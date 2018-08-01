Привет, это блог экспертов Яндекса 👋 Давайте знакомиться!
август 2018
2 августа 2018, 15:41
Когда я выбираю, куда сходить вечером с друзьями, где быстро сделать фото на документы, какой фильм посмотреть за ужином, в 80% случаев я в итоге принимаю решение, опираясь на мнение других людей. Понравилось ли в этом баре моим друзьям? Какие сериалы советуют в соцсетях? Где покупают фрукты мои соседи?
28 августа 2018, 16:43
4 и 5 сентября мы проведем первые в Новосибирске и Екатеринбурге встречи экспертов с сотрудниками Яндекса. Расскажем, как и зачем обновилась система сбора отзывов, поделимся планами на будущее и представим новые сервисы — Яндекс.Знатоки и Яндекс.Район. После встречи экспертов будет ждать угощение в ближайших кафе.