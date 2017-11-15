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ноябрь 2017
Авто.ру и Яндекс.Маркет: спрос и цены на автомобильные шины
15 ноября 2017, 11:08

Авто.ру и Яндекс.Маркет изучили осенний спрос и цены на разные категории автомобильных шин в России.

Шины — сезонный товар, который обычно покупают весной (в середине марта — начале апреля) и осенью (в середине октября). Этой осенью в Москве рано похолодало, и спрос на зимние шины на Яндекс.Маркете начал быстро расти с конца сентября. Скачать исследование можно здесь.

Раньше других к замене шин приступили жители Екатеринбурга и Новосибирска — в этих городах пик спроса пришёлся на конец сентября и начало октября. Позже остальных начали «переобуваться» водители в Ростове-на-Дону.

По данным Яндекс.Маркета, 2017 год

Подержанные шины

По данным Авто.ру, где есть раздел с новыми и подержанными шинами, 83,1% пользователей в октябре искали новую резину, и лишь 16,9% — подержанную.

В России предпочитают зимние шины с шипами — их искали 85,4% пользователей, и лишь 14,6% интересовались нешипованными.

По данным Авто.ру, октябрь 2017 года

Интерес к подержанной зимней резине существенно вырос с началом осени. Если в августе её искали 38,4% посетителей Авто.ру, то в сентябре уже 51,2%, а в октябре — 62,5%.

По данным Авто.ру, октябрь 2017 года

Ценовой диапазон

Чаще всего на Авто.ру искали предложения от 2 до 5 тысяч рублей. Этот ценовой диапазон выбрало 51,2% пользователей, интересовавшихся новой резиной, и 38,9% искавших подержанную. Также популярны подержанные шины дороже 10 тысяч рублей — в основном это модели для больших кроссоверов и автомобилей дорогих марок. Такими предложениями интересовалось 21,9% пользователей.

По данным Авто.ру, октябрь 2017 года

Марки и цены

В октябре на Яндекс.Маркете было представлено более 200 производителей автомобильных шин. Лидер по популярности в Москве — марка Nokian, на которую приходится 18% переходов с Яндекс.Маркета в интернет-магазины. Следом идут Dunlop и Bridgestone — 7%, затем Сontinental и Yokohama — 6%. Однако самой популярной моделью этой осени оказалась не Nokian, а Dunlop SP Winter ICE02 205/55 R16 94T.

Средняя цена одной шины при переходе с Яндекс.Маркета в магазины составила в октябре 7,3 тысячи рублей. Это на 240 рублей меньше, чем в прошлом году. Из популярных марок самая недорогая — Cordiant: шина этого производителя стоит в среднем 3,2 тысячи рублей. Самые дорогие шины — Pirelli: 9,3 тысячи рублей за штуку. А одна шина Nokian стоит в среднем 6,9 тысячи рублей.

По данным Яндекс.Маркета, 2017 год
Авто.ру: россияне интересуются электромобилями, но предложение ограничено
29 ноября 2017, 09:00

Авто.ру проанализировал рынок новых и подержанных электромобилей за последний год.

Число новых и подержанных электромобилей, продаваемых на Авто.ру, постепенно растёт — такая динамика прослеживается с апреля прошлого года. С августа текущего года особенно значительно вырос уровень предложения новых машин. Если в октябре 2016-го дилеры продавали всего 4 электромобиля, то сейчас их 64.

Электромобили в продаже

Доля электромобилей от всех предлагаемых на рынке машин составляет лишь сотые доли процента, причём если предложение обычных авто меняется из-за сезонности, то в случае с электромобилями такой динамики нет.

Подержанные электромобили встречаются в продаже чаще, чем новые. Например, в октябре разница составила 1,5 раза.

Интерес к электромобилям

 Важно, что интерес к электромобилям значительно превышает предложение: так ежемесячно объявления о продаже электрических машин просматривают несколько тысяч уникальных пользователей.

В целом тенденция спроса совпадает с тенденцией предложения: интерес к электромобилям растёт начиная с лета. И если в случае с подержанными машинами число пользователей увеличивается стабильно (плюс 30% за последний год), то спрос на новые транспортные средства растёт стремительно: показатели год назад и сейчас отличаются в 9 раз.

В течение 2017 года доли спроса и предложения на подержанные электромобили оставались на одном уровне. С новыми машинами ситуация другая: в сентябре и спрос, и предложение резко выросли.

«Повышенный интерес к электромобилям в последние месяцы, пожалуй, можно связать с Франкфуртским автосалоном, который прошёл в начале сентября, — говорит Роман Цупер, руководитель сервисов для бизнеса и продаж Авто.ру. — На крупнейшей автомобильной выставке производители показали основное направление развития мирового автопрома — в сторону разработки гибридов и электромобилей. Тенденции в Европе и США таковы, что государство, бизнес и общество движутся в сторону экологически чистых решений. Введено большое количество льгот, за счёт которых обслуживать электрокар или гибридное авто в ряде стран выгоднее, чем аналогичные модели с бензиновыми двигателями.

Но даже при всех субсидиях доля электромобилей в общем объёме продаж по-прежнему крайне мала. Если говорить о России, то здесь позволить себе такую машину может лишь узкая прослойка населения. Для роста не хватает в первую очередь инфраструктуры, начиная с сети зарядных станций и заканчивая техобслуживанием. Однако спрос и предложение постепенно растут, это видно не только по нашей аналитике».

Марки и модели

Что касается марок и моделей, на Авто.ру чаще всего встречаются электромобили Nissan. Самая распространённая модель с долей 39% среди новых машин — Nissan Leaf, а среди поддержанных её доля ещё гораздо больше — 88%.

Tesla занимает по распространённости второе место — 35% от всего предложения. Примерно половина машин Tesla Model S на Авто.ру — подержанные, а вот поддержанных Model X всего 16% от их общего числа. Дело в том, что Model X появилась в продаже сравнительно недавно, в то же время значительно вырос интерес к марке со стороны российских покупателей.

Популярность в регионах

Среди всех российских объявлений о продаже электромобилей за октябрь 2017 года 47% — московские (это 94 машины). Затем идут Новосибирск, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Презентацию исследования для скачивания можно найти здесь.

Авто.ру запустил бесплатный сервис оценки автомобилей
30 ноября 2017, 17:45

На Авто.ру появился бесплатный инструмент оценки автомобиля по ключевым параметрам. При его создании использовалось машинное обучение на базе Авто.ру из миллионов объявлений. Такой подход, в отличие от традиционных методов, позволяет давать рыночные цены даже самым редким моделям.

Сервис оценивает машины по основным параметрам, таким как модель, марка, тип кузова, поколение, пробег и регион, где состоится сделка, и выдает интервал цен. Но можно указать и другие данные — тогда цена будет ещё точнее. Кроме того, можно посмотреть примеры уже выставленных автомобилей с похожими характеристиками и сразу перейти к продаже.

«Любой подержанный автомобиль — уникальный товар. Его цена высчитывается на основе множества параметров и может сильно отличаться от случая к случаю, — говорит руководитель проекта Мирон Костенко. — Мы решили создать сервис, который поможет определить стоимость автомобиля наиболее точно. Он будет полезен не только продавцам и покупателям автомобилей, но и представителям бизнеса: автодилерам, банкам и страховым компаниям». 

Система основана на технологии машинного обучения: использовалась база Авто.ру, причём были взяты объявления только за последний год и приоритет отдавался последним ценам перед снятием по причине продажи на Авто.ру. Другими словами, в процессе расчёта алгоритм руководствуется наиболее приближенными цифрами к цене сделки, самыми свежими знаниями о рынке, а также учитывает специфику каждой марки и модели. Даже мелкие детали, например наличие или отсутствие сигнализации в машине, сыграли свою роль. Кроме того, система продолжает обучаться на каждом новом объявлении и, таким образом, самосовершенствуется.

При традиционном подходе к созданию сервиса оценок берётся статистика цен на точно такие же авто и вычисляется средняя цена. Но это не позволяет учесть особенности каждой конкретной машины, а по некоторым редким моделям нет нужного количества статистики. Сервис оценки Авто.ру, в свою очередь, лишен подобных недостатков и вычисляет действительно оптимальные цены.                                         

В планах Авто.ру — использование системы оценки для модерации объявлений. Например, если продавец указал цену гораздо ниже оптимальной, это может означать попытку мошенничества.