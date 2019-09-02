Клуб API Диска

май 2019
Прерывание выгрузки файла (WebDAV)
3 мая, 01:48

Что происходит с файлом на диске, если в процессе его загрузки передача прервется?

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Доступ по API к фото загруженным автозагрузкой.
6 мая, 01:25

Привет.
Не нашел в REST API способа получить доступ к фото, которые были загружены с мобильного устройства Автозагрузкой. Похожий вопрос уже задавали в феврале 2018 года. Но там ответа тоже нет. Помогите пожалуйста. Есть ли сейчас такая возможность, а если нет, то планируется ли ее реализация? 

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API,yandex sdk
Куда задать вопрос
20 мая, 22:00

Здравствуйте!

Извините, пожалуйста, за глупость, но я не нашёл, куда можно задать вопрос по Rest-API диска. Поможете найти, куда можно обратиться?

С уважением,

Алексей.

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техподдрежка,помощь,Rest-API