Когда я выбираю, куда сходить вечером с друзьями, где быстро сделать фото на документы, какой фильм посмотреть за ужином, в 80% случаев я в итоге принимаю решение, опираясь на мнение других людей. Понравилось ли в этом баре моим друзьям? Какие сериалы советуют в соцсетях? Где покупают фрукты мои соседи?