Что происходит с файлом на диске, если в процессе его загрузки передача прервется?
май 2019
3 мая, 01:48
6 мая, 01:25
Привет.
Не нашел в REST API способа получить доступ к фото, которые были загружены с мобильного устройства Автозагрузкой. Похожий вопрос уже задавали в феврале 2018 года. Но там ответа тоже нет. Помогите пожалуйста. Есть ли сейчас такая возможность, а если нет, то планируется ли ее реализация?
20 мая, 22:00
Здравствуйте!
Извините, пожалуйста, за глупость, но я не нашёл, куда можно задать вопрос по Rest-API диска. Поможете найти, куда можно обратиться?
С уважением,
Алексей.