Уникальный справочник по русским революционерам

Биобиблиографический словарь деятелей революционного движения в России от предшественников декабристов до дней падения царизма, изданный Всесоюзным Обществом политических каторжан и ссыльно-поселенцев на рубеже 1920-х и 1930-х годов, — это уникальное издание, давно ставшее библиографической редкостью и никогда не переиздававшееся в Советском Союзе (оно было репринтировано в 1970-е годы в ГДР). В России полный комплект словаря можно раздобыть только в крупнейших библиотеках, поэтому многим любителям отечественной истории это замечательное справочное издание не известно. Ознакомиться с ним и сделать его одним из своих настольных справочников поможет электронная версия, представленная в Яндекс.Словарях.
По характеристике составителей словаря, он стремится охватить «всех участников революционного движения, с краткими о них биографическими сведениями, с указанием главнейших источников для их изучения, независимо от удельного веса революционера в той или иной партии». Создатели справочника старались уделять больше внимания рядовым революционным деятелям, поэтому по многим историческим лицам этот материал может стать главным, если не единственным историографическим источником. В словарь включены сведения более чем о 16 000 революционеров, причем, в соответствии с заявленной установкой, в нем представлены не только активные деятели, но и просто участники революционного движения: рабочие, крестьяне, солдаты, матросы, студенты и пр.
Временные рамки словаря — с конца XVIII столетия (предшественники декабристов) до 1917 г. (февральская и октябрьская революции). Словарь разбит на несколько томов и частей по хронологическому принципу: 1-я часть 1-го тома охватывает период до 1850-х годов, 2-я часть 1-го тома — 1860-е годы, 2-й том — 1870-е годы, 3-й том — 1880-е годы, 5-й том — конец XIX и начало XX века. Статьи в каждом томе упорядочены по алфавиту. Каждая статья содержит краткие биографические сведения, список источников и библиографию; многие статьи сопровождаются портретами.
В силу радикального изменения политической конъюнктуры, издание не было завершено: вышло всего десять выпусков, составивших неполных четыре тома (тома 3-й и 5-й не доведены до конца, 4-й не вышел вовсе). Однако и в таком виде словарь представляет собой незаменимое справочное пособие для всех, кто профессионально занимается или просто интересуется российской историей.
Пильщиков Игорь Алексеевич, член редколлегии сервиса Яндекс.Словари, к.ф.н., главный редактор ФЭБ
Не люблю поправлять ошибки, но раз уж запись в блоге о словарях...
0. Биобиблиографический (слитно).
1. Всесоюзным обществом ("обществом" - со строчной и в творительном падеже).
2. Февральская и Октябрьская революции (оба слова с прописной).
3. В силу радикального изменения политической конъюнктуры издание не было завершено (без запятой).Максим
http://www.spelling.spb.ru/rosenthal/alpha/r20.htm
Возможен контекст, в котором эти слова пишутся с прописной, например: "Две революции в течение 1917 года радикально изменили жизнь России; во время февральской революции была свергнута монархия, а во время октябрьской ко власти пришли большевики". Тут названия месяцев указывают на время и ничего больше, вместо них могли быть прилагательные "весенней" и "осенней". А сами события пишутся с прописной.Максим