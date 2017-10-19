Авто.ру проанализировал рынок подержанных автомобилей в России за третий квартал 2017 года.

Мы подготовили подробные отчеты по России, а также по более чем 10 городам-миллионникам. Подробную аналитику с цифрами можно посмотреть здесь.

Самые дешевые автомобили — в Уфе, дорогие — в Москве

Средняя стоимость продаваемой машины составила 577 тысяч рублей. Это на 7% меньше, чем год назад, и на 2% больше, чем во втором квартале текущего года.

Самые дешевые автомобили оказались в Республике Башкортостан. Средняя стоимость продаваемой машины составила 446 тыс. рублей. Самые дорогие — в Москве — 833 тыс. рублей. Это на 16% больше нынешней общероссийской средней цены.

Российский автопарк стареет

Средний возраст продаваемого автомобиля по России составил 10 лет и 2 месяца. По сравнению с прошлым годом машины «постарели»: аналогичный показатель за II квартал 2016-го — 9 лет и 5 месяцев.

В Татарстане самый молодой автопарк в стране: за год средний возраст машины почти не изменился, хотя и достиг 7 лет и 5 месяцев. Для сравнения, в Красноярском крае, где самый возрастной автопарк, этот показатель составляет 13 лет и 2 месяца.

Отечественный производитель на первом месте

В лидерах марок по спросу (то есть по количеству просмотров телефона продавца в объявлении на Авто.ру) и предложению на российской рынке в целом — Lada и Toyota. Разница между первым и вторым местом довольно существенная: у отечественного производителя 13,6% по спросу и 17,7% по предложению, а у идущей следом марки — 7% и 6,7% соответственно. Такое положение на рынке сохраняется уже в течение полугода.

В Красноярском крае ситуация обратная: на первом месте — Toyota (25% и 19,6%), а сразу за ней — Lada (20,6% и 17,2%). Тройку лидеров замыкает Honda (9,2% и 7,2%), хотя по России она не входит даже в топ-10. Honda входит в десятку только в Сибири — помимо Красноярского края, речь идёт про Омск и Новосибирск.

В Воронежской области ближайший преследователь отечественного производителя (24,5% и 23,8%) — Volkswagen — проигрывает больше чем вчетверо (5,8% и 5,7%). Это особенность Воронежской области: в среднем по России Volkswagen только четвёртый по спросу (6%) и третий по предложению (5,4%).

Ford Focus — всероссийский лидер

Топ автомобилей, к которым покупатели проявляют наибольший интерес, возглавляет Ford Focus. Марка Lada по уровню интереса не так заметна — в первую десятку вошли только две модели: 2114 и 2170. Hyundai Solaris, KIA Rio и Opel Astra по уровню интереса занимают места со 2 по 4. Во II квартале они тоже были в лидерах. По предложению же в топ-10 моделей входят сразу 7 моделей Lada.

В Новосибирской области среди моделей лидирует Toyota Corolla (2,9%). Общероссийский лидер — Ford Focus — только на шестом месте (1,2%). Особенность региона в том, что топ-10 по предложению почти не содержит отечественных моделей. Например, в европейской части России Lada встречается в списках по 4–8 раз, а в Новосибирской области — лишь однажды.

Интерес к седанам сохраняется

Самый распространённый в России тип кузова — седан. В объёме предложения таких машин 41,4%, а уровень спроса на них составляет 39,5%. В целом расстановка не поменялась за последний год. Затем идут кроссоверы и хэтчбеки, на которые приходится 24,6% и 22,1% предложения соответственно.

В общей статистике выделяется Новосибирская область. Самый распространённый в регионе тип кузова — кроссовер. В объёме предложения таких машин 33,5%, а спрос на них составляет 32%. Новосибирск — единственный город-миллионник, где седаны только на втором месте, однако отставание небольшое: около 2%. На третьем месте — хэтчбеки.