Блог Экспертов Яндекса

Блог Экспертов Яндекса

Рады были познакомиться с вами!

За прошедший месяц мы встретились с самыми активными экспертами Яндекса в трех городах: Нижнем Новгороде, Новосибирске и Екатеринбурге. Мы рассказывали о сервисах, контент которых создаете вы, наши пользователи.

На встречах присутствовали эксперты Яндекса — пользователи, которые оставляют отзывы на местные организации и ставят им оценки. На основе этих оценок Яндекс вычисляет рейтинг организаций — его можно увидеть в результатах поиска или на Яндекс.Картах. Теперь активно оставляя отзывы, эксперты смогут не только улучшать городскую среду и помогать другим горожанам, но и получать приятные бонусы от Яндекса — как виртуальные, так и реальные.

Чем больше людей будут оценивать организации, тем точнее будет их рейтинг. Оценить заведение или оставить отзыв о нём можно на Яндекс.Картах или в личном кабинете на Яндексе. За отзывы и оценки начисляются баллы и присваиваются уровни. Таким образом, пользователи могут следить за своими достижениями и видеть вклад в общее дело.

Кроме того, участники встречи узнали о наших новых сервисах: Яндекс.Район и Яндекс.Знатоки.

Яндекс.Район — это площадка для коммуникации городских жителей, локальных СМИ, представителей бизнеса и города. Место, где соседи общаются и помогают друг другу, а городские издания и тематические сообщества сообщают о происходящем в городе.

На Яндекс.Знатоках можно задавать вопросы и получать ответы других пользователей. Знатоки отвечают на вопросы на самые разные темы — от кулинарии до политики и искусства. Например, с их помощью можно узнать, где находятся самые интересные аквапарки или почему распалась Османская империя. Знатоком может стать каждый из вас!

Мы также представили Журнала Яндекс.Маркета и поделились новостями о развитии отзывов на этом сервисе. А закончили официальную часть рассказом о Народной карте — сервисе, с помощью которого любой человек может уточнить карту места, которое хорошо знает.

Чтобы эксперты смогли на практике оценить новый рейтинг организаций, мы организовали небольшой гастрономический квест. Его участники заглянули в несколько заведений своих городов, попробовали местные специалитеты и тут же поделились своими впечатлениями в Яндексе.

Ребята, спасибо вам за тёплую встречу, мы были рады пообщаться с вами лично, поделиться с вами новостями и ответить на ваши вопросы.

Не забывайте делиться своими фотографиями с хештегом #yaexpert в социальных сетях!

До новых встреч 👋

143 комментария
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racoon
21 сентября 2018, 13:04
ссылка на народную карту не та.
Александр Мошков
Сотрудник Яндекса21 сентября 2018, 13:53
racoon,
поправили ;)
Yury Zaharov
6 октября 2018, 11:34
Александр Мошков,
 добрый день! Подскажите пожалуйста, как оставить отзыв о самой платформе Отзывы и оценки? Я хочу написать содержательное предложение, но не смог найти форму обратной связи. Спасибо заранее! Жду ответа
Сергей Глинин
21 сентября 2018, 15:36
Всё хорошо!Успехов во всём!
AIZ170248
23 сентября 2018, 20:47
Привет Эксперты! 
Хотелось бы принести хоть и маленькую, но пользу ЯндексКартам.  Мог бы уточнить данные о домах и организациях в своём квартале, например, номера квартир у каждой парадной домов или перечень организаций не указанных на карте микрорайона.
Буду рад общению.
Алексей Замятин.
akbars
24 сентября 2018, 11:35
AIZ170248,
добрый день.
Будем очень рады вашей помощи. Собственно картографическую информацию лучше всего проверить и при необходимости уточнить на Народной карте.
Мы пока не собираем данные о номерах квартир в подъездах, но наносим на карту сами подъезды и их номера. Информацию о домах и адресах, дорогах и ограничениях на них (например, шлагбаумах) - также собираем на Народной карте.
Можно как добавить недостающие данные или объекты, так и поправить существующие - если есть неточности.
akbars
24 сентября 2018, 11:38
AIZ170248,
и отдельно про организации. Их также можно поправить на Народной карте, а можно оставить фидбек непосредственно в Яндекс.Картах, если есть какие-то неточности.
Важно учитывать, что в Яндекс.Картах могут отображаться не все иконки организаций (если их много, то все иконки просто не помещаются на карте), но в данных организация есть и в результатах поиска она также выводится. 
aleck-kormiltseff2017
31 октября 2018, 19:30
AIZ170248,

AIZ170248
24 сентября 2018, 17:50
Для начала представлюсь - Алексей, Алексей Иванович Замятин. 70 лет. 
Это уже интересно. Проверю какие парадные уже отмечены на карте, добавлю по возможности. А с организациями сложнее добавить. Например Спортивная школа, Муниципальный совет - не отмечены. Наверно и ещё найду. Буду списком сообщать.
Считаю, что просто номер парадной слишком мало. Ведь вместо него как раз и можно написать номер квартиры последней в этой парадной.  Больших и скорых изменений не обещаю, но за неделю наберётся информация.
bronz1945zaharov
13 октября 2018, 04:47
а как отправить по яндекс-почте сообщение, или текстовый документ друзьям?
kuznetz0ff.rus
14 августа, 01:26
bronz1945zaharov,
http://xn-- -5cddul1amxckcyk6a/
davidanush1121
20 октября 2018, 15:56
Можете мне помочь рекламу разместить 
partner
21 октября 2018, 02:46
davidanush1121,
Если хотите разместить рекламу на сервисах Яндекса, специалисты клиентского отдела с удовольствием помогут - https://yandex.ru/adv/contact/
Обновлено 21 октября 2018, 02:46
eeeeeg.kak
26 октября 2018, 20:50
это KENT_KENT подписавайтесь на канал в ютубе)))
narimmetov.jamshidbek
4 ноября 2018, 15:00
salom o`zbekcha biladiganlar bormi
Слава Отс
12 ноября 2018, 21:56
Я против отслеживания моей геопозиции и шпионства где и когда я был!
IRINALERNER8
19 ноября 2018, 17:52
Очень прошу, избавьте меня от подобных страниц, "Театр" тоже не нужен. Мешает работе такая бесконечная навязчивость.
and2682
29 ноября 2018, 19:52
Вы очень много от меня требуете,я уже стар для ведения публичной страницы и ей подобных вещей,попросите того,кто моложе и активнее,
валя конова
21 июня, 16:22
and2682,
ДОБРОЕ ВРЕМЯ  СУТОК! Раз владеете комп-ром  -достижение. ДУША-не стареет. ВОЗРАСТ-ЗНАНИЯ ЖИЗНИ и Опыт.. Мы по-ЛЕНИНСКИ..УЧИМСЯ ,и в 70. С Уважением  Валя. 
mikepallon
20 декабря 2018, 21:15
Господа, шли-бы лесом-полем с вашими сервисами. Зайцам стоп сигналы ставить полезнее, яндекс.время у них .... 
Эдуард Какаявамразница
22 декабря 2018, 20:14
Яндекс это простой генератор рекламы с дешовыми сервисами а думают что все круто , браузер забит рекламой и рекомендациями , вы что в самом деле думаете что нужно человеку только согласно запросов в поисковике.Глупо,тупо,раздражает. Перепечаткой новостей ,через строчку забитой рекламой гандонов , занимаются все жёлтые издания , посмотрите на свой продукт.!
el220380
22 декабря 2018, 21:17
у вас не плохой навигатор, пробки, но  остальное уже занято -телеграммы, одногласники и прочая, прочая....
Удалённый пользователь
1 января, 20:02
Мне не понятно по каким критериям отклоняются отзывы. Вам платят за отказы нерадивые предприниматели? Я трачу на ваш сервис свое время, даю объективную оценку деятельности того или иного предприятия, для того чтобы их не публиковали? Я пишу отзыв о кемпингах, которые закрыли людям свободный доступ к побережью, не делают ничего, только собирают деньги и делят их с администрацией района, все подъездные пути через лес загажены, детей вообще нельзя туда с собой брать чтоб не видели и не слышали, и мой отзыв отклонен? Я пишу про магазин "Старший прапорщик", который ношенные вещи продает как новые - "Секондхенд", на понятном людям языке и лаконично. Отзыв отклонен. Кому вы тогда нужны? Вы не уважаете мое время.
Владимир А.
11 января, 13:43
Поддерживаю. Наши коментарии читаем только мы? Ответов нет?
Обновлено 11 января, 13:43
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса17 января, 10:18
Здравствуйте! Ваши отзывы были скрыты, так как не прошли повторную проверку на соответствие правилам размещения или посчитались недействительными. Ознакомиться с правилами можно по ссылке: https://www.yandex.ru/support/sprav/manage/reviews.html#requirements


У меня нет возможности подробно освещать алгоритмы фильтрации отзывов. Могу лишь сказать, что мы используем многоуровневую систему защиты. Она состоит из специальных фильтров, которые умеют выявлять недействительные отзывы и отсекать их.


Могу только посоветовать вам оставлять чуть более развернутые отзывы и следовать правилам.
Александр
20 января, 21:36
Тимур Рябинин,
а каким образом тогда отклоняются уже подтвержденные отзывы? каким образом фильтруются отзывы о кино и играх? Если по местам есть куча способов, то понять, смотрел ли человек фильм VHS времен, у вас точно нет возможностей. Или мне к каждому отзову надо оставлять свое фото с кадром с ТВ или монита на фоне?) 
Lana
15 мая, 19:56
Тимур Рябинин,


"которые умеют выявлять недействительные отзывы и отсекать их" Ничего они не умеют. Каким образом фильтры могут узнать, пользовалась ли я товаром или нет? Это полная ерунда.


"Могу только посоветовать вам оставлять чуть более развернутые отзывы и следовать правилам." А как Вы объясните, что развернутый грамотный, без ошибок, 100 %-но уникальный отзыв (он совершенно однозначно не нарушает ни один из пунктов "правил") на организацию отклоняется, а тут же публикуется отзыв от другого человека в 2 строчки? 


В итоге все эти советы ни о чем. Фильтры просто не пропускают то, что не нравится самим фильтрам по каким-то нелогичным и необъяснимым причинам. Может пора апдейтить эти фильтры, раз они не справляются? Весь интернет в недоумении, почему не пропускаются отзывы на всех сервисах Яндекса. А СП все продолжает говорить про какие-то суперсекретные алгоритмы, которые самые умные и лучше всех знают, кто пользовался услугами интернет-магазина, а кто не пользовался.


Если я выкладываю уникальную фотку детских подгузников, которые покупала в ИМ, - это что значит: отзыв действительный или недействительный? Ответ, по моему очевиден. Но фильтры почему-то на полном серьезе думают, что детские труселя фейковые....
валя конова
21 июня, 16:25
...и ВАШ КРИК ДУШИ - не оценен?..?  НОНСЕНС.
flydragoon
4 января, 11:17
Хочу предложить функционал, который давно напрашивается: автоматизация сервисов Яндекса, подобная Microsoft Flow или IFTTT. Я понимаю, конечно, что Яндексу вполне по силам собственный подобный проект, но на первое время хотя бы апплеты под существующие системы автоматизации были бы очень кстати!
kivi
4 января, 20:30
Я согласна с предыдущим комментарием.  Мне, не  понятно по каким критериям отклоняются отзывы.  Я трачу на ваш сервис свое время, даю объективную оценку деятельности того или иного предприятия,  для того чтобы их не публиковали? Вы отклоняете отзыв о заведениях, которые даже не существуют. Они не существуют, а у вас они функционируют. Это как понимать? Зачем вы вводите в заблуждение потребителей услуг?
cool-ariadna113
10 января, 09:00
Екатеринбурге. Вы уверены что это название города пишется именно так?
Владимир А.
11 января, 13:30
Добрый день! А что получу я за потраченное время, кроме виртуальных наград и похвалу за улучшение ваших сервисов. Яндекс то понятно - огромные прибыли от платных сервисов. А нам спасибо и медаль в профиле?
Владимир А.
11 января, 13:39
Владимир А.,


Допустим все мои фото в справочнике организации блокируются модераторами, хотя описанных правил размещения изображений они не нарушают. В итоге моя организация с двумя старыми ненужными фото, обновлять не даёте, хотя призываете. А это наша визитная карточка! 
Какая то односторонняя помощь получается. Если не сказать больше. Вам не кажется?
Обновлено 11 января, 13:40
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса15 января, 18:43
Здравствуйте. В данный момент у нас нет системы дополнительных вознаграждений за баллы: ставя оценки и отзывы, вы можете зарабатывать новый уровень, а также получать различные достижения, перечисленные на этой странице https://yandex.ru/ugcpub/cabinet?main_tab=achievements . Пожалуйста, следите за нашими обновлениями! Не исключаю, что в будущем система вознаграждений будет немного пересмотрена :)
Сергей П.
19 января, 22:28
Здравствуйте. 
Чем плох такой отзыв магазину продуктов: "Мне нравится. Чисто, нет тесноты между рядами, большой выбор. Много свежих изделий собственного приготовления."? 
Он был отклонен. 
Александр
20 января, 21:39
Сергей П.,
Я писал еще более развернутые отзыв - отклонили. Потом пытался указать дату посещения и товары, которые покупал - отклонили. Переписал весь отзыв от и до - отклонили. А самое смешное - магазин расположен рядом с моим домом, я являюсь постоянным клиентом и владею накопительной карточкой + постоянно оплачиваю покупки в нем картой *барабанная дроб* ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ.
Обновлено 20 января, 21:40
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса25 января, 19:01
Александр,
нужно разобраться в причинах. Пожалуйста, пришлите нам, в службу поддержки https://yandex.ru/support/reviews/anothertheme.html документы, подтверждающие взаимодействие с организацией (лучше всего подойдут чеки), название организации, а также не забудьте указать ваш логин на Яндексе. Наши специалисты всё проверят. 
rinariw
22 марта, 08:21
Александр,
Эпично! =)
ReviZORRO
6 мая, 22:28
Тимур Рябинин,
 еще я бы посоветовал пользователю разместить видео  взаимодействия с организацией .
Lana
15 мая, 20:03
Тимур Рябинин,

А какой интерес автору отклоненного отзыва заморачиваться и рассылать всякие разные чеки, возможно, с какой-то личной информацией модераторам Яндекса? Это что за квест такой? Я понимаю еще, если бы за отзыв платили, тогда бы перед выплатой попросили: "Дайте-ка мы посмотрим, реально ли ВЫ пользовались или может отрерайтили какие-нибудь статьи из инета?" А тут в чем прикол-то?
Lana
15 мая, 20:14
ReviZORRO,

Так видео не поможет, так же как и фотки товаров, так же как и сканы чеков. "Алгоритмы ведь не видят видео и им совершенно все равно, что там пользователь выкладывает. Алгоритмы тупо блокируют отзыв с определенного аккаунта в определенный момент времени на определенный объект, а детали для этого алгоритма не важны от слова никак.
Александр
21 января, 06:39
Сергей П.,
из пары сотен отзывов опубликовали только 1
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса25 января, 18:07
Сергей П.,
лучше всего, конечно, писать более развёрнутые отзывы. Конкретно ваш отзыв был автоматически отклонен системой фильтрации. 
Lana
15 мая, 20:06
Тимур Рябинин,

Дык они все отклоняются этой загадочной системой фильтрации: развернутые и неразвернутые.... Если отзыв на 600 знаков неразвернутый, то я не знаю тогда. Хотя, с другой стороны, встречала огромное количество отзывов в 1 строчку. И? Как такие отзывы прошли? Будет какое-то логичное объяснение этому факту?
Руслан И.
23 июня, 19:14
Lana,
вот и я негодую уже начал в прикол писать отзывы типа "норм, пойдет" (это про магазин у дома написал) и вуаля! отзыв прошел и разместился.. и спустя пару месяцев все еще висит и дает потенциальным покупателям , прочитав мой отзыв, сделать выводы об организации )) аахах
А другой отзыв о кинотеатре (так же у дома) куда мы с ребенком ходим по выходным и про который я реально хотел написать, что кинотеатр-то и не плох, расписал подробности и НЕ ПРОШЕЛ (ОТКЛОНЕН).. ок.. исправил, дописал более развернуто.. и все равно! отклонен.. 

а яндекс еще предлагает писать отзывы и зарабатывать медали.. тьфу

Сергей П.
20 января, 12:40
И вот ещё. Отдыхал в Сочи. Написал отзыв о месте проживания. Отклонен. Отзыв такой: "Удобное расположение, центр города. Море близко, рядом парк. Вежливое обслуживание, уютные номера, классный вид из номера." Что не так? Надеюсь на подробный ответ, а не чиновничий. Но полистав здесь комменты, понятно, что далеко не всегда вообще отвечают, не говоря уже о подробно. Печалька, Яндекс. 


Кстати, мои клиенты, тоже говорили, что отзыв отклонен и непонятно почему. 
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса28 января, 19:38
Сергей П.,
я бы с радостью ответил вам подробно, но не могу раскрывать всех деталей работы системы фильтрации отзывов. Ваш отзыв был отклонён именно алгоритмом, который решил не пропускать его. Надеюсь, что это не чиновничий ответ. 


Конечно же, мы работаем над тем, чтобы улучшать алгоритм фильтрации. 
Lana
15 мая, 20:11
Тимур Рябинин,



"алгоритмом, который решил не пропускать его" 

Алгоритмы у нас уже всё прям сами решают.... Алгоритмы пишут люди, и люди адаптируют их под реальность. Если алгоритмы не соответствуют существующей реальности, значит они или написаны криво или это сделано специально для какой-то цели. Других вариантов ответа нет и быть не может.
llookolga
23 января, 19:24
мало того следят за всеми ещё и всякую фигню потом присылают на айфон.
отвлекает потом своими стонами гаджет постоянно. особенно за рулём.
а коментарии экспертов на любителя. то что мне нравится какая нибудь особь всё равно изгадит... обиженных нынче много все в этой нише и пасутся.
а нормальный отзыв отклоняют.
а сервис яндекс район это для чего?
чтобы на заборах не писали? такую чушь пишут. вы хотя бы по умолчанию весь этот бред не подключайте.
Обновлено 23 января, 19:28
iurii.podolskii
25 января, 08:45
Есть мошеннические сайты, которые продолжают работать и обманывают людей.
Каким образом я могу обратить внимание службы Яндекс что бы они обратили внимание на данные сайты и после проверки закрыли их?
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса28 января, 19:40
Юрий, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что за сайты-обманщики такие? Передам специалистам, либо подскажу, как на них можно пожаловаться. 
Yury
27 января, 11:32
сделайте приложение как у гугл, чтобы можно было отзывы отправлять из мобильников, десктоп не мобилен! прислушайтесь : ) можно интегрировать в функционал яндекс карт


с уважением, внедряйте.
Обновлено 27 января, 11:33
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса27 января, 20:06
Yury,
Здравствуйте! Спасибо, передали команде. Возможно, они прислушаются :)
svetliimir
30 января, 21:04
Здравствуйте, пожалуйста,объясните, почему отклоняется отзыв о фильме, нет негатива и неправильной лексики,  в чём дело, это моё мнение !? Или тоже, как с магазинами чек, а в этом случае, предъявить билетик :)
Александр
1 февраля, 16:39
svetliimir,
не прокатит. отклонили все. техподдержка отвечает, что это их мега офигенный алгоритм сам определил, что ваш отзыв бесполезный и не подходит для размещения на яндексе, но алгоритм и причину никто озвучивать вам не будет. 
Я 2 недели убил на разбирательства и прояснение ситуации - ответ всегда один. К местам прилагал и фото мест, и фото продукции (даже фото чека и клубной карты) - все равно отклонили.
svetliimir
2 февраля, 01:17
Александр,
Может быть у Вас такая ситуация, сочувствую. Но у меня всё в порядке, отзывы опубликовали. И отвечает Яндекс всегда, сразу !!!Сейчас есть возможность оспорить  ситуацию, в случае магазинов выслать доп. инф.
Александр
2 февраля, 09:13
svetliimir,
с отзывами на маркете вообще проблем нет - там даже если что-то не проходило, сразу вопрос решили. касательно заведений и отзывов на игры, фильмы, сериалы все глухо - никто разбираться не хочет и лишний раз проверять
svetliimir
2 февраля, 15:11
Александр,
я в том числе сказала и отзывах моих на фильмы. тоже после обращения опубликовали. Всего Вам доброго !!!
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса3 февраля, 00:35
svetliimir,
Здравствуйте! Обычно отзывы на фильмы не отклоняются, приложите билеты, пожалуйста — ещё раз перепроверим :)
Александр
3 февраля, 00:44
Тимур Рябинин,
куда именно прикладывать? и как оставлять отзыва о фильмах времен vhs, если стоят даже на полке? кстати, карты постоянного клиента и чеки не проходят модерацию как и фото "с места событий"
svetliimir
3 февраля, 11:34
Тимур Рябинин,
 ツツ
ReviZORRO
6 мая, 22:30
Тимур Рябинин,
  а ещё можно  разместить видео-взаимодействие с организацией 
911
25 мая, 14:18
Тимур Рябинин,
Можете посмотреть почему мои отзывы от 24.05 отклонились? В чем причина?
crasnobaevd
5 февраля, 20:17
Достала ваша алиса.как от неё избавиться.настройки не помогают.вы работаете для себя или для людей
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса11 февраля, 15:42
crasnobaevd,
здравствуйте! Подскажите, где вы пробуете удалить Алису и что именно не получается? 
М М.
12 февраля, 01:14
Привет
inter-podarki
14 февраля, 12:44
""Мы также представили Журнала Яндекс.Маркета и поделились новостями""
 ( эй , из Яндекса , кто тут про падежи забыл ? - не позорьтесь ! ) 
inter-podarki
14 февраля, 12:48
задолбала Алиса в навигаторе ,  какого ( сами знаете чего ) она лезет со своей помощью на проложенном маршруте ? от этого я быстрее что ли приеду ???
svetliimir
14 февраля, 16:21
inter-podarki,
Зачем грубить ?! Отключите и всё ! Не можете, спросите, у специалистов Яндекса.  
a.freimans@vkusnohouse.ru
15 февраля, 14:15
Добрый день. Яндекс сам предложил мне места в которых я был и попросил написать отзыв. Я написал и прикрепил фото, думал раз просят-надо помочь, потратил час. Все отзывы отклонили.....😤 обидно да. Зачем сначала сами просите, а потом отклоняете ?
Александр
16 февраля, 02:34
a.freimans@vkusnohouse.ru,
забейте. просил вручную проверить отзывы - игнор. в маркете еще как-то работает схема, а в остальном - криворукий алгоритм одноглазого бандита
Мария Васькина
16 марта, 18:31
Александр,
 Хорошо  здравствуйте 

Игорь
16 марта, 11:09
Хорошее начало дня
nad-kudina
21 марта, 05:15
Очень полезная информация, спасибо!
Время Гаджетов
26 марта, 21:24
привет! писал в поддержку яндекса, но ответа так и не получил, какой именно мне профит, от того,что я отзывы пишу? или это чистый альтруизм?
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса26 марта, 21:55
Время Гаджетов,
с помощью отзывов можно делиться своими впечатлениями и помогать другим людям при выборе места. Именно мы за это ничего не предлагаем. 
Lana
15 мая, 20:19
Время Гаджетов,

Да, это альтруизм в чистом виде: мало того, что изначально бесплатно, да еще это все 100% отклоняется. В итоге и людям не помог, и время потратил, и себе мозг весь вынес и настроение испортил. 
leonid
2 апреля, 22:36
В Настоящее время осуществляется маштабное строительство  Жилищных комплексов в Москве и Московской области и как часто это бывает в монолитном строительстве нарушается технолигия  Армирования и Бетонирования монолитных конструкций , что приводит к не долговечности  конструктиа....
Сергей Григорьев
10 апреля, 02:17
Что я могу сказать? Дело это - хорошее! В социальном плане - вообще необходимое!
Мы разные, но мы вместе! А вместе мы - сила!
Чем больше отзывов, тем истинней картина того или иного субъекта. В общем, хорошая идея!
ragnarekSf
10 апреля, 20:43
Я всегда " человек " Чести!
stalker1bulatov
13 апреля, 16:58
Привет я не был на встрече или меня не пригласили,но я стараюсь хоть чем то помочь
John.P
13 апреля, 21:23
А что за реальные бонусы ?
Алик Миникеев
15 апреля, 05:23
Рад знакомству. Всем привет
Лантюхо'в Сергей Евгеньевич
15 апреля, 20:53
Все отзывы на яндексе должны быть пересены в отзовик. Яндекс-бот сам виноват, что без участия людей-модераторов отклоняет написанные без нарушений отзывы. Пользователи, пишите отзывы только в отзовике, читайте там правила, а вы администрация переносите отзывный сервис с яндекса в отзовик, так как никто не знает, где в интернете находится web-страница пользователя с отзывами, если не авторизироваться.

vikapriahina
20 апреля, 17:13
Я рада  что здесь



KramSW
26 апреля, 06:27
Super 
expert-spravka
7 мая, 10:00
Пошел ты, сказочный герой яндекса. Отвали и не забивай мой смарт твоими яндексными сказками, уверен, что скотина,
Татьяна Бондарева
17 мая, 01:34
как выйти из Яндекс знатоки
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса20 мая, 15:45
Татьяна Бондарева,
если вы имеете в виду "как удалиться", то вы можете просто не заходить на сервис :) 
foma164l
19 мая, 16:04
Если нужна.помощь ,хоть в чем,помогу.
soja66.fedorova
21 мая, 13:44
 отлично желаю вам дальнейщих упехов в огромные молоцы
АЛЕКСЕЙ ШЕПТУХОВ
26 мая, 01:21
ДАЙ ЯНДЕКСУ ОВЕЧИЙ НОСИТЬ!
annshagal
5 июня, 16:21
Помню эту встречу, было очень увлекательно, спасибо :) 
Иван Виноградов-Ивановский
6 июня, 09:48
На странице отзывов и достижений не отражаются мои отзывы на сайты -- https://yandex.ru/ugcpub/pk/AYctMT5Ko2OJ?main_tab=achievements
Хотя их я тоже регулярно оставляю, и в личном кабинете вижу, что у меня статус "Знаток интернета 6 уровня" :) Но это никак не отражается на публичной странице.
Исправьте, пожалуйста.
Просто
6 июня, 18:31
Та же история,как у многих- многих.Сначала задалбливают просьбами по сто раз на дню " напишите,поделитесь".Ок,делюсь,в итоге отклонено ВСЕ!.И нахрена,спрашивается,просили? Идите вы куда подальше,господа.
burukinphoto
7 июня, 14:01
Почему постоянно отклоняют отзыв об автосервисе!! Всё описано нормально! Хоть бы писали что исправить, задолбали!
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса8 июня, 08:37
burukinphoto,
Скажите, пожалуйста, какой статус и причины отклонения указаны рядом с текстом вашего отзыва?
Попробуем проверить еще раз :)
Обратите внимание, если отзыв не соответствует нашим требованиям, то мы не сможем его опубликовать. Подробные требования здесь: https://yandex.ru/support/sprav/manage/reviews.html#requirements .
Владимр Ппр
10 июня, 05:54
Спасибо! Но тут такая  заковыка , уважаемые эксперты.Я тут набросал пародию на стих Филатова "Про Федота стрельца уд. молодца". Внёс проглядывает фигура Зеленского,а как и где её,чтоб всем было видно , написать.
Ivan Romanov
18 июня, 10:03
я  люблю  яндекс  и хочу  пожелать  всем   работникам  счастья  и  крепкого  здоровья   с посиба  вам  за   ваш   труд     г   белгород   Рассия    Иван    Романов      мне 82  я  работаю  в   охране    без                интернета   не  могу

kti8298
18 июня, 19:37
Вы супер человек.. . Вы мой однофамилец. Очень приятно.kti8298@yandex.ru
Обновлено 18 июня, 19:40
валя конова
21 июня, 16:06
МИЛЫЕ МАЛЬЧИШКИ  и ДЕВЧОНКИ, а , Также  ИХ  Родители....(из Песни...) МЕЧТА МОЯ!!! В ХХ1 ВЕКЕ   -  запросто, ТАК ОБЩАТЬСЯ.... МЫ, Шестидесятники воплотили и  смогли! СЕГОДНЯ,  ВЫ повторите РАБОТЫ В Созидании  ГЛАВНОГО.....ДЛЯ НАРОДА и РОДИНЫ!!! 
Jesus C.
2 июля, 04:05
Ti Japim Paqen Botes !
baltaevashat
7 июля, 00:07
Живу в Астрахани если нужна моя помощь, я всегда рядом. Совсем уважением к вам Асхат Балтаев
baltaev.ashat
7 июля, 00:15
Живу в Астрахани если нужна моя помощь в любых ситуациях, я рядом. С уважением к вам всем Асхат Балтаев 
baltaev.ashat
7 июля, 00:17
С кем и как здесь общаться???? Не могу понять 
Спартак
8 июля, 12:02
Я, написал отзыв на одну стоматологическая клинику отзыв. На меня написали в полицию заявление 
Спартак
8 июля, 12:03
Что мне делать по этому делу. Мне врач написал сообщение 
Harut Lorens
14 июля, 17:33
Спартак,
по  какому    канкретно
Harut Lorens
14 июля, 10:29
цел   должен   бить   один  ,  труд    бил  видно
Михаил Рыженков
14 июля, 14:32
 Добрый Яндекс самая уважаемая платформа я рад что я в вашей организации
carkovv
15 июля, 14:47
Я Царькова Вера и ничего Вам не ставила и Вас я ничего страховала
Серикова Наташа
17 июля, 07:26
Пишу реальные отзывы,но их зачастую отклоняют.Ну нет в нашем поселке гостиниц и школ 2!!!Про какую из них писать??Приветствуются только положительные отзывы .По каким  критериям публикуются отзывы??Порой жалко потраченного времени.
Александр
17 июля, 14:53
Серикова Наташа,
их ИИ решил, что Ваше время и отзыв ничего не стоят, поэтому и отклонил. Знакомая ситуация. Долбить техподдержку надоело - ручной проверки нет для спорных ситуаций. Всякий шлак лучше бы вычистили из уже опубликованных.
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса18 июля, 10:54
Серикова Наташа,
здравствуйте. 
Отклонение могло произойти по двум причинам:
- отзыв не прошёл проверку на соответствие правилам размещения https://www.yandex.ru/support/sprav/manage/reviews.html#requirements ,
- отзыв был отклонён за нарушение правил и условий использования сервиса.
Сожалею, в данном случае мы не можем ни освещать подробности алгоритма фильтрации отзывов, ни разблокировать их. Можем лишь сказать, что мы используем многоуровневую систему защиты. Она состоит из специальных фильтров, которые умеют выявлять недействительные отзывы и отсекать их.
О нашей проверке отзывов мы написали в блоге: https://webmaster.yandex.ru/blog/kak-ponyat-khorosh-li-otzyv .
Константин
21 июля, 12:48
Сперва яндекс делает народную карту, просит редактировать людей и в конце берёт с компаний деньги. 
Теперь он просит оценивать сайты, хотя уже берёт деньги с рекламы.
Как то лицемерно и противна. Яндекс: ничего личного, это бизнес
Обновлено 21 июля, 12:48
Александр
21 июля, 19:35
Константин,
да, плюшек активистам не хватает.
Александр Захаров
27 июля, 08:27
Здравствуйте я Захаров Александр Илич у меня сужение уретры после тур резекции который я делал в Чебоксарах 1городской клинической больнице горе уролг Павлов Дмитрий Валейрович  по его словам он обещал  убрать аденоиу предстательной железы и почистить всю железу до самой оболочки в итоге он просто сделал дырку в аденоме для прихода мочи улучшение было две недели потом я почувствовал такие же боли через 6 месяцев я сделал УЗИ трузи аденома как была так и осталось плюс появились множества рубцов и сужение уретры при выходе с мочевого пузыря и по середине уретры не знаю что мне делать как таким врачам разрешают делать такие сложные операции с его слов я услышал  только извещение прости так получилась 
alexio2003
29 июля, 16:43
Вопрос: кто может подсказать, как рассчитывается достижение "Количество отзывов, получивших 3 и более лайков". Если отзыв имеет три и более лайка, вопросов не возникает. А если отзыв имеет как лайки, так и дислайки? Заранее благодарен.
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса29 июля, 19:03
alexio2003,
здравствуйте. А можете подробнее рассказать, что за показатель «отзыв с 3 лайками» и почему его нужно рассчитывать?
f2961049
31 июля, 08:49
вопрос не по теме - но как можно узнать причины по которым отклоняются отзывы? По итогам летней поездки на юга оставил отзывы по гостиницам в которых останавливались - все кроме первого были отклонены. Ни один отзыв не нарушал правила.
Смысл вообще тратить время на отзывы если они без всяких формулировок просто отклоняются?
Обновлено 31 июля, 08:50
Александр
31 июля, 17:37
f2961049,
личная неприязнь или их просто приняли за спам
RS666999
1 августа, 07:04
SCHTO S WAMI NE TAK??? KAK MOSCHNA TAK BIT???RETARICHESKIJ WAPROS!!!
yul.ivaschenko2016
5 августа, 14:03
Скиньте ссылку на народную карту, или, как понимать?
Надежда О.
6 августа, 12:35
Пожалуйста, объясните, почему так бывает: вот пишешь-пишешь отзыв на понравившийся фильм, подробно расписываешь, почему он хорош на твой взгляд (причем грамотно и без оскорбления кого-либо) - а его отклоняют без объяснения причин. Зато чьи-то "Норм кинчик, поржать можно" и "Фигня не понравелось" заходят на ура...(
p.ryabkoff
7 августа, 02:47
Надежда О.,
Потому что молодежь преобладает интернет ресурсами. Вы одна сказали здравые слова, а этих балбесов тысячи выразили свои эмоции подобными словами! Ну и компьютер всё посчитал и выбрал большее для публикации
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса14 августа, 12:08
p.ryabkoff,
пожалуйста, напишите поддержке через форму обратной связи: https://yandex.ru/support/reviews/anothertheme.html .
Команда сможет помочь, если вы укажите в обращении логин, с которого были оставлены отзывы.
Обновлено 14 августа, 12:12
p.ryabkoff
7 августа, 02:41
Давайие ближе к делу! Это конечно хорошо развивать инфрорстуктуру ip технологий, но!？! На это необходимо тратить личное время, помогая зарабатывать при этом неизвестым личностям.  Назовите сумму и я помогу вам развиваться большими темпами!
Moder.Yand
7 августа, 23:01
Доброе время суток, Вам - модераторам БЭЯ!!!
Возможно что я не по существу обращаюсь к Вам, но иногда в Вашем разделе Яндекса (отзывы и оценки) проскакивают старые или не проверенные данные!!!!
Вот на пример: https://yadi.sk/i/juAUWISDRPfN8A 
Фото сделана на территории ОАО "17 ТМП" по адресу Улица Василия Петушкова д 3 кор 3 стр 1 - у Вас указан совершенно другой адрес, далее данная фирма (шиномонтаж) съехала в декабре 2018 года, оставив после себя приличный долг по аренде помещения!!!!!! 
На данный момент данное помещение занимает совершенна другая фирма по ремонту систем торможения авто транспортных средств!!!!
 В ОАО "17 ТМП" есть еще один шиномонтаж который находится за углом данного здания!!! Который существует с открытия данного здания ( с 1983 года).
 Резюме: 1) неправильный адрес. 2) данной фирмы не существует!!!
Мои попытки сообщить Вам о данном случае - пропадают даром, так как Вы меня блокируете и сами не проверяете инфо!!!!
   Второй пример: https://yadi.sk/i/vmSGmcVOH3eg_w
Опять территория фирмы ОАО "17 ТМП" фасад здания (адрес правильно дан) но данной фирмы не существует аж с 2016 (ноябрь). Данный арендатор съехал с данного адреса, так как было много жалоб на их нею работу!!!!!
  Резюме: не существует данная фирма по данному адресу!!!! 
  Вот еще один пример: https://yadi.sk/i/FS_HgHxnJUWVSA
Я - постоянный клиент фирмы ОАО " 17 ТМП", а так же их них арендаторов и суб арендаторов вынужден пользоваться их ней парковкой! Но в середине этого года выросла оплата 1 часа отстоя машины в 5 раз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! То есть раньше у них было 1 час отстоя А/М - 100 руб., а теперь 1 час -500 руб. стало!!!!! 
Я пытаюсь донести данную информацию до всех жителей города Москвы, а Вы мне постоянно блокируете мой отзыв!!!! Не очень приятно!!!
   И так прошу Вас рассмотреть данные примеры и перепроверить информацию!!! 
  Хорошая идея с ОТЗЫВАМИ И ОЦЕНКАМИ, но к сожалению много ошибок и старой не нужной информацией!!!!!
 С большим уважением к колективу БСЯ, от админа Антонио!!!
Константин
10 августа, 20:59
Yandex который ворует чужие идеи и пытается их монитизировать. 
Михаил
12 августа, 21:57
Скажите как отключить постоянные напоминания об отзывах и слежку?
Надоели они уже 
бу б.
13 августа, 06:53
Почему не удаётся оставить негативный отзыв на сериал "Миллиарды"? Менял его несколько раз, переписывал вообще полностью, всё время отклонён. Сообщите, почему так происходит, какие правила отзыва я нарушаю? Думаю, какой-то вахтёрчик упивается властью.
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса13 августа, 12:21
Здравствуйте! Подскажите ваш логин на сервисе, постараюсь уточнить у команды, в чём причина.
бу б.
13 августа, 15:43
Тимур Рябинин,
какой ещё логин? я сейчас залогинен и под этим логином пишу
Moder.Yand
13 августа, 21:50
Тимур Рябинин,
доброе время суток, Вам!
Я извиняюсь за свою настойчивость,но все же!
Седьмого числа сего месяца, я отправил Вам сообщения. Прошу Вас прокомментировать его и убрать не верную информацию!
То всречусь с юристом данной компании и составим иск в суд "О ложной информацией в соц, сетях распускаемой ООО " Яндекс" и их ними сотрудниками" 
По тругому Вы не понимаете!
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса13 августа, 22:15
Moder.Yand,
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, куда вы писали?
Moder.Yand
14 августа, 02:59
Тимур Рябинин,
мой пост от 07. 08 сего года в данном блоге. На восемь постов выше от данного поста. 
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса14 августа, 02:17
Moder.Yand,
Прошу прощения, заработался.
Спасибо за информацию. Передам ответственным, разберёмся. 
бу б.
19 августа, 07:02
Тимур Рябинин,
мой логин бу б., жду ответа насчёт невозможности оставить негативный отзыв на "Миллиарды". Очередной отклонённый выглядит так: "Несколько затянутый, актёры не очень, можно не смотреть."
Лариса Осьмова
23 августа, 15:01
Управа работает  хуже не придумаешь, как появилась Захарова . Обещания даются,  но  не выполняются.Заборы сломали вокруг домов.Теперь у нас под окнами общественные туалеты и помойка из пустых банок и бутылок. Кустарник, приобретенный на деньги жильцов и высаженный на субботниках нещадно выламывается.Жизнь превратилась в сплошной ад.И конца-края не видно. Сделали так называемую детскую площадку между детским садом и нашим домом, которая превратилась в распивочную для бомжей.
general@btrteam.pro
26 августа, 18:10
Пользуюсь исключительно картами гугла, и не так давно подключил функцию добавления отзывов, буквально на следующий день пришло уведомление от яндекса о подключении моего аккаунта к аналогичному сервису яндекса!!!! То же самое произошло с моими фотографиями на яндекс диске, хотя в настройках поставил запрет яндексу на доступ к фото - в результате яндекс слил все мои фото к себе! Негодование? Нет - просто яндекс навязчивое дерьмо, которое не может грамотно скопировать чужие сервисы!  
Без имени
1 сентября, 14:25
Почему-то в яндекс новостях г. Самары все новости о г. Сызрань. ПОЧЕМУ?
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса1 сентября, 15:08
Без имени,
Здравствуйте! Уточните, у вас правильно выставлена геолокация в браузере? А результаты поиска у вас отображаются корректно? 
p95m59y4ndex.ru
1 сентября, 21:48
Да Молодцы вы. Я на полном серъёзе.  В Яндексе не поскучаеш. До всего можно дорыться. МОЛОДЦЫ РЕБЯТА. 