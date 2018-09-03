Клуб API Диска

сентябрь 2018
Управление программой Яндекс.Диск из других приложений
3 сентября 2018, 14:45

Подскажите, какие еще ключи доступны для управления программой Я.Диск v.3?

Пока нарыл сам:
1. Загрузка без открытия окна программы:
"C:\Program Files\Yandex\YandexDisk2\bin\YandexDisk2.exe" -autostart

2. Загрузка с открытием окна программы:
"C:\Program Files\Yandex\YandexDisk2\bin\YandexDisk2.exe" -startmenu

3. Закрытие программы:
"C:\Program Files\Yandex\YandexDisk2\bin\YandexDisk2.exe" -shutdown

Нет комментариев
Защита файлов от вирусов -шифраторов.
8 сентября 2018, 15:28

Добрый день.  недавно столкнулся с проблемой взлома одного из клиентов - были   стерты  и зашифрованы все файлы на ЯД - включая корзину.

Очень хотелось бы  чтобы из платной редакции программы  была  убрана кнопка - очистить корзину. для того чтобы было невозможно удалить  файлы без подтверждения.

как  вариант - очистка  корзины должна быть привязана к двухфакторной авторизации. или   любой другой  вариант - когда становится невозможно удаляить файлы из корзины с компьютера

1 комментарий
Загрузка файла на Диск
10 сентября 2018, 15:31

Пытаюсь сделать синхронизацию файлов из 1С на Я.Диск через REST API.
Файлы до 5Гб отправляются, а есть файл 8.6 ГБ - уже нет, хотя в доках идет речь о 10ГБ.

Может кто знает в чем дело. Реализовано ли загрузка по частям больших файлов?

1 комментарий
Yandex Disk Api last-uploaded https://cloud-api.yandex.net:443/v1/disk/resources/last-uploaded?limit=20&preview_size=XL
10 сентября 2018, 18:15

https://cloud-api.yandex.net:443/v1/disk/resources/last-uploaded?limit=20&preview_size=XL

Отдает 

1: "modified": "2018-09-10T10:14:04+00:00",
2: "modified": "2016-09-08T20:24:32+00:00",

Не учитывается год, файлы в промежутке дат есть.

1 комментарий
Публикация файла (генерация публичной ссылки) через API и через веб-интерфейс
25 сентября 2018, 10:49

Иногда при публикации файла через API приходит ссылка, но по факту файл не публикуется. Через веб-интерфейс этот файл обозначен как непубличный. НО, после публикации этого файла средствами веб-интерфейса (кнопка "поделиться") генерируется другая ссылка, отличная от ссылки, полученной через API. В результате - файл публикуется, и обе полученные ссылки становятся рабочими и ведущими на один и тот же файл.

https://yadi.sk/d/Vrvuw2FmHfX8Xg - ссылка из API

https://yadi.sk/d/paM4iBYu6aXq7Q - ссылка из веб-интерфейса

Это не постоянный баг. Возникает время от времени.

Нет комментариев
Скачивать файлы с Диска через приложение неудобно! Синхронизация и интуитивное пользование плохое.
26 сентября 2018, 15:36

При двойном клике начинается открытие файла и его скачивание, зачем? Если потоковое видео нельзя просмотреть через плеер, например бесплатный VLC, то зачем предлагать открыть? Сделайте по двойному клику просто скачивание в папку для загрузки, которую указал в настройках программы, будет работать по принцыпу торрент и ftp клиентов и это понятно большинству пользователей. При этом не будет появляться окно открывания, а будет создаваться задача скачивания.

Кнопка "Скачать на компьютер" - логично нажать и ждать от этого не синхронизацию, а то что файлы скачаются на компьютер и останутся в облаке. У меня так из облака 100гб стёрлось! Пришлось обратно возвращать! Либо кнопку переименовать в "Перенести на компьютер" и добавить рядом с ней кнопку именно "Скачать" либо изменить её действие, чтобы она не синхронизировала и удаляла, а просто скачивала, как это и должно быть.

Саму скачку вы запрятали очень неудобно и переименовали опять. "Создать копию на компьютере" - зачем так сложно? Назовите её "Скачать". Зачем вообще удалять из облака файлы? У меня 1тб платная подписка, я хочу удобства а не геморрой. Я сам решаю что удалять из облака а что нет и не хочу иметь дубликаты на своём компьютере файлов из облака. Хочу сам выбирать место куда скачать каждый отдельный файл, например файл весом более 15гб не влезет у меня в папку загрузки! Мне приходиться каждый раз её переназначать! Зачем?

Ну и по поводу синхронизации. Мне она вообще ненужна и папка в проводнике бесит! Приходиться в реестре её выпиливать, чтобы пропала. Версия 2.0 была гораздо удобнее и иконка в трее в виде синего круга была гораздо приятнее и информативнее. Ладно это уже мои придирки по интерфейсу, но могли бы и учесть это не одного меня бесит.

А теперь о конкурентах - у меня еще есть платная подписка mail облако, так вот там нет синхронизации этой долбанной, при запуске, появляется диск и отображается среди всех остальных с нужной мне буквой, на который я могу закачать как на обычный жесткий диск в любое удобное место нужный файл и скачать нужный мне файл опять таки в любое нужное мне место на любом диске, миную папку загрузки и синхронизации, без переназначения папки синхронизации. Не висит никакая папка синхронизации в проводнике. Вы хоть смотрите на конкурентов то. Вашей программой неудобно пользоваться. Сижу на версии 2.0 там как раз нет этой дурацкой синхронизации и более понятно подписаны кнопки. 

Надеюсь вы стремитесь сохранить клиентов. Так как мой друг не стал покупать подписку, а продлил на mail облако, именно из за убогой программы, которая дезинформарует своими кнопками, а нужные спрятаны и еще переименованы, логически неправильно. Все всегда и везде ищут кнопку "Скачать" а не "Создать копию на компьютере". Если не поправите, то то же перейду на mail облако, до этого у него было приложение ещё хуже чем у вас, но там вняли критике и сделали отличное приложение, единственный его недостаток, это использование интерфейса проводника, что неудобно, так как я предпочитаю отдельно приложение, которое можно свернуть в трей.

Нет комментариев