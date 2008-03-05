Звонок из Яндекс.Почты одним кликом

Бывает так, что нужно срочно позвонить, а единственное место, где записан номер телефона, — это электронное письмо. Для таких случаев мы сделали в мобильной версии Яндекс.Почты простую, но очень полезную вещь — распознавание телефонных номеров прямо в тексте письма (или в подписи).
Теперь при решении срочных вопросов в пути и общении с друзьями больше нет необходимости запоминать или записывать телефонные номера. Достаточно открыть письмо, выбрать искомый номер на экране коммуникатора (коснуться стилусом или с помощью курсора), и устройство сразу предложит набрать нужный телефон.
Умная Яндекс.Почта правильно распознает телефонный номер, как бы он ни был записан — с кодом, скобками, дефисами или пробелами между группами цифр.
Для входа в мобильную Яндекс.Почту просто наберите на вашем смартфоне или коммуникаторе стандартный адрес mail.yandex.ru (или еще короче — mail.ya.ru) — почта сама определит, что вы пользуетесь мобильным устройством и предложит наиболее удобный интерфейс.
Скажите, пожалуйста, а номера типа (095) 111-11-11 автоматически приводятся к виду +70951111111? Что делать в том случае, если это украинский мобильный номер, который целиком выглядит как +380951111111?Максим
Интересно, данная фича работает только с российскими номерами, где код страны занимает одну цифру или и сдругими номерами тоже работаем? Например, Эстония +372 или Израиль +972...
И не перепутает ли Я.Почта номер мобильника с Аськой?
А так респект! Ждём чего-нибудь подобного (новых приятных фич) и на обычной Я.ПочтеMichel