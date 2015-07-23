Цена большинства авиабилетов состоит из трёх частей: тарифа перевозчика, сборов аэропортов и государственных служб и так называемых топливных сборов — особых наценок, которые авиакомпании придумали брать с пассажиров лет десять назад, мотивируя их ростом цен на нефть. Об этих топливных сборах мы как-нибудь обязательно поговорим отдельно, пока же достаточно знать, что размер их у каждой компании фиксирован и зависит от количества и длины перелетов по вашему билету. Фиксирован и размер сборов, которые с вашего билета попадают аэропортам вылета и прилета, — например, в типичном билете на международный перелет из московского Домодедово и с возвращением в него же эти сборы составят около 500 рублей за пользование услугами международного терминала (берутся два раза — за вылет и прилет) плюс 370 рублей специального сбора РФ за безопасность плюс те сборы, которые берут в точке назначения.

Итак, топливные сборы фиксированы, сборы аэропортов фиксированы — а значит, единственной переменной величиной из трех слагаемых, сумма которых и составляет цену билета, остается тариф. Именно от него на самом деле и должна зависеть стоимость любого билета. Тарифом в этой отрасли называется цена, за которую авиакомпания готова вас перевезти из пункта А в пункт Б, и условия, на которых она готова продать вам билет за такие деньги (плюс топливные сборы, если она их берет). Между любой парой аэропортов перевозчик может назначать целую линейку тарифов, которые будут отличаться друг от друга по цене иногда в разы. Правила этих тарифов определяют, кому можно продать билет (взрослому пассажиру в расцвете сил, ребенку, младенцу, пенсионеру), за сколько дней до вылета, на какие рейсы он распространяется, с какими другими тарифами сочетается, в какие даты (а иногда — даже дни недели) действует, можно ли сдать или менять билет, купленный по такому тарифу и так далее. Разумеется, чем тариф дороже, тем больше он позволяет всего интересного: лететь прямым рейсом, бесплатно переносить дату вылета и так далее.



Каждый перевозчик может назначать целую линейку тарифов между любыми двумя пунктами. Так, у одного только «Аэрофлота» между Москвой и Сочи на 24 апреля 2015 года действовало 38 разных тарифов, от недорогого NPXOWRF (4000 р. в одну сторону в экономе) до полного тарифа бизнес-класса JRTRF — 170 000 р. туда-обратно. На иллюстрации - выдача из терминала системы бронирования авиабилетов Amadeus.



Сайты многих авиакомпаний позволяют выбрать один из нескольких тарифов, в то время как сайты агентов, как правило, просто показывают только один тариф — самый дешевый на указанные вами даты.