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Яндекс.Такси и Uber поедут вместе

Яндекс и Uber приняли решение объединить свои бизнесы по онлайн-заказу поездок и создать для этого новую компанию. Она будет работать в России, а также в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане. При этом для заказа поездок по-прежнему будут доступны оба приложения.

О том, что это значит для пользователей, для водителей и для обеих компаний, в своем письме сотрудникам рассказал генеральный директор Яндекс.Такси Тигран Худавердян.

Тигран Худавердян,
генеральный директор Яндекс.Такси

Друзья,

Хочу рассказать вам об очень важной новости. Мы, Яндекс.Такси и Uber, решили объединить наши сервисы и бизнесы в России, а также в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане. Вместе мы будем строить «персональный общественный транспорт» — альтернативу личному автомобилю, автобусам или метро.

Вот как выглядит объединенная платформа в цифрах за июнь:

— 127 городов, 6 стран;

— 35 млн поездок в месяц;

— 7,9 млрд рублей — суммарная стоимость поездок в месяц.

Эксперты оценивают совокупную стоимость поездок легальных перевозчиков в России в 501 млрд рублей в 2016 году (VTB Capital). При этом «теневой» сегмент был оценен Аналитическим центром при Правительстве РФ в 116 млрд рублей в 2015 году. Таким образом, доля объединенной компании в России в 2016 году была бы примерно 5–6% по этому показателю.

Потребление такси непрерывно растет, и мы являемся свидетелями этого процесса. Многим из нас кажется, что все уже давно пересели на такси, но на самом деле мы находимся только в самом начале пути. Наша цель — создать платформу, удобство и доступность которой будут сравнимы как с личным автомобилем, так и с общественным транспортом.

Теперь о том, как это будет выглядеть. После объединения для пользователей обоих сервисов такси ничего не изменится: для заказа поездок по-прежнему будут доступны оба приложения — Яндекс.Такси и Uber. Водители будут объединены в единую платформу. Это позволит им в одном приложении получать заказы как от Яндекс.Такси, так и от Uber. Такое объединение существенно увеличит количество доступных машин, сократит время ожидания и холостого пробега. Всё это позволит водителям получать больше заказов в час, а пассажирам — сохранить доступную стоимость поездки.

«Под капотом» будут работать наши алгоритмы распределения заказов и навигационно-картографические технологии Яндекса. За последний год мы совершили несколько качественных скачков в технологиях, которые обеспечивают оптимальную загрузку машин. Например, теперь в час пик водители совершают на 30% больше поездок, чем ранее. Объединение платформ даст возможность совершить еще один рывок в качестве сервиса и эффективности водителей.

Кроме того, мы с Uber договорились о роуминговом соглашении во всех странах, где работают компании. Например, прилетев в Лондон или Бангкок, вы сможете из приложения Яндекс.Такси заказать Uber, а туристы из Парижа — заказать Яндекс.Такси из приложения Uber.

Также мы продолжим разработку технологии беспилотного автомобиля, первые успехи которой были опубликованы несколько недель тому назад. Мы используем многолетний накопленный опыт наших инженеров, их знания в компьютерном зрении, распознавании образов и машинном обучении. Надеюсь, что скоро будет чем похвастаться :)

UberEATS продолжит свое развитие в новой компании. Это сложнейший логистический сервис, в котором нам поможет международный опыт UberEATS и технологии пешей маршрутизации Яндекс.Карт.

Uber и Яндекс приняли решение проинвестировать в новую компанию 225 и 100 млн долларов соответственно, оценивая объединенную компанию в 3,725 млрд долларов. На 59,3% компания будет принадлежать Яндексу, на 36,6% — Uber, а на 4,1% — сотрудникам объединенной компании. Наши команды будут объединены. Я становлюсь генеральным директором объединенной компании.

Отдельно хочу поблагодарить команду Яндекс.Такси, которая построила невероятный сервис и успешный бизнес. Это одна из самых сильных команд, в которых я когда-либо работал. Теперь к нам присоединяется талантливая и не менее успешная команда Uber — и мы очень этому рады! Важной задачей для меня и для всех нас после объединения будет сплотить две команды в одну, объединив наш опыт и лучшие идеи.

Сделка, в результате которой появится новая компания, еще должна пройти процесс одобрения регуляторов.

Добро пожаловать в новую компанию, друзья! :)

171 комментарий
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yury@sinodov.com
13 июля 2017, 13:19
Офигенчик
ba@navystavke.ru
13 июля 2017, 13:22
Классненько
artslate-metrika
13 июля 2017, 13:24
Ха-ха! Т.е. теперь, чтобы вызвать Яндекс, я буду должен отсканировать или сфотографировать свои деньги, как при заказе Убера?
dmitryvolkovtaxi
Сотрудник Яндекса13 июля 2017, 16:22
artslate-metrika,
здравствуйте! Оба приложения продолжат работу под своими брендами. Будем, конечно, совместными усилиями их развивать и всячески улучшать.
rnd-snake
13 июля 2017, 20:40
artslate-metrika,
Чего вы несете? Какие фото денег?!
Судя по всему вы сам - бомбила, кторый н вокзале стоит и за 5 тыс за км везет.

Станислав Васильев
28 июля 2017, 05:02
artslate-metrika,
Что вы лепите?
Affa
4 февраля 2018, 17:51
artslate-metrika,
Что несешь? Ударься об стенку. Ха-ха!
Обновлено 4 февраля 2018, 17:52
Дмитрий Д.
13 июля 2017, 13:28
А что с антимонопольщиами уже договорились? Кто будет цены снижать вместо убера - вилли?
AБ
13 июля 2017, 20:01
Дмитрий Д.,
верно подмечено. отсутствие здоровой конкуренции ведет к стагнации. сильные игроки объединили силы и теперь могут задавать ценовое направление всего рынка и небольшим компаниям сложно сделать что-то конкурентоспособное. 
очень огорчен сделкой. надеюсь убер разочаруется и выйдет из этого союза. яндекс такси полная дичь
Обновлено 13 июля 2017, 20:02
aerials007
14 июля 2017, 09:55
,
Gett? Не, не слыхал?)
AБ
14 июля 2017, 10:13
aerials007,
Может быть, но для яндекс такси и убер - семечки.
aerials007
14 июля 2017, 11:37
,
Я о том, что если задерут цены, то вырастят себе здорового конкурента в лице того же Gett, который вполне себе неплохо существует и при их нынешней ценовой политике.
chuvashovvl
15 июля 2017, 06:09
aerials007,
Gett уже уходит ))))
Aleksey
15 июля 2017, 07:40
chuvashovvl,
В смысле уходит? Заказов то там конечно не много .
aerials007
15 июля 2017, 17:09
chuvashovvl,
link or...
Affa
4 февраля 2018, 17:53
,
Убер таки полное днище. Как тебе такой аргумент?
artslate-metrika
13 июля 2017, 13:29
Как-то вызываю Убер, ввожу адрес, выбираю наличный расчет. Жму на кнопку Вызвать такси. Всплывает надпись "Пожалуйста, подтвердите Вашу платежеспособность" и включается камера на смартфоне. Убер предлагал мне сфотографировать наличку?! Стою под дождем, с цветами, опаздываю на День рождения к друзьям. Что за бред?!
rnd-snake
13 июля 2017, 20:42
artslate-metrika,
Вы, пожалуйста бред не несите, никогда такого в убере небыло
romart82
3 октября 2017, 09:15
artslate-metrika,
бредятина!!! вы походу троллик))) еще и неадекватный
Affa
4 февраля 2018, 17:54
artslate-metrika,
Иди проспись, чудила.
Sergey P
13 июля 2017, 13:31
Монополия на рынке порождает рост цен. Ждем такси от 1к рублей. ФАС по вам плачет.
artslate-metrika
13 июля 2017, 13:34
Sergey P,
Согласен. Убер теперь подтянется по ценам к Яндексу, который недавно ввел фиксированный ценник, в 2 раза выше уберовского.
Владимир Афанасьев
13 июля 2017, 14:11
Sergey P,
5–6% какая монополия?
lifekem
13 июля 2017, 14:22
Sergey P,
Вы шутите? За 9 лет, с учетом инфляции, цены на такси упали в 4 раза. Заработок водителей такси снизился пропорционально падению цен на перевозки, что привело к неограниченному рабочему дню и аварийности. Профессионалы уходят из этого бизнеса, уступая место оставшимся без работы чайникам. А нищебродам и этого мало... Касаемо объединения - возлагаю надежды, что это не отразится критически на кошельке водителя, ибо выглядит это достаточно сильно!
Обновлено 13 июля 2017, 14:24
mikes001
13 июля 2017, 14:29
artslate-metrika,
В ВРН яндекс и убер примерно одинаковы по ценам, так что не вижу проблем с этим.. таки остается еще gett rutaxi и местные игроки
dmitryvolkovtaxi
Сотрудник Яндекса13 июля 2017, 15:40
Sergey P,
здравствуйте! Доля объединенной компании в России сейчас оценивается экспертами примерно в 5-6%. 
Обновлено 13 июля 2017, 15:40
bikbaks
13 июля 2017, 19:47
lifekem,
Там профессионалов-то раньше не было. Только благодаря Яндексу с Убером нормальные водители в такси появились. А тем "профессионалам" из 90х туда и дорога, куда они ушли.
rnd-snake
13 июля 2017, 20:47
lifekem,
Да, "профессионалов" и других "арАмобилей", стало меньше. Теперь можно ехать за адекватные деньги, а не платить этим бомбилам (хз знает, есть у него ваще права или нет).

andrei-taschin
19 ноября 2017, 22:15
lifekem,
Поддерживаю, у водителя упали заработки. Приходится работать больше, соответственно усталость, аварийность и т.д.
Миша Сыр
8 февраля 2018, 10:55
artslate-metrika,
Поездка 67 рублей выше Убера?!!! Вы с какой планеты?????
dom125ru
12 февраля 2018, 14:19
Sergey P,
да уже цены у убера выросли. Сейчас сравнивал один и тот же маршрут. Самое дешевое предложение у убера на сайте, чуть дороже яндекс, потом гетт, а потом уже самое дорогое у убера внутри приложения.
s.kolomenkin
13 июля 2017, 13:37
Мощно.
megapolis6-8
13 июля 2017, 13:52
На счет монополии - есть еще множество сервисов по заказу такси, но менее известные
SofinMA
13 июля 2017, 13:54
На что только не был готов пойти Убер, когда им сделали платный яндекс.навигатор
FoxHind
13 июля 2017, 14:02
Вот это поворот.
Карп Карпов
13 июля 2017, 14:05
Два дна вместе.   Пользуйтесь нищеброды
Ask
13 июля 2017, 16:06
Карп Карпов,
ахяхях 
Affa
4 февраля 2018, 17:55
Карп Карпов,
Як тебя проколбасило то, нищеброд.
odin11sever
13 июля 2017, 14:09
Клиенты, радуйтесь. Скоро водители будут вам доплачивать за поездки.
Водители, вешайтесь. На вас и так плюют все агрегаторы, а теперь просто будут "иметь" там где поймают
Affa
4 февраля 2018, 17:56
odin11sever,
Это был крик отчаяния водятла?
VelvetDust
13 июля 2017, 14:11
Это теперь в Uber появятся водители азиатской наружности, почти не говорящие по-русски?
anisart92
13 июля 2017, 15:46
VelvetDust,
а раньше их не было? Нас Азиз подвозил
VelvetDust
13 июля 2017, 15:56
anisart92,
возможно, мне везло, но мне не попадались в Uber такие водители, чрезвычайно редко попадаются и в Gett, в Яндексе таких 9/10, которые даже адрес вбить голосом не могут. Судя по отзывам что я встречал в интернете, в целом мой опыт повторяется у многих
rnd-snake
13 июля 2017, 20:51
VelvetDust,
Они есть в любом такси. Хотите определеных водителей или ехать на определенных авто - доплачивайте. Например,  я вызывая такси требую кондиционер, и за это доплачиваю сверху. И я считаю это правильно, т.к. я лучше сверху дам, но поеду так как я хочу, а не на том что приедет.
VelvetDust
13 июля 2017, 21:07
rnd-snake,
у меня есть опция потребовать кондиционер, но нет опции потребовать адекватного водителя. И таких водителей, которые в Яндексе встречаются, они в любой адекватной компании должны отсекаться. Доплата обеспечивает качество автомобиля, а не услуг
Обновлено 13 июля 2017, 21:08
iGerodot
13 августа 2017, 17:23
VelvetDust,
Да уж, по Москве нереально вызвать такси с нормальным водителем в Янексе, и мало того они еще порой целыми сутками ездят, ни таксопарки ни сам яндекс в отличии от убера не заботятся об этом. А про то как они упрутся в этот "волшебный яндекс навигатор" можно не одну историю рассказать.
Affa
4 февраля 2018, 17:59
VelvetDust,
Да чего уж там. Лучше пиши 15 из 10 в яндексе азиаты. Facepalm 
Affa
4 февраля 2018, 18:02
iGerodot,
Что мешает: во-первых вызывать такси в Яндексе с желтыми номерами. У таких перевозчиков в разы меньше азиатов. Во-вторых, если так приспичело, отменять заказы пока не появится со славянской фамилией и именем. Это не долго. Вы хоть начните яндексом пользоваться прежде чем всякую ерунду писать. Еще раз facepalm 
TimurSheudgen
7 февраля 2018, 17:10
Affa,
Да чего уж там, на азиатов спихивать?! Почему местные москвичи не работают? А раз не хотят или не христиански это, то нечего ругать тех, кто ВЫНУЖДЕНО уехал с родины, что бы кормить свою семью.
Я с Краснодара приеду в Москву, так меня точно так же "понаехавшим" обзовут.
Где логика Холмс?
slukhay
24 мая 2018, 11:37
TimurSheudgen,
Моё мне  кто говорит что он толерантный ко всем, просто лжец и обманщик, представь ты в общежитии с каким соседом хотел бы жить?, с тем кто тебе по духу подходит и говорит на твоём языке или гомодрила не говорящего, в жопу толерантных врунов. А что касаемо Краснодара и других частей матушки России, все мы братья и говорим на одном языке.
Никита Медведев
13 июля 2017, 14:35
меньше конкуренция - выше цены
dmitryvolkovtaxi
Сотрудник Яндекса13 июля 2017, 15:25
Никита Медведев,
привет! Никаких радикальных изменений тарифов, связанных с объединением, мы не ожидаем – ни сейчас, ни в будущем.
Обновлено 13 июля 2017, 15:25
odin11sever
13 июля 2017, 16:13
dmitryvolkovtaxi,
Уверен что это абсолютная ложь. Цель вашей конторы снижение цен на поездки чтобы самый бедный бомж с трёх вокзалов мог позволить себе отдать 20% гражданину Худавердяну.
Affa
4 февраля 2018, 18:04
odin11sever,
Обиженка, ты? Надо было институты заканчивать, не бомбил бы щас)))) Да вам надо еще снизить цены, чтобы не борзели.
odin11sever
4 февраля 2018, 18:38
Affa,
1. Мадам, моя природная вежливость не позволит открытым текстом послать вас на детородный орган гражданина Худавердяна, поэтому скуклитесь на своё собственное хренпоймичего.
2. В отличии от вас, якобы имеющих какое-то там 5-ти летнее образование, я действительно учился и отличаюсь от бомбил так-же как и от одноклеточных организмов типа вас, заточенных на орган гражданина Худавердяна.
3. Снижалка у вас не выросла, да и не вырастет никогда. Ибо как только Яндекс расчистит поле, иметь он начнёт уже клиентов. Собственно он их уже имеет, но такие как вы от этого повизгивают с восторгом, так что... Кесарю кесарево


sir.ray2017
20 февраля 2018, 11:16
odin11sever,
Уважаемый Яндекс. У вас не изменились тарифы???? Я как водитель вашей компании интересуюсь. Чет тарифы у вас вниз катятся. Я работал в убер и ушёл к вам,только из нищебротских расценок от туда. И вторую неделю наблюдаю за падением тарифа у вас. 
Обновлено 20 февраля 2018, 11:17
stanislavkulikovbss
13 июля 2017, 14:40
Блин... Очень плохая новость. Uber оставался последним хорошим сервисом в России. Теперь цены вырастут до Яндексовских, а на заказ будут приезжать эти рекламные щиты Яндекса, с метровым плавником на крыше и водителем непонимающим по русски.
ipdubov.info
28 июля 2017, 00:00
stanislavkulikovbss,
Поддерживаю твое огорчение. Все, к чему прикасаются кудесники из яндекса волшебным образом превращается в г...о. Как у Мидаса, только с небольшой разницей. 
Искренне желаю этому начинанию разбиться при взлете о лоб Худавердяна. 
(утонуть у него уже все равно не выйдет)
Affa
4 февраля 2018, 18:05
ipdubov.info,
Обоснуй, искатель говна.
Обновлено 4 февраля 2018, 18:06
dalex
13 июля 2017, 15:01
единственный плюс в приложении UBER будет работать навигатор Яндекса. 
А так конечно беда. Технологии Яндекса? Это про конские комиссии и дебильный фотоконтроль? Подключение только через прокладки? В UBER и так появилась куча пассажиров с наличкой, самые проблемные и нищебродные, а теперь их будет 90%?
Обновлено 13 июля 2017, 15:04
ipdubov.info
28 июля 2017, 00:02
dalex,
В убере же можно пользоваться гугл-навигатором. Он даже с завязанными руками работает на порядок лучше яшкиных карт
Affa
4 февраля 2018, 18:08
ipdubov.info,
Обиженка, как тебя яндекс обидел?)))  В яндекс.такси же можно пользоваться яндекс-навигатором. Он даже с завязанными руками работает на порядок лучше гугловских карт. Прикинь. Что возразишь, балабол?
Александр Поляков
13 июля 2017, 15:11
Теперь повышенный коэффициент сразу в двух приложуньках! :"D
massimka
13 июля 2017, 17:02
Я последнее время пользуюсь и Uber и Яндекс. Выбираю тот сервис, в котором цена просто дешевле в конкретный момент заказа. Порой разница могла быть очень существенной из-за повышающего коэффициента у одного из агрегаторов.
А вот если повышающий коэффициент будет один на двоих, то вот тут конечно я сразу проигрываю как потребитель. Придется скачивать Gett для сравнения адекватности цен.
dmitryvolkovtaxi
Сотрудник Яндекса13 июля 2017, 17:09
massimka,
здравствуйте! Приложения объединять не собираемся, они будут работать параллельно. И в плане цен кардинальных перемен из-за слияния тоже не ожидаем. 
massimka
14 июля 2017, 09:59
dmitryvolkovtaxi,
 Я  конечно рад, что вы не собираетесь повышать цены.  Думаю, что проблема будет именно в общем повышающем коэффициенте. На данный момент если я вижу, что у Яндекса высокий коэффициент на привычный маршрут, то я просто ехал с Uber по обычной цене. Могло быть и наоборот. А если коэффициент будет один... 
Аня Крх
13 июля 2017, 18:54
Судя по комментам, идеальный бизнес Яндекс.Такси выглядит так: поездки стоят бесконечно мало, а водители получали зарплату бесконечно много. 
NIKITA P.
13 июля 2017, 20:15
Аня Крх,
,👍
papanatata
14 июля 2017, 03:57
Аня Крх,
единственный адекватный комментарий! 
Affa
4 февраля 2018, 18:09
papanatata,
И что в этом трольском комментарии адекватного то?)))))
kataygorodskiy.d
13 июля 2017, 19:03
Подскажите, теперь, находясь за границей (в любом городе, где работает убер) смогу заказать такси через приложение яндекса?
dmitryvolkovtaxi
Сотрудник Яндекса13 июля 2017, 19:08
kataygorodskiy.d,
здравствуйте! Да, но только когда все формальности по сделке будут соблюдены, а единая технологическая платформа будет готова.
Андрей Воробьёв
13 июля 2017, 21:16
Я так понимаю, что теперь 100% ЯТ не вернётся в Крым?
semplusov
13 июля 2017, 22:23
Грустно, конечно. И что-то нам сильно не договаривают.


Uber вложил в 2,3 раза больше денег, а получил долю 36,6%.


Видимо продавили их на использование картографии, уход от закона Яровой и работы с персональными данными, а также ограничение иностранного участия.


Жаль, что такая замечательная компания, которая изменила наш рынок, уходит с него.
litenkov00
13 июля 2017, 22:40
Таксисты и так что бы заработать  пахали как минимум 12 часов а теперь сколько ??????????????????
А спать когда
А жить когда
Так что желаю вам что б ваши дети так жили
Aleksey
14 июля 2017, 00:50
litenkov00,
Какие таксисты, о чем ты? Там же написано, что ведутся разработки беспилотного автомобиля.
papanatata
14 июля 2017, 03:59
Aleksey,
👍
korennoi.dmitrij
14 июля 2017, 16:26
Aleksey,
лол)) беспилотник в России станет теоретически возможен, когда интернет охватит хотя бы шоссе Энтузиастов полностью.  А этого не случится в ближайшие лет сто-сто пятьдесят.
Aleksey
15 июля 2017, 07:44
korennoi.dmitrij,
Шоссе Энтузиастов это в Москве? Там что инета где-то нет? оО
korennoi.dmitrij
15 июля 2017, 09:45
Aleksey,
Ага, в  нерезиновом Собянино.  А инета здесь нет много где. Включая некоторые заглушенные участки в центре возле Кремля, и не говоря уже о тоннелях и участках, где проходят мощные ЛЭП. А так же в многочисленных железобетонных дворах-колодцах. Так что футуристическая Утопия нам не грозит ещё очень долго.  (хотя, зная склонность наших управленцев к лозунгу "и так сойдёт", можно предположить, что беспилотники всё же однажды запустят, с приложением - где инета нет, пассажир должен будет сам дотолкать его до участка, где инет снова появляется) гы гы
Обновлено 15 июля 2017, 09:48
Del-Horno
16 июля 2017, 21:46
korennoi.dmitrij,
А зачем вам для навигации интернет, стесняюсь спросить? Он нужен только для обновления пробок в онлайн-режиме. Не бойтесь, машину толкать вам точно никуда не придется.
korennoi.dmitrij
16 июля 2017, 23:05
Del-Horno,
Не стесняйтесь. Вы спрашивали, я отвечаю. Когда ты едешь по Ордынке, а навигатор показывет, что ты во Внуково - это очень серьёзная погрешность. Подозреваю, что автопилот беспилотника с ума сойдёт при таком раскладе.  Опять же заезжая в тоннель (коих в Москве предостаточно) , навигаторы теряются и начинают перестраивать маршруты в произвольном порядке. Лично мне навигация не требуется, но я знаю, как оно сейчас выглядит и уверен, что с таким интернетом в Москве беспилотники появятся ещё не скоро.
Affa
4 февраля 2018, 18:11
litenkov00,
Институты надо было заканчивать. А так то работянка у тебя зашибись по сравнению с шахтерами.
Обновлено 4 февраля 2018, 18:12
Affa
4 февраля 2018, 18:12
korennoi.dmitrij,
Да угомонись уже. Всем давно разжевали почему ты и другие во Внуково оказывались. Facepalm. 
zhukov.khb
5 марта, 21:36
Affa,
Ты что такая ТП?
Petia
14 июля 2017, 00:03
А какое будет название объединённой фирмы?
odin11sever
14 июля 2017, 07:32
Petia,
ЯEBU
cyberbonus
14 июля 2017, 17:25
odin11sever,
 ты сделал мой вечер)))
mostaxiprestige2015
20 июля 2017, 02:31
Petia,
BANANA
Владислав
14 июля 2017, 04:24
Неожиданная новость. Чувствую что разработка беспилотников теперь станет ещё активнее, ибо и Убер и Яндекс этим усердно занимаются. Класс 👍 
Комментарий удалён
Владислав
14 июля 2017, 07:03
taxiklass832694,
как у пассажира ни разу ошибок небыло. Может у водителей там что то есть... 
Комментарий удалён
Комментарий удалён
Владислав
14 июля 2017, 08:22
taxiklass832694,
странно, согласен хрень. Карту не разу не привязывал, теперь что-то и не хочется))
Я думаю это всё же единичный случай, у знакомых с привязанной картой такого небыло. Напишите в службу поддержки.
Владислав
14 июля 2017, 09:13
taxiklass832694,
да это не нормально. У меня такое в Убере не один раз было, не знаю что у них за картографический сервис интегрирован, но он иногда показывает бред. С тех.поддержкой я переписывался не один раз по другим разным темам, отвечали обычно нормально и не боты вроде. Может здесь ответят и примут к сведению.
dmitryvolkovtaxi
Сотрудник Яндекса14 июля 2017, 10:38
taxiklass832694,
здравствуйте! Давайте проверю, как так вышло. Подскажете на blogs@taxi.yandex.ru номер телефона, на который оформляли заказ?
ipdubov.info
27 июля 2017, 23:45
taxiklass832694,
Такая же ерунда была, дважды с перерывами в 2 месяца дозванивался в поддержку яшки, оба раза обещали "разобраться и перезвонить" и оба раза и куй простыл. Удалил к чертям приложение. 
ipdubov.info
27 июля 2017, 23:51
taxiklass832694,
Есть в яшке поддержка для водителей, лови - 84951344003, только разговор с ними действует лучше несвежей шаурмы пополам с касторкой.
Affa
4 февраля 2018, 18:14
taxiklass832694,
Да пох как-то. Не работай. Мне заказывать удобно.
Ilyawiner
14 июля 2017, 09:03
А что будет с сотрудниками uber которые работают в офисе?
Владислав
14 июля 2017, 09:15
да интересно
dmitryvolkovtaxi
Сотрудник Яндекса14 июля 2017, 10:45
Ilyawiner,
здравствуйте! Команда Uber присоединится к команде Яндекс.Такси, и будет в том числе работать над развитием сервисов Uber.
PaulGor
22 сентября 2017, 22:40
dmitryvolkovtaxi,
Очень важный вопрос к Вам как сотруднику Яндекса насчет Вашей фразы
"Команда Uber присоединится к команде Яндекс.Такси" -
Я бываю в Москве редко, ну раз в 5 лет, и поэтому конечно хочу себе максимального комфорта, поэтому, будучи в 2015 там и попробовав Яндекс.Такси, Uber, Gett - и везде обычно плохо говорящие по-русски водители, не знающие город, я стал пользоваться ТОЛЬКО дорогими тарифами в Uber - Uber.Black и - тогда - всегда были профессионалы в костюме (!), русский - родной, знание города (ну и машина представительского класса).
А теперь что будет? Я через приложение Uber закажу Uber.Black, а ко мне приедет Яндекс-такси с плохо говорящим по-русски водетелем?
:-(
Павел
korennoi.dmitrij
14 июля 2017, 13:24
может в убер получше станет... а то для убер нет разницы - знаешь ты город или нет, двадцать лет ты за рулём в своём городе или вчера приехал на ослике и машину увидел впервые - всё равно заработаете одинаково, водитель умеющий часами ждёт, пока ослиный наездник заработает столько же, чтобы вновь получить заказ.
vitkarpov
14 июля 2017, 19:38
«Uber и Яндекс приняли решение проинвестировать в новую компанию 225 и 100 млн долларов соответственно, оценивая объединенную компанию в 3,725 млрд долларов. На 59,3% компания будет принадлежать Яндексу, на 36,6% — Uber»


Что-то не понятно: почему Uber вложил больше, а получил процентов меньше? Видимо, в первом предложении Яндекс и Uber должны быть переставлены местами.
tyrboloto
14 июля 2017, 21:33
гугл купите )))
Владислав Плешаков
16 июля 2017, 06:32
ЯEBU такси. Вот что получится
Lelya18Le
18 июля 2017, 02:27
Привет, а кто знает будут открывать новый центр поддержки клиентов?
Если да, то в Москве? 
Leshka0386
19 июля 2017, 02:04
Теперь можно будет работать в яндекс на авто обклееными логотипом Убер?
Leshka0386
19 июля 2017, 02:06
Теперь можно будет работать в яндекс на авто обклееными логотипом Убер? 
Наталия Зайцева
20 июля 2017, 23:38
Мне очень жаль.... В Убере был очень малый процент водителей-азиатов. Было какое-никакое качество. Почему у нас принято равняться на плинтус? Яндекс такси давно уже дикредитировала себя, приобрела статус гастербайтер-конторы. Пользуюсь услугами редко, заказываю по три-пять раз, делаю отмены, пока не "выловлю" хотя бы ариянина или грузина, о русских, своих водителях даже уже и не мечтаю .  Несколько раз экстремально прокатилась с киргизо-таджиками, больше не хочу. Жаль, что нет альтернативы Яндекс-такси. Гетт такая же помойка.
sowaty
9 августа 2017, 08:22
Не надо на ру такси пересаживаться. Я буером пользовался потому что цена адекватная, у Яндекса как обычно ценны дороже рынка теперь и убер туда же. 
proxor4ew
11 августа 2017, 22:22
мне больше интересно как связаться с разработчиками яндекс такси у меня машина чери м11 седан машина не плохая кондей и тд и вид не плохой долеко но она не подходит для работы в яндекс такси интересно почему？мне говорили что китайцы типо того не берут но я посмотрел чери тиго подходит и еще паручку моделий.просто интересно чем плоха машина чери м11 в рестайловом кузове
traffmedia
27 августа 2017, 11:56
Это очень плохо, что объединились, не будет выбора, я пользуюсь такси Убер и Яндекса, и есть выбор в стоимости, Убер стал дороже (средний чек 300 рублей), Яндекс.Такси (средний чек 150), то есть в последнее время использую Яндекс.Такси. Но после объединения, цены взвинтят до потолка и это будет примерно средний чек 400 рублей. Грубо говоря будет монополия и это не айс.
irina.erevan
29 августа 2017, 00:20
Uber такси ужасное!!! При заказе пишут 8 мин, в итоге проходит 30 мин и никакого предупреждения или звонка. До них не дозвониться(( Никому не рекомендую! Водитель Ферезудин, автомобиль Volkswagen Polo, номер С024УР777
Обновлено 29 августа 2017, 00:24
irina.erevan
29 августа 2017, 00:30
Убер ужасное такси. Время ожидания 5 мин, в итоге 40 мин. Удалила приложение и никому не советую. Водитель Ферезудин С024УР777 фольксваген поло.
Владислав
29 августа 2017, 23:07
irina.erevan,
наверное просто с водилой не повезло. По карте должно быть видно где он едет...
acegame
9 октября 2017, 07:56
irina.erevan,
куда ужаснее Gett, там вас и обворуют и денег больше возьмут..
Обновлено 9 октября 2017, 07:57
Павел Горячев
15 сентября 2017, 14:35
Работа в яедекс такси. Диспетчером онлайн. Это Лохотрон ????
vlaminko00
21 сентября 2017, 18:57
Уважаемый  Тигран!  Во  первых  разрешите  Вас  поздравить  с  избранием  на  должность  Генеральным  директором  объединения. Я  не  могу  управлять  своей  машиной  потому, что  в  2015г. в  декабре  и  в  январе  2016г. у  меня  был  инсульт  и  не  работает  правая  сторона,  но  соображаю  хорошо,  поэтому  прошу за  мои  деньги  взять  в  кредит  беспилотный автомобиль,  т.к.  но  нужен  мне  и  заодно  обкатаю  по  Крымским  дорогам.  Живу  я  в  г. Симферополе  зовут  меня  Владимир  Иванович,  мой  почтовый  ящик  vlaminko00@mail.ru       С  уважением  В.И.
metro.fox
1 ноября 2017, 18:30
Пользуюсь Яндекс и Убер одновременно, иначе не избежать простоев в невыгодных и отдаленных местах - объединять счета обоих сервисов помогают партнеры, сам пользуюсь WO.taxi - комиссии нет, лишь абонентка, при заработке от 1000 руб в день работать по абонентке выгоднее, чем платить комиссию. Привел еще двух друзей в их партнерку, зарабатываю плюсом и с их абонентской платы, также предоставляют скидки на бензин, есть вывод на карту в любой день, бонусы. Работал с несколькими партнерами одновременно, сейчас полностью перехожу к WO, т.к. лучше пока не нашел. Поделитесь, плиз, кто еще хороших партнеров по выводу знает?
andystilet
5 ноября 2017, 21:09
а когда службы займутся вашемы нелегальными таксистами доиграетесь и начнут их рвать бабки то в казну надо
kravcov282
12 ноября 2017, 12:33
Я бывший директор такси сатурн хочу работать в команде с вами
megaexport
20 ноября 2017, 02:42
Заказы водители так и будут брать "вслепую" ?  В отличии от Убера  Яндекс начинает "умнеть " ,  при  принятии заказа в аэропорт водитель  Яндекса  предупреждается о пункте назначения , но это только в Москве , к примеру в Сергиевом -Посаде приняв пару заказов по городу можно внезапно опять же "вслепую" принять заказ  на аэропорт Домодедово или совсем "недалекий" город Александров Владимирской области , интересно то что 90 % пассажиров по моим личным наблюдениям и беседам уверены в том что водитель знает куда их везти при подаче машины , стало быть люди уверены что водитель выспался , заправился и с пустым багажником . Знаю что на родине Убера ситуация с прозрачностью заказа иная , и водитель получает 200 - 300 $ " подъемных " при подключении , Убер например в Германии , Испании ,  и кое где еще не требует лицензию на перевозки при подключении , ну да ладно , это я опять про проклятую америку , житья нам не дают проклятые янки , как хорошо что вы их поглотили .
avito40otiva
22 ноября 2017, 13:18
Яндекс и Убер уже давно убили такси как принцип! Это теперь правильнее называть лотереей или рулеткой....
JaguXam
23 ноября 2017, 10:57
Даже не знаю, хорошо это или плохо. Пользовался двумя агрегаторами. У всех есть плюсы и минусы, в последнее время оставил только убер, так как водители нагло врут что не знали что мне нужно в аэропорт или за пределы мкада. Типа у них нет конечного адреса и когда тебя высаживают на морозе это совсем знаете ли не круто. Причем такое происходит и с моими друзьями. Яндекс стал как лотерея, не знаешь уедешь или нет. В убере такого нет. 
Так что не знаю, что будет дальше. В яндексе водители почему то с низкой отвественностью.
kul197519
13 декабря 2017, 00:53
JaguXam,
Не надо рассказыват сказки. В Убере водитель не знает пункт назначения, пока не нажмёт кнопку "поехали".
Владислав
13 декабря 2017, 14:56
kul197519,
+
moe-moya2012
26 ноября 2017, 12:42
Яндекс рулит, молодцы,хоть доплачивает за поездки,а убер-нищеброды,по 40 рублей поездки и за 40 рублей 5 таджиков лезет в машину-бомж такси!
larin.hunter
27 ноября 2017, 14:59
Вот это прогресс!!! Лучше ошибки в таксометре исправили бы.
il.kesov
27 ноября 2017, 15:44
Работаю только по Яндексу, убер не навижу... Яндекс лучший... Уже 4 года кормит меня, семью мою!!! Спасибо
VASav55
4 декабря 2017, 14:11
Уже несколько лет пользуюсь Яндекс. такси, оплата поездок по карточке Сбербанка. Никаких нареканий не было, всегда присылают отчёт о поездке . Но 29.11.2017 прислали смс : ОТКАЗ оплаты Яндекс.такси и до сих пор деньги не сняли с карточки. Звонила в Сбербанк, с карточкой всё нормально, сказали, что это Яндекс. такси не принял оплату. Почему на этот раз карточка для Яндекс. такси не понравилась??? Мне заблокировали онлайн оплату с карточки. Разбираются уже шестой день. 
VASav55
4 декабря 2017, 14:20
Ещё участились такие случаи: приезжает такси и таксист говорит : откажитесь от поездки и оплатите наличными, тогда поеду. Если отвечаешь, что не будешь платить наличными, начинают орать . Может быть всё-таки такси для пассажиров, а не наоборот. Почему они диктуют свои условия??? Мне нравится онлайн оплата и если мне не вернут онлайн оплату , то я больше не буду заказывать Яндекс.такси. 
kul197519
13 декабря 2017, 00:57
VASav55,
Жалуйтесь на таких "таксистов".
VASav55
13 декабря 2017, 23:09
kul197519,
я жалуюсь и уже одного отстранили от работы .
alim1959
1 января 2018, 11:02
Так когда будет эта платформа
Владислав
8 января 2018, 06:48
alim1959,
в феврале вроде
Антон Меньшиков
9 января 2018, 14:25
Добрый день!
Очень хочу принять участие в новом объединенном проекте и буду рад применить свои навыки и опыт на пользу общей цели.
Куда или кому я могу отправить свое резюме на рассмотрение?
marina.blueberry
17 января 2018, 09:37
Ты нам не друг !
marina.blueberry
17 января 2018, 09:45
Тигран ,как вы думаете могут ли против вас и вашей компашки в вести санкции ?Так как вы в Рф стали монополистом по перевозкам такси а ведь это без помощи режима который сложился в РФ не возможно ! Яндекс такси отмывает для режима финансовые активы ?  
Алексей Егунькин
28 января 2018, 19:03
Яндекс такси полное г****о в провинциях цены очень смешные за 9 часов работы выходит 1000 р грязными, за детское кресло нет доплаты поэтому водителю нет интереса ставить, хотя бы 30р сделали бы надбавку, gps новигатора глючит клиенты жалуются, комментарии не видно, по безналу у водителя одна сумма, а у пассажира меньше, в начале водителей было много на данный момент почти все разбежались.
alim1959
28 января 2018, 19:06
Так когда будет единая платформа
Владислав
29 января 2018, 09:25
alim1959,
в роде с февраля. Тоже интересно...
ya.haritonov2011
7 февраля 2018, 21:54
А будет ли работать "Яндекс Навигатор"в приложении "Uber Driver"?
google_DOS
8 февраля 2018, 08:19
ya.haritonov2011,
 Можно гадать, но логично было бы что да.
Скажу больше - в Казахстане водительское приложение дает на выбор 3 навигатора включая Яндекс.


Большо волнует вопрос, неужели наконец клиентскаое приложение будет работать на картах Яндекса? это было бы шикарно, а то заколебали эти гугл мапс с погрешностью в адресах порою в 1 км. (за все города не отвечаю, веду речь лишь об Алматы)
iio31051978
9 февраля 2018, 10:44
Ни чего хорошего... опять будут понижать цены!!! А их надо увеличить на 100 а то и 200%, а то ездят на такси одни нищеброды у которых на общественный транспорт не хватает.
scharipow.nail2017
10 февраля 2018, 22:52
Приложение Убер последние 2-3 дня что навигация что рассценка глупит. За поездку в 2,5 часа уберечь оценил 317 рублей. И о каком зароботке может быть речь. Причём с кооыициентом 1,5. 
Владимир
11 февраля 2018, 11:44
Заказывайте комфорт в яше и селект в убере. С вероятностью 90% приедет нормальный водила с русскоязычным интерфейсом. Я подключен и к яше и к уберу. Езжу на минивене. От цен на поездки мягкого гоаоря не в восторге. Яша использует околр 70 факторов расчета цены, кроме цены на бензин и расход на сотню. Печально. Кажлый день вижу разбитые машины с лого яндекс. В основном класс эконом. Оно и понятно. Народ не спит сутками чтобы отработать аренду и бензин. А еще поесть надо. Я не вожу эконом. Только комфорт минивен и селект по уберу. Но пересев на минивен столкнулся с тем что в убер моя машина не проходит. И тарифов минивена у них нет. Как это будет решаться не знаю. А кто хочет ездить за 100р по эконому это ваше право. Ваша жизнь и ваша безопасность принадлежит вам. Яндексу и уберу с тарифами "иксы" и эконом плевать на вас. Буквально вчера ехал в правом ряду в домодедово. Меня обогнал "тюбитейка" подрезал и ушел в кювет. Заснул. А вы про безопасность...
Владислав
23 февраля 2018, 17:38
Владимир,
вот Яндекс сейчас активно и разрабатывает беспилотники на своих полигонах и на улицах города!
vasek-601
11 февраля 2018, 22:42
Умоляю сделайте яндекс карты в убере
Владислав
23 февраля 2018, 17:38
vasek-601,
+
iwan0ff.2018
12 февраля 2018, 00:02
Работаю с 1999г. в такси и пять лет назад я зарабатывал. Сейчас работаем на яндекс, например машину поменял в августе пробег уже 41т.км. это новая тачка! реально средний доход 4.т.р. если спички в глаза вставить,чтоб не уснуть тогда 5т.р. из них 1-1.5 за бензин. Т.О. каждые полтара месяца пробег нереальный. пять дней в неделю по 10-12 часов. Рабочая 5ти дневка в России по 8 часов,а не 12 !!! яндекс. Где логика, ехать на такси четвером дешевле чем на маршрутке. Те тарифы,что при повышенном коэф. пять лет назад были нормой и все были довольны и на такси меньше не ездили ещё и чаевые оставляли а в яндексе есть чаевые в проге 7р. 15р. насмешка над водителем. Спички дороже стоят! На новую тачку снова собрать реально будет если все деньги копить лишь на неё. В аэропорт так вообще аэроэкспресс вдвоём дороже чем такси. Водители работают за еду! А спят пока горит красный и в пробках дремлят иначе спать некогда. Комиссия при таких ценах должна быть ниже в разы!!! Милиардное состояние яндекса за счёт водителей вынужденых пахать за копейки от нужды у меня три грыжи уже с такой работой в позвоночнике. За рулём еле сижу, а работаю куда деваться, хоть на еду хватает. Спасибо яндексу шикарный бизнес сделали красавци!!! Как же хорошо было когда вас не было! У водителей деньги были. А бомбилы на тазах ушли благодаря вводу лицензий,а не яндексу. Тарифы такие что порой ездят алкашня та что на маршрутке экономит.
Владислав
23 февраля 2018, 17:44
iwan0ff.2018,
поэтому Яндекс сейчас активно и разрабатывает беспилотники на своих полигонах и на улицах города. Нейронная сеть особо не устаёт!
А как пассажиру, мне конечно нравится как сейчас, но вас я конечно тоже понимаю.
iwan0ff.2018
12 февраля 2018, 00:22
Всю жизнь в такси люблю эту работу. С 21 вечера до 6 утра до появления яндекса 3т.р зарабатывалось всегда. Сейчас те же деньги, но цена на бензин и на жизнь другие,а машина куплена за 750тыс. эконом класс а была додж стратус она и пассажирам комфортнее и надёжнее и водителю удобна ноги мои в ней не отваливались от неудобства. Пассажиры откровенно смеются над расценками,но привыкая к халяве жалуются когда повышен коэфицент, а раньше тарифы были выши и всех устраивали никто не жаловался. Но яндекс решил что такси должно быть дешевле общественного транспорта и те кто на аренде выдерживают месяц два и сваливают при этом яндекс всё равно зарабатывает же,а водилы за еду работают. Машину заправить надо комиссию яндексу заплатить партнёру яндекса т.о. пройти раз в месяц полтора с таким-то пробегом и при этом накопить как-то денег чтоб через три года снова купить новую тачку т.к. эта уже намотает больше 250тыс.км и развалится. Короче тут всё очевидно легко загребать жар чужими руками. Яндексу спасибо на хлеб молоко хватает молиться на вас будем...
iwan0ff.2018
12 февраля 2018, 00:39
Ещё одна фишка, оклей свою машину яндекс рекламой тогду будешь в приоретете) с какой стати человек должен обклеивать свою машину чтоб зарабатывать, на магните сделайте наклейки. Вышел поработать наляпал потом может неделю по своим делам ездишь и что ездить на брендированной яндекс такси машине!? Что за монополия такая! Водители должны зарабатывать одинаково комиссия же та же самая. Без проблем в момент работы поставить магнитные наклейки,но зачем они будут пестрить постоянно на личной тачке,когда ты не выполняешь заказы яндекса,а везёшь ребёнкс в детский сад. Это про сверх наглость уже. В убер нет такого беспридела там все равны и справедливо ведь комиссию платят одинаково! 
Обновлено 12 февраля 2018, 00:40
Sergei
16 февраля 2018, 03:58
Uber ищет пути спасения от банкротства, a yandex хочет монополии
duishebaiuulu
18 февраля 2018, 22:44
Добрый вечер ген директ Яндекс такси авы в курсе что с вотдителми шереметьево что за денги кидают заказы и вы гордо говорите на счет яндекса лутше разабрализ бы с этой каррупцей потом говарите на счет яндекса да создали такой мошный компаню но внутри карупця в наруже золото а внутри говно звините но это очень обидно Я водитель яндекс такси
startup@andreyvoronkov.com
20 февраля 2018, 07:09
Есть все-таки у этих сервисов (Uber, Gett, Яндекс) ряд недостатков:
1. Во-первых нет возможности вручную выбрать водителя
2. Второе - только определенные марки автомобилей.
Нет возможности выбрать марку автомобиля .
3. Третье - нет информации об опыте водителя на конкретном участке маршрута
Водители постоянно спрашивают адрес и как проехать Это надоедает.
4. Нет возможности прокомментировать (сделать отзыв) о водителе.
5. Нет возможности вызвать больше одной машины параллельно (например, если заказываешь друзьям, или коллегам).
6. Сложно правильно совместить по цене с сервисами типа BlaBlaCar.
7. Нет возможности совместить доставку грузов и товаров с перевозкой пассажиров.
Кто еще какие недостатки в таких сервисах видит?
Когда меня что-то не устраивает - мне хочется сделать свой стартап.
Сейчас есть предложение - сделать add-on, или отдельный сервис устраняющий эти недостатки. Кому интересно поучаствовать в качестве девелопера, или другим образом в стартапе, который будет заниматься децентрадизованной перевозкой пассажиров - напишите мне пожалуйста на startup@andreyvoronkov.com Готов инвестировать в такой стартап.
victoryaprokopenko
22 февраля 2018, 17:57
стало противно и не удобно раьотать
igor.uchuwatov
6 мая 2018, 07:05
Монополизмам "попахивает", с тихого не вмешательства  государства)). Надо строить рыночную экономику, а не плодить монопольных монстров.
ABDULLABEKOV.RASHID
9 июня 2018, 13:49
ННе очень круто . 2 года на убере не когда не одеквата водила не было . А теперь приезжают машины Яндекс водила тупые по маршруту можно посмотреть и оценить поездки . Стоимость от дома до работы выросла на 80 р . Последние 7 месяцев стоимость не менялась а тут в один день . 
andrik.savosin
19 июня 2018, 21:45
Яндекс такси как было сборещем уродов так теперь еще и ворами стали
andrik.savosin
19 июня 2018, 22:40
Уважаемые друзья!!!!!!
Сегодня я убидился что в яндекс такси работают одни Воры и ...... (незнаю как их назвать) которые не знают города. сегодня произошло то что я по вине их опоздал на встречу. а передо мной даже не извенились а послали куда подальше (мягко сказано) и сняли деньги с карты!!!!!!!!
На звонок директору яндекс такси меня культурно послали. Поэтому я сделал очень хороший вывод там работают одни нелюди и воры
Afroditoss
29 июня 2018, 16:48
SOS!!!
После объединения смотрите что происходит:
Сегодня за мной приехал таксист, ранее работавший в Яндексе на а/м KIA RIO У331МР163, белого цвета,
После посадки в автомобиль, водитель спросил меня:
- Наличкой или безнал?
 Я ответила:
- безнал
Он - «Блин, как надоело уже по безналу работать, а можете наличкой?»
Я ответила: « Хорошо, оплачу наличкой.»
Водитель начал движение.
Проехав метров 10, спрашивает:
- А Вы через Убер заказывали, или через Яндекс?
Я, как честный человек, ответила, что через Убер.
Водитель резко остановил Авто и заявил, что дальше мы никуда не поедем!
На мой вопрос - почему?
ответил: что он не хочет работать с Убер, т.к. не знает ни цен и ничего вообще; везет меня, как кота в мешке.
На что я ему показала стоимость поездки, которая на мой взгляд была даже завышена, ранее за подобное расстояние я платила в два, а то и в три раза меньше...
Так как я очень торопилась, сказала водителю, что заплачу ему столько, сколько он сам скажет, что дам даже больше, лишь бы скорее поехать, т.к. время шло, а мне нельзя было опаздывать ни в коем случае...
Тогда водитель заявил мне, что уже нажал на кнопку «отмена заказа», потому что не хочет, чтобы я написала о нем плохой отзыв.
Вообщем, на все про все ушло минут 15.., за это время мы бы уже проехали большую часть маршрута.
Я не выходила из машины в надежде на то, что все таки водитель одумается и возобновит движение;
Неоднократно повторяя, что я опаздываю и ждать следующую машину мне уже совсем некогда...
Но водитель ни в какую...
Вообщем, пока я делала новый заказ, водитель вышел из Авто, открыл дверь с моей стороны и, мягко сказать, выволок меня на улицу, порвав мне безрукавку и испортив новую обувь, со словами, что ему некогда ждать, пока я закажу другой автомобиль.
Буду обращаться в органы управления данным такси, писать во все инстанции, включая КВЗПиБ, с требованием оградить общение адекватных людей, которые ещё и платят деньги, с водителями подобно вышеописанному...
Alexandr Budrevich
3 июля 2018, 17:27
почему водители убера теряют доход от вашего слияния. верните убер драйвер отдельным приложением
synchikovd
10 июля 2018, 16:34
Вот только приложение Убера нифига не хочет высылать смс при входе, сколько не бился и с саппортом ни общался. Такшты Яндекс пока оставил, а Уберу досвидос.
olejkaburmistrov
10 августа 2018, 18:03
Здраствуйте, после обьяденения, у меня начились проблемы, в итоге меня за один месяц заблокировали 2 раза, хотя в Яндекс. Такси. Работаю с 2015 года и не одной блокировке не было, экзамены все здал на отлично, теперь сижу отдыхаю, обидно, с чем это связано не понимаю, возил клиентов разных уровня от Яндекс.Такси. все довольны были, особенно дети
PartizanTomskRU
5 января, 00:28
Цены рухнут на перевозки. Водилы из яндекса побегут...  За копейки возить людей, даже на арендованой машине, это бред. А еще и аренду платить, мойку и топливо... Бредятина. Я про Убер узнал, когда на заказ по Яндексу приехал. Нормальная цена по городу для такой поездки была 150-200, по уберу Я как водитель получил 54 руб наликом. + субсидию от Яндекса, - комиссия яндекса и парка. Итого Вместо 130-180, заработал 86руб. Из котооых 54 нал +32 б.нал. Жесть :)))
masster.2004
12 января, 11:19
PartizanTomskRU,
 конечно побегут. максимальный заказ 120 руб. из них 50 это бензин, остальное проценты, будем ждать пока, все не вернется, вез пассажира за 18 руб, при стоимости городского транспорта в 23 руб. Понятно там бонусы и минусы, но как себя должен чувствовать себя водитель, когда ему 18 рублей отсчитывают ....
Nekit Kotikov
10 января, 18:41
Привет
ËĻËŅÄ
1 марта, 22:42
А кто будет отвечать за работу водителей? 
icanReset .
27 августа, 02:52
"Очень правильный шаг", - сказал старый маркетолог. После персонального теста, - мне захотелось у вас работать. Тема ясна, как белый день: Удобство для клиента, - выше меркантильности. Сегодня сам заказал Yandex, приехал Uber. Не поверил своим глазам. Номер и полетные данные совпали. Водитель(ница!) в чистой, не прокуреной (опцию некурящих не заказывал) машине, открыла тайну, что теперь-альянс. "Тогда остальным такси в городе (Тула) хана",- ответил я ей. Конкуренты еще есть, но, их уже не так много. И такого удобства, с полным информированием, кто/когда приедет, с оперативной вилкой цены, с минимальной ставкой, если не к спеху (есть и другие плюсы), с ограничениеми на "авто-рухлядь", как у них, - не вижу в своем городе их альянсу, - конкурентов, на уровне потребителя.
icanReset .
27 августа, 02:53
Удобство для клиента там выше меркантильности. Сегодня сам заказал Yandex, приехал Uber. Не поверил своим глазам. Номер и полетные данные совпали. Водитель(ница!) в чистой, не прокуреной (опцию некурящих не заказывал) машине, открыла тайну, что теперь-альянс. "Тогда остальным такси в городе (Тула) хана",- ответил я ей. Конкуренты еще есть, но, их уже не так много. И такого удобства, с полным информированием, кто/когда приедет, с оперативной вилкой цены, с минимальной ставкой, если не к спеху (есть и другие плюсы), с ограничениеми на "авто-рухлядь", как у них, - не вижу в своем городе их альянсу, - конкурентов, на уровне потребителя.