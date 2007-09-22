Яндекс внутри (немного секретиков)

В честь десятилетия мы решили раскрыть немного секретной информации. Совсем чуть-чуть.
Сегодня над проектами Яндекса одновременно работает более 800 человек. Средний возраст сотрудника — 30 лет. В день яндексоиды выпивают столько кофе, что еле хватает 8 килограммов зёрен и 250 литров воды. Хорошо ещё, некоторые пьют без сахара :) Хотя и его уходит 13 кг в день. Не говоря уже о плюшках, пирожных и бутербродах (более двух тысяч в день) и 110 килограммах фруктов и овощей.
Самое популярное имя в Яндексе — Александр. В компании 60 Александров, 53 Дмитрия и 42 Андрея. Самое популярное женское имя в Яндексе сейчас — Ольга, девушек с таким именем у нас аж 29. Еще у нас 28 Елен, 26 Наташ и 20 Татьян. А вот и все имена:
...и наша коллективная аватарка :)
Каждый день на работу в Яндекс выходит новый сотрудник. Поэтому в понедельник, как вы понимаете, вся эта статистика устареет.
А мы продолжаем праздновать. И вам хороших выходных!
Интересные Вы секреты раскрыли, не показав как считали "среднее". Не знаю как у Вас там в "Центрах", но обычных людей учат раскрывать методы получения данных. Собственно, так и можно отличить науку от религии.Беломестных Виктор
Молодцы!!! Вычислили средний возраст сотрудника, средний аппетит сотрудника, среднюю фотографию сотрудника, теперь осталось среднее имя, средние способности к творчеству и у гадалки среднее будущее :-)
Успехов Вам девчата и ребята, так как работа у Вас не средняя а МОЩНАЯ!!! Вы МОЛОДЦЫ!!!Денис
Ребята, молодцы, успехов и всех благ! Органически не могу пользоваться другими поисковыми автомобилями (R*****r, например) - проверено: вы - лучшие!
В связи с юбилеем было бы интересно посмотреть ретроспективу Вашей стартовой страницы - с чего все начиналось и как потом развивалось и изменялось. У вас наверняка они где-нибудь "заныканы". Поделитесь своей историей!
ЙАНДЕКС ФОРЕВА!Эндрю
Так, кстати, история "внешнего вида" морды Яндекса нигде и не заныкана, а лежит вот здесь: http://company.yandex.ru/history/pages.xml
Называется "Яндекс во все времена" :)
*поднимает очередной тост за Яндекс*Саша Т.
pozdravlyayu vas s 10 letyu,Yandex napryatijenie etix 10 let mnoqoe cheqo izmenya i dokazal nekotoryam chto i-net eto poleznoe a ne vrednaya.Sposibo za vas i vashu trud+oqromnie priveti vashim robotnikam chto oni tak za 10 let uporno trudilis.
I LUV ЯEksen
Не хочу портить вам ДР, но я честно искала по запросу "куда жаловаться на яндекс", и пролазила инфу. Хорошо, я тупая, куда жаловаться не нашла. Поэтому здесь. Во-первых, с Днем Рождения. Вы лучшие. И исключения только подтверждают правила. Исключение первое: Вы конечно, деньги зарабатываете, это нормально, но вы о своей социальной роли подумали? реклама Робски((( Хотя, по сути это не к вам. Это крик души. Исключение второе: где это вы сообщали о проекте Кремлевская Зоря (парад военных аркестров). Зато у вас два дня висит про то, что Касьянов вернул дачу государству. Я, как пожиратель информации, хочу кушать не только политику, экономику и общественность, но еще и что-то хорошее...В левом верхнем углу всегда тревожное, а хорошее где-то там - искать нужно. В яндексе найдется, конечно, все... но...Козлова Ольга
Спасибо за поздравления!
Про Робски не поняли -- это Вы о чем?
Что касается "Кремлевской Зори". Мы не новостное агентство, поэтому не можем ничего сообщить. А вот показать можем. И показывали -- см. "Яндекс.Новости" и "Поиск по блогам".
Удачных Вам поисков!Служба поддержки
От всей своей посаженной алкоголем печени сердешно поздравляю весь Ваш и наш коллектив Яндекса с прекрасным юбилеем. Вы самый потрясаящий сайт мы ваши постоянные пользователи , мы это пресс-служба МЧС Якутии и ваш покорный слуга Николай.Работайте также отлично можно лучше.Фатеев Николай