Принято считать, что на вторичном рынке лучше приобрести машину у человека, который когда-то купил её новой и никому не передавал. Авто.ру теперь предоставляет бесплатный подробный отчет истории владения машиной по номеру VIN. Опираясь на эти данные, Авто.ру проанализировал, надолго ли авто задерживаются у первого хозяина. Всего в исследование попали более 100 марок.

Производителем, чьи авто дольше всех остаются у первого владельца, стал российский ИЖ. В среднем машины этой марки попадают на вторичный рынок лишь через 12 лет и 8 месяцев. На 2 месте — ГАЗ со сроком в 12 лет.

Тройку замыкает Chrysler, но с большим отставанием: срок — 7 лет и 4 месяца. Компания Chrysler также производит автомобили марки Dodge, которая оказалась на 5 месте. В рейтинге есть и ещё одна пара брендов, собираемых на одном заводе: ТаГАЗ — на 4 месте, а китайский Vortex (с производством на базе ТагАЗа) — на 10-м. Всего в десятке четыре компании из России и Украины: ИЖ, ГАЗ, ТагАЗ и ЗАЗ.

В среднем авто переходят от первого хозяина ко второму через 4–5 лет после производства: Авто.ру насчитал 26 марок, для которых это правило справедливо. Именно в течение 4–5 лет обычно заканчивается заводская гарантия, и автовладельцы, если у них такая возможность, стремятся поменять машину на новую. Лидеры по предложению на вторичном рынке в России — Lada, Toyota и Volkswagen — как раз в «золотой середине». Согласно аналитике, на Lada ездят в среднем 5,1 года, на Toyota и Volkswagen — по 4,5 года. Также на промежуточных местах с показателями в 6–8 лет — марки Chrysler, ТагАЗ, Dodge, Fiat и ЗАЗ.

Быстрее всего о продаже автомобиля, который они купили «с конвейера», начинают задумываться владельцы авто премиум-класса, такие как Jaguar, Porsche или Mercedes. Обычно транспортные средства перечисленных брендов оказываются у второго хозяина уже к четвёртому году после выпуска, поскольку покупатели подобных авто могут позволить себе чаще их менять. Почти так же быстро — за 3,5–4 года — люди отказываются от автомобилей китайских марок Lifan, FAW и Geely.