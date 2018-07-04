Блог Авто.ру

Россияне пересаживаются на российский автопром
4 июля 2018, 10:00

Авто.ру проанализировал российский рынок подержанных автомобилей по результатам первого полугодия 2018 года. Здесь можно посмотреть отчеты по регионам России. 

За самыми дешевыми машинами — в Сибирь

Средняя цена продаваемой машины в России составила 574 тыс. рублей, что на 3% меньше, чем в 2017 году. Самая низкая цена — в Омске, по итогам первого полугодия она составила 425 тысяч рублей. В Москве и области зафиксирована самая высокая средняя цена по России — 809 тыс. рублей, что на треть больше текущей средней цены по стран.

Российский автопарк продолжает «стареть»

Средний возраст продаваемого автомобиля — 10,6 лет. За последние три года этот показатель вырос на один год. Так, в 2017 году средний возраст машин, выставленных на продажу, составлял ровно 10 лет. Один из самых старых автопарков находятся в Новосибирске и Омске — средний возраст машины вырос до 13,2 лет. Ещё год назад самый возрастной парк был в Красноярске (13,1 года). Для сравнения: в Республике Татарстан, где самый молодой автопарк, средний возраст машин — 8 лет. При этом средняя стоимость авто в Новосибирске ближе всего в Татарстане.

Все больше россиян пересаживаются на отечественные автомобили

В лидерах марок по спросу (то есть по количеству просмотров телефона продавца в объявлении на Авто.ру) — Lada, Toyota и Hyundai. Впервые за последние три года южнокорейская компания обогнала Volkswagen: раньше немецкий автопроизводитель был в топ-3 интереса россиян. Разница между первым и вторым местом довольно существенная: на отечественного производителя приходится 18,8% спроса, на японского — 6,5%.

Примечательно, что спрос на российский автопром вырос за последний год почти на 6 пунктов: в прошлом году его доля составляла 13%. Это тренд держится последние 3 года, однако столь явным стал в течение последнего года. Так, в Нижнем Новгороде спрос на Lada вырос сразу на 3,5%. В Сибири (например, в Новосибирске, Омске и Красноярске), несмотря на традиционно сильные позиции японских марок, отечественный автопром также набирает обороты.  

В предложениях ситуация схожая: первые две позиции занимают Lada и Toyota. На третьем месте — Volkswagen. Такая ситуация сохраняется на протяжении уже трёх лет. В целом за год предпочтения мало изменились, но в 2018 году можно отметить снижение интереса к Ford. В 2016 году марка находилась на 5 месте с долей 5,4%, а в 2018-м уже вышла из топ-5, показав падение спроса на 0,7%. При этом продолжается рост интереса к корейской Kia. В 2016 году марка занимала 8 место, в первом полугодии текущего — вошла в топ-5. Соответственно, предложения с Kia также появляются всё чаще: два года назад корейский автопроизводитель не входил в топ-10, в 2018 — уже занимает 8 место.

 Появление в перспективе нового лидера — Kia Rio

В топ-10 моделей, которые встречаются на Авто.ру чаще всего, входят сразу 6 машин Lada, но лидирует уже на протяжении трёх лет Ford Focus.

Топ автомобилей, к которым покупатели проявляют наибольший интерес, тоже возглавляет Ford Focus (2,7%). Заметный интерес проявляют покупатели к марке Lada — в первую десятку вошли пять моделей российского производителя. В прошлом году их было всего две, а в 2016 году ни одна модель Lada не входила в топ-10.

Наблюдаем появление нового лидера зарубежного автопрома — Kia Rio. Последние 5 лет отмечался повышенный спрос на модель Ford Focus. Однако она начинает уступать южнокорейскому седану.

Рост интереса к кроссоверам

Самый распространённый в России тип кузова — седан. В объёме предложения таких машин 40,7%, а уровень спроса на них составляет 40,2%. Затем идут кроссоверы и хэтчбеки, на которые приходится 25,9% и 21,9% предложения, 25% и 21,9% спроса соответственно.

Отмечается тенденция уменьшения интереса к седанам — минус 4,1% за последние три года. Спрос же на кроссоверы, наоборот, растёт (плюс 1,9%). Несущественно, но уверенно, растёт спрос на хэтчбеки. Примечательно, что если в целом по России кроссоверы популярнее хэтчбеков по спросу и предложению, то в Татарстане ситуация обратная. Похожий интерес к хэтчбекам также отмечается в Волгоградской, Воронежской и Свердловской областях, Республике  Башкортостан. 

Автомобили с пробегом,Авто.ру
Средние пробеги легковых автомобилей
30 марта 2018, 10:58

Мы продолжаем исследовать автомобильный рынок на предмет интересных закономерностей и публиковать итоги наших исследований. Сегодня мы решили посмотреть, как много люди проезжают на автомобилях разных классов.

Мы взяли за основу Европейскую классификацию легковых машин и выбрали шесть основных классов: A (микроавтомобили), B (небольшие автомобили), C (средний класс), D (семейные авто), E (бизнес-класс) и J (кроссоверы и внедорожники). За редкими исключениями cправедливо правило: чем больше сами машины, тем больше их средний пробег. Это логично: маленький автомобиль чаще покупают для регулярных поездок на работу, а не для далёких путешествий. Минимальное значение пробега, даже чуть ниже 10 тыс. км в год — у Kia Picanto. Максимальное в классе A — у китайского Lifan Smily, но и оно не превышает 12,5 тыс. В среднем владелец машины класса A проезжает 10,4 тыс. км в год, а владелец машины класса B — в полтора раза больше, 15,4 тыс. км. В классе C значение ещё чуть выше — почти 16 тыс. км.

Максимальный средний пробег, 17,4 тыс. в год, наблюдается в классе E. Но если говорить о конкретных моделях, то даже лидер класса E — седан Volvo S80 с пробегом более 18 тыс. — уступает семейной модели XC70 от того же бренда, у которой 19,4 тыс.

Класс J лишь на четвёртом месте по среднему пробегу — позади классов C (!), D и E. Однако показатели тех кроссоверов и внедорожников, которые и правда подходят для путешествий на дальние расстояния, близки к максимальным значениям в нашем рейтинге. Примеры — Kia Mohave и Toyota Land Cruiser.

Отдельно мы собрали для вас средние пробеги самых популярных моделей авто:

Авто.ру
Какие марки попадают на вторичный рынок раньше
5 марта 2018, 11:55

Принято считать, что на вторичном рынке лучше приобрести машину у человека, который когда-то купил её новой и никому не передавал. Авто.ру теперь предоставляет бесплатный подробный отчет истории владения машиной по номеру VIN. Опираясь на эти данные, Авто.ру проанализировал, надолго ли авто задерживаются у первого хозяина. Всего в исследование попали более 100 марок.

Производителем, чьи авто дольше всех остаются у первого владельца, стал российский ИЖ. В среднем машины этой марки попадают на вторичный рынок лишь через 12 лет и 8 месяцев. На 2 месте — ГАЗ со сроком в 12 лет.

Тройку замыкает Chrysler, но с большим отставанием: срок — 7 лет и 4 месяца. Компания Chrysler также производит автомобили марки Dodge, которая оказалась на 5 месте. В рейтинге есть и ещё одна пара брендов, собираемых на одном заводе: ТаГАЗ — на 4 месте, а китайский Vortex (с производством на базе ТагАЗа) — на 10-м. Всего в десятке четыре компании из России и Украины: ИЖ, ГАЗ, ТагАЗ и ЗАЗ.

В среднем авто переходят от первого хозяина ко второму через 4–5 лет после производства: Авто.ру насчитал 26 марок, для которых это правило справедливо. Именно в течение 4–5 лет обычно заканчивается заводская гарантия, и автовладельцы, если у них такая возможность, стремятся поменять машину на новую. Лидеры по предложению на вторичном рынке в России — Lada, Toyota и Volkswagen — как раз в «золотой середине». Согласно аналитике, на Lada ездят в среднем 5,1 года, на Toyota и Volkswagen — по 4,5 года. Также на промежуточных местах с показателями в 6–8 лет — марки Chrysler, ТагАЗ, Dodge, Fiat и ЗАЗ.

Быстрее всего о продаже автомобиля, который они купили «с конвейера», начинают задумываться владельцы авто премиум-класса, такие как Jaguar, Porsche или Mercedes. Обычно транспортные средства перечисленных брендов оказываются у второго хозяина уже к четвёртому году после выпуска, поскольку покупатели подобных авто могут позволить себе чаще их менять. Почти так же быстро — за 3,5–4 года — люди отказываются от автомобилей китайских марок Lifan, FAW и Geely.

Авто.ру ,Рейтинг
Лидеры премиум-сегмента новых и автомобилей с пробегом
15 февраля 2018, 14:08

Авто.ру составил рейтинг премиальных марок по спросу, объёмам продаж и ценам в России

Новые

В 2017-м самым успешным премиальным брендом на российском рынке новых автомобилей стал Mercedes-Benz: за год дилеры продали 36,8 тыс. машин этой марки. В среднем стоимость нового Mercedes составила 4,9 млн. руб.

На втором месте по объёмам сбыта другой немецкий производитель — BMW, у которого средний ценник оказался заметно ниже: 3,9 млн. руб. Тройку замыкает Lexus, с большим отрывом опередивший Audi. Одновременно Audi — самый доступный бренд в списке: средняя цена — 3,4 млн. руб. Land Rover, с одной стороны, замыкает пятерку лидеров по продажам, а с другой — возглавляет её по стоимости (5 млн).

В рейтинге по уровню спроса мы видим те же самые пять марок, и даже порядок совпадает — за исключением того, что в данном случае Audi опередила Lexus.

С пробегом

На вторичном рынке лидирует немецкая тройка: Mercedes (127 тыс. шт.), BMW (114,3 тыс.) и Audi (98,4 тыс.), причём только у последней средняя стоимость оказалась ниже 1 млн руб.

Lexus на четвёртом месте по продажам, но сильно отстаёт — хотя и является наиболее дорогой маркой в списке. Volvo замыкает топ-5, оставаясь одним из самых доступных брендов: в среднем подержанные автомобили шведского производителя обходятся в 744 тыс. руб. Как и в сегменте новых машин, пользователи Авто.ру проявляют гораздо меньше интереса к Lexus с пробегом, а в остальном рейтинг спроса соответствует продажам.

Мы регулярно публикуем подобные исследования в нашей Facebook-группе для дилеров: facebook.com/groups/autorufriends/. Присоединяйтесь, чтобы первыми узнавать актуальные новости и цифры.

Авто.ру ,Автомобили с пробегом,Новые автомобили
Россияне предпочитают «японцев». Рейтинг Авто.ру по странам-производителям
8 февраля 2018, 11:44

Авто.ру составил рейтинг стран-производителей автомобилей по спросу и предложению в России. В исследовании учитывались только машины с пробегом. 

Данные по 12 регионам России можно посмотреть здесь.

Чаще всего пользователи Авто.ру продают машины японских производителей — Toyota, Nissan и Honda. Объявления с такими авто составляют 24% от всех объявлений в регионе. На втором месте с небольшим отставанием — немецкие компании, например Volkswagen, Mercedes, BMW и других. Их доля в общем объёме предложения — 21,2%. Тройку лидеров с долей 21,1% замыкают отечественные производители.

В лидерах марок по спросу (то есть по количеству просмотров телефона продавца в объявлении на Авто.ру) и предложению — Lada, Toyota и Volkswagen. Разница между первым и вторым местом довольно существенная: у отечественного производителя 18,5% по предложению, а у идущей следом марки — 7,1%. Но несмотря на это, в рейтинге стран-производителей Россия — из-за большого числа зарубежных компаний и их линеек — замыкает тройку лидеров.

Японские автомобили по предложению также лидеры в трех федеральных округах: Уральском, Сибирском и Дальневосточном. Особенно выделяется Новосибирск и Новосибирская область. Объявления с такими авто составляют 59,5% от всех объявлений в регионе. И отрыв от второго места — отечественных марок — самый существенный в России. В предложении отечественные производители имеют долю в 13,9%.

Если перейти к спросу, то лидер в России тот же — японские машины. Их доля составила 25,2%. За ними следуют российские автомобили (21,7%). Немецкие производители по интересу у россиян на третьем месте — 15,8%.

Японские марки на первых местах в четырех федеральных округах: Центральном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном. Выделяется Северо-Западный федеральный округ — единственный, где немецкие автомобили лидируют в спросе. Так, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области они составляют почти треть интереса (27,4%).

1 комментарий
Авто.ру ,Автомобили с пробегом,Вторичный рынок,Страны-производители,Регионы
Рейтинг Авто.ру: самые дорогие и самые дешевые марки
6 февраля 2018, 16:58

Авто.ру проанализировал цены на различные марки новых и поддержанных автомобилей на российском рынке в 2017 году.
 

Новые

Самой дорогой среди массовых оказалась марка Rolls-Royce — такие автомобили стоят в среднем 27 млн рублей. Затем идут Bentley и Maserati. На 9 месте Genesis, премиальный бренд концерна Hyundai, в то время как BMW и Audi не вошли даже в десятку. Высокая позиция Genesis связана с тем, что корейский производитель занимается только представительскими седанами, а у «немцев» есть и младшие модели.

Если же учитывать не только массовые бренды, но и машины ручной сборки, то список возглавляет Bugatti с ценником 130 млн рублей.

В сегменте до 1 млн дороже всех стоят УАЗ и Renault (средние цены — 900 и 876 тысяч соответственно). Lada (553 тыс.) не является самой доступной на рынке: сказывается развитие новых семейств Vesta и XRay. Наиболее экономный вариант — узбекский Ravon. В среднем на такие машины покупатели тратят по 486 тыс. рублей.
 

С пробегом

Здесь лидирует Bentley: средняя стоимость — 5,2 млн рублей. Porsche более чем вдвое дешевле. На третьем месте Hummer — американские внедорожники в лидерах из-за большого количества эксклюзивных и кастомных модификаций.

Mercedes опережает двух других представителей большой немецкой тройки и в сегменте подержанных автомобилей: BMW и Audi обходятся дешевле.

Средняя стоимость автомобилей Lada составила 141 тыс. рублей, а замыкают список ZAZ, Москвич и ИЖ (128, 72 и 63 тыс. рублей).

На Авто.ру в прошлом году продавалось множество очень дорогих подержанных машин, включая Bugatti Veyron, Mercedes-Benz SLR McLaren и ЗИЛ-4112Р.

Мы будем регулярно публиковать подобные исследования в нашей Facebook-группе для дилеров: facebook.com/groups/autorufriends/. Присоединяйтесь, чтобы первыми узнавать актуальные новости и цифры.

1 комментарий
Авто.ру ,Рейтинг
Авто.ру: за год цена на подержанные автомобили упала на 3%
15 января 2018, 18:53

Авто.ру проанализировал российский рынок подержанных автомобилей по результатам 2017 года. Подробные исследования по городам России можно посмотреть здесь

Москва и Омск: самые дорогие и дешевые автомобили

Средняя стоимость продаваемой машины в России составила 573 тыс. рублей и упала на 3% по сравнению с 2016 годом. Самая низкая цена — в Омске, по итогам 2017 года она составила чуть больше 363 тысяч рублей. При этом она продолжает падать, но незначительно — на 1% (5 тысяч рублей) в год. В Москве и области зафиксирована самая высокая средняя цена по России — 823 тыс. рублей, она снизилась на 1% (6 тыс. рублей) к 2016 году. Это на треть больше нынешней средней цены по стране.

Российский автопарк «стареет»

Средний возраст продаваемого автомобиля по России составил 10 лет. По сравнению с прошлым годом машины «постарели»: аналогичный показатель за 2016 год — 9 лет и 6 месяцев. В Красноярском крае самый старый автопарк в стране: за год средний возраст машины составил 13 лет и 1 месяц. Для сравнения, в Республике Татарстан, где самый молодой автопарк, возраст — 7 лет и 6 месяцев.

Интерес к отечественному производителю растет

В лидерах марок по спросу (то есть по количеству просмотров телефона продавца в объявлении на Авто.ру) и предложению — Lada, Toyota и Volkswagen. Разница между первым и вторым местом довольно существенная: у отечественного производителя 13,9% по спросу и 18,5% по предложению, а у идущей следом марки — 7,7% и 7,1% соответственно. Такое положение на рынке сохраняется в течение полугода.

Стоит отметить продолжающийся рост интереса к отечественному производителю. В ряде регионов за год интерес повысился в среднем на 4%. Так, в Красноярском крае он составил сразу 7,2%. Также усилила свои позиции Kia. Год назад марка находилась только на 8 месте с 4,9%, в 2017-м уже вошла в топ-5, спрос вырос на 0,4%. По предложению Kia лишь на 10 месте (3,9%). В 2016 году же марка даже не входила в топ-10.

Уверенное лидерство Ford Focus и рост интереса к Kia Rio

Модель, которая встречается на Авто.ру чаще всего, — Ford Focus. Топ автомобилей, к которым покупатели проявляют наибольший интерес, тоже возглавляет Ford Focus. Такая ситуация на рынке сохраняется на протяжении всего года. Выделяются сибирские города: в Новосибирске и Красноярске лидер и по спросу, и по предложению лидер — Toyota Corolla.

В топ-10 по предложению входят сразу 7 моделей Lada. По уровню интереса отечественный производитель не так заметен — в первую десятку вошли только две модели: 2114 и 2170. Hyundai Solaris, KIA Rio, Opel Astra и Renault Logan по уровню интереса занимают места со 2 по 5. По сравнению с 2016 годом спрос на модели существенно не изменился, можно лишь отметить повышение интереса к Kia Rio на 0,4%.

Хэтчбеки «догоняют» кроссоверы

Самый распространённый в России тип кузова — седан. В объёме предложения таких машин 41,7%, а уровень спроса на них составляет 38,9%. Затем идут кроссоверы и хэтчбеки, на которые приходится 24,2% и 22,2% предложения, по спросу — 27,7% и 20,7%, соответственно. Такая ситуация типична для российских городов, однако, за последний год в ряде регионов хэтчбеки прибавили в спросе и предложении. Так, повышенный интерес к хэтчбекам отмечается в Свердловской, Волгоградской, Воронежской областях, Республиках Татарстан и Башкортостан.  

Авто.ру запустил бесплатный сервис оценки автомобилей
30 ноября 2017, 17:45

На Авто.ру появился бесплатный инструмент оценки автомобиля по ключевым параметрам. При его создании использовалось машинное обучение на базе Авто.ру из миллионов объявлений. Такой подход, в отличие от традиционных методов, позволяет давать рыночные цены даже самым редким моделям.

Сервис оценивает машины по основным параметрам, таким как модель, марка, тип кузова, поколение, пробег и регион, где состоится сделка, и выдает интервал цен. Но можно указать и другие данные — тогда цена будет ещё точнее. Кроме того, можно посмотреть примеры уже выставленных автомобилей с похожими характеристиками и сразу перейти к продаже.

«Любой подержанный автомобиль — уникальный товар. Его цена высчитывается на основе множества параметров и может сильно отличаться от случая к случаю, — говорит руководитель проекта Мирон Костенко. — Мы решили создать сервис, который поможет определить стоимость автомобиля наиболее точно. Он будет полезен не только продавцам и покупателям автомобилей, но и представителям бизнеса: автодилерам, банкам и страховым компаниям». 

Система основана на технологии машинного обучения: использовалась база Авто.ру, причём были взяты объявления только за последний год и приоритет отдавался последним ценам перед снятием по причине продажи на Авто.ру. Другими словами, в процессе расчёта алгоритм руководствуется наиболее приближенными цифрами к цене сделки, самыми свежими знаниями о рынке, а также учитывает специфику каждой марки и модели. Даже мелкие детали, например наличие или отсутствие сигнализации в машине, сыграли свою роль. Кроме того, система продолжает обучаться на каждом новом объявлении и, таким образом, самосовершенствуется.

При традиционном подходе к созданию сервиса оценок берётся статистика цен на точно такие же авто и вычисляется средняя цена. Но это не позволяет учесть особенности каждой конкретной машины, а по некоторым редким моделям нет нужного количества статистики. Сервис оценки Авто.ру, в свою очередь, лишен подобных недостатков и вычисляет действительно оптимальные цены.                                         

В планах Авто.ру — использование системы оценки для модерации объявлений. Например, если продавец указал цену гораздо ниже оптимальной, это может означать попытку мошенничества.

Авто.ру: россияне интересуются электромобилями, но предложение ограничено
29 ноября 2017, 09:00

Авто.ру проанализировал рынок новых и подержанных электромобилей за последний год.

Число новых и подержанных электромобилей, продаваемых на Авто.ру, постепенно растёт — такая динамика прослеживается с апреля прошлого года. С августа текущего года особенно значительно вырос уровень предложения новых машин. Если в октябре 2016-го дилеры продавали всего 4 электромобиля, то сейчас их 64.

Электромобили в продаже

Доля электромобилей от всех предлагаемых на рынке машин составляет лишь сотые доли процента, причём если предложение обычных авто меняется из-за сезонности, то в случае с электромобилями такой динамики нет.

Подержанные электромобили встречаются в продаже чаще, чем новые. Например, в октябре разница составила 1,5 раза.

Интерес к электромобилям

 Важно, что интерес к электромобилям значительно превышает предложение: так ежемесячно объявления о продаже электрических машин просматривают несколько тысяч уникальных пользователей.

В целом тенденция спроса совпадает с тенденцией предложения: интерес к электромобилям растёт начиная с лета. И если в случае с подержанными машинами число пользователей увеличивается стабильно (плюс 30% за последний год), то спрос на новые транспортные средства растёт стремительно: показатели год назад и сейчас отличаются в 9 раз.

В течение 2017 года доли спроса и предложения на подержанные электромобили оставались на одном уровне. С новыми машинами ситуация другая: в сентябре и спрос, и предложение резко выросли.

«Повышенный интерес к электромобилям в последние месяцы, пожалуй, можно связать с Франкфуртским автосалоном, который прошёл в начале сентября, — говорит Роман Цупер, руководитель сервисов для бизнеса и продаж Авто.ру. — На крупнейшей автомобильной выставке производители показали основное направление развития мирового автопрома — в сторону разработки гибридов и электромобилей. Тенденции в Европе и США таковы, что государство, бизнес и общество движутся в сторону экологически чистых решений. Введено большое количество льгот, за счёт которых обслуживать электрокар или гибридное авто в ряде стран выгоднее, чем аналогичные модели с бензиновыми двигателями.

Но даже при всех субсидиях доля электромобилей в общем объёме продаж по-прежнему крайне мала. Если говорить о России, то здесь позволить себе такую машину может лишь узкая прослойка населения. Для роста не хватает в первую очередь инфраструктуры, начиная с сети зарядных станций и заканчивая техобслуживанием. Однако спрос и предложение постепенно растут, это видно не только по нашей аналитике».

Марки и модели

Что касается марок и моделей, на Авто.ру чаще всего встречаются электромобили Nissan. Самая распространённая модель с долей 39% среди новых машин — Nissan Leaf, а среди поддержанных её доля ещё гораздо больше — 88%.

Tesla занимает по распространённости второе место — 35% от всего предложения. Примерно половина машин Tesla Model S на Авто.ру — подержанные, а вот поддержанных Model X всего 16% от их общего числа. Дело в том, что Model X появилась в продаже сравнительно недавно, в то же время значительно вырос интерес к марке со стороны российских покупателей.

Популярность в регионах

Среди всех российских объявлений о продаже электромобилей за октябрь 2017 года 47% — московские (это 94 машины). Затем идут Новосибирск, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Презентацию исследования для скачивания можно найти здесь.

Авто.ру и Яндекс.Маркет: спрос и цены на автомобильные шины
15 ноября 2017, 11:08

Авто.ру и Яндекс.Маркет изучили осенний спрос и цены на разные категории автомобильных шин в России.

Шины — сезонный товар, который обычно покупают весной (в середине марта — начале апреля) и осенью (в середине октября). Этой осенью в Москве рано похолодало, и спрос на зимние шины на Яндекс.Маркете начал быстро расти с конца сентября. Скачать исследование можно здесь.

Раньше других к замене шин приступили жители Екатеринбурга и Новосибирска — в этих городах пик спроса пришёлся на конец сентября и начало октября. Позже остальных начали «переобуваться» водители в Ростове-на-Дону.

По данным Яндекс.Маркета, 2017 год

Подержанные шины

По данным Авто.ру, где есть раздел с новыми и подержанными шинами, 83,1% пользователей в октябре искали новую резину, и лишь 16,9% — подержанную.

В России предпочитают зимние шины с шипами — их искали 85,4% пользователей, и лишь 14,6% интересовались нешипованными.

По данным Авто.ру, октябрь 2017 года

Интерес к подержанной зимней резине существенно вырос с началом осени. Если в августе её искали 38,4% посетителей Авто.ру, то в сентябре уже 51,2%, а в октябре — 62,5%.

По данным Авто.ру, октябрь 2017 года

Ценовой диапазон

Чаще всего на Авто.ру искали предложения от 2 до 5 тысяч рублей. Этот ценовой диапазон выбрало 51,2% пользователей, интересовавшихся новой резиной, и 38,9% искавших подержанную. Также популярны подержанные шины дороже 10 тысяч рублей — в основном это модели для больших кроссоверов и автомобилей дорогих марок. Такими предложениями интересовалось 21,9% пользователей.

По данным Авто.ру, октябрь 2017 года

Марки и цены

В октябре на Яндекс.Маркете было представлено более 200 производителей автомобильных шин. Лидер по популярности в Москве — марка Nokian, на которую приходится 18% переходов с Яндекс.Маркета в интернет-магазины. Следом идут Dunlop и Bridgestone — 7%, затем Сontinental и Yokohama — 6%. Однако самой популярной моделью этой осени оказалась не Nokian, а Dunlop SP Winter ICE02 205/55 R16 94T.

Средняя цена одной шины при переходе с Яндекс.Маркета в магазины составила в октябре 7,3 тысячи рублей. Это на 240 рублей меньше, чем в прошлом году. Из популярных марок самая недорогая — Cordiant: шина этого производителя стоит в среднем 3,2 тысячи рублей. Самые дорогие шины — Pirelli: 9,3 тысячи рублей за штуку. А одна шина Nokian стоит в среднем 6,9 тысячи рублей.

По данным Яндекс.Маркета, 2017 год
Аналитика Авто.ру: рынок подержанных автомобилей в третьем квартале
19 октября 2017, 21:22

Авто.ру проанализировал рынок подержанных автомобилей в России за третий квартал 2017 года.

Мы подготовили подробные отчеты по России, а также по более чем 10 городам-миллионникам. Подробную аналитику с цифрами можно посмотреть здесь.

 Самые дешевые автомобили — в Уфе, дорогие — в Москве

Средняя стоимость продаваемой машины составила 577 тысяч рублей. Это на 7% меньше, чем год назад, и на 2% больше, чем во втором квартале текущего года.

Самые дешевые автомобили оказались в Республике Башкортостан. Средняя стоимость продаваемой машины составила 446 тыс. рублей. Самые дорогие — в Москве — 833 тыс. рублей. Это на 16% больше нынешней общероссийской средней цены.

Российский автопарк стареет

Средний возраст продаваемого автомобиля по России составил 10 лет и 2 месяца. По сравнению с прошлым годом машины «постарели»: аналогичный показатель за II квартал 2016-го — 9 лет и 5 месяцев.

В Татарстане самый молодой автопарк в стране: за год средний возраст машины почти не изменился, хотя и достиг 7 лет и 5 месяцев. Для сравнения, в Красноярском крае, где самый возрастной автопарк, этот показатель составляет 13 лет и 2 месяца.

Отечественный производитель на первом месте

В лидерах марок по спросу (то есть по количеству просмотров телефона продавца в объявлении на Авто.ру) и предложению на российской рынке в целом — Lada и Toyota. Разница между первым и вторым местом довольно существенная: у отечественного производителя 13,6% по спросу и 17,7% по предложению, а у идущей следом марки — 7% и 6,7% соответственно. Такое положение на рынке сохраняется уже в течение полугода.

В Красноярском крае ситуация обратная: на первом месте — Toyota (25% и 19,6%), а сразу за ней — Lada (20,6% и 17,2%). Тройку лидеров замыкает Honda (9,2% и 7,2%), хотя по России она не входит даже в топ-10. Honda входит в десятку только в Сибири — помимо Красноярского края, речь идёт про Омск и Новосибирск.

В Воронежской области ближайший преследователь отечественного производителя (24,5% и 23,8%) — Volkswagen — проигрывает больше чем вчетверо (5,8% и 5,7%). Это особенность Воронежской области: в среднем по России Volkswagen только четвёртый по спросу (6%) и третий по предложению (5,4%).

Ford Focus — всероссийский лидер

Топ автомобилей, к которым покупатели проявляют наибольший интерес, возглавляет Ford Focus. Марка Lada по уровню интереса не так заметна — в первую десятку вошли только две модели: 2114 и 2170. Hyundai Solaris, KIA Rio и Opel Astra по уровню интереса занимают места со 2 по 4. Во II квартале они тоже были в лидерах. По предложению же в топ-10 моделей входят сразу 7 моделей Lada.

В Новосибирской области среди моделей лидирует Toyota Corolla (2,9%). Общероссийский лидер — Ford Focus — только на шестом месте (1,2%). Особенность региона в том, что топ-10 по предложению почти не содержит отечественных моделей. Например, в европейской части России Lada встречается в списках по 4–8 раз, а в Новосибирской области — лишь однажды.

Интерес к седанам сохраняется

 Самый распространённый в России тип кузова — седан. В объёме предложения таких машин 41,4%, а уровень спроса на них составляет 39,5%. В целом расстановка не поменялась за последний год. Затем идут кроссоверы и хэтчбеки, на которые приходится 24,6% и 22,1% предложения соответственно.

В общей статистике выделяется Новосибирская область. Самый распространённый в регионе тип кузова — кроссовер. В объёме предложения таких машин 33,5%, а спрос на них составляет 32%. Новосибирск — единственный город-миллионник, где седаны только на втором месте, однако отставание небольшое: около 2%. На третьем месте — хэтчбеки.

5 комментариев