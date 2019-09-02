Мало того что яндекс диск от бага ПЕРЕСТАЛ ВЫПОЛНЯТЬ СВОЮ ГЛАВНУЮ ЗАДАЧУ, редкий файл НЕВОЗМОЖНО СКАЧАТЬ!!!!!!!

Так ещё и сообщить о баге никуда нельзя, халатные сотрудники яндекса ещё и возможность багрепорта убрали!

Почему так? Менеджмент яндекса считает что они монополисты и теперь можно класть болт на мнение пользователей?

Руководство яндекса знает что платит зарплату кучке бездельников дармоедов просто так, пока дармоеды СМЕШИВАЮТ РЕПУТАЦИЮ ЯНДЕКСА С КАЛОМ????

Вот ссылка:

https://yadi.sk/d/TgZZBL8p9OsRlA

ПОЧЕМУ КНОПКА СОХРАНИТЬ СЕБЕ НА ДИСК НЕ РАБОТАЕТ????

Почему открывается окно выбора аккаунта и входа, когда я уже залогинен?

Почему после нажатия на учётную запись происходит переход опять на первую страницу в которой опять в углу видна кнопка "войти"???

Алё, криворукие, а если высший мссенеджмент яндекса узнает, что они вам скажут? ПРОВЕРИМ???