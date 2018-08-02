Почему отзывы важны

Когда я выбираю, куда сходить вечером с друзьями, где быстро сделать фото на документы, какой фильм посмотреть за ужином, в 80% случаев я в итоге принимаю решение, опираясь на мнение других людей. Понравилось ли в этом баре моим друзьям? Какие сериалы советуют в соцсетях? Где покупают фрукты мои соседи?



При запросе в поиске «итальянский ресторан», пользователи ожидают и от Яндекса, что он подскажет финальный выбор, потому что множество пользователей так же искали эти рестораны, в каких-то из них побывали и написали о них отзывы. Бывает так, что какое-то место очень понравилось и хочется рассказать о нём всем. Или, наоборот, предостеречь других пользователей от зря потраченного времени на скучный поход в кино.



Отзывы на других сайтах часто обезличены или не вызывают доверия: хочется знать, что отзыв написал человек, который на самом деле там побывал и разбирается в этом вопросе. В итоге приходится перечитывать много подборок и рекомендаций прежде, чем сделать выбор.



Мы в Яндексе решили привлечь больше внимания к отзывам, которые собираем от наших пользователей. В феврале 2018 года мы доработали алгоритм подсчёта рейтинга организаций, и теперь он учитывает три основные характеристики каждой оценки. О них я и расскажу.



Экспертность пользователей

Мы научились определять, насколько пользователь является экспертом в той или иной области. К примеру, оценка фаната кофе более корректна для кофейни, чем оценка человека, который пьет кофе первый раз в жизни. Поэтому в нашем рейтинге теперь знания конкретного пользователя играют важную роль.



Уверенность в реальности пользователя

Мы используем алгоритмы, которые снижают вероятность ошибки и устойчивы к манипуляциям с рейтингом. Например, мы не попросим оставить отзыв, если не уверены, что человек на самом деле посещал это место.



Верификация оценок на основе попарных сравнений

Мы находим экспертов, которые могут оценить сразу несколько организаций, и предлагаем им сравнить их между собой по качеству.



Заметили ли вы, что отзывов пользователей Яндекса стало больше? Чего вам в них не хватает?