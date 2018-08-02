Блог Экспертов Яндекса

Блог Экспертов Яндекса

Почему отзывы важны

Когда я выбираю, куда сходить вечером с друзьями, где быстро сделать фото на документы, какой фильм посмотреть за ужином, в 80% случаев я в итоге принимаю решение, опираясь на мнение других людей. Понравилось ли в этом баре моим друзьям? Какие сериалы советуют в соцсетях? Где покупают фрукты мои соседи? 


При запросе в поиске «итальянский ресторан», пользователи ожидают и от Яндекса, что он подскажет финальный выбор, потому что множество пользователей так же искали эти рестораны, в каких-то из них побывали и написали о них отзывы. Бывает так, что какое-то место очень понравилось и хочется рассказать о нём всем. Или, наоборот, предостеречь других пользователей от зря потраченного времени на скучный поход в кино. 

Отзывы на других сайтах часто обезличены или не вызывают доверия: хочется знать, что отзыв написал человек, который на самом деле там побывал и разбирается в этом вопросе. В итоге приходится перечитывать много подборок и рекомендаций прежде, чем сделать выбор. 

Мы в Яндексе решили привлечь больше внимания к отзывам, которые собираем от наших пользователей. В феврале 2018 года мы доработали алгоритм подсчёта рейтинга организаций, и теперь он учитывает три основные характеристики каждой оценки. О них я и расскажу. 

Экспертность пользователей 
Мы научились определять, насколько пользователь является экспертом в той или иной области. К примеру, оценка фаната кофе более корректна для кофейни, чем оценка человека, который пьет кофе первый раз в жизни. Поэтому в нашем рейтинге теперь знания конкретного пользователя играют важную роль. 

Уверенность в реальности пользователя 
Мы используем алгоритмы, которые снижают вероятность ошибки и устойчивы к манипуляциям с рейтингом. Например, мы не попросим оставить отзыв, если не уверены, что человек на самом деле посещал это место.

Верификация оценок на основе попарных сравнений 
Мы находим экспертов, которые могут оценить сразу несколько организаций, и предлагаем им сравнить их между собой по качеству. 


Заметили ли вы, что отзывов пользователей Яндекса стало больше? Чего вам в них не хватает?

258 комментариев
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Ilyukhin
16 августа 2018, 16:41
может, это только у меня так, а остальные знают секрет.
на странице, где отзывы показываются карточки объектов и меня спрашивают, поставь звёздочку, напиши. при этом видно только часть адреса, например: Красное & Белое
Россия, Нижний Новгород, улица Б
мало ли улиц на Б... в НН. как жить после этого?
Полина Кананыкина
21 августа 2018, 14:43
Ilyukhin,
Сейчас можно перейти и посмотреть подробную информацию по объекту по клику на фото или название, но в ближайшее время мы постараемся переделать карточку, чтобы и длинные адреса было видно. 
Ilyukhin
30 августа 2018, 11:35
Полина Кананыкина,
нет. при клике на ссылку открывается поисковый запрос яндекса, а там, при  наличии множественности адресов расположения организации не угадаешь, какую именно точку просили оценить.


тут картинку нельзя прикрепить, а то поделился бы скриншотом.
Обновлено 30 августа 2018, 11:36
Полина Кананыкина
Сотрудник Яндекса30 августа 2018, 16:49
Ilyukhin,
Спасибо, примерно поняла - похоже на некорректную ссылку. В ближайшие недели изменим и будем просто сразу на Карты вести вас.
k0t1000
13 февраля, 05:25
Полина Кананыкина,
А за отзывы платят? 
partner
21 августа 2018, 14:32
Да, заметно что активность началась, активные юзеры и эксперты с гугла теперь и тут. 
Александр Мошков
21 августа 2018, 18:07
partner,
мы рады всем!
Гуманоид с планеты TERRA🤓
2 сентября 2018, 23:27
partner,
И диванные войска тоже!😂😎
Denis Andreychuk
12 августа, 13:31
Гуманоид с планеты TERRA🤓,
Kirov 
Podkovyroff
12 августа, 16:47
Denis Andreychuk,
трям! с приездом. а что значит Kirov?
Ξツॐ max ॐツ Rαιℓ ( DυbSτeρ ρage )
26 августа 2018, 22:27
Ативность заметна это факт
Полина Кананыкина
28 августа 2018, 13:36
Ξツॐ max ॐツ Rαιℓ ( DυbSτeρ ρage ),
А сами отзывы пишете?
lomovs
29 августа 2018, 23:58
Считаю, что отзывы оставляют в 90% случаев когда что-то не понравилось. Если все прошло отлично, я и писать ничего не буду, а вот если я купил что-либо и там что-то отломалось/не работает/не соответствует, или в заведении прождал заказ час, потому что сотрудников прокуратуры обслуживали сразу три официанта - то я обязательно предупрежу других пользователей о том, что либо товар не фонтан, либо событие - сделано по-русски.
Кирилл Л
12 июля, 20:25
lomovs,
Да почему? Я вот пишу положительные и отрицательные. 
wwwfunnygirl
30 июля, 12:14
lomovs,
А мне, если очень понравилось, я тоже стараюсь об этом написать. Но, конечно, все равно стараюсь быть объективной и указать то, что для кого-то может стать минусом. 
anakaba
30 августа 2018, 04:59
Думаю для того что бы больше стимула писать и положительные отзывы нужны хоть какие-то бонусы за заработанные баллы, типа скидки в Я. Музыку или Я. Диск.. Или такие подарки есть? 
Полина Кананыкина
Сотрудник Яндекса30 августа 2018, 16:54
anakaba,
Мы планируем конечно награждать самых активных пользователей, но уверены, что отзывы надо писать открыто и честно, будь они положительные или отрицательные!
margoverter
10 сентября 2018, 20:52
Полина Кананыкина,
декларирование принципов честности и открытости привлекает конечно. а чем вознаграждать планируете?
ruschancarimov
23 мая, 03:16
margoverter,
Скидкой
igor19711801
30 августа 2018, 07:28
На карточке объекта не только адрес не полный часто и фото не соответствует объекту.
Ilyukhin
30 августа 2018, 11:30
igor19711801,
согласен на все 200! чаще всего берётся фото из панорамы улицы, а если объект за забором, то получается - фото забора.
Обновлено 30 августа 2018, 11:31
Полина Кананыкина
Сотрудник Яндекса30 августа 2018, 16:56
Ilyukhin,
Спасибо, собираемся тут поработать, чтобы было очевидно. Сходу не получается вспомнить, что за место?
anakaba
30 августа 2018, 17:39
Полина Кананыкина,
С моей точки честность награда и факт отзыва ни как не связанны. Главное чтобы точно определять где был человек. Мне навигатор периодически настойчиво просит проставить рейтинг. Ну звезды мне ткнуть не сложно, но написать что-то развёрнутое, лень. Если только место как-то особенно понравилось/не понравилось... Хотя наверняка найдутся люди более активные и готовые делится мнением за рейтинги и лайки. Этакая яндекс картанавигационная соцсеть :) Да что я вам рассказываю есть же Я.Толока.. 
Обновлено 30 августа 2018, 17:40
igor19711801
8 сентября 2018, 11:41
Полина Кананыкина,
Например сеть магазинов Николаевский магазинов много по всему городу а фото всегда одно одного магазина что сразу сбивает столку. Есть фото и заборов из панорамы. 
krivoscheeff.schura
21 августа, 19:44
Полина Кананыкина,
Скажите, а на яндексе есть какая нибудь работа, подработка? 
artiborn
30 августа 2018, 09:20
Этот ваш проект нужно закрыть! Зачем ставить клеймо. В мире где идут информационные войны всё превращают в оружие. 
Гуманоид с планеты TERRA🤓
2 сентября 2018, 23:30
artiborn,
Это вы как конкурент пишите?😂
Да пофигу, надо быстро развить скайнет, а то жизнь коротка.😂😂
brmalej
1 сентября 2018, 12:51
Я заметих что в отзывах сало больше идиотских вопросов и дибильных сравнений. Утрированный пример-А где вам больше понравилось в гостинной или туалете? Мозгами тут пользоваться начнут или лишь бы количество вопросиков было побольше?
Elephant Crazy
1 сентября 2018, 13:19
brmalej,
Да забавно когда вылетает вопрос что лучше шаурма у метро или дорогой ресторан)


Но бывает и 
brmalej
1 сентября 2018, 13:57
Elephant Crazy,
Ресторан с шаурмяшной хоть к сфере питания относятся. Но я не панимаю, как можно сравнивать запавку и магазин гипермаркет
Денис
1 сентября 2018, 15:25
А мне что это даёт???
Гуманоид с планеты TERRA🤓
2 сентября 2018, 23:31
Денис,
Развлечение на ночь! Сколько можно уже порно смотреть?😂😂
Вячеслав Смирнов
1 сентября 2018, 20:30
Интересно,если я являюсь кофеманом,но непью кофе в городских кофейнях как Яндекс узнает об этом?
Обновлено 1 сентября 2018, 20:31
Полина Кананыкина
Сотрудник Яндекса11 сентября 2018, 00:10
Вячеслав Смирнов,
никак, конечно! зато вы можете оставлять отзывы на магазины с кофе, где вы покупаете зерна, например?
Алексей Сава
11 сентября 2018, 21:06
Полина Кананыкина,
 а если в интернет магазине... ))
Дмитрий
23 марта, 08:05
Полина Кананыкина,
Для чего эти отзывы, достижения.за них ничего не платят (
ykirgudu
1 сентября 2018, 23:05
Не сочтите за меркантильность, но не плохо было бы делится доходами от рекламы с "экспертами". При капитализме, чай, живём.
Александр Мошков
Сотрудник Яндекса11 сентября 2018, 14:29
ykirgudu,
честные отзывы — они не мотивированы чем-то материальным. Мы не верим в то, что отзыв за деньги — это настоящий отзыв.
ykirgudu
11 сентября 2018, 14:51
Александр Мошков,
Яндекс, который зарабатывает деньги на всём думаете что эти отзывы будут честными???
Смешно. Все мы прекрасно знаем такие "честные" отзывы на маркете.
Александр Мошков
Сотрудник Яндекса17 сентября 2018, 11:46
ykirgudu,
с теми самыми "честными" отзывами мы боремся и не собираемся останавливаться в этой работе. Понимаем, что это сильно портит общую атмосферу.
eyegene
11 марта, 21:14
Александр Мошков,
Вас не просят поощрять "честность", вам говорят о том, что на написание честного отзыва тратится время юзера. А с рекламы деньги получает, опять же, Яндекс. 
n3887854
24 июля, 11:19
Александр Мошков,
А я согласна с политикой Яндекса- отзыв должен быть бесплатным, не мотивированным, иначе превратитесь в отзовик
Натали Серебровская
2 сентября 2018, 17:45
Блог - задумка интересная, конечно. Читаешь сама о себе, да ещё и с двухлетней давностью, например... Почти дневниковые записки, модные в 19 веке... В принципе, писалось в конкретном месте по отдельному факту-случаю, но, действительно, создается некий "образ".
margoverter
10 сентября 2018, 03:29
Натали Серебровская,
а где вы читаете о себе?
Натали Серебровская
13 сентября 2018, 13:31
margoverter,
Милые,СВОЕ мнение - это есть "ты сам".В школах-то,поди,областных учились?"Алло,мы ищем таланты" - компас жизни, если помните.Благодарю за внимание.
margoverter
16 сентября 2018, 18:16
Натали Серебровская,
сопоставьте мой вопрос к Вам и Ваш ответ,ничего странного не обнаруживаете?
Podkovyroff
10 мая, 22:58
margoverter,
я нахожу))
Стас Оренрус
5 января, 22:27
Натали Серебровская,

, а что ты о нем думаешь хочешь узнать больше чем ты думаешь и обнаружил твоё будущее извержение счастья 
Олег Майсак
2 сентября 2018, 21:07
Видел, просят оценить фильм. А почему бы вам не импортировать оценки из КиноПоиска? Это же ваша экосистема. У многих энтузиастов там больше тысячи оценок. Не очень понимаю, зачем вам держать 2 БД оценок по одной и той же сущности. У КиноПоиска она заведомо будет репрезентативнее.
margoverter
10 сентября 2018, 03:29
Олег Майсак,
А где просят вас оценить фильм?
Олег Майсак
10 сентября 2018, 10:49
margoverter,
В том же окне, где просили оценить всё остальное (у меня было: несколько городских заведений, фильмов, компьютерных игр). Видимо, это зависит от моих поисковых запросов.
margoverter
10 сентября 2018, 20:50
Олег Майсак,
у меня только во вчера обнаруженной публичной странице (именно так значится) три окошка с категориями Кинокритик,Знаток и Геймер ,в которых написано что мол скоро попросят оценить там что-нибудь..Вы такие окошки имеете в виду?
Олег Майсак
11 сентября 2018, 08:17
margoverter,
Да. И у меня в этих "окошках" уже было несколько (1-3) карточек для оценки.
margoverter
16 сентября 2018, 19:04
Олег Майсак,
спасибо,что уточнили,а то сомнения были неужели настолько интерфейс отличается  
Александр Мошков
Сотрудник Яндекса11 сентября 2018, 14:29
Олег Майсак,
обсуждаем такую возможность. Может появиться в будущем!
Гуманоид с планеты TERRA🤓
2 сентября 2018, 23:25
Алису тоже запрягаете для анализа? Или она только сказки рассказывает...😂
Tugoda
3 сентября 2018, 03:53
Люди делятся своим опытом Оценивают компании и места много пользы ти экономии времени
Натали Серебровская
13 сентября 2018, 13:52
Tugoda,
Простите,но когда я написала, что упала на ледяной горке,идя в Филармонию по наб.кан.Грибоедова мимо крыльца, последняя ступень которого установлена никак ни с требованиями гос.градосторительства (не менее 2,5м от края тротуара) и что и это малое расстояние совсем не убирается (разборки дворников УО (Управляющая организация) и хозяина магазинчика без покупателей),то мне предложили... предоставить фотографии,акт с подписями свидетелей, справку из травмпункта... Как думаете, что интереснее и полезнее: хорошая музыка в хорошем исполнении или "переписка" с хорошими женщинами и мужчинами из чиновничьей армии со стабильными окладами?
uudecode
8 сентября 2018, 09:50
> Заметили ли вы, что отзывов пользователей Яндекса стало больше?


 где?  я не знаю,   с какого перепугу я попал в эту рассылку,  у меня на телефоне только янднес деньги и яндекс музыка.
и зачем мне оставлять отзывы,   что на Яндексе,   что в Гугле?   в Гугле я умудрился стать "местным экспертом" с кучей звездочек,   но это никак не монетизировалось. были какие-то приглашения на встречи,   тупость какая,   я ненавижу людей и особенно всю эту хипстоту. об алгоритмах яндекса в общем тоже все понятно в целом,   ML и эксперты корректирующие модель.  никакой мотивации на оценку кабаков,   музеев и синматографа 
artem-erik94
9 сентября 2018, 14:14
Согласен с автором поста, даже зачастую покупаю товары, которые отмечены общей отметкой не ниже 4 звезд, но в отзывах также должны быть и отрицательные оценки, так как видно, что товар реально прошел какую-либо обкатку.
margoverter
10 сентября 2018, 03:27
Вообще никакого повышения активности не заметила,не пойму о каких отзывах речь даже. Последнее время запросы в поиск Яндекс в основном связаны с попытками настроить нормально телефон и интересом к нейросетям
racoon
12 сентября 2018, 14:17
margoverter,
зайдите в Я.Карты, покликайте по организациям. 
margoverter
16 сентября 2018, 18:24
racoon,
да вроде и кликаю по организациям, которые интересуют- приходится для уточнения информации о них поиском Яндекса пользоваться.но возможно просто привыкла внимания не обращать на отзывы)
racoon
12 сентября 2018, 14:04
Мне не хватает городской ленты отзывов, оттуда можно почерпнуть идеи для будущих походов или узнать о новых местах в городе. 
Александр Мошков
Сотрудник Яндекса13 сентября 2018, 17:02
racoon,
к слову, о городской ленте, у нас же есть замечательный сервис Яндекс.Район, где много городского контента и, в том числе, идеи для походов.
racoon
14 сентября 2018, 07:26
Александр Мошков,
районом пользуюсь, но там же все локальное и скорее про жизнь в районе. А лента отзывов она немного для другого, читая чужие отзывы можно составить список компаний куда стоит или не стоит обращаться. Тут поменяли стекло на телефоне за 10 минут, добавить в избранное, тут провели детский день рождения, добавить в избранное, тут машину починили так, что пришлось в другом месте переделывать. Район всё-таки не для отзывов. Вот такой вот фидбек;)
Алексей Антонов
17 сентября 2018, 08:47
Полина, хотелось бы понимать, за что отклоняют отзывы. А-то пишешь, пишешь, а он, на тебе - отклонен. И без объяснения причин. Или Ваши эксперты себя поставили на одну ступень с банкирами, которые никогда не сообщают причину отказа в получении кредита?
Отклонили, так хоть причину озвучьте, чтоб можно было изменить отзыв с учетом ваших пожеланий. А иначе понту не сидеть, писать. 
Обновлено 17 сентября 2018, 08:52
Podkovyroff
10 мая, 23:05
Алексей Антонов,
присоединяюсь. но я заметил ещё более невероятную штуку. отзыв отклонили. но спустя неделю его опубликовали. и так у меня уже было с несколькими
alexy.boss
18 сентября 2018, 06:15
Почему при переходе на мою страницу другой пользователь не видит моих отзывов? Отзывы есть, страница публичная, а написано "нет опубликованных отзывов". В карте отзыв есть, в личном кабинете тоже я их вижу и могу редактировать.
Александр Мошков
Сотрудник Яндекса20 сентября 2018, 15:37
alexy.boss,
немного странная ситуация, напишите, пожалуйста, в поддержку, там обязательно разберутся в чем дело.
polyfag
6 декабря 2018, 13:55
Александр Мошков,
у меня похожая ситуация. в личном кабинете есть отзыв, по которому написано что он "виден всем". Но ни на карточке на карте, ни на открытой странице моего профиля отзыва не видно. В чем может быть проблема? и вообще непонятно есть ли смысл писать отзывы еще. Думал, прикольная фишка сделана с этими экспертными отзывами. Но где-то в чем-то я похоже не разобрался(
Yury Zaharov
6 октября 2018, 13:10
Полина Кананыкина, привет!
Волей случая я оказался в больнице и обнаружил для себя важным иметь возможность читать/оставлять отзывы не сколько о всей больнице, а об отдельном отделении (это, как оказалось, действительно имеет значение) или хотя бы об отдельных корпусах (зданиях).
Отзыв об организации в целом, в данном случае, не репрезентативен (дам пояснения при необходимости). Отдельные сайты с отзывами имеют меньший ресурс для создания/совершенствования крутой площадки отзывов и оценок.  Поэтому, Яндекс, я в вас верю, готов помогать и не только отзывами! И прошу рассмотреть возможность такой доработки.
Обновлено 6 октября 2018, 13:13
Woookff999
1 ноября 2018, 07:30
Здравствуйте,написал я провдивый отзыв,а мадератор его не пропускает,видимо Яндекс публикует только пять звёзд.Тогда зачем нужен этот сервис если от него толку ноль!!!
Смирнов
1 ноября 2018, 19:26
Почему вы отклоняете мои отзывы. ? Ведь Яндексу каждый отзыв важен? Сарказм
saso.barbuz
2 ноября 2018, 23:24
ФФильм апология копрофилии. Герман или выжил из ума или просто почуствовал нашу реальность а АБС. И АБН к этому  никакого отношения  к этоиу" перлу"  Не имеют. Альцгеймер. Не выбирает . Или же Герман просто видит Россиию путина и гундяева
vdlnovgorod2017
9 ноября 2018, 20:30
Я вот заметила, что исчезли положителтные отзывы реальных клиентов, плюс клиенты, которые хотели ьы оставить положительный отзыв и готовы подкрепить свое посещение чеками и договорами, не могут это сделать. Зато отзыв лица,  которое никогда не былр клиентом, опубликован
Правдун
10 ноября 2018, 23:14
Пишу отзывы ,повышаю свой уровень-мне лично что это дает,про Яндекс то я понимаю,ему даю я свою информацию-а он мне что?
nikonovasv1tlana
25 ноября 2018, 13:14
Согласна с комментариями. Обижанный клиент быстрее напишет отзыв, чем удовлетворенный. Если мне в кафе дали хороший салатик, то так и должно быть. Если плохой, то с большой долей вероятности напишу. Сейчас зашла на магазин  Эльдорадо в Курске. Большой магазин в крупном ТЦ в центре города. Я сама там много раз покупала разные вещи (в основном через интернет). Десятки людей ежедневно покупают там товар. А что же отзывы?! Всего 24 оценки. И всего 7 (СЕМЬ) отзывов. Причем последний январь 2018г, предпоследний март 2017 г. Большинство отзывов отрицательные. ))))) Конечно, разумному покупателю будет понятно, за этот год тысячи людей купили там товар и только одному не понравилось. Но общая оценка организации 3,3. Вот как призвать писать довольных покупателей? Каюсь, сама в этом только году купила там несколько вещей и мелких и дорогих. А отзыва не ставила. Только оценку. Исправлюсь. ))))
mike
6 декабря 2018, 21:07
А можно эту хрень надлежащую отключить как-нибудь?
mike
6 декабря 2018, 21:07
* надоедающую
ild93
13 декабря 2018, 21:34
Почему некоторые комментарии с пометкой отклонён?
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса14 января, 11:21
ild93,
 здравствуйте. Возможно, ваш комментарий не соответствовал правилам размещения. Прочитать о них подробнее можно вот здесь: https://yandex.ru/support/reviews/review.html
ЗооХвост
19 декабря 2018, 04:38
Что творится у вас последние две недели? Отзывы, которые ранее были видны неожиданно получили статус Отклонены, причем процентов 96% из всех отзывов оказались с таким статусом. Я знаю правила Яндекса по отзывам о компаниях, точно их не нарушаю.
Павел Беседин
23 декабря 2018, 22:38
ЗооХвост,
Видимо, включили очередного робота. У меня такая же фигня с отзывами. Процентов 50 забанили. Многие еще до публикации. Назвали меня накрутчиком. Но непонятно, что именно и кому я накручиваю! :)
ЗооХвост
23 декабря 2018, 22:50
Павел Беседин,
я просто перестала писать, смысла нет тратить время, когда все банят, тем более это добровольно, ничего не платят и нет никаких плюшек даже по пользованию сервисами яндекса. Забавно, но если у тебя фирма и на нее оставили анонимный негативный отзыв, типа "не слазил с унитаза" , то фиг яндекс удалит из твоей карточки ресторана, хотя нарушены все правила, начиная, что нет даты, что ты ел, вообще ли ел ии доставку заказывал и прочее. Вот мы с друзьями-хозяевами такой точки просто в ауте, одним прямым текстом говорят, что не удалят, а у меня наоборот банят отзывы, которые год назад были опубликованы, а месяц назад крыты, когда указаны все факты почему негатив или позитив и нет эмоций. 
ЗооХвост
23 декабря 2018, 22:51
Павел Беседин,
а где вы прочитали, как вас назвали? меня даже не называют никак, все как пропали.
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса15 января, 18:49
Здравствуйте. Скорее всего отзывы были скрыты, так как не прошли повторную проверку на соответствие правилам размещения https://www.yandex.ru/support/sprav/manage/reviews.html#requirements или посчитались недействительными.


К сожалению, у меня нет возможности подробно освещать алгоритмы фильтрации отзывов. Могу лишь сказать, что мы используем многоуровневую систему защиты. Она состоит из специальных фильтров, которые умеют выявлять недействительные отзывы и отсекать их.
ЗооХвост
15 января, 22:14
Тимур Рябинин,
это ваша обычная отмазка, о ваши правила я знаю. Скажите конкретно пункт, где противоречит вашим правилам мой отзыв о Теннис Парке в городе, он висел на картах год, а потом резко его убрали: "Никогда не любила теннис из-за снобизма, но они меня переубедили. Все такие хорошие и вежливые. Раздевалка, душ и туалеты такие современные, даже не привычно для нашего города.
Если играть в удовольствие свое, то можно найти время очень дешевой аренды корта.
Ребенка сводили на разведку в детскую группу для малышей. Смотрела и на экране телика (на корт выходят видеокамеры) за занятием и через окно прямо на корт, такой детский тренер классный был, ребенок в полном восторге, с первого занятия уже начали приучать к ракетки и мячу в форме игры."
ЗооХвост
15 января, 22:21
Тимур Рябинин,
или отзыв о МФЦ, в котором была и который тоже висел в открытом доступе, а потом стал отклонен: "Работники всегда все подскажут. Но условия внутри плохие: парковки нет даже для инвалидов, вентиляция не справляется, даже от сидения в очереди 10 минут уже жарко, а про духи и запах пота от сидящих рядом молчу, мест ожидания не хватает, куча людей стоит. Один раз пришлось ждать три часа очереди, думала сдохну прям там."
ЗооХвост
15 января, 22:34
Тимур Рябинин,
по одной любимой кафешке я оставляла положительный отзыв с описанием взаимодействия, но его также скрыли со временем.  Зато на картах по той же кафешке есть чужие пару отзывов, где нарушены 1-3 пункта ваших правил, но они в очень открытом доступе, но вот кафешка вам давно писала жалобы на них, что люди ничего не написали толком о дате, заказанном, чтобы по видеокамерам проверить, но ваша служба или кто у вас там отвечает по отзывам с карточек, их отфутболила, что нет причины для отзыва. Можете смотреть сами: https://yandex.ru/ugcpub/pk/AYVCv3u1DgDS?main_tab=org , а второй отзыв вообще от анонима со словами "После этого кафе с унитаза не слезал."
У вас двойные стандарты и слишком все неясно. 
Александр
21 января, 06:20
ЗооХвост,
раздел с отзывами превращается во что-то непонятное. аналогично писал о постоянно посещаемых местах - все завернули. зато люди, проживающие в др стране, легко смогли оставить отзывы вроде "мне понравилось".  
Обновлено 21 января, 06:22
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса21 января, 18:20
ЗооХвост,
 вероятнее всего, отзывы потеряли актуальность. 
Как я уже говорил, проводятся регулярные проверки, и ваши отзывы перестали быть действительными, поэтому были удалены.
ЗооХвост
21 января, 19:02
Тимур Рябинин,
да перестаньте, я сама работаю в вашей сфере, у яндекса нет пешеходов до проверки актуальности отзывов.  Даже очень простой пример, отзыв положительный о ветеринарной клинике и отделении почты - сотрудники те же, работы выполняют те же и отношение тоже. но вы убрали отзывы с описанием взаимодействия, при этом на карточке фирм оставлены отзыв негативные, которые еще за пару лет до меня писались с одним-двумя словами, но весь персонал уже поменялся. Почему спорю? потому что я знаю все точки, о которых писала и продолжаю их посещать. Обидно, когда в какой-то карточке видишь неадекватные отзывы восхищения, когда точно заешь минусы фирмы, а у хороших мест падает рейтинг из-за скрытия развернутых отзывов. А если и есть проверка на актуальность, то работает она через одно место, так как отзывы в карточках фирм Зоозащита-НН и приют Сострадание реально напутаны. они разными вещами занимаются, но в отзывах сплошной сумбур из-за того, что раньше они были рядом территориально.
Павел Беседин
23 декабря 2018, 20:44
Было бы круто, если бы ваша автоматическая система не предлагала подтвердить каждый отзыв отправкой сканов документов. Вчера зашел для того, чтобы оставить отзывы, система посчитала меня накрутчиком и заблокировала половину текстов. Да еще и документы попросила выслать. Почините ее уже. Чтобы она отличала роботов от людей. :)
P.S. А значки и ачивки у вас прикольные! 
Татьяна
26 декабря 2018, 17:29
Я написала отзыв о заведении, в котором меня хорошо обслужили. Но мой отзыв отклонен и нет комментариев. Как это понимать? 
ЗооХвост
26 декабря 2018, 18:16
Татьяна,
я раза два писала в службу поддержки. дали отмазку, что новый современныйалгоритм ввели на проверку отзывов на реальность. Вот только работает у них от явно наоборот, вечно сырое выкладывают.
perekat22
5 января, 15:52
Здравствуйте!
Может быть, кто-нибудь подскажет -- как редактировать вопросы Яндекса о посещаемых местах?? Я работаю в театре. И меня ДОСТАЛИ постоянные просьбы Яндекса поделиться отзывом об этом театре. Думаю, не я один с такой проблемой. Заранее признателен.
ЗооХвост
5 января, 16:16
perekat22,
ни как, у Яндекса свои тараканы. А здешние забили на отзывы из-за политики Яндекса.
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса14 января, 13:00
perekat22,
добрый день. А вот и мы :)
Расскажите, о каком именно приложении идёт речь? Тогда я смогу дать точную инструкцию, как отключить эти уведомления.
Сергей П.
20 января, 13:56
Постоянно стригусь у этого парикмахера. Написал отзыв, отклонили. Отзывы такой: "Отличный мастер. Настоящий профессионал."  Почему отклонили?
Александр
20 января, 16:19
Сергей П.,
аналогичная ситуация с десятком отзывов о заведения, фильмах и играх (более лояльное отношение к сериалам почему-то), о которых решил написать и сам. Не понимаю теперь, зачем я тратил свое время. На google ни разу не отклоняли. Думал даже, что тами модерации нет толковой, поэтому ради интереса написал там бред полнейший - завернули. Работают люди.
Больше всего меня расстроило отклонение отзывов о фильмах моего детства. 
Обновлено 20 января, 16:21
dolchiana
5 февраля, 09:23
Александр,
У меня к сожалению все тоже самое.. Сначала опубликовали мои отзывы, дали достижение... И через пару часов видимо все изменилось. Почти все отзывы отклонили и достижение исчезло (((😢 
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса5 февраля, 18:08
dolchiana,
Здравствуйте! Такое может случиться, если отзывы не прошли повторную проверку на соответствие правилам размещения https://www.yandex.ru/support/sprav/manage/reviews.html#requirements. Происходит это автоматически — за проверку отвечает специальный алгоритм, который использует многоуровневую систему защиты. Если система посчитает отзывы недействительным, они будут скрыты. 
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса25 января, 13:17
Сергей П.,
здравствуйте! Ваш отзыв был автоматически отклонен системой фильтрации. Я не могу более подробно освещать алгоритмы ее работы, но в данном случае это решение не является ошибочным и пересмотрено не будет.
Просим отнестись с пониманием.
Правила вы можете прочесть на странице помощи: https://yandex.ru/support/sprav/manage/reviews.html#requirements .
Александр
20 января, 16:17
Не понимаю, как проходит модерация. Решил написать отзывы о всех заведения моего района, которые посещаю чуть ли не каждый день на протяжении нескольких лет. Ознакомился с тем, что вообще пишут другие люди (1-2 предложения по паре слов без особого смысла. Например, "Хорошо. Рядом с домом"). Написал с десяток развернутых отзывов об ассортименте, персонале и расположении, а местами даже указал, что и когда покупал. В итоге ни один отзыв не прошел модерацию. Причем в отзывах много любителей писать без знаков препинания с сокращениями и сленгом. Это все прекрасно одобрено до мен. Что за бред, господа?
Александр
20 января, 21:14
И почему были отменены все мои размещенные отзывы (даже те, что прошли проверку)? Очень весело получается: мне в 14:16 приходит уведомление о подтверждении отзыва, а уже в 19:00 отзыв удален. И все, что отправляю повторно, отменяется. Я забанен за что-то? оО за активность?) 
Александр
21 января, 06:12
Александр,
сравните 2 отзыва на игру Машинариум:
1) игра суперская!
2) Игра с приятной графикой и атмосферой. Головоломки интересные, заставляют задуматься. Довольно хорошо продумана история маленького робота. Прилично промучился с крестиками-ноликами.
1й опубликован,  2й - мой, нет. Объясните, чем первый более информативен? продолжить примеры для анализа?
Обновлено 21 января, 06:13
Руслан И.
24 июня, 10:22
Александр,
не объяснят. алгоритм понимаешь ли. а он секретный. они сами не знают почему он так работает
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса25 января, 19:44
Александр,
вижу, что вы уже общались со специалистами службы поддержки по поводу этого вопроса — отзывы действительно были отклонены автоматической системой фильтрации, которая учитывает множество факторов при проверке. Однако весь фидбек и замечания не оставляем без внимания, учтём при дальнейшей работе :)
Сергей П.
20 января, 20:23
У меня тоже этот отзыв не единственный отклоненный. Несколько таких, от супермаркета в своём городе до отеля на юге с отдыха.  Причем, что часть этих отзывов была написана по просьбе Яндекса оценить место.  
На вопрос об отклонении служба поддержки ответила:  "Здравствуйте, Сергей!
Вы можете прислать нам любые документы, подтверждающие, что парикмахерская действительно оказывала Вам услуги. Это могут быть фото или сканы чеков, платежных поручений и т. д. Мы подробно рассмотрим все предоставленные документы и восстановим отзыв, если всё в порядке." 
Т.е. им ещё и чеки нужны. Прикольно, что я посетил в очередной раз эту парикмахерскую за час до прихода ответа от службы. Яндекс не отследил посещение? 
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса25 января, 19:46
Сергей П.,
для рассмотрения вопроса о восстановлении отзыва нам действительно понадобятся чеки. Если у вас будет такая возможность, пришлите их, пожалуйста, поддержке сервиса, а наши специалисты всё проверят. Спасибо, что помогаете нам стать лучше! 
Сергей П.
4 февраля, 19:53
Тимур Рябинин,
Да, уже совсем скоро снова туда пойду. И спрошу чеки. Мне действительно нравится её работа. Хотя возникает желание удалить все свои отзывы. Вот ещё веду переписку со службой поддержки. С меня требуют чеки на парикмахерскую в соседнем доме. У меня более 20 отзывов на места где я бывал. Но. На мою организацию оставлен плохой отзыв, у человека 2 отзыва (нам и парку), но никаких подтверждающих документов взаимодействия с того человека не требовали. Почему такая дискриминация?
Александр
21 января, 20:45
Не принимается ни один отзыв. Пытался прикреплять в фото скрины выписки с Яндекс.Карты о проведенном платеже в данных заведениях, магазинах - отклоняет. Прокомментируйте ситуацию. Зачем сервис сперва мне предлагал оставить отзыв, а потом отклоняет даже при наличии доказательств факта посещения и развернутыми ответами о месте? В то же время почем если я уже размещенный отзыв дополняю, он также отклоняется? Т.е. с новой актуальной информацией он сразу становится не таким интересным? В то же время все прошлогодние отзывы и отзывы этого года сняты с публикации.
Дайте возможность - я вычищу тысячи отзыв без запятых, в пару слов или же с рекламой др сайтов, проектов. А вообще радует, когда ваш алгоритм пропускает отзывы о местах рядом со мной от людей из др стран. 
Обновлено 21 января, 20:49
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса25 января, 19:49
Александр,
скриншоты о проведённом платеже или другие документы, подтверждающие посещение заведений лучше отправлять нам в поддержку — это поможет при дальнейшей проверке отзывов. Напишите нам, пожалуйста, вот сюда: https://yandex.ru/support/reviews/anothertheme.html — понадобятся ссылки на организации, чеки (или другие документы) и ваш логин. Спасибо!
Александр
25 января, 22:34
Тимур Рябинин,
а никак не проверяется факт оплаты вашей же картой во всех этих заведениях? вот на многие чеков у меня давно уже нет(в том же кинотеатре был пару месяцев назад), но все оплаты с вашей карты
Александр
21 января, 20:52
Каким образом вы принимаете оценки для заведений без отзывов? Вот оставил в карточке оценку, а в ней до сих пор рейтинга нет, т.е. не зачли. Что за бред?
Александр
24 января, 01:31
Блог умер? 
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса25 января, 19:06
Александр,
Живы :)
Мы начинаем отображать рейтинг организации, после того как наберем достаточное число достоверных оценок. При этом число может варьироваться в зависимости от источника/автора, от которого нам поступила оценка.
Александр
25 января, 01:23
Отзывы отклоняются автоматически системой фильтрации. К сожалению, мы не можем более подробно освещать алгоритмы ее работы, но в данном случае это решение не является ошибочным и пересмотрено не будет.
Просим отнестись с пониманием.


Ваш алгоритм отклонил отзывы, которые сам же принял пару часов назад. Видимо, признал свою ошибку, раскаялся и заодно решил отклонить и все остальные.. мало ли.
у мне нет слов
*занавес*
Обновлено 25 января, 01:24
ЗооХвост
25 января, 04:09
Александр,
я уже забила на отзывы.  Проект катится вниз. Плохо, что яндекс стал по своим отзывам  выводить топ самых лучших заведений в городе в разных тематиках. В нижнем новгороде и еще двух городах уже наклейки появились подобного знака качества, а сейчас еще по кучи городов пошли. Парочку ветеринарок в своем городе посмотрела поэтому рейтингу - животное там добъют и разведут на деньги, а те ветеринарки, где хоть берутся за сложные случаи - пролетели мимо их знака качества из-за вот таких глюков с не отображением отзывов. А в другие сферы лучше вообще не смотреть:))) 2гис явно лучше
Александр
1 февраля, 16:44
ЗооХвост,
отклонили отзывы и с чеками, и с клубной картой. Хз, что им еще надо. Правилам соответствует - эффект противоположный.
Спасатель
29 января, 22:58
Конкурент оставил вымошленный плохой отзыв о моей компании. 

Звонил в 2гис сказали что в Яндекс картах отзывами не занимается. 
Подскажите пожалуйста куда обратиться? 
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса2 февраля, 19:08
Спасатель,
здравствуйте! Спасибо, что написали нам.
Мы не удаляем безосновательно отзывы из карточек, мы ценим честность в ведении бизнеса. Если кто-то решил понизить рейтинг вашей организации и написать негативные отзывы, наши алгоритмы поймут это и заблокируют такого пользователя.


Могу посоветовать вам ответить на отзыв, так как вы являетесь владельцем карточки организации. Это покажет, что вам не безразлично мнение клиента, и вы или другие представители вашей организации готовы к нему прислушиваться.

viking-m
11 февраля, 15:36
Мои последние 9 отзывов отклонены. 8 из них - о предприятиях общественного питания и парикмахерских в моем районе.
Видимо у меня низкая экспертность по этим вопросам :)
Удачи в развитии сервиса!
Обновлено 11 февраля, 15:37
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса11 февраля, 17:33
viking-m,
добрый день! Уточните свой логин, пожалуйста.
viking-m
12 февраля, 15:01
Тимур, добрый день! Логин viking-m
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса14 февраля, 15:18
viking-m,
Проверил и вернулся к вам с ответом. Отзывы были скрыты, так как не прошли повторную проверку на соответствие правилам размещения: https://www.yandex.ru/support/sprav/manage/reviews.html#requirements или посчитались недействительными. 

милана сотникова
17 февраля, 01:08
яндекс 
Jennj
20 февраля, 14:10
Здравствуйте сотрудники Яндекса. Почему отклоняются мои отзывы? Я бы хотела получить конкретные пояснения, а не ссылку на правила. Считаю, что я их не нарушала. Логин jennj
Обновлено 20 февраля, 14:10
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса20 февраля, 14:55
Jennj,
здравствуйте! Отзывы были скрыты, так как не прошли проверку на соответствие правилам размещения, ознакомиться с ними можно тут: https://www.yandex.ru/support/sprav/manage/reviews.html#requirements .
Мы используем многоуровневую систему защиты. Она состоит из специальных фильтров, которые умеют выявлять недействительные отзывы и отсекать их.
Обновлено 20 февраля, 14:56
Jennj
21 февраля, 22:03
Нет, ваши фильтры не умеют выявлять недействительные отзывы и отбраковывают действительные. Это я знаю по своему опыту, да и видно по комментариям. Спасибо за сотрудничество, писать больше не буду
tara5kiam
22 февраля, 22:16
Jennj,
Такая же ерунда, сами просят оставить отзыв, пишешь, стараешься - отклонено. Закончил заниматься этой беллетристикой
tara5kiam
22 февраля, 22:24
Добрый день! Из-за одного негативного отзыва конкурента рейтинг моей строительной компании был 3,1. Просил всех, кому мы построили и продали дома, писать отзывы. Написали отзывы с 5* оценкой. Отзывы приняты, на рейтинг эти оценки реально довольных клиентов не влияют. Плохих отзывов кроме того древнего анонимного нет. Подскажите, пожалуйста, почему не растет рейтинг? Спасибо.
Jennj
24 февраля, 20:47
tara5kiam,
Потому что Яндекс включил какие-то фильтры, которые не апробированы и плохо работают. Они автоматически отбраковывают отзывы по непонятным причинам, а сотрудники не могут объяснить, по каким. Нет смысла напрягаться  и писать просто так, когда тебя ещё и считают обманщиком. А пр желании можно и в суд подать за клевету. 
Александр
25 февраля, 07:01
Jennj,
фильтры работают через одно место. Причем уже кучу багов нашел. И они явно заточены не только под оценку самих отзывов, но и аккаунты, которыми размещены
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса26 февраля, 21:51
Здравствуйте! На сервисе Яндекс.Карты средний рейтинг по организации рассчитывается с учетом уровня доверия к автору отзыва, который определяется на основе истории его действий. В связи с этим его значение может отличаться от среднеарифметического и, конечно, регулярно меняться, так как появляются новые отзывы и оценки, подключаются новые партнеры, личные рейтинги пользователей пересчитываются.
tara5kiam
2 марта, 10:16
Тимур Рябинин,
Добрый день, Тимур! Но тогда, по этой логике, и рейтинг старых отзывов должен уменьшаться, раз все меняется, не так?
Александр
2 марта, 10:52
tara5kiam,
работа алгоритма - коммерческая тайна =)
Jennj
15 марта, 12:27
Также как многие перестала писать эти отзывы. Сначала предлагают оставить отзыв, отследив моё посещение, со словами: "нам важно ваше мнение", а потом отклоняют, типа я там не была или моя компетентность в вопросе посещения кафе недостаточна. Бред. Отвратительный сервис, плохо настроенные фильтры. Бесполезное времяпрепровождение. 
Trimid69
26 февраля, 04:38
Хотел спросить, а планируется чьо то проводить вместе с теми, кто активно оставляет комментарии? Мероприятия, бонусы какие-то, акции, встречи?
Насколько я знаю, у гугла есть клуб экспертов (для этого надо еще прокачаться до определённого уровня) и можно тогда попадать на закрытые мероприятия от гугла. Очень интересная фишка, которую можно было бы перенять. Ведь гугл нацелен на мир и плотно со всеми работать не может, а яндекс пока что национальный ресурс и ему легче быть ближе к населению
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса26 февраля, 12:00
Здравствуйте! В данный момент у нас нет системы дополнительных вознаграждений за баллы. Вы можете зарабатывать новый уровень, а также получать различные достижения, перечисленные на этой странице: https://yandex.ru/ugcpub/cabinet?main_tab=achievements 


Не исключаю, что в будущем система вознаграждений будет немного пересмотрена :)
Сергей П.
10 марта, 13:39
Недели три недели назад прошла сделка с клиентом. Неделю назад он нам прислал на почту свой благодарный отзыв о работе сотрудников. Ео поблагодарили за отзыв и попросили оставить отзыв га Яндексе, если не сложно (а зачастую это очень сложно))))). Клиент оставил отзыв, на почту пришло уведомление, в кабинете тоже отзыв был виден. А сейчас нет. Получается удалили отзыв от клиента? Причина?
Александр
10 марта, 14:00
Сергей П.,
система посчитала его отзыв спамом и офигенный алгоритм под грифом "секретно" лучше Вас и клиента знает, что этот отзыв не будет полезен остальным, а особенно Вашим конкурентам =)
Сергей П.
10 марта, 13:41
Кстати, мои личные отзывы в Яндексе также многие отклонены. Поэтому больше я отзывы в Яндексе не пишу.  
Александр
10 марта, 14:04
Сергей П.,
как только отклонили уже опубликованные пару десятков отзывов и начали писать отписки на мои вопросы без ручной проверки и разъяснений, был первый сигнал. как только отклонили 10ку отзывов с чеками, фото в самом заведении, фото клиентской карты без указания на персону, забил окончательно. только гугл. они еще и рассылку приятную по статистике делают =) мелочь... остался только на народной карте и маркете. а то, какие отзывы сует мне на оценку, страшно даже просто читать - куча ошибок, отсутствие информативности, однотипность и краткость в 1-2 слова (КРУТО!, нравки и тд)
Марина Першина
12 марта, 18:20
Почему мой отзыв становится сначала "виден всем" а потом его отклоняют? Это касается как мест посещения так и фильмов. Обидно. Очень обидно.Я пишу, формулирую, напрягаю мозги чтоб напечатать без ошибок, отзыв публикуют, а потом отзыва нет. Смысл тогда его вообще писать? Или нельзя часто оставлять отзывы, например каждый день? 
Александр
12 марта, 18:51
Марина Першина,
+1
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса14 марта, 20:40
Марина Першина,
здравствуйте!  Ваши отзывы были скрыты, так как не прошли повторную проверку на соответствие правилам размещения https://www.yandex.ru/support/sprav/manage/reviews.html#requirements или посчитались недействительными.


Вы можете написать в службу поддержки напрямую, приложив фотографии чеков. Тогда ваши отзывы вернутся :) 
ЗооХвост
14 марта, 22:16
Тимур Рябинин,
Вы такие забавные, еще с улыбкой. Неужели вы думаете, что если у меня есть на услуги деньги, я пишу отзыв и трачу свое время на вас, а вы его удаляете. то я вместо работы буду опять тратить время на вашу службу поддержки?  Я вот общалась с вашей службой напрямую, но ответы давали такие же.  Вам пишут аналогичные претензии уже месяца три постоянно и разные люди, а у вас один ответ!!! Значит это у вас что-то нитак и просто вы сами гробите свой сервис, к которому доверия уже нет!!!
Семен Григорьев
15 марта, 12:04
Я щитаю нужна инфа какая ни будь для помощи новичкам даже юридическая.
Игорь
16 марта, 11:11
Международная компания Яндекс 
Отзывы сервисов монетизации в других странах
Хороший показатель стабильности работы в мире 
Vlad Shimansky
16 марта, 14:11
Почему у меня убрали звёздочки рейтинга фильмов на сниппете 
koriagin2007
21 марта, 02:41
Где можно заработать на отзывах ?с возможностью пропуска без знания темы?
hlzaw
24 марта, 18:01
Вначале было писать " поприколу" но Яндекс стал слишком навязчивым, чуть ли не требовать отзывы. Постоянно всплывают пуш уведомления. Знаете что? Если вам это так важно и моё мнение реально интересно , то можете начинать платить за информацию. Я готов улучшать этот мир, но время - деньги. Если вам влом запускать своих штатных сотрудников по всем этим конторами, то за вдвое меньшую плату мы согласны писать вам отзывы.
Gilman I
19 апреля, 21:42
hlzaw,
Согласен. Мысль в наше время верная. 
Константин Артемьев
26 марта, 07:36
Я думаю не все искренне отвечают,да и как люди разные кому понравится кому то нет
Олег Б51.
2 апреля, 14:09
у меня вопрос, почему же их тогда постоянно отклоняют??
ЗооХвост
2 апреля, 14:47
Олег Б51.,
Я такая же как вы. Официально везде дают "отмазки", что не соответствует правилам системы, только один раз мне сказали, что алгоритм считает наши отзывы фейковыми. По своему опыту наблюдения конференций в разных подразделениях скажу, что они сами не всегда понимают, как работаю "умные" алгоритмы:)))
Александр
2 апреля, 15:37
ЗооХвост,
+1
а
5 апреля, 22:20
Не хватает цензуры. Особенно расстраивают не приемлемые, ответы владельцев компаний. Что в корне подрывает интерес и доверие к этому инструменту. 
ges-5203
9 апреля, 00:27
Странная политика: если отзыв хорош, то - виден всем, А если отзыв отрицательный, то - отклонен.
SARGOZI
9 апреля, 20:14
🤗
Александр
10 апреля, 12:02
как можно добиться ручной проверки отзывов с указанием в случае отклонения конкретного пункта нарушения правил?
Например, http://joxi.ru/D2PGnqvuqWJL7m
Обновлено 10 апреля, 12:06
Александр
10 апреля, 12:07
И это при том, что из-за отклонения я уже удалил фото чеков для подтверждения посещения, но при повторном обращении все равно одобрения не получил. вы говорите о важности отзывов, но как реальный клиент я почему-то не могу делиться своим мнением. двойные стандарты?)
Обновлено 10 апреля, 12:08
svetlanakolnitskaya
11 апреля, 12:38
Мои отзывы отклонены. Не хочется писать что-то вообще и никому советовать не буду. Спасибо Яндекс за новый алгоритм, над которым нужно еще поработать и вообще перед выпуском в народ протестировать. 
Владислав Д.
12 апреля, 21:12
Большинство моих отзывов не публикуют, хотя я приложил к ним сканы (копии) квитанций об оплате в местах, о которых сделан отзыв. Какие доказательства еще нужны Яндексу что отзыв правдивый? Фото на фоне магазина? Бред...
Александр
13 апреля, 12:07
Владислав Д.,
я уже обращался в техподдержку, когда отклоняли отзывы, где и фото заведения, и заказа, и даже чека на фоне заказа. ответ один и тот же по поводу алгоритма. во многих отзывах фото клубных карт (как доказательство пользования услугами того или иного заведения/магазина) не проходили модерацию. после их удаления отзыв просто отклонялся. 
тупость в том, что людям просто тыкают в алгоритм и правила, но когда смотришь правила, отзыв проходит по всем пунктам. уже бы отклоняли с указанием конкретной ошибки. я забил и просто переношу отзывы на гугл в качестве местного эксперта. там даже фото на карте с 10тилетней давностью хранятся без проблем
Обновлено 13 апреля, 12:08
Artifactorum
14 апреля, 15:09
Да не важны вам отзывы, не важны. Потратил пару часов написал десяток по местам поездок - система всё выкинула. Отзывы нужны только от офисных хомяков и домохозяек движущихся по маршруту дом-работа-магазин.
Gilman I
19 апреля, 21:37
Иногда к сравнению предлагаются разноплановые фильмы, допустим. Ну, как можно выбрать между "Королевством кривых зеркал " и "В бой идут одни старики"? Некоректная пара. 
Куда-то пропадают уже выставленные оценки читателей. 
И непонятно, почему некоторые отзывы по 10 и более дней  (и безрезультатно ) находятся "на проверке",  вы уж тогда поясняйте, в чем причина затягивания публикации 
Александр
30 апреля, 00:41
Gilman I,
+1
Vadim,
27 июля, 02:20
Gilman I,
+1
Ари С.
22 апреля, 06:25
Отзывы на других сайтах часто обезличены или не вызывают доверия: хочется знать, что отзыв написал человек, который на самом деле там побывал и разбирается в этом вопросе. В итоге приходится перечитывать много подборок и рекомендаций прежде, чем сделать выбор. 
Александр
22 апреля, 11:18
Ари С.,
для этого не помешало бы для размещения отзывов ввести персонализированные профили с проверкой как в яндекс.деньги. загрузил паспорт/подтвердил адрес письмом по почте и номер телефона - оставляй отзывы. + алгоритм проверки достоверности посещения хромает. люди оставляют отзывы о местах в др странах, но не принимаются отзывы о заведение в том же доме, где они живут (проверено)
Красота Пермская
23 апреля, 20:43
Каждый написанный отзыв на организацию, посещенную мной в моей городе, сначала "виден всем", через день-два "отклонен" :) Правил не нарушает, букв много (не люблю короткие отзывы). Даже отзыв на поисковик дакдакгоу с текстом "использует поисковую базу яндекс" не одобрили :) Сегодня просто для интереса оставила два отзыва на фильмы, если даже их не одобрят - больше стараться не буду, ибо тратить время на написание отзывов в яндексе - как стучаться головой об стену.
Евгений
24 апреля, 13:54
Красота Пермская,
 Аналогичная ситуация, отклоняют абсолютно все отзывы без объяснений, разногласий с правилами оформления отзывов нет.
Евгений
24 апреля, 13:51
Почему отклоняют все мои отзывы? Разногласий с правилами оформления я не нашёл!
neskvik
26 апреля, 11:01
Евгений,
Аналогично! Половину отзывов, даже написанных год-полтора назад отклонили, модераторы херовы... не буду больше писать для Яшки. Вернусь опять на гугл.. там адекватнее относятся.
soja66.fedorova
25 апреля, 14:29
бывают ли встречи экспертов чебоксарах или нет и если бывает когда он состоится саобщите пожалуста зоя федорова
k s
8 мая, 01:30
Как пользователь я.навигатора, удивлялся, почему он часто тупит, плутает, почему отзывов на объекты нет, а когда, сдуру) сам стал писать отзывы на я.карте, чтобы описать темные пятна на их карте, понял, что если есть возможность, с яндексом лучше не иметь дела! Несколько моментов, я.такси не принимает оплату с я.деньги, нормально? Сами себе не доверяют??  Изменения на карте, одобрены, прислали письмо и тэдэ, но на карте изменения не появились)). Отзывы отклоняются по непонятным им самим причинам, поддержки никакой нет. Эти же отзывы, абсолютно корректные, точные, без мата ...,)) принимаются Гугл.карта на ура! более того, на них приходят ответы отельеров, предпринимателей, т.е. они объективные, корректные, и, как говорится, тогдалие)).  И абсолютное наплевательство на людей, ни ответа, ни привета-поддержка отсутствует. Адьёс, яндекс...
Podkovyroff
10 мая, 23:10
Сделайте окошко "О себе"
Podkovyroff
10 мая, 23:12
Отзывы это одно из средств комуникации и такое окошко необходимо, там можно оставить ссылку на свой блок или дзен. Я пишу обширные отзывы о кино, их иногда лайкают, я бы мог и тут набирать аудиторию для себя.
hmelevskoy2011
12 мая, 00:10
Почему на странице отзывов предусмотрен поиск адреса для оценки места, которое ты посетил, но нет возможности поиска фильма, который ты только что посмотрел и желаешь его оценить по свежей памяти? Если такая возможность есть, прошу подсказать. На данный момент приходится просто листать фильмы, предлагаемые яндексом для оценки
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса15 мая, 15:14
hmelevskoy2011,
спасибо за обратную связь, подумаем, как это можно реализовать. 
seobrabus
16 мая, 12:22
Скажите, по каким критериям одобряются или отклоняются отзывы? Вот я был в автосервисе, был разочарован услугами, написал и отзыв отклонили, корректировал его несколько раз но все равно не пропускают. Такая ситуация замечена только с негативными отзывами.
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса20 мая, 15:22
seobrabus,
здравствуйте. Подробные критерии для отзывов можно найти по ссылке: https://yandex.ru/support/sprav/manage/reviews.html#requirements 
foma164l
19 мая, 15:57
Сколько людей,столько и мнений
Я пишу только исходя из того что.вижу.и знаю
toperwm
22 мая, 17:02
Отклонили 80% моих отзывов к организациям, может из-за того что они положительные. Профессионально создаю контент по работе, отзывы пишу грамотно.  Пропало желание писать содержательные отзывы.
toperwm
22 мая, 17:12
Тут Яндекс ошибся, фильтр должен подстраиваться под человека, а не человек под фильтр. Человек потратил своё время чтобы выполнить просьбу Яндекса оставить отзыв. А ему в ответ, нам не нравится ваш отзыв, не подходит, ничем не можем помочь. Пишите ещё отзывы. 
Затем написание отзыва превращается в поиск доказательств, что я покупал в этом магазине или ходил в эту стоматологю. Без чека отзыв недействтелен, да и чеки выброшены через неделю.
Zamsha
2 июня, 23:32
Хочу бонусы за отзывы)))
r4fis.gafarov
4 июня, 12:40
Мошенники обманули меня деньги украли
Дмитрий Шах
14 июня, 15:58
Посмотрел я фильм, он мне понравился, написал отзыв, а его отклонили. Если нельзя писать, что думаешь, естественно в культурных выражениях, какой смысл тогда вообще писать?
s
14 июня, 16:21
Дмитрий Шах,
 вот и мне непонятно вообще 
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса17 июня, 09:11
Дмитрий, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой у вас логин? Мы обязательно проверим, почему ваш отзыв был отклонён.
Podkovyroff
17 июня, 09:31
Тимур Рябинин,
мой natashadiva тоже проверьте обязательно
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса17 июня, 14:05
Podkovyroff,
Как скажете :) Ушёл к команде сервиса. Вернусь с новостями!
ЗооХвост
17 июня, 14:21
Тимур Рябинин,
Ух ты, появился неравнодушный:) а я уже забила на отзывы.
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса21 июня, 19:13
Podkovyroff,
здравствуйте! Уточните, пожалуйста, название организации, к которой отзыв оставляли? 
sibir2126
25 июля, 11:52
Тимур Рябинин,
Пожаловались на фейковый отзыв в карточке компании от несуществующего клиента. Который еще и не написал конкретно ничего, но поставил 1 звезду. Написано: "Жалоба будет рассмотрена в течение 5 дней" - прошло уже 10 дней и надпись так и висит! Когда работать будете? Алгоритм отдыхает? Отписку не придумали, как бы меня отшить? Я уже молчу про подтвержденные отзывы с документами от наших реальных клиентов, которые не проходят модерацию - мы сами просим после завершения оказания услуг и поставки наших товаров оставить о нас отзывы клиентов. Но клиенты пишут отзыв, а он сразу отклонен, либо через день-два... Зато нереальные "кадры" оставляющие неграмотные 2 слова сразу проходят модерацию.
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса25 июля, 14:02
sibir2126,
Давайте будем разбираться. О какой компании идёт речь? У вас сохранился номер обращения в нашу техподдержку? Я свяжусь с командой сервиса и мы обязательно выясним, на каком этапе находится рассмотрение вашего вопроса и проверим подлинность отзывов.
sibir2126
26 июля, 12:09
Тимур Рябинин,
Умные окна от Veka, офис - Россия, Санкт-Петербург, улица Белы Куна, 13, корп. 1. На этом офисе  через форму нажали Пожаловаться на отзыв от несуществующего клиента - отзыв от 06 мая 2019
sibir2126
29 июля, 11:20
Тимур Рябинин,
отлично, спасибо! Наконец удалили этот нереальный отзыв)
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса29 июля, 18:45
sibir2126,
Всегда рад помочь :)
DEMON
16 июня, 16:55
В Яндексе правду не любят.
Богдан Федоров
25 июня, 09:12
 Я считаю, что отзывы нужны и отзывы нужны разные, как отрицательные, так и положительные. Я не согласен с мнением. что писать нужно только о плохом, то есть, в интернет магазине плохая доставка, не вовремя перезвонил менеджер, не качественный товар и так далее. Если  это ваш конкретный случай напишите об этом. Но это может быть единичный случай и магазин не так уж плох. Поэтому нужно писать и о том хорошем, что есть в этом магазине и писать нужно как можно больше, чтобы у других потенциальных покупателей было разностороннее представление об услугах, сервисе, местах и пр.
margo-alis
4 июля, 19:12
Добрый вечер второй вечер спотрю сагуГарри Поттер очень давно не смотрела эти волшебные приключения. И вот вспомнила чем можно себя отвлечь от бытовухи . Первые серии завораживают но с появлением Воланд д'морта уже не так тянет смотреть. Видимо от того что понимаеш что избавится от него это-утопия. У детей возможно это стимуляция к добру и дружбе взаимовыручке. Ну а я уже неполучаю удовольствия от последних серий. Всё в своё время.И тем не менее спасибо всем кто работал над этой сказкой. Маргарита Баландина
krainov.furyjack
9 июля, 16:06
Вполне логично возникает пара неудобных вопросов к Яндексу, с чего бы это пользователи должны тратить своё время, оставлять отзывы на организации, медиа и т.д. 
К слову, любые исследования, подразумевают под собой определённые затраты, а Яндекс хочет получить отзывы большого кол-ва людей бесплатно.
Призываю не поставлять контент для проектов Яндекса бесплатно, а посему не оставлять отзывы.
Nemi
21 июля, 16:36
не знаю, мои отзывы отклоняют по неизвестной причине, я так поняла взгляд обывателя не интересен Яндексу, только проплаченные проходят модерацию)
Александр
21 июля, 19:34
Nemi,
старое  лучше бы почистили. Ко многим фильмам висят отзывы в одно слово или с кучей ошибок - Яндекс такое устраивает
Nemi
26 июля, 18:25
Александр,
 
Да ну их, не буду больше тратить своё время на отзывы , удалю все отзывы, что оставляла ранее  и всё.
Есть очень много площадок , где можно оставить свое мнение  )
Обновлено 26 июля, 18:26
Андрей
24 июля, 18:56
А что  с баллами делать?
Обновлено 24 июля, 18:57
sibir2126
25 июля, 12:59
Андрей,
копить и ждать когда их отменят, будет как с ТИЦ - он вроде был, но на ранжирование не влиял.
Vadim,
27 июля, 17:04
Здравствуйте!
Мне предлагают в ОТЗЫВАХ выбрать какой фильм мне понравился больше - из двух, абсолютно разных во всех смыслах - и по жанру, и по сюжету. Считаю это очень некорректным! Взамен предлагаю выбирать среди нескольких отзывов один отзыв на один конкретный фильм, или одно заведение. Соответственно чем больше таких выборов у конкретного отзыва, тем выше его рейтинг. А то куча отзывов ни о чём - например: "круто", "классно", "мне понравилось", "было ужасТно" и т.д. и т.п..
Чем бо́льший рейтинг, тем выше отзыв в списке отзывов.
Как-то так.
А Вы как думаете?
Спасибо.
apanin
28 июля, 14:21
За мнения экспертов нужно платить деньги по достижению некоторого уровня, это труд.
a89160326322
31 июля, 15:01
Как мне кажется модераторы недолго думают и удаляют большинство фотографий к отзыву.
Только через жалобу их можно утвердить.
И то это трудно сделать так как нет кнопки обжаловать!!! А главное нет комментариев за что(может обрезать заблюрить).
Обновлено 31 июля, 15:03
Дмитрий Перевалов
1 августа, 14:19
А как работает сервис отзывов и комментариев?
Пишу отзыв: "Норм. Сойдёт";  его публикуют. Но в нём информации ноль и критично мыслящие пользователи его игнорируют. Здравомыслящие хотят получать больше информации.

Пишу развёрнутый отзыв, его отклоняют. Да, что за "расстройство содержания мышления с возникновением не соответствующих реальности болезненных представлений, рассуждений и выводов"!



Отзывы и комментарии отклоняются без указания причин. Почему отклонён? Кнопки обратной связи нет. С кем обсудить причину? Что сделать с комментарием, чтобы его всё-таки опубликовали?


На днях ситуация получилась ещё более удручающая. В уведомлениях мне написали, что теперь мой комментарий виден всем, а в самом комментарии стоит статус "Отклонен".



Нет, ребята, это отвратительная работа! И реальная цена такому сервису, где публикуются односложные не информативные  комментарии: ноль. Деньги на реализацию потрачены зря.
Дмитрий Перевалов
1 августа, 14:28
Читаю комментарии к теме. Пишет сотрудник Яндекса: "Мы используем многоуровневую систему защиты. Она состоит из специальных фильтров, которые умеют выявлять недействительные отзывы и отсекать их."
Ну, всё серьёзно на первый взгляд. Но он просто констатирует факт и даёт ссылку на правила публикации отзыва. Он конечно не в состоянии ответить, что в комментарии попало под действие правил.


Ладно. Задам вопрос. И предупреждаю, что ответ может использоваться против Яндекса (слишком много косяков, гугл его задави).


Что не так в комментарии к кафе?
"Кафе типа столовой с самообслуживанием. Не для поседелок. Поел и пошёл. Ассортимент блюд постоянный и довольно большой, все виды блюд (супы, салаты, гарниры и т.д) представлены несколькими наименованиями не менее 5 штук - есть из чего выбрать. Каждое блюдо можно брать как порцию, так и половину порции. Цены довольно низкие. Комплексный обед с полными порциями можно взять за 300 р. С 12:45 до 13:45 большой наплыв посетителей - обедают все местные офисы и даже жильцы окрестных домов (настолько доступны цены). В час пик приходится подсаживаться к посторонним людям, но все понимают - обед, ведут себя приветливо и культурно. Довольно чисто и уютно. Есть два с/у. Оплату принимают наличными и появился бесконтактный банк.терминал для оплаты картами (что не может не радовать). Если необходимо хорошо и не дорого поесть, то это одно из лучших подходящих кафе."
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса1 августа, 20:06
Здравствуйте, Дмитрий!
Уточните, пожалуйста, ваш логин и ссылку на организацию. Хотели бы всё проверить.
Александр
5 августа, 17:51
Тимур Рябинин,
а можно запросить ручную проверку всех отклоненных отзывов с указанием ошибок (хотя бы общих), а не ссылкой на правила? Например, как происходит отсев отзывов по фильмам времен vhs?
По заведениям куча примеров, где я даже после первого отклонения прикладывал фото чеков, карточек постоянного клиента и снова отправлял. Но ничто так и не опубликовали.


Парочка примеров. Минск, Чёрный Ус, просп. Дзержинского, 131
"Первое мое знакомство с "Черный ус" оставило приятные впечатление: вежливые, внимательные и опрятные сотрудники, чистота, кофе/чай и радушный прием. Владимиру отдельное спасибо за хорошую стрижку и внимание к деталям.
Повторное посещение мое впечатление только укрепило. В этот раз мне довелось попасть к Дмитрию. Отлично подстриг! Благодарю"
Редактировал несколько раз текст. Причем после первого посещения был отказ и после второго. Отклонен и с фото, и без.




Минск, ProStore, просп. Дзержинского, 126
"Являюсь постоянным клиентом - приятные цены, постоянные акции, система лояльности, огромный паркинг, рядом с домом и 24ч. Вообще довольно хороший ассортимент, вкусная кулинария с привлекательным салат-баром.

Аналогично несколько редактирований и попыток добиться публикации и с фото, и без.


Минск, HotDogger, просп. Дзержинского, 104
"Хороший выбор вкусных хот-догов с замечательным кофе. Жаль только, что размер порции напитка выбрать нельзя - маловато будет. Хотя очень вкусный. Рекомендую"
Редактировал раза 4. В первый раз даже фото чека разместил.


И таких у меня несколько десятков, что по заведениям, что по фильмам и сериалам. В маркете почему-то все отзывы с первого раза прошли без проблем, а где была единичная проблема, все решилось отправкой чека.  
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса8 августа, 13:14
Александр, напишите команде Справочника через форму обратной связи: https://yandex.ru/sprav/support/troubleshooting/main.html
И пожалуйста, приложите документы, где явно понятно, что это ваши документы, подтверждающие отзыв. Специалисты всё проверят и ответят вам :)
Александр
9 августа, 18:12
Тимур Рябинин,
я уже писал минимум 4 раза и по отдельным отзывам и в общем. Т.е. то, что в отзыве есть фото чека или карты клиента с закрытыми фио, недостаточно? Мне по каждому теперь писать снова в техподдержку? И специалисты неоднократно отвечали, что алгоритм фильтрации + ссылка на правила. Все. 
Обновлено 9 августа, 18:13
Александр
9 августа, 18:22
Тимур Рябинин,
уже даже одно заведение успело закрыться, а отзыв так и не опубликовали за полгода: http://joxi.ru/D2PGnqvuqWJL7m (TashirPizza)
Podkovyroff
9 августа, 18:52
Александр,
плохо что в гугле отзывы только о местах. я вот на яндексе о кино оставляю в основном
Обновлено 9 августа, 18:53
Александр
11 августа, 12:38
Podkovyroff,
о кино и сериалах еще больше отклонений) видимо, Яндекс посчитал мою активность подозрительной за такой большой поток информации
Александр
16 августа, 00:12
Тимур Рябинин,
в очередной раз отредактировал отзыв и отправил повторно - отклонение. Хотя на руках даже договор об оказанных услугах есть. Написал в техподдержку уже в 5й, кажется, раз. 
Все тот же ответ: 
Отклонение могло произойти по двум причинам:
- отзыв не прошёл проверку на соответствие правилам размещения https://www.yandex.ru/support/sprav/manage/reviews.html#requirements ,
- отзыв был отклонён за нарушение правил и условий использования сервиса.
Сожалею, в данном случае мы не можем ни освещать подробности алгоритма фильтрации отзывов, ни разблокировать их. Можем лишь сказать, что мы используем многоуровневую систему защиты. Она состоит из специальных фильтров, которые умеют выявлять недействительные отзывы и отсекать их.
Так если ничего не изменится, зачем постоянно отправлять писать в поддержку? У меня десятки отзывов отклонены. Причем отзывы и с фото заведений, заказов. Как так? Дайте вразумительный ответ. Я могу прислать кучу отзывов, которая не проходит по правилам, но опубликована. Это касается однословных, с ошибками, с ненормативной лексикой и пр.
Александр
16 августа, 22:50
Тимур Рябинин,
еще ответ получил с разъяснениями:
Не всегда скрытие (отклонение) зависит только лишь от содержания отзыва, оно может зависеть и от нашего уровня доверия к пользователю, который определяется на основе истории его действий. 

Т.е. постоянный клиент заведения и активный пользователь многими ресурсами яндекса (от директа и справочника по работе до карт и кошелька реально каждый день) не заслуживает доверия?) вот так обо**али . Реальный плевок в лицо постоянному клиента, пользователю сервиса, который уже и об ошибках сколько раз писал(в вашей же документации, где ссылки на порносайты были), и народную карту правил... я в шоке. 
Обновлено 16 августа, 22:53
olamilola
1 августа, 17:37
Для чего просить у человека отзыв, если его потом отклоняют?
vitalynecrashevitch
4 августа, 20:45
За отзывы платят? Или как то вознаграждают?
Vadim,
7 августа, 16:53
Уже больше месяца несколько отзывов "висят" в статусе "на проверке". До этого было тоже самое, я их корректировал, но в результате всё по прежнему. Обращения в обратную связь результата не принесли. Для чего она вообще? Здесь тоже кто-то изредка появится и тут же исчезнет. Похоже у Яндекса либо текучка, либо безразличные к работе сотрудники.
Podkovyroff
7 августа, 17:10
Vadim,,
такая же проблема и у меня. правда я никуда не писал. только тут. толку ноль
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса7 августа, 19:15
Podkovyroff,
напишите, пожалуйста, в службу поддержки. Толк будет :) 
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса7 августа, 19:14
Vadim,,
Здравствуйте, Вадим!
Подскажите, пожалуйста, номер вашего обращения в поддержку. Мы попросим команду сервиса рассмотреть его как можно скорее.

Vadim,
7 августа, 19:54
Тимур Рябинин,
Здравствуйте,
Отдельно ответ на это обращение я не получал, а так в большой переписке фигурирует Ticket#19071912325106871.
Интересно было бы узнать - где же и кто же создал эту великолепнейшую и безупречнейшую многоумную программу фильтрации, пропускающую к публикации откровенный делирий или тарабарщину. Некоторые примеры на скриншотах я приводил при переписке.
Судя по всему, Яндекс не заинтересован в достойных и достоверных отзывах - ему нужны только ★ и пара-тройка безграмотных слов или даже просто букв.
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса13 августа, 11:15
Vadim,,
добрый день! Ваш отзыв должны были восстановить. Проверьте, пожалуйста :)
zunzun@tut.by
8 августа, 21:16
по каким критериям отзывы отклоняются? 
меня это уже заколебало..
Vadim,
9 августа, 03:23
zunzun@tut.by,
Ни разу не получил конкретный ответ на заданный конкретный вопрос. Ответы стандартны - не нравится программе фильтрации. Дополняется это ссылкой на правила.
IFNSM
9 августа, 11:32
Почему каждый день повторяются фильмы или объекты,на которые я уже оставил свой отзыв или лайк ? Давайте новое или задайте поиск в фильмы.
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса9 августа, 15:39
IFNSM,
Здравствуйте! Будет здорово, если вы напишите подробнее где это повторяется, со скриншотами, в поддержку: https://yandex.ru/support/reviews/anothertheme.html
Система может предложить написать отзыв на то, что недавно было отмечено лайком, но повторно не будет предлагать.

Vadim,
9 августа, 19:52
Тимур Рябинин,
Враньё!
Вы сами-то ресурс используете? Если бы пользовались, то знали, что система предлагает одно и тоже СОТНИ раз - и опросы, и отзывы,
P.S. В поддержку я уже писал давно и скриншоты предоставлял. 
Обновлено 9 августа, 19:54
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса9 августа, 20:33
Vadim,,
Скажите, а номера обращений у вас остались? Их можно найти в теме письма с поддержкой. Они бы очень помогли в решении вашего вопроса :) 
Vadim,
9 августа, 21:05
Тимур Рябинин,
Номер я уже приводил в комментарии от 07.08.
И это НЕ ТОЛЬКО мой вопрос!
Почему управление "моей страницей в отзывах" в мобильном приложении Яндекс сделано через "одно место" - через мобильное приложение Яндекс-браузер? В чём прикол?
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса12 августа, 17:05
Вадим, здравствуйте! Команда Справочника передаёт, что уже восстановила отзыв и ответила вам 10 августа :)
Иванович
10 августа, 09:18
Написал отрицательный отзыв про ресторан Ёрш. Сначала опубликовали, а потом сняли с публикации. Это что, ресторан проплачивает Яндексу за снятие плохих отзывов? Если так, то доверие к отзывам Яндекса скоро упадет.
Кто-нибудь подскажет,как узнать причину снятия отзыва с публикации?
Обновлено 10 августа, 09:19
Александр
16 августа, 22:55
Иванович,
как мне ответили, или отзыв плохой, или Яндекс Вам просто не доверяет
"Не всегда скрытие (отклонение) зависит только лишь от содержания отзыва, оно может зависеть и от нашего уровня доверия к пользователю, который определяется на основе истории его действий. "
Отличный пример отношения к пользователям =) А еще мог владелец заявления подать претензию на отзыв и как-то аргументировать, что Вы не его клиент. 
diman.ford.779
10 августа, 09:48
Почему отклоняют мой отзыв про не караоке клуб? Если это правда и со мной была компания 8 человек и все сошлись в одном?
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса10 августа, 15:01
diman.ford.779,
здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, ваш логин на сервисе и точный адрес клуба. Уточню у команды.
awesome.grishenk0
10 августа, 20:09
Согласен с выше сказаным- отзывы нужны и важны.
Vadim,
11 августа, 17:39
awesome.grishenk0,
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ отзывы! А так Яндекс заполонили отзывы из одного-двух слов или пары фраз - и те безграмотны! Встречал и оценки типа: "Крута" с 1★ или "Ужостна" с 5★ ...
zaira71@bk.ru
11 августа, 21:10
Здравствуйте, я написала отзыв о работе риэлтора Владимира Буйлова в карточке его агентства TOP FLAT. Его отклонили. Я дважды его переделала, удалила фамилию, абзац с совершенно заслуженными дифирамбами. Но он опять отклонён. В чем может быть причина? 
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса11 августа, 21:58
zaira71@bk.ru,
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, вы обращались к команде поддержке по этому вопросу напрямую? 
Артур Хагуш
12 августа, 11:25
Привет 
Podkovyroff
12 августа, 16:52
ну вот. сделали новое уведомление о лайках. теперь можно посмотреть профиль лайкнувшего. но почему не показывает как именно лайкнул пользователь положительно или отрицательно?
zulus222
13 августа, 07:41
куда пропадают комментарии?
Vadim,
20 августа, 18:18
Эй, эксперты!
Есть кто-нибудь?
Зачем этот блог, если вопросы остаются без ответов?
В чём именно заключается ваша "экспертиза"?
Marat
21 августа, 01:08
Здравствуйте. Почему-то несколько моих комментариев отклонили без причин. 
mikaelyan.nata
21 августа, 17:48
Открыли новый магазин Пятёрочка.г.Новотроицк ул.Уральская. 1 ост.Класс!!! Очень удобный! Такой есть в Краснодаре.😉
lenabeznosova83
31 августа, 05:43
А вы не обращаете внимание, на то, в каком контексте составлен отзыв. Не порочит ли он честь и достоинство лица, о котором идёт речь в отзыве? Что нарушаются права человека согласно статье гк РФ 152? Проходит ли какую фильтрацию отзыв перед публикацией? 
Александр
1 сентября, 13:32
lenabeznosova83,
хотя бы словарь Ожегова учитывался бы при проверке =)
Alex.D.rf
1 сентября, 06:12
Почему отзывы отклоняют? Например вот.


Звёздный путь: Дискавери
Star Trek: Discovery, сериал, с 2017 г.
23.06.2019 · Отклонен
Моя любимая тема, фильм понравился