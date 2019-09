Всем привет.

Подключаю в свой проект Яндекс.Диск

implementation 'com.yandex.android:disk-restapi-sdk:1.0'

Но при компиляции проекта выходит ошибка, связанная с Proguard. Подскажите как прописать исключение для правила proguard-rules.pro.

Сама ошибка:

org.gradle.execution.MultipleBuildFailures: Build completed with 1 failures. at org.gradle.initialization.DefaultGradleLauncher$ExecuteTasks.run(DefaultGradleLauncher.java:358) at org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationExecutor$RunnableBuildOperationWorker.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:300) at org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationExecutor$RunnableBuildOperationWorker.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:292) at org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationExecutor.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:174) at org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationExecutor.run(DefaultBuildOperationExecutor.java:90) at org.gradle.internal.operations.DelegatingBuildOperationExecutor.run(DelegatingBuildOperationExecutor.java:31) at org.gradle.initialization.DefaultGradleLauncher.runTasks(DefaultGradleLauncher.java:219) at org.gradle.initialization.DefaultGradleLauncher.doBuildStages(DefaultGradleLauncher.java:149) at org.gradle.initialization.DefaultGradleLauncher.executeTasks(DefaultGradleLauncher.java:124) at org.gradle.internal.invocation.GradleBuildController$1.call(GradleBuildController.java:77) at org.gradle.internal.invocation.GradleBuildController$1.call(GradleBuildController.java:74) at org.gradle.internal.work.DefaultWorkerLeaseService.withLocks(DefaultWorkerLeaseService.java:154) at org.gradle.internal.work.StopShieldingWorkerLeaseService.withLocks(StopShieldingWorkerLeaseService.java:38) at org.gradle.internal.invocation.GradleBuildController.doBuild(GradleBuildController.java:96) at org.gradle.internal.invocation.GradleBuildController.run(GradleBuildController.java:74) at org.gradle.tooling.internal.provider.runner.BuildModelActionRunner.run(BuildModelActionRunner.java:55) at org.gradle.launcher.exec.ChainingBuildActionRunner.run(ChainingBuildActionRunner.java:35) at org.gradle.launcher.exec.ChainingBuildActionRunner.run(ChainingBuildActionRunner.java:35) at org.gradle.tooling.internal.provider.ValidatingBuildActionRunner.run(ValidatingBuildActionRunner.java:32) at org.gradle.launcher.exec.RunAsBuildOperationBuildActionRunner$3.run(RunAsBuildOperationBuildActionRunner.java:50) at org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationExecutor$RunnableBuildOperationWorker.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:300) at org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationExecutor$RunnableBuildOperationWorker.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:292) at org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationExecutor.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:174) at org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationExecutor.run(DefaultBuildOperationExecutor.java:90) at org.gradle.internal.operations.DelegatingBuildOperationExecutor.run(DelegatingBuildOperationExecutor.java:31) at org.gradle.launcher.exec.RunAsBuildOperationBuildActionRunner.run(RunAsBuildOperationBuildActionRunner.java:45) at org.gradle.tooling.internal.provider.SubscribableBuildActionRunner.run(SubscribableBuildActionRunner.java:51) at org.gradle.launcher.exec.InProcessBuildActionExecuter$1.transform(InProcessBuildActionExecuter.java:47) at org.gradle.launcher.exec.InProcessBuildActionExecuter$1.transform(InProcessBuildActionExecuter.java:44) at org.gradle.composite.internal.DefaultRootBuildState.run(DefaultRootBuildState.java:79) at org.gradle.launcher.exec.InProcessBuildActionExecuter.execute(InProcessBuildActionExecuter.java:44) at org.gradle.launcher.exec.InProcessBuildActionExecuter.execute(InProcessBuildActionExecuter.java:30) at org.gradle.launcher.exec.BuildTreeScopeBuildActionExecuter.execute(BuildTreeScopeBuildActionExecuter.java:39) at org.gradle.launcher.exec.BuildTreeScopeBuildActionExecuter.execute(BuildTreeScopeBuildActionExecuter.java:25) at org.gradle.tooling.internal.provider.ContinuousBuildActionExecuter.execute(ContinuousBuildActionExecuter.java:80) at org.gradle.tooling.internal.provider.ContinuousBuildActionExecuter.execute(ContinuousBuildActionExecuter.java:53) at org.gradle.tooling.internal.provider.ServicesSetupBuildActionExecuter.execute(ServicesSetupBuildActionExecuter.java:62) at org.gradle.tooling.internal.provider.ServicesSetupBuildActionExecuter.execute(ServicesSetupBuildActionExecuter.java:34) at org.gradle.tooling.internal.provider.GradleThreadBuildActionExecuter.execute(GradleThreadBuildActionExecuter.java:36) at org.gradle.tooling.internal.provider.GradleThreadBuildActionExecuter.execute(GradleThreadBuildActionExecuter.java:25) at org.gradle.tooling.internal.provider.ParallelismConfigurationBuildActionExecuter.execute(ParallelismConfigurationBuildActionExecuter.java:43) at org.gradle.tooling.internal.provider.ParallelismConfigurationBuildActionExecuter.execute(ParallelismConfigurationBuildActionExecuter.java:29) at org.gradle.tooling.internal.provider.StartParamsValidatingActionExecuter.execute(StartParamsValidatingActionExecuter.java:59) at org.gradle.tooling.internal.provider.StartParamsValidatingActionExecuter.execute(StartParamsValidatingActionExecuter.java:31) at org.gradle.tooling.internal.provider.SessionFailureReportingActionExecuter.execute(SessionFailureReportingActionExecuter.java:59) at org.gradle.tooling.internal.provider.SessionFailureReportingActionExecuter.execute(SessionFailureReportingActionExecuter.java:44) at org.gradle.tooling.internal.provider.SetupLoggingActionExecuter.execute(SetupLoggingActionExecuter.java:46) at org.gradle.tooling.internal.provider.SetupLoggingActionExecuter.execute(SetupLoggingActionExecuter.java:30) at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.ExecuteBuild.doBuild(ExecuteBuild.java:67) at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.BuildCommandOnly.execute(BuildCommandOnly.java:36) at org.gradle.launcher.daemon.server.api.DaemonCommandExecution.proceed(DaemonCommandExecution.java:122) at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.WatchForDisconnection.execute(WatchForDisconnection.java:37) at org.gradle.launcher.daemon.server.api.DaemonCommandExecution.proceed(DaemonCommandExecution.java:122) at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.ResetDeprecationLogger.execute(ResetDeprecationLogger.java:26) at org.gradle.launcher.daemon.server.api.DaemonCommandExecution.proceed(DaemonCommandExecution.java:122) at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.RequestStopIfSingleUsedDaemon.execute(RequestStopIfSingleUsedDaemon.java:34) at org.gradle.launcher.daemon.server.api.DaemonCommandExecution.proceed(DaemonCommandExecution.java:122) at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.ForwardClientInput$2.call(ForwardClientInput.java:74) at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.ForwardClientInput$2.call(ForwardClientInput.java:72) at org.gradle.util.Swapper.swap(Swapper.java:38) at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.ForwardClientInput.execute(ForwardClientInput.java:72) at org.gradle.launcher.daemon.server.api.DaemonCommandExecution.proceed(DaemonCommandExecution.java:122) at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.LogAndCheckHealth.execute(LogAndCheckHealth.java:55) at org.gradle.launcher.daemon.server.api.DaemonCommandExecution.proceed(DaemonCommandExecution.java:122) at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.LogToClient.doBuild(LogToClient.java:62) at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.BuildCommandOnly.execute(BuildCommandOnly.java:36) at org.gradle.launcher.daemon.server.api.DaemonCommandExecution.proceed(DaemonCommandExecution.java:122) at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.EstablishBuildEnvironment.doBuild(EstablishBuildEnvironment.java:81) at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.BuildCommandOnly.execute(BuildCommandOnly.java:36) at org.gradle.launcher.daemon.server.api.DaemonCommandExecution.proceed(DaemonCommandExecution.java:122) at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.StartBuildOrRespondWithBusy$1.run(StartBuildOrRespondWithBusy.java:50) at org.gradle.launcher.daemon.server.DaemonStateCoordinator$1.run(DaemonStateCoordinator.java:295) at org.gradle.internal.concurrent.ExecutorPolicy$CatchAndRecordFailures.onExecute(ExecutorPolicy.java:63) at org.gradle.internal.concurrent.ManagedExecutorImpl$1.run(ManagedExecutorImpl.java:46) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617) at org.gradle.internal.concurrent.ThreadFactoryImpl$ManagedThreadRunnable.run(ThreadFactoryImpl.java:55) at java.lang.Thread.run(Thread.java:745) Caused by: org.gradle.api.tasks.TaskExecutionException: Execution failed for task ':app:transformClassesAndResourcesWithProguardForRelease'. at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ExecuteActionsTaskExecuter.executeActions(ExecuteActionsTaskExecuter.java:110) at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ExecuteActionsTaskExecuter.execute(ExecuteActionsTaskExecuter.java:77) at org.gradle.api.internal.tasks.execution.OutputDirectoryCreatingTaskExecuter.execute(OutputDirectoryCreatingTaskExecuter.java:51) at org.gradle.api.internal.tasks.execution.SkipUpToDateTaskExecuter.execute(SkipUpToDateTaskExecuter.java:59) at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ResolveTaskOutputCachingStateExecuter.execute(ResolveTaskOutputCachingStateExecuter.java:54) at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ValidatingTaskExecuter.execute(ValidatingTaskExecuter.java:59) at org.gradle.api.internal.tasks.execution.SkipEmptySourceFilesTaskExecuter.execute(SkipEmptySourceFilesTaskExecuter.java:101) at org.gradle.api.internal.tasks.execution.FinalizeInputFilePropertiesTaskExecuter.execute(FinalizeInputFilePropertiesTaskExecuter.java:44) at org.gradle.api.internal.tasks.execution.CleanupStaleOutputsExecuter.execute(CleanupStaleOutputsExecuter.java:91) at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ResolveTaskArtifactStateTaskExecuter.execute(ResolveTaskArtifactStateTaskExecuter.java:62) at org.gradle.api.internal.tasks.execution.SkipTaskWithNoActionsExecuter.execute(SkipTaskWithNoActionsExecuter.java:59) at org.gradle.api.internal.tasks.execution.SkipOnlyIfTaskExecuter.execute(SkipOnlyIfTaskExecuter.java:54) at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ExecuteAtMostOnceTaskExecuter.execute(ExecuteAtMostOnceTaskExecuter.java:43) at org.gradle.api.internal.tasks.execution.CatchExceptionTaskExecuter.execute(CatchExceptionTaskExecuter.java:34) at org.gradle.api.internal.tasks.execution.EventFiringTaskExecuter$1.run(EventFiringTaskExecuter.java:51) at org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationExecutor$RunnableBuildOperationWorker.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:300) at org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationExecutor$RunnableBuildOperationWorker.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:292) at org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationExecutor.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:174) at org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationExecutor.run(DefaultBuildOperationExecutor.java:90) at org.gradle.internal.operations.DelegatingBuildOperationExecutor.run(DelegatingBuildOperationExecutor.java:31) at org.gradle.api.internal.tasks.execution.EventFiringTaskExecuter.execute(EventFiringTaskExecuter.java:46) at org.gradle.execution.taskgraph.LocalTaskInfoExecutor.execute(LocalTaskInfoExecutor.java:42) at org.gradle.execution.taskgraph.DefaultTaskExecutionGraph$BuildOperationAwareWorkItemExecutor.execute(DefaultTaskExecutionGraph.java:277) at org.gradle.execution.taskgraph.DefaultTaskExecutionGraph$BuildOperationAwareWorkItemExecutor.execute(DefaultTaskExecutionGraph.java:262) at org.gradle.execution.taskgraph.DefaultTaskPlanExecutor$ExecutorWorker$1.execute(DefaultTaskPlanExecutor.java:135) at org.gradle.execution.taskgraph.DefaultTaskPlanExecutor$ExecutorWorker$1.execute(DefaultTaskPlanExecutor.java:130) at org.gradle.execution.taskgraph.DefaultTaskPlanExecutor$ExecutorWorker.execute(DefaultTaskPlanExecutor.java:200) at org.gradle.execution.taskgraph.DefaultTaskPlanExecutor$ExecutorWorker.executeWithWork(DefaultTaskPlanExecutor.java:191) at org.gradle.execution.taskgraph.DefaultTaskPlanExecutor$ExecutorWorker.run(DefaultTaskPlanExecutor.java:130) ... 6 more Caused by: java.lang.RuntimeException: Job failed, see logs for details at com.android.build.gradle.internal.transforms.ProGuardTransform.transform(ProGuardTransform.java:207) at com.android.build.gradle.internal.pipeline.TransformTask$2.call(TransformTask.java:239) at com.android.build.gradle.internal.pipeline.TransformTask$2.call(TransformTask.java:235) at com.android.builder.profile.ThreadRecorder.record(ThreadRecorder.java:102) at com.android.build.gradle.internal.pipeline.TransformTask.transform(TransformTask.java:230) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498) at org.gradle.internal.reflect.JavaMethod.invoke(JavaMethod.java:73) at org.gradle.api.internal.project.taskfactory.IncrementalTaskAction.doExecute(IncrementalTaskAction.java:50) at org.gradle.api.internal.project.taskfactory.StandardTaskAction.execute(StandardTaskAction.java:39) at org.gradle.api.internal.project.taskfactory.StandardTaskAction.execute(StandardTaskAction.java:26) at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ExecuteActionsTaskExecuter$1.run(ExecuteActionsTaskExecuter.java:131) at org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationExecutor$RunnableBuildOperationWorker.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:300) at org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationExecutor$RunnableBuildOperationWorker.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:292) at org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationExecutor.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:174) at org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationExecutor.run(DefaultBuildOperationExecutor.java:90) at org.gradle.internal.operations.DelegatingBuildOperationExecutor.run(DelegatingBuildOperationExecutor.java:31) at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ExecuteActionsTaskExecuter.executeAction(ExecuteActionsTaskExecuter.java:120) at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ExecuteActionsTaskExecuter.executeActions(ExecuteActionsTaskExecuter.java:99) ... 34 more Caused by: java.io.IOException: Please correct the above warnings first. at proguard.Initializer.execute(Initializer.java:485) at proguard.ProGuard.initialize(ProGuard.java:271) at proguard.ProGuard.execute(ProGuard.java:113) at com.android.build.gradle.internal.transforms.BaseProguardAction.runProguard(BaseProguardAction.java:64) at com.android.build.gradle.internal.transforms.ProGuardTransform.doMinification(ProGuardTransform.java:262) at com.android.build.gradle.internal.transforms.ProGuardTransform.access$000(ProGuardTransform.java:65) at com.android.build.gradle.internal.transforms.ProGuardTransform$1.run(ProGuardTransform.java:176) at com.android.builder.tasks.Job.runTask(Job.java:47) at com.android.build.gradle.tasks.SimpleWorkQueue$EmptyThreadContext.runTask(SimpleWorkQueue.java:41) at com.android.builder.tasks.WorkQueue.run(WorkQueue.java:282) ... 1 more