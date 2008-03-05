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Звонок из Яндекс.Почты одним кликом

Бывает так, что нужно срочно позвонить, а единственное место, где записан номер телефона, — это электронное письмо. Для таких случаев мы сделали в мобильной версии Яндекс.Почты простую, но очень полезную вещь — распознавание телефонных номеров прямо в тексте письма (или в подписи). Теперь при решении срочных вопросов в пути и общении с друзьями больше нет необходимости запоминать или записывать телефонные номера. Достаточно открыть письмо, выбрать искомый номер на экране коммуникатора (коснуться стилусом или с помощью курсора), и устройство сразу предложит набрать нужный телефон. Умная Яндекс.Почта правильно распознает телефонный номер, как бы он ни был записан — с кодом, скобками, дефисами или пробелами между группами цифр. Для входа в мобильную Яндекс.Почту просто наберите на вашем смартфоне или коммуникаторе стандартный адрес mail.yandex.ru (или еще короче — mail.ya.ru) — почта сама определит, что вы пользуетесь мобильным устройством и предложит наиболее удобный интерфейс.
Андрей Винокуров, читаю почту в пробках
8 комментариев
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company
26 ноября 2015, 19:07
Скажите, пожалуйста, а номера типа (095) 111-11-11 автоматически приводятся к виду +70951111111? Что делать в том случае, если это украинский мобильный номер, который целиком выглядит как +380951111111?Максим
muzh.org.ua
26 ноября 2015, 19:07
а в ответ ТИШИНА!
company
26 ноября 2015, 19:07
Интересно, данная фича работает только с российскими номерами, где код страны занимает одну цифру или и сдругими номерами тоже работаем? Например, Эстония +372 или Израиль +972... И не перепутает ли Я.Почта номер мобильника с Аськой? А так респект! Ждём чего-нибудь подобного (новых приятных фич) и на обычной Я.ПочтеMichel
company
26 ноября 2015, 19:07
А сделайте пожалуйста еще короче, из mail.ya.ru хочется m.ya.ru, для ленивых очень нужная фишка! Преданный пользователь :-)dj
company
26 ноября 2015, 19:07
Мне понравилось предложение давать номер телефона. Я сразу дают: 8951137о497.Кандидат
Игорь Игоревич Семиреченский
12 февраля 2021, 12:25
А почему не наладить звонки прямо из вашей почты, как сделали уже многие почтовые сервисы?
alex@genshaft.ru
24 апреля, 20:57
А почему вдруг в 2025 году номер типа


+71231234564


перестал быть кликабельным?


более того, из письма принудительно удалена ссылка href="tel: "


телефон обёрнут в ваш <span class="wmi-callto"> НО! при этом не работает КЛИК!


и вопрос 2. А кто сказал, что с ПК клик по номеру телефона тоже не должен работать?
alex@genshaft.ru
24 апреля, 21:11
Подскажите, пожалуйста, 


<a href="tel:+71231234564">+71231234564</a>


почему такое в письме не дает ссылку на запуск звонка?