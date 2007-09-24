Праздники, которые отмечает Яндекс

Все началось с 1 апреля. То есть с шуток. Придумали Яндекс для оптимистов и пессимистов, мечту вебмастера, написали рефераты, попереворачивали стрелку. А потом задумались – не один же, в конце концов, праздник в году. И кто догадается, что мы отмечаем и другие, если это не отразить на главной странице. Стали отмечать более-менее народные события – Новый год, праздники «номер двадцать три» и «номер восемь», чужеземный Валентинов день, День космонавтики, 1 мая и День Победы. И понеслось.
В какой-то момент нам показалось, что праздников в году все-таки мало. И дело тут даже не в выходных. Просто украшение «морды» стало потребностью, хотелось сделать себе и другим что-то приятное. Отметили Последний звонок, День учителя и день рождения А.С.Пушкина. И все равно чего-то не хватало. Тут мы и решили глубже изучить вопрос.
Возникла идея отмечать юбилеи великих людей (степень величия в этом случае, конечно, субъективна, но имеем право). Вне возникшего «юбилейного» правила был и остается только поэт Пушкин, день рождения которого мы празднуем каждый год. А в этом году мы уже отметили 100-летие Агнии Барто и Арсения Тарковского, 150-летие Константина Циолковского и планируем (в честь 10-летия, против правил, раскроем свои планы) отметить 100-летие Астрид Линдгрен.
Вы можете оценить и прокомментировать все праздничные стрелки здесь. И, если вы знаете другие праздники, в честь которых можно украсить главную страницу Яндекса, обязательно напишите нам.
P.S. А мы продолжаем праздновать 10-летие. Спасибо за ваши письма и звонки, отдельное спасибо Афише.ру за волшебника в голубом вертолете :) Очень вкусно!
Знаете, эти вот штучки - одна из причин, по которой я беззаветно люблю Яндекс. Потому что ни один из ваших конкурентов не доставляет нам такого веселья!
Кстати, спасибо, что вывесили их полный список - я собираю праздничные шапочки Яндекса в коллекцию, и она была неполной - теперь с удовольствием могу пересчитать все свои экспонаты в полном составе в одной папке!
Всегда с Яндексом. Евгений. Борисов Евгений
Поздравляю творческую команду Yandex с 10-летним юбилеем! Так держать! Я инженер проектировщик и часто приходится искать технические справочные данные, производителей оборудования и материалов, черкануть пару строк далеким друзьям и близким, узнать о погоде, увидеть красоты нашей планеты Земля с помощью фоток Ваших пользователей, мимоходом узнать о деятелях Шоубизнеса, изучить информацию о политиках и отследить последние новости. Все это через Ya. Вы помогаете оценить плоды Цивилизации, все успеть и идти в ногу с жизнью! Чупшева Любовь
хм... вариантов что праздновать оч много...
можно к примеру праздновать события астрологического характера: затмения и парады планет!
Можно день начала олимпиады в ссср которая была... вставить медведя ))
А еще можно что нить вроде того что как то отмечать что в столицу приехала какая то культовая группа или исполнитель...(ну из тех что редко приезжают скажем U2)...
мало ли что еще можно придумать... боксер
Дорогие друзья!
Люблю вашу страничку, которая у меня стартовая.
Всегда с удовольствием пользщуюсь поиском и другими службами.
Но есть одна вещь, про которую я очень бы желала, чтобы Яндекс ее улучшил.
Это службу новостей
1) На мой взгляд - новостей - просто мало
2) Много плохих новостей, мало позитивных
3) Иногда скандальные анонсы, которые напрасно напрягают подсознание
В общем - больше новостей, "хороших и разных"
С искренним теплом
Людмила Голубовская
golubovskaja luda
Дорогой ты мой, Яндекс!
Давно я общаюсь с тобой и замечаю последнее время, что ты много сил тратишь на саморекламу, а найти с помощью тебя нужную информацию бывает очень как непросто.
Желаю направить силы в благотворное русло, а будешь хорош, так к тебе придут и без ненужного спама...
Желаю долгих летDmitriy Bodrov
У Вас замечательная поисковая система, не знаю, кто во главе ее, но люди явно энергичные и интеллектуалы. Посмотреть хотя бы фразы, по которым, к примеру, предлагается осуществлять поиск. По ним все ясно, - в наше безграмотное время, когда в русские буквы предлагают вставлять латиницу, - Вы предлагаете проводить интеллектуальные поиски по творчеству Пушкина или Андрея Белого. Честь Ваи и хвала. Продолжайте в том же духе. Успехов!!! Котлярская Наталья
Thank"S You very mutch это лингвистика как всегда _ подумаешь, и ты думал И очень приятно точно также были _ множественный доступ с контролем столкновений и ИПУ и МИФИ и МИИТ https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&noreask=1&filmId=5429180212620611615