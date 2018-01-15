Авто.ру проанализировал российский рынок подержанных автомобилей по результатам 2017 года. Подробные исследования по городам России можно посмотреть здесь.

Москва и Омск: самые дорогие и дешевые автомобили

Средняя стоимость продаваемой машины в России составила 573 тыс. рублей и упала на 3% по сравнению с 2016 годом. Самая низкая цена — в Омске, по итогам 2017 года она составила чуть больше 363 тысяч рублей. При этом она продолжает падать, но незначительно — на 1% (5 тысяч рублей) в год. В Москве и области зафиксирована самая высокая средняя цена по России — 823 тыс. рублей, она снизилась на 1% (6 тыс. рублей) к 2016 году. Это на треть больше нынешней средней цены по стране.

Российский автопарк «стареет»

Средний возраст продаваемого автомобиля по России составил 10 лет. По сравнению с прошлым годом машины «постарели»: аналогичный показатель за 2016 год — 9 лет и 6 месяцев. В Красноярском крае самый старый автопарк в стране: за год средний возраст машины составил 13 лет и 1 месяц. Для сравнения, в Республике Татарстан, где самый молодой автопарк, возраст — 7 лет и 6 месяцев.

Интерес к отечественному производителю растет

В лидерах марок по спросу (то есть по количеству просмотров телефона продавца в объявлении на Авто.ру) и предложению — Lada, Toyota и Volkswagen. Разница между первым и вторым местом довольно существенная: у отечественного производителя 13,9% по спросу и 18,5% по предложению, а у идущей следом марки — 7,7% и 7,1% соответственно. Такое положение на рынке сохраняется в течение полугода.

Стоит отметить продолжающийся рост интереса к отечественному производителю. В ряде регионов за год интерес повысился в среднем на 4%. Так, в Красноярском крае он составил сразу 7,2%. Также усилила свои позиции Kia. Год назад марка находилась только на 8 месте с 4,9%, в 2017-м уже вошла в топ-5, спрос вырос на 0,4%. По предложению Kia лишь на 10 месте (3,9%). В 2016 году же марка даже не входила в топ-10.

Уверенное лидерство Ford Focus и рост интереса к Kia Rio

Модель, которая встречается на Авто.ру чаще всего, — Ford Focus. Топ автомобилей, к которым покупатели проявляют наибольший интерес, тоже возглавляет Ford Focus. Такая ситуация на рынке сохраняется на протяжении всего года. Выделяются сибирские города: в Новосибирске и Красноярске лидер и по спросу, и по предложению лидер — Toyota Corolla.

В топ-10 по предложению входят сразу 7 моделей Lada. По уровню интереса отечественный производитель не так заметен — в первую десятку вошли только две модели: 2114 и 2170. Hyundai Solaris, KIA Rio, Opel Astra и Renault Logan по уровню интереса занимают места со 2 по 5. По сравнению с 2016 годом спрос на модели существенно не изменился, можно лишь отметить повышение интереса к Kia Rio на 0,4%.

Хэтчбеки «догоняют» кроссоверы

Самый распространённый в России тип кузова — седан. В объёме предложения таких машин 41,7%, а уровень спроса на них составляет 38,9%. Затем идут кроссоверы и хэтчбеки, на которые приходится 24,2% и 22,2% предложения, по спросу — 27,7% и 20,7%, соответственно. Такая ситуация типична для российских городов, однако, за последний год в ряде регионов хэтчбеки прибавили в спросе и предложении. Так, повышенный интерес к хэтчбекам отмечается в Свердловской, Волгоградской, Воронежской областях, Республиках Татарстан и Башкортостан.