Авто.ру проанализировал цены на различные марки новых и поддержанных автомобилей на российском рынке в 2017 году.



Новые

Самой дорогой среди массовых оказалась марка Rolls-Royce — такие автомобили стоят в среднем 27 млн рублей. Затем идут Bentley и Maserati. На 9 месте Genesis, премиальный бренд концерна Hyundai, в то время как BMW и Audi не вошли даже в десятку. Высокая позиция Genesis связана с тем, что корейский производитель занимается только представительскими седанами, а у «немцев» есть и младшие модели.

Если же учитывать не только массовые бренды, но и машины ручной сборки, то список возглавляет Bugatti с ценником 130 млн рублей.

В сегменте до 1 млн дороже всех стоят УАЗ и Renault (средние цены — 900 и 876 тысяч соответственно). Lada (553 тыс.) не является самой доступной на рынке: сказывается развитие новых семейств Vesta и XRay. Наиболее экономный вариант — узбекский Ravon. В среднем на такие машины покупатели тратят по 486 тыс. рублей.



С пробегом

Здесь лидирует Bentley: средняя стоимость — 5,2 млн рублей. Porsche более чем вдвое дешевле. На третьем месте Hummer — американские внедорожники в лидерах из-за большого количества эксклюзивных и кастомных модификаций.

Mercedes опережает двух других представителей большой немецкой тройки и в сегменте подержанных автомобилей: BMW и Audi обходятся дешевле.

Средняя стоимость автомобилей Lada составила 141 тыс. рублей, а замыкают список ZAZ, Москвич и ИЖ (128, 72 и 63 тыс. рублей).

На Авто.ру в прошлом году продавалось множество очень дорогих подержанных машин, включая Bugatti Veyron, Mercedes-Benz SLR McLaren и ЗИЛ-4112Р.

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