При двойном клике начинается открытие файла и его скачивание, зачем? Если потоковое видео нельзя просмотреть через плеер, например бесплатный VLC, то зачем предлагать открыть? Сделайте по двойному клику просто скачивание в папку для загрузки, которую указал в настройках программы, будет работать по принцыпу торрент и ftp клиентов и это понятно большинству пользователей. При этом не будет появляться окно открывания, а будет создаваться задача скачивания.

Кнопка "Скачать на компьютер" - логично нажать и ждать от этого не синхронизацию, а то что файлы скачаются на компьютер и останутся в облаке. У меня так из облака 100гб стёрлось! Пришлось обратно возвращать! Либо кнопку переименовать в "Перенести на компьютер" и добавить рядом с ней кнопку именно "Скачать" либо изменить её действие, чтобы она не синхронизировала и удаляла, а просто скачивала, как это и должно быть.

Саму скачку вы запрятали очень неудобно и переименовали опять. "Создать копию на компьютере" - зачем так сложно? Назовите её "Скачать". Зачем вообще удалять из облака файлы? У меня 1тб платная подписка, я хочу удобства а не геморрой. Я сам решаю что удалять из облака а что нет и не хочу иметь дубликаты на своём компьютере файлов из облака. Хочу сам выбирать место куда скачать каждый отдельный файл, например файл весом более 15гб не влезет у меня в папку загрузки! Мне приходиться каждый раз её переназначать! Зачем?



Ну и по поводу синхронизации. Мне она вообще ненужна и папка в проводнике бесит! Приходиться в реестре её выпиливать, чтобы пропала. Версия 2.0 была гораздо удобнее и иконка в трее в виде синего круга была гораздо приятнее и информативнее. Ладно это уже мои придирки по интерфейсу, но могли бы и учесть это не одного меня бесит.

А теперь о конкурентах - у меня еще есть платная подписка mail облако, так вот там нет синхронизации этой долбанной, при запуске, появляется диск и отображается среди всех остальных с нужной мне буквой, на который я могу закачать как на обычный жесткий диск в любое удобное место нужный файл и скачать нужный мне файл опять таки в любое нужное мне место на любом диске, миную папку загрузки и синхронизации, без переназначения папки синхронизации. Не висит никакая папка синхронизации в проводнике. Вы хоть смотрите на конкурентов то. Вашей программой неудобно пользоваться. Сижу на версии 2.0 там как раз нет этой дурацкой синхронизации и более понятно подписаны кнопки.

Надеюсь вы стремитесь сохранить клиентов. Так как мой друг не стал покупать подписку, а продлил на mail облако, именно из за убогой программы, которая дезинформарует своими кнопками, а нужные спрятаны и еще переименованы, логически неправильно. Все всегда и везде ищут кнопку "Скачать" а не "Создать копию на компьютере". Если не поправите, то то же перейду на mail облако, до этого у него было приложение ещё хуже чем у вас, но там вняли критике и сделали отличное приложение, единственный его недостаток, это использование интерфейса проводника, что неудобно, так как я предпочитаю отдельно приложение, которое можно свернуть в трей.