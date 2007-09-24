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Праздники, которые отмечает Яндекс

Все началось с 1 апреля. То есть с шуток. Придумали Яндекс для оптимистов и пессимистов, мечту вебмастера, написали рефераты, попереворачивали стрелку. А потом задумались – не один же, в конце концов, праздник в году. И кто догадается, что мы отмечаем и другие, если это не отразить на главной странице. Стали отмечать более-менее народные события – Новый год, праздники «номер двадцать три» и «номер восемь», чужеземный Валентинов день, День космонавтики, 1 мая и День Победы. И понеслось. В какой-то момент нам показалось, что праздников в году все-таки мало. И дело тут даже не в выходных. Просто украшение «морды» стало потребностью, хотелось сделать себе и другим что-то приятное. Отметили Последний звонок, День учителя и день рождения А.С.Пушкина. И все равно чего-то не хватало. Тут мы и решили глубже изучить вопрос. Возникла идея отмечать юбилеи великих людей (степень величия в этом случае, конечно, субъективна, но имеем право). Вне возникшего «юбилейного» правила был и остается только поэт Пушкин, день рождения которого мы празднуем каждый год. А в этом году мы уже отметили 100-летие Агнии Барто и Арсения Тарковского, 150-летие Константина Циолковского и планируем (в честь 10-летия, против правил, раскроем свои планы) отметить 100-летие Астрид Линдгрен. Вы можете оценить и прокомментировать все праздничные стрелки здесь. И, если вы знаете другие праздники, в честь которых можно украсить главную страницу Яндекса, обязательно напишите нам. P.S. А мы продолжаем праздновать 10-летие. Спасибо за ваши письма и звонки, отдельное спасибо Афише.ру за волшебника в голубом вертолете :) Очень вкусно!
Центр управления полётом
25 комментариев
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company
26 ноября 2015, 19:12
Знаете, эти вот штучки - одна из причин, по которой я беззаветно люблю Яндекс. Потому что ни один из ваших конкурентов не доставляет нам такого веселья! Кстати, спасибо, что вывесили их полный список - я собираю праздничные шапочки Яндекса в коллекцию, и она была неполной - теперь с удовольствием могу пересчитать все свои экспонаты в полном составе в одной папке! Всегда с Яндексом. Евгений. Борисов Евгений
company
26 ноября 2015, 19:12
Вы на самом деле смогли повлиять на настроение пользователя. Я знаю 2 сайта, которые могут передать настроение своей главной страницей. Google и ЯndexАрман
company
26 ноября 2015, 19:12
Праздники... ОТЛИЧНАЯ ИДЕЯ! Как насчёт дня радио?думер макс
company
26 ноября 2015, 19:12
Надеюсь, Яндекс не забудет про Ураза-байрам и Рождество .)Артем
company
26 ноября 2015, 19:12
Дайте мне тоже немного вертолётов :(Ogre Withclub
company
26 ноября 2015, 19:12
Не забудьте про день рождения Льюиса Кэррола - страшно позитивный мужчинаДьячук Антон
company
26 ноября 2015, 19:12
Поздравляю творческую команду Yandex с 10-летним юбилеем! Так держать! Я инженер проектировщик и часто приходится искать технические справочные данные, производителей оборудования и материалов, черкануть пару строк далеким друзьям и близким, узнать о погоде, увидеть красоты нашей планеты Земля с помощью фоток Ваших пользователей, мимоходом узнать о деятелях Шоубизнеса, изучить информацию о политиках и отследить последние новости. Все это через Ya. Вы помогаете оценить плоды Цивилизации, все успеть и идти в ногу с жизнью! Чупшева Любовь
company
26 ноября 2015, 19:12
Напишите обязательно про мой день рождения! Он будет 10 октября =)Андриянов Даниил
company
26 ноября 2015, 19:12
А как же день автолюбителя? =) -- Команда АЗЛК teamKovaldo
company
26 ноября 2015, 19:12
хм... вариантов что праздновать оч много... можно к примеру праздновать события астрологического характера: затмения и парады планет! Можно день начала олимпиады в ссср которая была... вставить медведя )) А еще можно что нить вроде того что как то отмечать что в столицу приехала какая то культовая группа или исполнитель...(ну из тех что редко приезжают скажем U2)... мало ли что еще можно придумать... боксер
company
26 ноября 2015, 19:12
Праздники праздниками, но думаю надо бросать праздновать и заняться работай :) А если так по каждому поводу устраивать праздники в офисе, так дело не пойдёт :) Удачи!Сергей
company
26 ноября 2015, 19:12
С праздником ВАС. Предлагаю добавить стрелку к Дню согласия и примирения, к 4 ноября.Михаилов Роман
company
26 ноября 2015, 19:12
А может быть сделать стрелку к дням рождения пользователей? Например, в день моего рождения мне будет показываться праздничная стрелочка. =)Меньшенин Иван
company
26 ноября 2015, 19:12
Дорогие друзья! Люблю вашу страничку, которая у меня стартовая. Всегда с удовольствием пользщуюсь поиском и другими службами. Но есть одна вещь, про которую я очень бы желала, чтобы Яндекс ее улучшил. Это службу новостей 1) На мой взгляд - новостей - просто мало 2) Много плохих новостей, мало позитивных 3) Иногда скандальные анонсы, которые напрасно напрягают подсознание В общем - больше новостей, "хороших и разных" С искренним теплом Людмила Голубовская golubovskaja luda
company
26 ноября 2015, 19:12
Ребята, праздник - праздником, но главное к соседям не ходите! :-)))) С уважением БалуБалу
company
26 ноября 2015, 19:12
Дорогой ты мой, Яндекс! Давно я общаюсь с тобой и замечаю последнее время, что ты много сил тратишь на саморекламу, а найти с помощью тебя нужную информацию бывает очень как непросто. Желаю направить силы в благотворное русло, а будешь хорош, так к тебе придут и без ненужного спама... Желаю долгих летDmitriy Bodrov
company
26 ноября 2015, 19:12
А почему бы не праздновать день программера, день системщика... сеть всё же...Igor RU
company
26 ноября 2015, 19:12
А что, эскимо реально пятьсот штук было?Михин Александр
company
26 ноября 2015, 19:12
У Вас замечательная поисковая система, не знаю, кто во главе ее, но люди явно энергичные и интеллектуалы. Посмотреть хотя бы фразы, по которым, к примеру, предлагается осуществлять поиск. По ним все ясно, - в наше безграмотное время, когда в русские буквы предлагают вставлять латиницу, - Вы предлагаете проводить интеллектуальные поиски по творчеству Пушкина или Андрея Белого. Честь Ваи и хвала. Продолжайте в том же духе. Успехов!!! Котлярская Наталья
company
26 ноября 2015, 19:12
А можно еще отмечать День рыбака 8 июля или День театра 27 марта. Вот:)Орлова Катя
company
26 ноября 2015, 19:12
29 февраля - день оверклокера :-DhawK
company
26 ноября 2015, 19:12
А день программиста отмечаете? 256-ой день годаvkos
Удалённый пользователь
9 мая 2018, 21:15
Почему 9 мая 2018 нет символики? Георгиевской ленты в частности? ((( а цветы похожи на маки. Хм... Тимуру Нурутдинов у привет из Казани. От сестры. Алсу.
Обновлено 9 мая 2018, 21:20
Marat Akhmetgareev
6 июня 2018, 02:14
Thank"S You very  mutch это лингвистика как всегда _ подумаешь, и ты думал
И очень приятно точно также были _ множественный доступ с контролем столкновений и ИПУ и МИФИ  и МИИТ
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&noreask=1&filmId=5429180212620611615
  
besedinakv
вчера, 20:36
Интересно, что именно Яндекс празднует сегодня? Живу рядом с их офисом, даже не могу телевизор посмотреть, так психоделическая музыка завывает. Наверное вторжение ВСУ в Курскую область отмечают