Яндекс.Такси и Uber поедут вместе

Яндекс и Uber приняли решение объединить свои бизнесы по онлайн-заказу поездок и создать для этого новую компанию. Она будет работать в России, а также в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане. При этом для заказа поездок по-прежнему будут доступны оба приложения.

О том, что это значит для пользователей, для водителей и для обеих компаний, в своем письме сотрудникам рассказал генеральный директор Яндекс.Такси Тигран Худавердян.

Тигран Худавердян,

генеральный директор Яндекс.Такси

Друзья,

Хочу рассказать вам об очень важной новости. Мы, Яндекс.Такси и Uber, решили объединить наши сервисы и бизнесы в России, а также в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане. Вместе мы будем строить «персональный общественный транспорт» — альтернативу личному автомобилю, автобусам или метро.

Вот как выглядит объединенная платформа в цифрах за июнь:

— 127 городов, 6 стран;

— 35 млн поездок в месяц;

— 7,9 млрд рублей — суммарная стоимость поездок в месяц.

Эксперты оценивают совокупную стоимость поездок легальных перевозчиков в России в 501 млрд рублей в 2016 году (VTB Capital). При этом «теневой» сегмент был оценен Аналитическим центром при Правительстве РФ в 116 млрд рублей в 2015 году. Таким образом, доля объединенной компании в России в 2016 году была бы примерно 5–6% по этому показателю.

Потребление такси непрерывно растет, и мы являемся свидетелями этого процесса. Многим из нас кажется, что все уже давно пересели на такси, но на самом деле мы находимся только в самом начале пути. Наша цель — создать платформу, удобство и доступность которой будут сравнимы как с личным автомобилем, так и с общественным транспортом.

Теперь о том, как это будет выглядеть. После объединения для пользователей обоих сервисов такси ничего не изменится: для заказа поездок по-прежнему будут доступны оба приложения — Яндекс.Такси и Uber. Водители будут объединены в единую платформу. Это позволит им в одном приложении получать заказы как от Яндекс.Такси, так и от Uber. Такое объединение существенно увеличит количество доступных машин, сократит время ожидания и холостого пробега. Всё это позволит водителям получать больше заказов в час, а пассажирам — сохранить доступную стоимость поездки.

«Под капотом» будут работать наши алгоритмы распределения заказов и навигационно-картографические технологии Яндекса. За последний год мы совершили несколько качественных скачков в технологиях, которые обеспечивают оптимальную загрузку машин. Например, теперь в час пик водители совершают на 30% больше поездок, чем ранее. Объединение платформ даст возможность совершить еще один рывок в качестве сервиса и эффективности водителей.

Кроме того, мы с Uber договорились о роуминговом соглашении во всех странах, где работают компании. Например, прилетев в Лондон или Бангкок, вы сможете из приложения Яндекс.Такси заказать Uber, а туристы из Парижа — заказать Яндекс.Такси из приложения Uber.

Также мы продолжим разработку технологии беспилотного автомобиля, первые успехи которой были опубликованы несколько недель тому назад. Мы используем многолетний накопленный опыт наших инженеров, их знания в компьютерном зрении, распознавании образов и машинном обучении. Надеюсь, что скоро будет чем похвастаться :)

UberEATS продолжит свое развитие в новой компании. Это сложнейший логистический сервис, в котором нам поможет международный опыт UberEATS и технологии пешей маршрутизации Яндекс.Карт.

Uber и Яндекс приняли решение проинвестировать в новую компанию 225 и 100 млн долларов соответственно, оценивая объединенную компанию в 3,725 млрд долларов. На 59,3% компания будет принадлежать Яндексу, на 36,6% — Uber, а на 4,1% — сотрудникам объединенной компании. Наши команды будут объединены. Я становлюсь генеральным директором объединенной компании.

Отдельно хочу поблагодарить команду Яндекс.Такси, которая построила невероятный сервис и успешный бизнес. Это одна из самых сильных команд, в которых я когда-либо работал. Теперь к нам присоединяется талантливая и не менее успешная команда Uber — и мы очень этому рады! Важной задачей для меня и для всех нас после объединения будет сплотить две команды в одну, объединив наш опыт и лучшие идеи.

Сделка, в результате которой появится новая компания, еще должна пройти процесс одобрения регуляторов.

Добро пожаловать в новую компанию, друзья! :)