Доброго времени суток всем!

Собственно, сабж...

Я знаю, что загрузить файл с исходными датами создания и модификации возможно!Поскольку сам это делал через davfs2, смонтировав Я-диск в папку локальной ФС.

Но у davfs2 проблема при работе с разветвленной структурой папок и большим количеством файлов... Периодически просто не считывает (или считывает с огромной задержкой) содержимое папки и показывает её пустой.

При отправке файла на я-диск через cadaver, или аналогичные программы (rclone etc.) даты создания и модификации файла становятся равными моменту закачки, что неприемлемо по условиям задачи.

Собственно вопрос: КАК при отправке файла через API WebDAV (или REST), указать что он должен иметь заданные create-time и modification-time???

Клиент Я-диска для linux не предлагать! Он с я-диска потрет файлы, которых нет на локальной ФС, а мне нужен накапливающийся backup...