Авто.ру и Яндекс.Маркет изучили осенний спрос и цены на разные категории автомобильных шин в России.

Шины — сезонный товар, который обычно покупают весной (в середине марта — начале апреля) и осенью (в середине октября). Этой осенью в Москве рано похолодало, и спрос на зимние шины на Яндекс.Маркете начал быстро расти с конца сентября. Скачать исследование можно здесь.

Раньше других к замене шин приступили жители Екатеринбурга и Новосибирска — в этих городах пик спроса пришёлся на конец сентября и начало октября. Позже остальных начали «переобуваться» водители в Ростове-на-Дону.

По данным Яндекс.Маркета, 2017 год

Подержанные шины

По данным Авто.ру, где есть раздел с новыми и подержанными шинами, 83,1% пользователей в октябре искали новую резину, и лишь 16,9% — подержанную.

В России предпочитают зимние шины с шипами — их искали 85,4% пользователей, и лишь 14,6% интересовались нешипованными.

По данным Авто.ру, октябрь 2017 года

Интерес к подержанной зимней резине существенно вырос с началом осени. Если в августе её искали 38,4% посетителей Авто.ру, то в сентябре уже 51,2%, а в октябре — 62,5%.

По данным Авто.ру, октябрь 2017 года

Ценовой диапазон

Чаще всего на Авто.ру искали предложения от 2 до 5 тысяч рублей. Этот ценовой диапазон выбрало 51,2% пользователей, интересовавшихся новой резиной, и 38,9% искавших подержанную. Также популярны подержанные шины дороже 10 тысяч рублей — в основном это модели для больших кроссоверов и автомобилей дорогих марок. Такими предложениями интересовалось 21,9% пользователей.

По данным Авто.ру, октябрь 2017 года

Марки и цены

В октябре на Яндекс.Маркете было представлено более 200 производителей автомобильных шин. Лидер по популярности в Москве — марка Nokian, на которую приходится 18% переходов с Яндекс.Маркета в интернет-магазины. Следом идут Dunlop и Bridgestone — 7%, затем Сontinental и Yokohama — 6%. Однако самой популярной моделью этой осени оказалась не Nokian, а Dunlop SP Winter ICE02 205/55 R16 94T.

Средняя цена одной шины при переходе с Яндекс.Маркета в магазины составила в октябре 7,3 тысячи рублей. Это на 240 рублей меньше, чем в прошлом году. Из популярных марок самая недорогая — Cordiant: шина этого производителя стоит в среднем 3,2 тысячи рублей. Самые дорогие шины — Pirelli: 9,3 тысячи рублей за штуку. А одна шина Nokian стоит в среднем 6,9 тысячи рублей.