Привет.

Не нашел в REST API способа получить доступ к фото, которые были загружены с мобильного устройства Автозагрузкой. Похожий вопрос уже задавали в феврале 2018 года. Но там ответа тоже нет. Помогите пожалуйста. Есть ли сейчас такая возможность, а если нет, то планируется ли ее реализация?