достаточно вставить карту и Диск позаботиться о моём времени. Я признаюсь расстроился, когда в новом обновлении эту функцию убрали, она спасала меня много раз, когда не было времени на то, чтобы делать всё вручную, и кликать. Вы ускоряли и оптимизировали мою жизнь с автозагрузкой. Уверен настроив эту функцию на определённые флеш диски любой фотограф выигрывает в продуктивности.

Пишу вам в режиме "горячего старта", не узнав подробностей отключения этой функции. Если причины невероятно глубоко разумные, то прошу меня извинить. В любом случае я голосую за обновление 3.0 Вы молодцы!

Спасибо. С уважением к разработчикам, ваш пользователь Николай. 

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Исчезают файлы из папок
21 мая 2018, 11:51

Что делать , очень много фоток потеряно , много файлов загруженных в первое время регистрации диска ,и сейчас фото исчезают 

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