Блог Авто.ру

февраль 2018
Рейтинг Авто.ру: самые дорогие и самые дешевые марки
6 февраля 2018, 16:58

Авто.ру проанализировал цены на различные марки новых и поддержанных автомобилей на российском рынке в 2017 году.
 

Новые

Самой дорогой среди массовых оказалась марка Rolls-Royce — такие автомобили стоят в среднем 27 млн рублей. Затем идут Bentley и Maserati. На 9 месте Genesis, премиальный бренд концерна Hyundai, в то время как BMW и Audi не вошли даже в десятку. Высокая позиция Genesis связана с тем, что корейский производитель занимается только представительскими седанами, а у «немцев» есть и младшие модели.

Если же учитывать не только массовые бренды, но и машины ручной сборки, то список возглавляет Bugatti с ценником 130 млн рублей.

В сегменте до 1 млн дороже всех стоят УАЗ и Renault (средние цены — 900 и 876 тысяч соответственно). Lada (553 тыс.) не является самой доступной на рынке: сказывается развитие новых семейств Vesta и XRay. Наиболее экономный вариант — узбекский Ravon. В среднем на такие машины покупатели тратят по 486 тыс. рублей.
 

С пробегом

Здесь лидирует Bentley: средняя стоимость — 5,2 млн рублей. Porsche более чем вдвое дешевле. На третьем месте Hummer — американские внедорожники в лидерах из-за большого количества эксклюзивных и кастомных модификаций.

Mercedes опережает двух других представителей большой немецкой тройки и в сегменте подержанных автомобилей: BMW и Audi обходятся дешевле.

Средняя стоимость автомобилей Lada составила 141 тыс. рублей, а замыкают список ZAZ, Москвич и ИЖ (128, 72 и 63 тыс. рублей).

На Авто.ру в прошлом году продавалось множество очень дорогих подержанных машин, включая Bugatti Veyron, Mercedes-Benz SLR McLaren и ЗИЛ-4112Р.

Мы будем регулярно публиковать подобные исследования в нашей Facebook-группе для дилеров: facebook.com/groups/autorufriends/. Присоединяйтесь, чтобы первыми узнавать актуальные новости и цифры.

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Авто.ру ,Рейтинг
Россияне предпочитают «японцев». Рейтинг Авто.ру по странам-производителям
8 февраля 2018, 11:44

Авто.ру составил рейтинг стран-производителей автомобилей по спросу и предложению в России. В исследовании учитывались только машины с пробегом. 

Данные по 12 регионам России можно посмотреть здесь.

Чаще всего пользователи Авто.ру продают машины японских производителей — Toyota, Nissan и Honda. Объявления с такими авто составляют 24% от всех объявлений в регионе. На втором месте с небольшим отставанием — немецкие компании, например Volkswagen, Mercedes, BMW и других. Их доля в общем объёме предложения — 21,2%. Тройку лидеров с долей 21,1% замыкают отечественные производители.

В лидерах марок по спросу (то есть по количеству просмотров телефона продавца в объявлении на Авто.ру) и предложению — Lada, Toyota и Volkswagen. Разница между первым и вторым местом довольно существенная: у отечественного производителя 18,5% по предложению, а у идущей следом марки — 7,1%. Но несмотря на это, в рейтинге стран-производителей Россия — из-за большого числа зарубежных компаний и их линеек — замыкает тройку лидеров.

Японские автомобили по предложению также лидеры в трех федеральных округах: Уральском, Сибирском и Дальневосточном. Особенно выделяется Новосибирск и Новосибирская область. Объявления с такими авто составляют 59,5% от всех объявлений в регионе. И отрыв от второго места — отечественных марок — самый существенный в России. В предложении отечественные производители имеют долю в 13,9%.

Если перейти к спросу, то лидер в России тот же — японские машины. Их доля составила 25,2%. За ними следуют российские автомобили (21,7%). Немецкие производители по интересу у россиян на третьем месте — 15,8%.

Японские марки на первых местах в четырех федеральных округах: Центральном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном. Выделяется Северо-Западный федеральный округ — единственный, где немецкие автомобили лидируют в спросе. Так, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области они составляют почти треть интереса (27,4%).

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Авто.ру ,Автомобили с пробегом,Вторичный рынок,Страны-производители,Регионы
Лидеры премиум-сегмента новых и автомобилей с пробегом
15 февраля 2018, 14:08

Авто.ру составил рейтинг премиальных марок по спросу, объёмам продаж и ценам в России

Новые

В 2017-м самым успешным премиальным брендом на российском рынке новых автомобилей стал Mercedes-Benz: за год дилеры продали 36,8 тыс. машин этой марки. В среднем стоимость нового Mercedes составила 4,9 млн. руб.

На втором месте по объёмам сбыта другой немецкий производитель — BMW, у которого средний ценник оказался заметно ниже: 3,9 млн. руб. Тройку замыкает Lexus, с большим отрывом опередивший Audi. Одновременно Audi — самый доступный бренд в списке: средняя цена — 3,4 млн. руб. Land Rover, с одной стороны, замыкает пятерку лидеров по продажам, а с другой — возглавляет её по стоимости (5 млн).

В рейтинге по уровню спроса мы видим те же самые пять марок, и даже порядок совпадает — за исключением того, что в данном случае Audi опередила Lexus.

С пробегом

На вторичном рынке лидирует немецкая тройка: Mercedes (127 тыс. шт.), BMW (114,3 тыс.) и Audi (98,4 тыс.), причём только у последней средняя стоимость оказалась ниже 1 млн руб.

Lexus на четвёртом месте по продажам, но сильно отстаёт — хотя и является наиболее дорогой маркой в списке. Volvo замыкает топ-5, оставаясь одним из самых доступных брендов: в среднем подержанные автомобили шведского производителя обходятся в 744 тыс. руб. Как и в сегменте новых машин, пользователи Авто.ру проявляют гораздо меньше интереса к Lexus с пробегом, а в остальном рейтинг спроса соответствует продажам.

Мы регулярно публикуем подобные исследования в нашей Facebook-группе для дилеров: facebook.com/groups/autorufriends/. Присоединяйтесь, чтобы первыми узнавать актуальные новости и цифры.

Авто.ру ,Автомобили с пробегом,Новые автомобили