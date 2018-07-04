Авто.ру проанализировал российский рынок подержанных автомобилей по результатам первого полугодия 2018 года. Здесь можно посмотреть отчеты по регионам России.

За самыми дешевыми машинами — в Сибирь

Средняя цена продаваемой машины в России составила 574 тыс. рублей, что на 3% меньше, чем в 2017 году. Самая низкая цена — в Омске, по итогам первого полугодия она составила 425 тысяч рублей. В Москве и области зафиксирована самая высокая средняя цена по России — 809 тыс. рублей, что на треть больше текущей средней цены по стран.

Российский автопарк продолжает «стареть»

Средний возраст продаваемого автомобиля — 10,6 лет. За последние три года этот показатель вырос на один год. Так, в 2017 году средний возраст машин, выставленных на продажу, составлял ровно 10 лет. Один из самых старых автопарков находятся в Новосибирске и Омске — средний возраст машины вырос до 13,2 лет. Ещё год назад самый возрастной парк был в Красноярске (13,1 года). Для сравнения: в Республике Татарстан, где самый молодой автопарк, средний возраст машин — 8 лет. При этом средняя стоимость авто в Новосибирске ближе всего в Татарстане.

Все больше россиян пересаживаются на отечественные автомобили

В лидерах марок по спросу (то есть по количеству просмотров телефона продавца в объявлении на Авто.ру) — Lada, Toyota и Hyundai. Впервые за последние три года южнокорейская компания обогнала Volkswagen: раньше немецкий автопроизводитель был в топ-3 интереса россиян. Разница между первым и вторым местом довольно существенная: на отечественного производителя приходится 18,8% спроса, на японского — 6,5%.

Примечательно, что спрос на российский автопром вырос за последний год почти на 6 пунктов: в прошлом году его доля составляла 13%. Это тренд держится последние 3 года, однако столь явным стал в течение последнего года. Так, в Нижнем Новгороде спрос на Lada вырос сразу на 3,5%. В Сибири (например, в Новосибирске, Омске и Красноярске), несмотря на традиционно сильные позиции японских марок, отечественный автопром также набирает обороты.

В предложениях ситуация схожая: первые две позиции занимают Lada и Toyota. На третьем месте — Volkswagen. Такая ситуация сохраняется на протяжении уже трёх лет. В целом за год предпочтения мало изменились, но в 2018 году можно отметить снижение интереса к Ford. В 2016 году марка находилась на 5 месте с долей 5,4%, а в 2018-м уже вышла из топ-5, показав падение спроса на 0,7%. При этом продолжается рост интереса к корейской Kia. В 2016 году марка занимала 8 место, в первом полугодии текущего — вошла в топ-5. Соответственно, предложения с Kia также появляются всё чаще: два года назад корейский автопроизводитель не входил в топ-10, в 2018 — уже занимает 8 место.

Появление в перспективе нового лидера — Kia Rio

В топ-10 моделей, которые встречаются на Авто.ру чаще всего, входят сразу 6 машин Lada, но лидирует уже на протяжении трёх лет Ford Focus.

Топ автомобилей, к которым покупатели проявляют наибольший интерес, тоже возглавляет Ford Focus (2,7%). Заметный интерес проявляют покупатели к марке Lada — в первую десятку вошли пять моделей российского производителя. В прошлом году их было всего две, а в 2016 году ни одна модель Lada не входила в топ-10.

Наблюдаем появление нового лидера зарубежного автопрома — Kia Rio. Последние 5 лет отмечался повышенный спрос на модель Ford Focus. Однако она начинает уступать южнокорейскому седану.

Рост интереса к кроссоверам

Самый распространённый в России тип кузова — седан. В объёме предложения таких машин 40,7%, а уровень спроса на них составляет 40,2%. Затем идут кроссоверы и хэтчбеки, на которые приходится 25,9% и 21,9% предложения, 25% и 21,9% спроса соответственно.

Отмечается тенденция уменьшения интереса к седанам — минус 4,1% за последние три года. Спрос же на кроссоверы, наоборот, растёт (плюс 1,9%). Несущественно, но уверенно, растёт спрос на хэтчбеки. Примечательно, что если в целом по России кроссоверы популярнее хэтчбеков по спросу и предложению, то в Татарстане ситуация обратная. Похожий интерес к хэтчбекам также отмечается в Волгоградской, Воронежской и Свердловской областях, Республике Башкортостан.