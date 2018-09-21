Рады были познакомиться с вами!

За прошедший месяц мы встретились с самыми активными экспертами Яндекса в трех городах: Нижнем Новгороде, Новосибирске и Екатеринбурге. Мы рассказывали о сервисах, контент которых создаете вы, наши пользователи.

На встречах присутствовали эксперты Яндекса — пользователи, которые оставляют отзывы на местные организации и ставят им оценки. На основе этих оценок Яндекс вычисляет рейтинг организаций — его можно увидеть в результатах поиска или на Яндекс.Картах. Теперь активно оставляя отзывы, эксперты смогут не только улучшать городскую среду и помогать другим горожанам, но и получать приятные бонусы от Яндекса — как виртуальные, так и реальные.

Чем больше людей будут оценивать организации, тем точнее будет их рейтинг. Оценить заведение или оставить отзыв о нём можно на Яндекс.Картах или в личном кабинете на Яндексе. За отзывы и оценки начисляются баллы и присваиваются уровни. Таким образом, пользователи могут следить за своими достижениями и видеть вклад в общее дело.

Кроме того, участники встречи узнали о наших новых сервисах: Яндекс.Район и Яндекс.Знатоки.

Яндекс.Район — это площадка для коммуникации городских жителей, локальных СМИ, представителей бизнеса и города. Место, где соседи общаются и помогают друг другу, а городские издания и тематические сообщества сообщают о происходящем в городе.

На Яндекс.Знатоках можно задавать вопросы и получать ответы других пользователей. Знатоки отвечают на вопросы на самые разные темы — от кулинарии до политики и искусства. Например, с их помощью можно узнать, где находятся самые интересные аквапарки или почему распалась Османская империя. Знатоком может стать каждый из вас!

Мы также представили Журнала Яндекс.Маркета и поделились новостями о развитии отзывов на этом сервисе. А закончили официальную часть рассказом о Народной карте — сервисе, с помощью которого любой человек может уточнить карту места, которое хорошо знает.

Чтобы эксперты смогли на практике оценить новый рейтинг организаций, мы организовали небольшой гастрономический квест. Его участники заглянули в несколько заведений своих городов, попробовали местные специалитеты и тут же поделились своими впечатлениями в Яндексе.

Ребята, спасибо вам за тёплую встречу, мы были рады пообщаться с вами лично, поделиться с вами новостями и ответить на ваши вопросы.

Не забывайте делиться своими фотографиями с хештегом #yaexpert в социальных сетях!

До новых встреч 👋