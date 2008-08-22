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Когда мы говорим Яndex, мы подразумеваем Яндекс

На следующей неделе на страницах Яндекса появится наш новый логотип. Основное отличие от всех предыдущих в том, что он целиком написан на кириллице. Вот он:

Слово «Яндекс» было когда-то придумано для названия технологии и, как имя файла — естественно, на латинице — yandex. Потом оно превратилось в Яndex, где «Я» подчеркивало знание русского языка (подробнее историю изобретения слова можно почитать здесь). В 1996 году поисковые технологии Яндекса были впервые анонсированы публично (Яndex.Site и Яndex.CD), и тогда появился первый самодельный логотип:

Поскольку все шесть человек, которые тогда этим занимались (и занимаются до сих пор), работали в компании CompTek, не удивительно, что картинка была сделана по образу и подобию логотипа материнской компании. К запуску поисковой системы www.yandex.ru, который произошел 23.09.1997, Тема Лебедев сделал Яндексу первый профессиональный логотип:

Все последующие логотипы, включая новый, также были созданы в Студии Лебедева. Осенью 1999 года:

И через пять лет, осенью 2004 года, его обновление:

И вот сегодня мы решили перевести наш логотип на кириллицу. Почему? Да потому, что слово «Яндекс» стало частью русского языка. Оно склоняется и ни у кого не вызывает затруднений. А составное «Яndex» в любом русском тексте смотрится странно, да и набирать на клавиатуре его неудобно. К тому же и компания наша уже восемь лет называется ООО «Яндекс» — тоже по-русски.

На решение о смене логотипа очень повлияло распространение интернета. Когда-то мы в любой оффлайновой публикации рядом с логотипом писали http://yandex.ru, чтобы люди вообще поняли, о чем речь. Позже, когда русскоязычный интернет несколько вырос, три буквы www стали достаточно известны, и мы стали писать www.yandex.ru.

Сегодня в Рунете — миллионы пользователей, а мы уверены, что слово «Яндекс» известно всем и ассоциируется с поиском и другими сервисами в интернете. Эта уверенность недавно получила официальное обоснование — полгода назад Яндексу выдали свидетельство на общеизвестный товарный знак. На начало марта 2008 года таких знаков в России было всего 71.

Для доказательства общеизвестности, помимо сбора разных документов, публикаций, рекламы и т.д., был проведен широкий социологический опрос, который показал, что слово «Яndex» узнаваемо, понятно и ассоциируется с компанией «Яндекс».

Yandex Team, теперь — по-русски

571 комментарий
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company
26 ноября 2015, 18:59
Понимаю, что о вкусах не спорят, но на мой взгляд смена шрифта ухудшила логотип :(Гарик Манукян
company
26 ноября 2015, 18:59
согласенМинкевич Николай
company
26 ноября 2015, 18:59
Согласен.Michel
company
26 ноября 2015, 18:59
+3Луана
company
26 ноября 2015, 18:59
Да, шрифт старый был лучшеMisha
company
26 ноября 2015, 18:59
согласенPex
company
26 ноября 2015, 18:59
Да, я тоже так думаю.Александр
company
26 ноября 2015, 18:59
Да, безусловно логотип ухудшился.Airgunster
company
26 ноября 2015, 18:59
И да, определенно логотип ухудшился в худшую сторону, а может и нет, хотя да, определенно ухудшился, хотя... нет, всетаки да.YuzeR
company
26 ноября 2015, 18:59
Как бы это так что-нибудь сказать, чтобы при этом ничего не сказать...Michel
company
26 ноября 2015, 18:59
присоединяюсьСаша
company
26 ноября 2015, 18:59
+1Урунбаев Альберт
company
26 ноября 2015, 18:59
Безусловноzygat3r zygat3r
company
26 ноября 2015, 18:59
+1lfmi
company
26 ноября 2015, 18:59
Новый логотип убого смотрится. Пожалуйста, верните старый, с засечками.Dreamer
company
26 ноября 2015, 18:59
Кириллица или латиница - мне без разницы, а вот шрифт и правда хуже стал.Dannis M Mantis
company
26 ноября 2015, 18:59
Слово Яндекс осталось безусловно читаемо. Но, легко узнаваемый антиквенный шрифт бы заменен на совершенно безликий гротеск. Теперь и буква Я будет не так узнаваема, и сам логотип будет смотреться простецки и колхозно. Вот компании Mercedes-Benz сколько лет, а шрифт почему-то не меняют и не освежают! А тут напрочь похоронили идею.Смирнов Александр
company
26 ноября 2015, 18:59
Полностью согласен с мнением выше. Чем чаще меняется логотип, тем меньше узнаваемость бренда. Могли бы и не менять логотип, в следующем году отметили-бы 10-ти летие. Зря, очень зря......Dreamer
company
26 ноября 2015, 18:59
Вся идентифика логотипа пропала; Лого яндекса и был узнаваем из-за этой как бы дореволюционной, старомодной буквы Я. В конце концов это было просто красиво. А сейчас - нет. Насчет привыкнем-непривыкнем совсем другой вопрос.applesin
company
26 ноября 2015, 18:59
ЗЫ, а на страницах профайлов в Яндексе до сих пор еще старый лого стоит :) Можно сравнить. Старый однозначно лучше!Konyakov
company
26 ноября 2015, 18:59
Без засечек не красиво. Старый лучше.AndRew
company
26 ноября 2015, 18:59
+1swan
company
26 ноября 2015, 18:59
да, шрифт не оченьJakushkov Konstantin
company
26 ноября 2015, 18:59
Согласен! Верните старый шрифт. Конечно, и к этому привыкнуть можно, но очень уж глаз режет. Попсовый какой-то.Жук
company
26 ноября 2015, 18:59
Старый лучше!Диденко Юрий
company
26 ноября 2015, 18:59
Латиница или кириллица - несущественно, а вот шрифт крайне неудачный. Зачем его вообще менять - не пойму.Pavlov Alex
company
26 ноября 2015, 18:59
стало явно хуже! верните старый :(Тигра
company
26 ноября 2015, 18:59
+1eva_4u
company
26 ноября 2015, 18:59
+1 шрифт ну уж очень некрасивый=(l P Olga
company
26 ноября 2015, 18:59
+100000000000000000000000000000000000000eva_4u
company
26 ноября 2015, 18:59
шрифт неудаченMagic
company
26 ноября 2015, 18:59
даже ужасен - смотрится просто по-ламерски, будто не Лебедев делал, а школьникDmitry Zio
company
26 ноября 2015, 18:59
Старый наверное посеяли на каком нибуть старом компе :))RedPage
company
26 ноября 2015, 18:59
а вот и нетушки :) вот старый лого: http://img.yandex.net/i/yandex.pngKonyakov
company
26 ноября 2015, 18:59
Да, на многих страницах (возможно даже на всех кроме главной и этой) логотип остался старый, который и мне тоже не нравится, старый был лучше.mimic
company
26 ноября 2015, 18:59
+1Konyakov
company
26 ноября 2015, 18:59
+1РОМАнтик
company
26 ноября 2015, 18:59
А вот шрифтик бы да, вернуть!Neverman
company
26 ноября 2015, 18:59
Подписываюсь.KurokiKaze
company
26 ноября 2015, 18:59
Да да.Mart
company
26 ноября 2015, 18:59
Получилось очень свежо и отлично.N-Ice Штирлиц
company
26 ноября 2015, 18:59
Да, я тоже так считаю.Andrian Vlakhov
company
26 ноября 2015, 18:59
+1 Знаменитое написание буквы "Я" давало возможность написать только 1 букву, чтобы было понятно, что речь идет о Яндексе.Bulat
company
26 ноября 2015, 18:59
СогласенНикита Козин
company
26 ноября 2015, 18:59
Согласен - потеряли всем известную всему миру "Я". Тёма - смени траву! Я поражаюсь что тебя послушали и пошли на поводу. (походу все вместе курили)Bitmap
company
26 ноября 2015, 18:59
Абсолютно согласен. Кириллица-латиница - все равно, а вот "Я" трогать было нельзя.... Похоже скоро тоже будем вспоминать его с ностальгией, как и первую версию самого Яндекса....КарпичевАндрей
company
26 ноября 2015, 18:59
+1. Новый логотип фигня. Смените буковки в старом.Дима
company
26 ноября 2015, 18:59
согласен kbr
company
26 ноября 2015, 18:59
согласен - лого странновато смотрится. лебедев видимо снова решил в русскоязыковостиль поиграть. смените дизайн - студию. освежите собственное "Я" !!! )))mr.fanatique
company
26 ноября 2015, 18:59
+1 )))ccc ccc
company
26 ноября 2015, 18:59
жуть!!!rus
company
26 ноября 2015, 18:59
+1. Лебедев сдулся. Пусть клавиатуры делаетСмежныйчеловек
company
26 ноября 2015, 18:59
Мне кажется Лебедев здесь ни причем. Сами руководители Яndexа решили проявить инициативу. Шрифт не годится. Пусть будет тот шрифт, можно даже по-русски.Кузнецов Дмитрий
company
26 ноября 2015, 18:59
Согласен. Лучше бы с засечками оставили но по-русски.iyntx
company
26 ноября 2015, 18:59
СогласенКурочкин Дмитрий
company
26 ноября 2015, 18:59
намного хуже стало!Суслик
company
26 ноября 2015, 18:59
Придётся писать скрипт для GraceMonkey для замены логотипа на старый )Станислав
company
26 ноября 2015, 18:59
GreaseMonkey. А шрифт — да, фигня.Andrew
company
26 ноября 2015, 18:59
+1РОМАнтик
company
26 ноября 2015, 18:59
+1000000000Александр
company
26 ноября 2015, 18:59
Абсолютно согласна.Вика
company
26 ноября 2015, 18:59
Поддерживаю!Stroff
company
26 ноября 2015, 18:59
мне кажется наоборот прикоьлноАлексей Попов
company
26 ноября 2015, 18:59
+1Д. Илья
company
26 ноября 2015, 18:59
Очень плохой логотип. Шрифт просто ужасный. Думаю что Арт. Лебедев такой отстой не сделали-бы это выш "самопал". Очень противный шрифт - срочно меняйте!Стас
company
26 ноября 2015, 18:59
Арт и не такой отстой делают.. просто за такой ценник его и едят ;)sk13
company
26 ноября 2015, 18:59
Здравая мысль перейти на русский, но шрифт неудачный. Причем совсем. http://artlife.infokisasxvostom
company
26 ноября 2015, 18:59
И действительно... прошлый шрифт смотрится намного лутше и интереснее!Alexandr Miheev
company
26 ноября 2015, 18:59
А грамотные комментарии смотрятся вообще офигительно. Но таких, к сожалению, немного.Andrew
company
26 ноября 2015, 18:59
Старый лучше!макса кука
company
26 ноября 2015, 18:59
+1Пикин Кирилл
company
26 ноября 2015, 18:59
Полностю согласен +1Пикин Кирилл
company
26 ноября 2015, 18:59
нормально, только вот favicon забыли, что есть неправильноЛитвинов Евгений
company
26 ноября 2015, 18:59
СогласенЛёха
company
26 ноября 2015, 18:59
какашка палучиласьp100let
company
26 ноября 2015, 18:59
а мне кажется лучше стало.Мак
company
26 ноября 2015, 18:59
Полностью согласен, шрифт с засечками и в последнем исполнении от 2004 года, самый удачный вариант, на мой взгляд.Ибнов Ульян
acrapg
26 ноября 2015, 18:59

И я согласен, что старый логотип в версии 2004 года (шрифт с засечками) – гораздо лучше варианта 2009.

 

 

company
26 ноября 2015, 18:59
Согласна - шрифт исключительно неудачный.Обреимова Дарья
company
26 ноября 2015, 18:59
полностью согласна((. В старом были позитив и солнечное настроение ))) Верните, пожалуйста, если еще можно это сделать. А если нет - то придется привыкать - зима в Яндесе и зима в душе =((Багринцева жанна
company
26 ноября 2015, 18:59
Стало хуже, очень тонкий и в то же время рубленый, какой то не яркий, не хватает конечных ээ забыл как называется) В общем "завитушек" на концах букв, прямоугольные окончания не рулят ребят)Paskal
company
26 ноября 2015, 18:59
Согласен, логотип стал хуже. Если бы буквы сменили на русские, но не меняли бы сам шрифт, было бы лучше.Оленев Сергей
company
26 ноября 2015, 18:59
Не согласен. Логотип стал лучше. Он не может стать хуже хотя бы потому что написан на русском языке. Мне вообще нравится тенденция в последнее время использовать русский язык. Зачем нам писать на латинице если у нас есть свой язык?! Яндекс рулит!Юрий
company
26 ноября 2015, 18:59
+1DrunkPhoto
cenon-v
26 ноября 2015, 18:59
я согласен, старый лучше! Да и к старому уже все привыкли, и на клаве набирается не глядя.
company
26 ноября 2015, 18:59
Идея перехода на кириллицу — здравая, но гарнитура неудачная. Сожалею. Кстати, редирект с yandex.ru на www.yandex.ru несколько раздражает. Эти три буквы — определённо, неудачная традиция Веба.Максим
company
26 ноября 2015, 18:59
Кстати, редирект совсем не раздражает. www - это хорошая и очень удачная традиция веба. Александр
company
26 ноября 2015, 18:59
Сколько миллионов человеко-часов было потрачено на стучание по кнопке W? Сколько терабайт лишнего трафика было передано из-за этих символов? Насколько проще произносить адреса без выговаривания этих «вэ-вэ-вэ» или «тройное дабл-ю»? Сколько времени тратят веб-мастера для развёртывания доменов третьего уровня — как правило, зеркал основного домена? И объясните, пожалуйста, зачем все эти старания? Чтобы в течение года-другого, когда был моден WAP, было чуть меньше путаницы? Оно того стоит? Да и было ли — меньше?Максим
company
26 ноября 2015, 18:59
Чтобы сделать редирект с www.site.ru на site.ru (или наоборот) требуется одна строчка в .htaccessSonika
company
26 ноября 2015, 18:59
А чтобы завести сам домен третьего уровня? А ведь заведение его — операция обязательная, ведь пользователь, зайдя на сайт с www и получив host not found, просто уйдёт. И умножьте на количество доменов…Максим
company
26 ноября 2015, 18:59
Вы ... или прикидываетесь? Идите начните с азов html вместо траты времени на рассуждения о теме, в которой ничего не понимаете.Sonika
company
26 ноября 2015, 18:59
Сообщение-то было немного из области философии. А за то, что вы знаете только про один веб-сервер, вам трока. С минусом.Ксенчук Андрей
company
26 ноября 2015, 18:59
Мне тоже www кажется анахронизмом но справедливости ради стоит отметить что на заведение домена третьего уровня также уходит еще 1 строчка в файле зоныPeter
company
26 ноября 2015, 18:59
СогласенPhilipp
company
26 ноября 2015, 18:59
Яндекс по-русски очень здорово, приятно и позитивно. Считаю - правильное решение. А вот шрифт очень и очень спорный, не говоря уже о том что не привычный. А почему снова Теме не доверили?Andrew
company
26 ноября 2015, 18:59
ему и доверили...Leon
company
26 ноября 2015, 18:59
судя по шрифту, Яндекс пожадничал денегaxel-rus
company
26 ноября 2015, 18:59
:)))Минкевич Николай
company
26 ноября 2015, 18:59
Хорошая шутка. Особенно шрифт нового логотипа от лебедева порадовал :))) Подсталом!playboy812
company
26 ноября 2015, 18:59
Как по мне, сильно растянута буква «Я»,не натурально смотрится, да и шрифт выбрали плохой. Коробко Николай
company
26 ноября 2015, 18:59
Да я ж говорю - шутка это. Или вирусный пиар, как хотите. Чего ж все повелись не пойму?playboy812
company
26 ноября 2015, 18:59
Да мне-то как-то пофиг, я яшей поиском не пользуюсь, только сервисы. Просто если это правда это еще одно падение студии Лебедева в моих глазах Коробко Николай
company
26 ноября 2015, 18:59
Я сам Студию не люблю, но ТАКОГО они бы никогда не сделали. Яшина шутка, или вирус. Ну, чтоб по всему инету эту глупость люди распространили и начали обмусоливать, как мы сейчас с вами.playboy812
company
26 ноября 2015, 18:59
вирусные вбросы не делаются через официальный сайт компании)))Leon
company
26 ноября 2015, 18:59
Тёма будет молчатьДмитрий Сержантов
company
26 ноября 2015, 18:59
Как ни пиши все одно примитивный поисковик.. Вот вам какой нужен логотип: http://2.bp.blogspot.com/_vFQYmkG0Iq8/SKwTNTa-9NI/AAAAAAAAAfA/5qQGfll1h9Y/s1600-h/Ð¯Ð½Ð´ÐµÐºÑ.jpgDoktors
company
26 ноября 2015, 18:59
Дёшево и глупоИлья
company
26 ноября 2015, 18:59
А вы, батенька, любите пользовать тарелками, из которых суп нужно отсасывать в ложку при помощи набора разных трубок и переходничков, да? Да, стащить идею о Нашем лосе у Лебедева — дело серьезного вкуса.yaonya
company
26 ноября 2015, 18:59
Сохранила на память старый логотип. Буду ностальгировать на пенсии))Donadecasa
company
26 ноября 2015, 18:59
Ну судя по отзывам не нравится Яндекс новый всем...а вот писать то и впрямь стало удобнее.. Надо ж апгрейдить слово то!???... Предлагаю через годик другой назвать поисковик: ЙАНДЕКС Константин
company
26 ноября 2015, 18:59
Верните старый логотип, пожаааааааааааалуйста!!!!!!Любезнова Дарья
company
26 ноября 2015, 18:59
С долларов на рубли с латиницы на кириллицу... Очень предсказуемо! и совершенно не красиво. Меня раздражает....Валера
company
26 ноября 2015, 18:59
Ребята, в почте логотип старый...jum-jum
company
26 ноября 2015, 18:59
нет, ЙАНДЭГГЗ (YandEggs)Ян
company
26 ноября 2015, 18:59
Верните старый, новый отстой!!!!Рыжиков Денис
company
26 ноября 2015, 18:59
Смешно! :))) Отличная идея для альтернативного Я с ориентацией на совсем-молодежж! Гы)))Friday
company
26 ноября 2015, 18:59
тогда уж ЙАНГЭГГЗ (YoungEggs)Ян
company
26 ноября 2015, 18:59
"И вот сегодня мы решили перевести наш логотип на кириллицу." ..... "Надо ж апгрейдить слово то!???... Предлагаю через годик другой назвать поисковик: ЙАНДЕКС" и давайте еще это будет ЙАНДЕКС.РУ и да здравствует кириллица! =)l P Olga
company
26 ноября 2015, 18:59
Сколько темки заплатили за сей откровенно гавеный логотип? сделайте как было раньше, только русскими буквами Андреев Яков
company
26 ноября 2015, 18:59
Новый логотип - фигня полнейшая, старый был лучше. Зря сменили.Фрэндсис
company
26 ноября 2015, 18:59
+1 Мне тоже не понравился новый логотип.Norokir Grunt
company
26 ноября 2015, 18:59
Писать Яndex или Яндекс — решать вам, но зачем было шрифт менять? Тем более такой понтовый и смачный на это г... Вот Panasonic, McDonald's им сколько лет, а они все не меняют свой шрифт. Я уж не говорю о Coca-Cola, они скорее удавятся, нежеле откажутся от своего фирменного расписного... Новый лого — это конечно не такой ужас, как яйца МТСа, но всё равно не фонтан, ИМХО, на лицо регресс. Я бы подумал на вашем месте еще. Текущий лого уникален, я больше нигде не видел данного шрифта и стиля, очень запоминается и выделяется, новый же шрифт банален.Michel
company
26 ноября 2015, 18:59
Вы из администрации Яндекса? Зачем вы так усленно пытаетесь убидить всех в том, что это правда?playboy812
company
26 ноября 2015, 18:59
Нет. Мне просто очень нравится текущий логотип. Я, можно сказать, во многом из-за него и пользуюсь Я. Так бы давно перешёл с Я на Г.Michel
company
26 ноября 2015, 18:59
Боже, я так давно не ржал, спасибо =) playboy812
company
26 ноября 2015, 18:59
[Инсайдерским шепотом] Это правдаAxc
company
26 ноября 2015, 18:59
Сегодня 1 апреля? Зачем Вы бред несете и попугайничаете?madass
company
26 ноября 2015, 18:59
Ну, сами увидете :) Лебедев обонкротится, если он согласится, что делал этот "Логотип". А если нет, значит этот пост врет...playboy812
company
26 ноября 2015, 18:59
гы, поржем над вами на следующей недельке))Leon
company
26 ноября 2015, 18:59
А Вы попробуйте старым шрифтом написать по-русски. Сплошной лес из засечек получится…Мзареулян Давид
company
26 ноября 2015, 18:59
Да действительно! В новом написание есть замашки на яйца мтсРома Надеюсь Никто Не узнает (узнал сегодня что такое блог)
company
26 ноября 2015, 18:59
ИМХО, лучше ввести 2 лого: — на латинице — http://www.search-engine-positioning-usa.com/search_engine_positioning/yandex.jpg (шрифт, разумеется, обновить до текущего); — на кириллице текущий шрифт, только «Яндекс» д.б. написано кириллицей.Michel
company
26 ноября 2015, 18:59
Если это действительно лого от САЛ, то перед тем, как запустить его, надо САЛу предложить отказаться от их штрих-кода...Michel
company
26 ноября 2015, 18:59
"Для доказательства общеизвестности, помимо сбора разных документов, публикаций, рекламы и т.д., был проведен широкий социологический опрос, который показал, что слово «Яndex» узнаваемо, понятно и ассоциируется с компанией «Яндекс»." Какой милый бред )))Bambuk
company
26 ноября 2015, 18:59
Страшный какой...Киса и Ося
company
26 ноября 2015, 18:59
Верните, пожалуйста, прежний шрифт с засечками. Он выглядел эстетичнее. Новый шрифт отпугивает, логотип выглядит бедновато.Горюшин Алексей
company
26 ноября 2015, 18:59
>При этом мы думаем, что нашим пользователям читать и писать по-русски удобнее и проще. >Yandex Team Без комментариев.Lucky
company
26 ноября 2015, 18:59
Браво :-) Хорошо подмечено.Гарик
company
26 ноября 2015, 18:59
Кажется, вы не поняли иронии.Альтер Эго
company
26 ноября 2015, 18:59
А мне очень нравится новый логотип. Первое впечатление - непривычно, вызывает некторое отторжение, но, спустя некоторе время, начинает нравиться всё больше и больше...redwinner
company
26 ноября 2015, 18:59
если бы я увидел его уже на главной яндекса, то промолчал бы, так скажу: не ставьте. что есть — нормf art
company
26 ноября 2015, 18:59
Ужас какойOriginal
company
26 ноября 2015, 18:59
Очень непривычно, но постепенно привыкнем. Только вот старая "Я" точно лучше выглядит - у новой что-то не то с пропорциями, да и засечки с небольшой волнистостью старую делали красивее.Иван
company
26 ноября 2015, 18:59
стало хужеA_
company
26 ноября 2015, 18:59
Шрифт нового логотипа весьма отвратен. Тёме, конечно, виднее, но всё же.ЗАРАЗА
company
26 ноября 2015, 18:59
отвратительныйСергей
company
26 ноября 2015, 18:59
Не верится, что Студия Лебедева могла выдать такой откровенно плохой (очень смягчённо выражаясь) дизайн. Abrakadabrus
company
26 ноября 2015, 18:59
Студия Лебедева может сделать сколь угодно плохой дизайн. mk.ru — если не верите.Максим
company
26 ноября 2015, 18:59
А чем вам mk.ru не нравится? Отличный, свежий информационный дизайн, подобного у других еще не видел, а то, что его завалили рекламой, так это к дизайнерам не имеет никакого отношения.Michel
company
26 ноября 2015, 18:59
Ужасть!e
company
26 ноября 2015, 18:59
Только вопросик вы во всех favicon'ах буква Я тоже на новый шрифт поменяете ? Тогда будет клева и везде одинаково. N-Ice Штирлиц
company
26 ноября 2015, 18:59
Во-первых, это Ян Декс, а не Яндекс, во-вторых в этом логотипе гораздо меньше изюма, чем в прежнем. К сожалению, это общая тенденция студийных работ...Юрий
company
26 ноября 2015, 18:59
С чёрным написанием ещё можно согласится, но буква Я однозначно хилая и невыразительная. Яндекс не узнать. Потерялось лицо.st
company
26 ноября 2015, 18:59
Наконец то. Пусть шрифт у Темы гавно, но теперь хоть не будет несоответствия между логотипом и словом как таковым. Было ,если честно, хреново понимаемое сочетаниеНиколай
company
26 ноября 2015, 18:59
Вызывает отторжение. Это полный провал, если это правда. :)Iroln
company
26 ноября 2015, 18:59
Да вы чего! хороший же сейчас логотип! А у нового гарнитура неприятная((((((o-zzz
company
26 ноября 2015, 18:59
Вот вот. А сегодняшним логотипом можно любоватся, прям произведение искусства. Чесн слово.efremkos
company
26 ноября 2015, 18:59
вообще не нравится. ни сама идея, ни исполнение (ниже плинтуса просто). Тёма перепутал заказ с пародей на бизнес-линч? "Yandex Team, теперь – по-русски" бвахаха %) теперь банановый, агаmarinka
company
26 ноября 2015, 18:59
Не портите ничего!!!!! Это не лого а полный ужас!!!!!Alex
company
26 ноября 2015, 18:59
Оставили бы старый! Чем мешает! И шрифт нового логотипа страшен.Wolfi
company
26 ноября 2015, 18:59
В комментариях собрались одни скептики, как и следовало ожидать ;)Кука
company
26 ноября 2015, 18:59
При чём тут скептики, если старый логотип действительно несравненно лучше? Или Вы подразумеваете, что всё это просто шутка? Какова мотивация так шутить? :)Iroln
company
26 ноября 2015, 18:59
Новый логотип намного лучше старого.Кука
company
26 ноября 2015, 18:59
Забыл добавить, что все мои знакомые дизайнеры-профессионалы с этим согласны. Несогласны только люди, ничего не понимающие ни в дизайне, ни в шрифтовой работе. Возмущаются только те, которым лишь бы что-нибудь покритиковать, без аргументации. Не заметили, что таких в комментариях большинство?Кука
company
26 ноября 2015, 18:59
Обана! А я-то, дурак, думал, что дизайн - это для посетителей, то есть для меня. Чтобы мне было удобно, чтобы я хотел вернуться на сайт... Знаете, для чего я держу у себя Яндекс стартовой страницей, хотя всегда пользуюсь поиском Google (он лучше, имхо)? Да просто ради кратких свежих новостей вверху страницы. Такие новости можно добавить и на стартовую страницу Google (см. igoogle.ru), но там это будет в убогом дизайне, читать не захочется. На Яндексе вся полезная информация стильно оформлена и поэтому воспринимается лучше. Глазу приятно. Если Лебедев на спор решил "сделать ещё проще, чем на Google", то он оказался довольно близок к этому. Я могу обидеться и сделать стартовой страницей Google. Или Rambler (кстати, они тоже могли бы написать по-русски, но ведь не сделали этого!). Или, прости господи, Mail.Ru (у них дизайн хуже худшего; кто ненавидит обновлённый Яндекс - есть с чем сравнить!). Но пока я ещё оставляю Яндекс в закладках. Пока. Хотя зачем я всё это сейчас говорю?.. Дизайн же не для меня, а для людей, "понимающих в дизайне"... Ладно, тогда молчу. Если Яндекс вдруг потеряет популярность и разорится, его создателям всё-таки будет чем похвастаться: их дизайн понравился всего 0,99% посетителей, но зато это были самые-самые "разбирающиеся" посетители! :-) Вообще, я не против изменений - привыкнем как-нибудь, но всё-таки ваших слов о том, что новый логотип как бы и не обязан нравится всем, я не понимаю никак. А для чего же он тогда?..Алибаев Макс
company
26 ноября 2015, 18:59
Люди говорят, что им нравится или не нравится. Какая тут может быть речь о дизайне-шмизайне? И что, собственно, тут можно критиковать? Я сам дизайнер. Само собой, в этом логотипе дизайнерских ошибок нет, да их и сделать-то тут весьма осложнительно.Логотип как логотип. Но старый мне тоже нравился больше, особенно с учетом того, что за ним "закреплены" история и солидное имя. Когда-то в Америке также решили обновить бренд Coca-Cola, создали New Coke, и потерпели крах. Не потому, что можно было придраться к логотипу или имени. Просто американцы не восприняли саму идею, отказ от того, что было им уже привычно.M V
company
26 ноября 2015, 18:59
Они как-бы говорят нам: чочо! это наше новое щячло!!!1111YuzeR
company
26 ноября 2015, 18:59
Кириллица — хорошо и правильно, но шрифт без засечек — непривычен, а его рубленость — неприятна. Из-за маленькой палочки у "Я" образуется неустойчивость, всё как бы валится влево. Почему не использована та же гарнитура, что и в латинском варианте?NOFX
company
26 ноября 2015, 18:59
Сначала Я.Авто, теперь такой логотип — всё это тревожная тенденция.Michel
company
26 ноября 2015, 18:59
При всем своем к Вам уважении, "старый", т.е. нынешний вариант выглядит интереснее - более необычно и стильно. Да и шрифт красивее. Может быть, нет ничего страшного в том, что в одних источниках будет написано "Яндекс" , а сам логотип будет иметь привычный вид. Привычный и любимый пользователями!Елена
company
26 ноября 2015, 18:59
Шрифт фигня...уж лучше наюзайте прошлый шрифт но на кирилице, и помните, что не всё то айс что впендюрил лебедев по укурке...MAGIK
company
26 ноября 2015, 18:59
Ужасно, мне совсем ненравится. выглядит пошло. Оставте как есть или придумайте мега крутой дизайн. ТОЛЬКО НА РУССКиЙ НЕ ПЕРЕВОДИТЕ это вульгарно смотрится. просто ужас.!!!!!Розов Виктор
company
26 ноября 2015, 18:59
http://www.artlebedev.ru/everything/yandex/identity3/ Для тех кому лень идти по ссылке цитирую раздел с САЛ:) Задача. Сделать логотип без засечек и по-русски. http://www.artlebedev.ru/everything/yandex/identity3/ Шрифтовик ЕЛЕНА НОВОСЕЛОВА!!!Sklis
company
26 ноября 2015, 18:59
Вот что странно, "соплю" от Nike знает весь мир, значок BMW тоже... И таких примеров тысячи... Зачем нужно было выпускать "ЭТО"??? Да еще и в таком виде... Яндекс все и так пишут по-русски, а вот логотип был великолепный, и менять его будет глупостью, имхо...Skyter
company
26 ноября 2015, 18:59
А еще есть М от МакДака, Д от Диснея...Michel
company
26 ноября 2015, 18:59
Ну кириллизация логотипа, это конечно здорово!!! +1 НО! Зачем было гарнитуру то менять?! Кому нужен этот, похожий на изнасилованный Artemius, шрифт??? Надо было просто перевести лого на русский и все! Старый шрифт является такой же частью логотипа... красная буква «Я» именно в старом написании узнаваема и ассоциируется с Яндексом!!!lzb
company
26 ноября 2015, 18:59
Господа-товарищи! Лебедев не делает дизайн для Яндекса ещё с пятой версии (дизайнер - Рома Воронежский), а логотип который вам так нравился сделал Мика Зубрилов. Поэтому абсолютно не факт, что автор этого новшества Тёма. Я, кстати, за последний час к нему уже привык и не вижу ничего ужасного в новых буковках.Наумовец
company
26 ноября 2015, 18:59
Ну он вроде как арт-директор, он в конечном итоге принимает работу... А вот как Рома Ворнежский, которые по-моему талантливее и Лебедева и Зубрилова вместе взятых, позволил "украсить" свое детище таким вот лого я не понимаю...Irbis
company
26 ноября 2015, 18:59
Мне кажется оно лишнее и так было нормальноАлександр
company
26 ноября 2015, 18:59
Привыкнем и к этому логотипу.Басин Евгений
company
26 ноября 2015, 18:59
Шрифт образца осени 2004 - гораздо удачнее, новый кириллический примитивен крайне. Но согласна, что пока глаз режет русифицированный вариант. Хотя, возможно, что это вопрос привычки. AlexGru
company
26 ноября 2015, 18:59
Не хочу никого обидеть, но на мой взгляд новый логотип отвратителен! Идея перехода на кириллицу в принципе не плоха, но с лого, мне думается, надо еще немного поработать.Вершинин Павел
company
26 ноября 2015, 18:59
Шрифт стал убог. Используйте прошлый шрифт с новыми буквами!Кирилл
company
26 ноября 2015, 18:59
верните шрифт обратно, вы чеjuliy@lj
company
26 ноября 2015, 18:59
Нормальный логотип. А тех, кого от логотипа тошнит, просто еще не привыкли летать.Stupor
company
26 ноября 2015, 18:59
у меня такое чувство что тёме заплатил гугл чтобы говно сделал и продал =)virtvol
company
26 ноября 2015, 18:59
Я за старый логотип!!!SAM SAM
company
26 ноября 2015, 18:59
Это шрифт Verdana чтоле? ^_^ainger
company
26 ноября 2015, 18:59
Интересно посмотреть на англ. вариант нового лого.Michel
company
26 ноября 2015, 18:59
Во всём этом есть один явный плюс, после замены логотипов не будет такого бардака, как сейчас, когда кое-где стоит этот вариант: http://img.yandex.net/i/yandex.png , а кое-где вот этот: http://desktop.yandex.ru/i/logo.gifMichel
company
26 ноября 2015, 18:59
100%но согласен!!!!Misha
company
26 ноября 2015, 18:59
Вот ЧЕРТ. Даже незнаю.... Скажу так, новый логотип, может и не говно (просто всем известно, что Лебедев помешан на кириллице. Он уговорил - это 100%), но старый ЛУЧШЕ, роднее, милее, приятнее, более узнаваем, уникален, оригинален, и, на мой взгляд, совсем не "старый", а напротив более современный. Плюнуть на всю эту десятилетнюю традицию - это не правильно. Если бы была возможность в настройках Яндекса выбрать самому какой мне логотип показывать. Я бы выбрал "Яndex". А все оправдания по поводу неузнаваемости и удобности восприятия для русских просто смешны. Воспринимали 11 лет. И еще бы 111 воспринимали! Яндекс сейчас будет вообще по-старпёрски выглядеть. Буковка "Я" такая родная. Неужели её больше не будет. А новая - просто отстой. Лебедев помешан на чрезмерной простоте во всём!Андрей
company
26 ноября 2015, 18:59
Букву Я лучше оставить старую.Mart
company
26 ноября 2015, 18:59
в голове вертится слово "отвратительно"spaw
company
26 ноября 2015, 18:59
Мне не понравилось. Что-то в нём нетак.m0xf
company
26 ноября 2015, 18:59
яндекс рулит. ищет что надо ! по слову mafia мой сайт 1 . Dmitrij
company
26 ноября 2015, 18:59
Это же могло бы быть примерно так: http://chubrik.ru/yandex-logo.png Я не понимаю, зачем нужно менять шрифт. Тем более в такую сторону. Совершенно безликие буквы, и ни грамма прежнего лоска.Аркадий
company
26 ноября 2015, 18:59
ДА!Wladi
company
26 ноября 2015, 18:59
А то, что вы предлагаете, ничуть не лучше работы Лебедева. "Привычнее", но не "лучше". Уж если логотип обновлять, так целиком! Видимо, дизайнеры так и решили. И правильно.Алибаев Макс
company
26 ноября 2015, 18:59
Да, и кстати, логотип полнейшая халтура, такой рисуется в фотошопе за полторы минуты. Я вам таких сколько хочешь нарисую=) Тёме незачет!alligator
company
26 ноября 2015, 18:59
Вот, пожалуйста (общее время 67 секунд): http://s61.radikal.ru/i171/0808/03/7707f1e1961a.png Не понимаю, в чем заключается работа студии Лебедева...alligator
company
26 ноября 2015, 18:59
Ну правильно. А говорят - "с засечками не читается"... Всё читается!Анонимный Аноним
company
26 ноября 2015, 18:59
Бред. Засечки для того и придуманы, чтобы текст легче читался. Чувствую, при следующем обновлении логотип Яндекса станет просто текстовым.Аркадий
company
26 ноября 2015, 18:59
Логотип отличный. Во-первых, многие просто не понимают, что красиво написать слово «Яндекс» по-русски практически невозможно :) Можно убедиться, попробовав это сделать самостоятельно, написав «Яндекс» разными шрифтами. Дизайнеру же это в полной мере удалось сделать изящную и легко считываемую надпись, которая изначально в русском языке выглядит чужеродно. Во-вторых, надо представлять, как логотип будет работать в деле. То есть на сайтах Яндекса. Попробуйте поставить новый логотип на место старого и убедиться, что новый логотип смотрится на страницах куда более гармонично и современно, чем старый. Предыдущий логотип все-таки был слишком старомодным, хоть и придавал сайтам некоторую изюминку. В общем, хорошая работа. Молодцы.flynbit
company
26 ноября 2015, 18:59
страый лучше давайте еще ариалом ии тахомой тупо писать слова и раздвать их как логотипы всем компаниям и фирмам ! жесть...отстой немеренянный и за это они интересно еще и бабла отвалили ?! :-DДмитрий
company
26 ноября 2015, 18:59
Нужно было это сделать еще раньше. В начале шрифт поисковой системы поменля с Times New Roman на Arial, теперь в соовтетсвии с этим меняется и логотип. Зотя если смотреть на Гугл, то такой зависимости нет.Rossiysky
company
26 ноября 2015, 18:59
Зря отказались от фирменной, ни с чем не спутываемой буквы "Я". Мне её будет не хватать... :-(trapexit
company
26 ноября 2015, 18:59
В общем, это не шутка, новый лого уже готов к запуску: http://imgl.yandex.net/i/www/logo1.pngMichel
company
26 ноября 2015, 18:59
Всё, запущено. Доставайте носовые платки… я плачу…Аркадий
company
26 ноября 2015, 18:59
Почините листалку комментариев в этом блоге! При каждом клике в урле размножается параметр msg, так что после десятка пролистаных страниц вовсе перестает что-либо отдаваться.Phaker
company
26 ноября 2015, 18:59
А теперь вопрос для самых внимательных: почему новый логотип Яндекса появляется только на главной странице и только в основных результатfх поиска? А на том же поиске по блогам висит старый=)ghost
company
26 ноября 2015, 18:59
не успели везде поменять? %)marinka
company
26 ноября 2015, 18:59
Новый логотип и шрифт ужасен. Измените хотя бы первую, узнаваемую букву Я на старую!!! Старый шрифт был дружественным к глазу. В нем были засечки на концах, чтобы глазу было легко читать. Буквы в нем были округлые, логотип подсознательно "улыбался" пользователю. Новый шрифт грубый, он давит пользователя. На него тяжело смотреть. Буквы резанные и построенные, как в армии.Танечка
company
26 ноября 2015, 18:59
Логотип сменили не везде, без засечек он уже плохо узнаваем, да и новый шриan видно по студийному "элегантен". Проба пера? Неуд.wersoo
company
26 ноября 2015, 18:59
Фиговый логотип!Положенков Влад
company
26 ноября 2015, 18:59
На мой взгляд, шрифт просто ужасен, я считаю что просто необходимо это исправить, а вот по по поводу кириллицы полностью поддерживаю. Griffon
company
26 ноября 2015, 18:59
Что интересно - старый шрифт был намного более "русский". Я только сейчас вдруг понял, что логотип-то был написал латинскими буквами. Но воспринимался - как русский!!! Не важно, как написано, важно, как воспринимается. Короче: старый логотип рулит, новый - говно Если не вернете старый логотип, перейду на google.Андрей
company
26 ноября 2015, 18:59
А у вас двухлоготипие. Вот тут старый логотип: http://www.ya.ru/ А вот тут новый: http://www.yandex.ru/Night Traveller
company
26 ноября 2015, 18:59
Мне тоже новый логотип не понравился. Может, просто слишком непривычно выглядит... Но я был бы рад, если бы вернули старый.Gribushkin
company
26 ноября 2015, 18:59
Смените шрифт на старый. А Яндекс по-русски напишите.Ефимов Сергей
company
26 ноября 2015, 18:59
Забавно... Камент мой удалили. Как будто от того, что я напишу — "дрянь", а не "...", логотип станет лучше... :)azart_pilot
company
26 ноября 2015, 18:59
Именно так - без мата! Если иначе не можете, просто промолчите, почитайте, что другие пишут ;)Служба поддержки
company
26 ноября 2015, 18:59
Таки я читал... :) Ну да ладно, коли матом не положено, то и не буду. Кстати, вот что ответил сам Рома Воронежский на мой пассаж. Roma 25.08.2008 12:33 Ты уж извини, azart_pilot, но если ты не учился десять лет шрифту и не сделал ни одного известного логотипа, то твое мнение - полное говно. On 25.08.2008, at 11:42, azart_pilot wrote: > Рома, здравствуй! > Новый логотип Яндекса - "...". > Ты уж извини... > > azart_pilot То есть по мнению Ромы надо 10 лет учиться шрифту, чтобы такое уежище нариосвать.azart_pilot
company
26 ноября 2015, 18:59
Я так понял, что Воронежский рисовал логотип для себя. О 10 годах. Не секрет, что есть узкое общество шрифтовых дизайнеров, в котором существует своя, крайне специфичная мода. Есть компании, типа Letterhead, изготавливающие "крутые", по мнению тех же малочисленных дизайнеров, шрифты. Мне лично нравятся работы Letterhead, но порой шрифтовая мода доходит до абсурда. Это когда уже придумать нечего - ведь все шрифты нарисовали ещё до 1970 года, а то и раньше. И для обычных людей, которыми являются пользователи сервисов Яндекса, всё это шрифтовое буйство выглядит полным бредом и действует отталкивающе. Поэтому скажу ещё раз: Логотип - говно, а шрифтовое общество может идти в сад.tty01
company
26 ноября 2015, 18:59
Меня, собственно, озаботил как раз этот момент. Вспоминая еще Темино "Фокус-группы сосут", я думаю что отношение Темы и восприятие себя в дизайне сводится к тому, что он мол пастух, а юзеры — быдло. Это он и в студии, похоже, культивирует. Это, как говорится, не мысль, это уже идея. :)) azart_pilot
company
26 ноября 2015, 18:59
А вот поговорим через год. Покажем тебе старый лого, и новый. Спорим, ты скажешь, что старый лого действительно хуже? Дело привычки. Посмотри на старые логотипы. среди них есть лучше, чем новый-старый? Яндекс уже давно перешел на гротеск - современный шрифт. По имиджу ему классика не подходит (в отличии, кстати, от Мэрседеса и БМВ). Переход на гротеск естественнен. А учится 10 лет шрифту нужно для того, чтоб понимать, какой поприятней будет. Если б САЛ делал говно, они были бы самой извесной студией на СНГ? Или по другому, если САЛ делает говно, то почему они самые крутые? Они знают, что этот шрифт будет рулить. Почему все против? Потому что кириллица - это говно недоделанное. Но любить ее надо - она наша. Написали б старым фонтом - все равно бы заплевали. Так хоть посимпатичней. САЛ гениальна!ИгорьБ
company
26 ноября 2015, 18:59
А я раньше думал, что бы делать не говно, необязательно 10 лет учиться. Я думал что обязательное условие не делать говно - это не делать говно... Но теперь я вижу, что бы сделать говно - нужно учиться 10 лет, впаривать 10 лет то, чему ты научился, и наконец - вершина - впарить говно одному крутому бренду... Любопытно. Есть ли связь между созданием нового лого и ... предстоящим IPO... ))))neko74
company
26 ноября 2015, 18:59
Ну вот как-то так, да... :) Суть даже не в этом (см. ответ выше). И печально во всем этом то, что юзер в конечном счете страдает. PS: насчет связи с IPO сомневаюсьazart_pilot
company
26 ноября 2015, 18:59
что за слабый такой шрифт. просто ужас Lexx
company
26 ноября 2015, 18:59
Кстати, посмотрел я его на новой странице, мне начинает нравится =) Хотя, старый несомненно лучше.Michel
company
26 ноября 2015, 18:59
Открыла сегодня страничку Яндекса и... задумалась, обновила еще раз. ДУмалачто сбой в интернете. Вообще к этому давно шло, лично я - полностью поддерживаю ваше решение. Очень удобно, хотя и непривычно теперьАксенова Светлана
company
26 ноября 2015, 18:59
Эх, неужели Яндекс так и не прислушается к мнению общественности? Ведь общественность проявляет редкое единодушие. Похоже, будет как с Церетели - собака лает, а караван идет... Жаль, очень жаль. Sonkin Vladimir
company
26 ноября 2015, 18:59
Не прислушается. Я ведь уже написал, что ответил человек, который в Студии Лебедева ведет проект Яндекса. Он непогрешим. :))azart_pilot
company
26 ноября 2015, 18:59
А ссылочку, или цитатку можно... Кстати тут на этих страницах пока старый логотип - жмите Prnt Scrn, господа скоро это станет историей, а жаль... Ivanov Denis
company
26 ноября 2015, 18:59
http://company.yandex.ru/blog/message.xml?msg=103288&p=15azart_pilot
company
26 ноября 2015, 18:59
А мне новый логотип понравился! Сначала не очень, а теперь начинает нравится... =))ДмитрийАф
company
26 ноября 2015, 18:59
Ребята, всё просто ужасно! Оставьте прежнюю гарнитуру и напишите по-русски на ней. Будет в тысячи раз лучше![antrorsum]
company
26 ноября 2015, 18:59
Ну если бы все происходило 1 апреля - оценил бы как неплохую шутку, но впечатление от нового логотипа любимого Яндекса превзошло весь шок от последних ребрендингов. Так что Теме отвечу его же словами из бизнес-линча: "Уберите это г****о!" Старый лого на место - просто напишите по-русски и все.Ivanov Denis
company
26 ноября 2015, 18:59
А мне старый логотип гораздо больше нравился (((Любезнова Дарья
company
26 ноября 2015, 18:59
да, однозначноmaximus
company
26 ноября 2015, 18:59
Да ладно, вполне нормальный логотип. Старый был, кончено, намного лучшего, но что же поделать - лучшее враг хорошего... Хорошее победило=) Со временем, я думаю, логотип даже многим понравится.alligator
company
26 ноября 2015, 18:59
Старый логотип мне нравится больше! Интернациональней что-ли... :-)WildWolf
company
26 ноября 2015, 18:59
Логотип кто делал? Лебедев? Перетрудился, конечно, неэпически. Самим бы такое ни за что не изобразить. Странно было бы выражать какое-то развернутое мнение по поводу перепечатывания четырех латинских букв кириллицей и назначения всему слову шрифта без засечек. Разве что один: «Н» смотрится так, будто она меньше всех прочих букв. И границы у нее и соседней «Я» размыты.Еркин Сергей
company
26 ноября 2015, 18:59
некрасивый лого ))) надо было у команды, которая для БиЛайна делала фирменный стиль делать...Кирилл
company
26 ноября 2015, 18:59
Логотип удевил, но не в лучшую сторону - старый лого был симпатичнее и красивее - теперь же трафаретное слово и никакой фишки. рекомендую сменить дизайн студию и вернуть старый логотип.И я Константин
company
26 ноября 2015, 18:59
мне не нравится и не понимаю, зачем это все нужно, верните-как былоXXXX Алена
company
26 ноября 2015, 18:59
Букву "Я" старую оставтееее!!!!Владислав
company
26 ноября 2015, 18:59
Логотип ужасный! По моему Артемий Лебедев зазнался - для того, что бы сделать красивый лого не нужен статус в обществе - нужна фантазия. На блоге Артемия Лебедева я видел одно его путешествие, где рассказывая о нём он чуть ли не целую страницу уделил фотографиям деревенского туалета - практически вид изнутри. И этому человеку вы доверяете свой дизайн!?! Если бы вы просто заменили цвет буквы "Я" например на зелёный - это уже здорово бы освежило логотип. А ещё можно придумать много тонкостей связаных с сезонами времени года, праздниками (например Новый год) и прочее. Думаю вам стоит сменить студию и добавить креатив в свой логотип, Яндекс уже давно брэнд и продвигать в качестве брэнда логотип уже нет необходимости, так радуйте и освежайте пользователей креативом!!! Студия Артемия Лебедева и креатив - чуждые друг-другу слова. Angelos
company
26 ноября 2015, 18:59
к вопросу о праздниках в яндексе: http://company.yandex.ru/history/celebration.xml там собраны лого, как они были в те или иные праздниные дни послдених летmarinka
company
26 ноября 2015, 18:59
Вот бы чуточку меньше лого на главной. И, если уж меняете, меняйте везде. В почте maiд.yandex.ru лого осталось прежнее.Оксана
company
26 ноября 2015, 18:59
Мда....Как-то очень простецко получилось....Исчезла т .н. "стильность"... Фриске Анна
company
26 ноября 2015, 18:59
Ужас! Верните старый логотип!!!Sunni
company
26 ноября 2015, 18:59
Верните старый.Александр
company
26 ноября 2015, 18:59
Грустно. Конструктивно мало что есть сказать, пока негативные эмоции перехлестывают..Александр
company
26 ноября 2015, 18:59
Новый логотип - отвратительный. Хотя слив бабла наверно проведен грамотно. Поздравляю.neko74
company
26 ноября 2015, 18:59
Сама идея перехода на русский язык хороша, но шрифт выбран очень неприятный, сильно бросается в глаза и раздражает.Alex
company
26 ноября 2015, 18:59
Я сразу заметил что в логотипе что-то не то. НО не заметил сразу что все название написано по русски. Я считаю что старый вариант был лучше. Но это лично моё мнение :)Konyakov
company
26 ноября 2015, 18:59
Сомневаюсь что новый логотип был сделан в студии Лебедева. Лебедев не способен творить такую катастрофу.Арман
company
26 ноября 2015, 18:59
Вы идеализируете Лебедева: http://www.artlebedev.ru/everything/yandex/identity3/ Не сотворите себе кумира :)Alter Ego
company
26 ноября 2015, 18:59
Ну что сказать - сама идея писать "яндекс" по русски - здорово. но вот реализация - шрифт все-таки подкачал - старый был лучшеSerg
company
26 ноября 2015, 18:59
Пусть на кирилице но с засечками - это ваша фишка. не убирайте еёЖенька
company
26 ноября 2015, 18:59
Прошлые логотипы радовали глаз, а этот, уж извините, просто уродство. Логотип такого качества лично мне было бы стыдно повесить даже на будку, торгующую овощами. Верните старый, не позорьтесь перед всем рунетом.SONY
company
26 ноября 2015, 18:59
Новый лого - полный щит!! Предыдущий смотрелся на порядок богаче и стильнее. Шрифт очень простой, скучный и не интересный! Хотя бы Я оставили как было...! Недалеко ушли от 1996 года...Михаил
company
26 ноября 2015, 18:59
Верните хотя бы первую буковку, как раньше, до нового дизайна.Антон Юрьевич
company
26 ноября 2015, 18:59
Новый логотип гораздо менее выразителен и органичен чем предыдущий. Соотношение красного к черному критично. Межбуквенное пространство так и "напирает" на сам логотип. Такое впечатление, что простая секретарша набрала слово "Яндекс" в MS WORD и заменила цвет в букве "Я". Девиз студии Лебедева в этот раз не оправдался.Виктор Алексеевич Бузила
company
26 ноября 2015, 18:59
Ой, Тема аферист :)))) особенно порадовало обновление логотипа в 2004 - ну совсем другое дело! не то что в 1999 было ))))))) у Артемия учиться и учиться *аплодируя* Иванова Алена
company
26 ноября 2015, 18:59
лебедев упрощал упрощал дизайн и доупращался....Vyacheslav
company
26 ноября 2015, 18:59
Согласна, шрифт какой-то дурацкий, было значительно лучшеOlga
company
26 ноября 2015, 18:59
Ужасный логотип, как топором тесаный и из-за перевода потерялся смысл выделения буквы Я. Старый был красивее и интереснее.She She
company
26 ноября 2015, 18:59
Какой вредитель ЭТО сделал???!!!!! И в чем, собственно, заключалась работа студии????? Над чем они работали??? бYkVы русские вспоминали по ходу..........ivanov Konstantin
company
26 ноября 2015, 18:59
Логотип гавно, а идея хорошая. каменты ниасилил. ждем-с бизнес-линча самизнаете кого :)Кузнецов Александр
company
26 ноября 2015, 18:59
Тема обожает новый логотип: http://tema.livejournal.com/157084.htmlPhaker
company
26 ноября 2015, 18:59
ужасный шрифт. логотип 2004 года лучше.CLYDe
company
26 ноября 2015, 18:59
Жиденько получилось! Несолидно. Может попросить Dennis Hwang нарисовать что-нить потолковееТишкин Дмитрий
company
26 ноября 2015, 18:59
лучше бы выдачу сделали человеческуюБаранофф Васиссуалий
company
26 ноября 2015, 18:59
И зачем все это??? Уж если делайте, то наверное нужно до конца: иконки в шапке и адресной панели, в других службах - в общем везде. А то получается в лучших традициях качественных заказчиков и внимательных исполнителей - солянка из логотипов. Basonti
company
26 ноября 2015, 18:59
Молодцы, но так непривычно кириллица) condor
company
26 ноября 2015, 18:59
Я считаю полное г, логотип утратил свою историю! он ее просто сбросил, это был символ целого поколения, это жестоко и очень обидно. А главное что хочется сказать - ВЕРНИТЕ ВСЕ ОБРАТНО!Машенька
company
26 ноября 2015, 18:59
Раньше было лучше!!!!!!(((((Анатолий
company
26 ноября 2015, 18:59
1. Интернет придумали американцы 2. Международный язык - English Выводы делайте сами... Senjermen
company
26 ноября 2015, 18:59
Предыдущий логотип был "с душой", теперь... как у всех...Angelika
company
26 ноября 2015, 18:59
Когда первый раз увидел новый логотип - не понравился. А сечас, после, где-то, 15 просмотров, уже начал нравится! Молодцы!CosmeticLux
company
26 ноября 2015, 18:59
Действительно стало хуже. Мы конечно привыкнем, но зачем менять, если было хорошо. Это, наверняка, в отделе маркетинга придумали, чтобы бренд Яндекс позиционировать как "чисто русский поиск". Хрена с два. Супрунюк Павел
company
26 ноября 2015, 18:59
А ведь они всегда так и рекламировали себя. Мол, "мы - единственные, кто ищет с учётом русской грамматики" и всё такое...Maaaks
company
26 ноября 2015, 18:59
Новый логотип говно, Я сделаю его лучше и бесплатно, лебедева на кол.Mr.Roman
company
26 ноября 2015, 18:59
Дизайнера на вилы. Предыдущий логотип был хорош. Полный, емкий логотип. Очень хорошая "Я", прекрасная фавиконка. А сейчас... С таких худым логотипом и разряженными буквами складывается впечателение, что кошелек у Яндекса прохудился ;-)tty01
company
26 ноября 2015, 18:59
На мой взгляд стало совершенно ужасно :(lukinskiy
company
26 ноября 2015, 18:59
Можно было просто перевести, шрифт не менять. В старом была какая-то изюминка, а новый шрифт - одно большое недоразумение и разочарование. Очень жаль. :(ailinon
company
26 ноября 2015, 18:59
Да, узнаваемость пострадала :( Кстати, яндекс.бар тоже поменяется по шрифту? Кстати, странно, что на всех сервисах остался старый шрифт...Анна
company
26 ноября 2015, 18:59
Уважаемые Яндексоиды! Может быть Вы сами прокомментируете смену логотипа? Ну или пресс-релиз выпустите? :-) Titan
company
26 ноября 2015, 18:59
Тут есть комментарии: http://radio.businessfm.ru/node/8738Гость
company
26 ноября 2015, 18:59
Стремноватенько смотриться...безвкусно как то (всмысле шрифт) + когда Я по русски а остальное по англицки..это придавало оригинальность логотипу..а сейчас это не логотип, это просто слово ЯндексFeanorarToros
company
26 ноября 2015, 18:59
ребят, реально дурацкий получился логотип. мне не нравится.deadpolecat
company
26 ноября 2015, 18:59
+1Sunni
company
26 ноября 2015, 18:59
Ну верните старый!!!Sunni
company
26 ноября 2015, 18:59
конечно, мы все привыкли к старому логотипу... возможно, имело смысл сделать логотип на кириллице, но новый логотип УЖАСЕН. Шрифт подобран неудачно. Особенно это видно на главной странице, где он достаточно большой.Илья
company
26 ноября 2015, 18:59
унылый шрифт. лучше бы была возможность переключения к старому видуШарин Антон
company
26 ноября 2015, 18:59
Какая плохая гарнитура! Можно было и у САЛ заказать новый кириллический.Мядзель Александр
company
26 ноября 2015, 18:59
У них и заказали :) http://www.artlebedev.ru/everything/yandex/identity3/Alter Ego
company
26 ноября 2015, 18:59
Написание просто ужасное, режет глазperseg fridaycat
company
26 ноября 2015, 18:59
Молодцы. Пусть злопыхатели говорят что хотят. Мои мнения как дизайнера и как пользователя идентичны. И да ПС ) "Тема Лебедев сделал Яндексу первый профессиональный логотип" тенюшку надо было прибить в самом начале ))) Денис
company
26 ноября 2015, 18:59
Для такой известной компании, как Яndex, просто смешно использовать логотип, написанный на стандартном виндовзском шрифте! Позор Лебедеву и его студии за такое русифицированное г.. По-моему Яndex потерял свою изюминку, но и вообще, всякий престижsmrsk
company
26 ноября 2015, 18:59
Лебедев к русификации не относится :-). Он бы такого не допустил.Мядзель Александр
company
26 ноября 2015, 18:59
Читайте тут: http://nl.livejournal.com/764307.htmlМядзель Александр
company
26 ноября 2015, 18:59
мне показалось что буква я выведена школьной рукой, я даже подумал что это яндекс заблаговременно готовиться к первому бря chelovek
company
26 ноября 2015, 18:59
Стало хуже! Может быть для начала непривычно, но для пользователя который каждый день заходит первым делом ня Яндекс это сразу бросается в глаза. Я за старый логотип!EDA
company
26 ноября 2015, 18:59
Ну что же вы так ругаете Яндекс. Вы Россияне или кто? Всё и так пропиталось Американщиной!!!! А это явное выражение патриотизма за Россию!!!!TheRap
company
26 ноября 2015, 18:59
Никто против России и Яндекса не выступает, но логотип - де.мо. Ощущение, что его в Paint'e делали, а не в дизайн-студииruss
company
26 ноября 2015, 18:59
За Русский логотип 5+++++++++++++++++++++TheRap
company
26 ноября 2015, 18:59
Я за Россию!!!!!!!!!!!TheRap
company
26 ноября 2015, 18:59
За россию, эт конечно хорошо, но старый логотип с засечками выглядил куда качественнее, чем Новый, гуляющий в разные стороны, не ровный логотип яндекса. Такое впечатление, что делали его не у самизнаетекого, а у команды Василия ПупкинаSilicoid
company
26 ноября 2015, 18:59
Уважаемые сотрудники Яндекса! Предлагаю вам самостоятельно оценить то, насколько убого выглядил бы ваш календарь, будь на нем новый логотип: http://img381.imageshack.us/my.php?image=neyacalendar2008es4.jpg tty01
company
26 ноября 2015, 18:59
да уж, а что будет с конвертом и папкой, ваще жескачvirtvol
company
26 ноября 2015, 18:59
Логотип ужасен, при всем уважении к дизайнерскому труду. Яндекс потерял свою респектабельность и уникальность, не приобретя народности или простоты в замен. Получилась дешевка и что-то просто неприятное на глаз. Пора переходить на почту гугла :-)Rudakov Dmitry
company
26 ноября 2015, 18:59
у меня такое чувство что тёме заплатил гугл чтобы говно сделал и продал virtvol
company
26 ноября 2015, 18:59
А на этой странице в углу до сих пор старое лого.. хотя новенькое не особо, но сойдет конечно.. ребрендинг блин)Константинов Михаил
company
26 ноября 2015, 18:59
На этой странице его только что поменяли на старый, а был новый. :-) Ура, это наша маленькая победа! :-)tty01
company
26 ноября 2015, 18:59
Новый... :(tty01
company
26 ноября 2015, 18:59
Ай черт... опять новый...Sunni
company
26 ноября 2015, 18:59
Патриотизм - это зачастую синоним национализма, можно сделать нечто русское, но более приятное на вид. Ахтунг!!!Лого просто ужасно!!! воффка
company
26 ноября 2015, 18:59
Это просто какой-то позор! Неужели Вы не видите насколько это убого и нелепо по сравнению с предыдущим логотипом! Я не знаю с какой ноги встал Артемий Лебедев, но это Просто Караул!barnum
company
26 ноября 2015, 18:59
Раньше было лучше. Стало уж больно угловато и... расхлябано.Dr. Fatman
company
26 ноября 2015, 18:59
СТАРЫЙ!!! СТАРЫЙ ВЕРНИТЕ!!!Sunni
company
26 ноября 2015, 18:59
Теперь яндекс без картинок смотрится намного лучше((m0xf
company
26 ноября 2015, 18:59
Конечно, с изменением шрифта и текста логотип ухудшился. 6 букв больше, чем 5, а первая буква Я потеряла своеобразие. Старое лого лучше. То, что сейчас напоминает замещающий текст (alt), когда картинка не загружается.Александр
company
26 ноября 2015, 18:59
К слову о шрифте с засечками: http://www.scorokhod.ru/lj/2008/Yandex-RU.png Взят отсюда: http://drugoi.livejournal.com/2704359.html?thread=150132455#t150132455 По-моему очень даже ничего. Может стоит обратить на это внимание?Michel
company
26 ноября 2015, 18:59
Вот это здорово! Мне и русификация логотипа сначала не понравилась, потому что в оригинальном вроде как игра слов "index.html"->"Index"->"I ndex"->"Яndex". Но, впрочем, Яндекс уже действительно стал весьма узнаваем и без нее. Однако шрифт нужно именно с засечками!Chris
company
26 ноября 2015, 18:59
Следующий логотип Яндекса будет набран в Ворде гарнитурой Калибри (ну, или Эриал). Я угадал? PS. На сайте студии Лебедева появилась информация о новом логотипе, и... арт-диектор -- Самизнаетекто, не Воронежский!elecbot
company
26 ноября 2015, 18:59
фумля, никогда бы не подумал сал, вы меня разочаровали, мляМядзель Александр
company
26 ноября 2015, 18:59
Калибри ещё ничего... Но вот Ариал. Наклонный! %)tty01
company
26 ноября 2015, 18:59
Не, Cosmic Sans - самый лучший! :D tty01
company
26 ноября 2015, 18:59
Замечательно! Ведь мы должны развивать свой язык, а не английский. И Яндекс - должен быть полностью русским.Сергеевич
company
26 ноября 2015, 18:59
-1 в карму;)Илья
company
26 ноября 2015, 18:59
паршивоСимченко Илья
company
26 ноября 2015, 18:59
Mne ne nravitsya :-(Polska
company
26 ноября 2015, 18:59
Мне кажется, старый логотип был лучше. Просто потому, что как за глаза компанию называли "яндекс", так и продолжат называть. Без заглавной красной "я", кстати, так что аналогии между логотипом и реальными упоминаниями в рунете проводить бессмысленно. А ведь старый лого даже просто визуально симпатичней: короче полностью английского и полностью русского варианта. По-моему, чрезвычайно был хорош. Очень жаль, что вы решили от него отказаться. Как будто уходит эпоха - и эпоха весьма примечательная. Эпоха, когда в русский язык проникали иностранные слова и закреплялись, начиная склонятся и спрягатся. Эпоха многочисленных вариантов транслита, и яndex символизировал русификацию, взаимопроникновение языков, отсутствие границ. То, что самая свежая и полная информация приходила из англоязычных источников. То, что рунет постепенно насыщался, и яндекс шел в ногу с ним. Как будто бы было английское слово Yandex, на которое посмотрели специальной лупой - и "ya" сквозь призму этой лупой стало русской буквой "Я". Тогда и обособление этой буквы цветом и размером казалось обоснованным, не то, чот сейчас. Жаль. Всего наилучшего, с уважением.Kaya
company
26 ноября 2015, 18:59
С обновлением, Яндекс! :)) Здорово, что теперь логотип на русском! Живём-то мы где?)) а старый шрифт действительно как-то поприятнее может .. или просто привычнее) Марат
company
26 ноября 2015, 18:59
Оставьте старый логотоип. Все привыкли к Яndex'y и хотят видеть так, каким он был все эти годы. Здесь "русификация" излишня. В русском языке очень много слов которые пишутся не так, как произносятся - так что смело возвращайте старый логотип!!!NG
company
26 ноября 2015, 18:59
Когда видишь, как яндекс так просто, как перчатку, меняет логотип на нечто, становится понятно, что нет ничего в этом мире незыблемого, вечного, хорошего, устоявшегося, нет ничего, за что можно зацепиться, и что права была Ванга, что в ноябре 2010 третья мировая и всему звездец... Да уже и так видно по международной обстановке, что к этому все и идет, так что на месте яндекса я бы не торопился, какая разница, все равно через пару лет интернета не станет... На войну, так с красивым, привычным, твердым, изящным логотипом :-)Rudakov Dmitry
company
26 ноября 2015, 18:59
Скорей бы уже коллайдер запустили, что-ли. Не могу дождаться, когда это безобразие кончится! :-)tty01
company
26 ноября 2015, 18:59
Шрифт - гавно! Фу. Юзаем гуглCandyMAN
company
26 ноября 2015, 18:59
Старый логотип лучше нового!Ник
company
26 ноября 2015, 18:59
ААААААААА!!!!! Иконку поменяли!! это уже вообще...Sunni
company
26 ноября 2015, 18:59
Идея перейти на кириллицу может и здравая, но новый шрифт на самом деле ужаааааасно смотрится. Как будто Яндекс ОБЛЫСЕЛ...... Я уже тоскую по старому шрифту....=((gantzul
company
26 ноября 2015, 18:59
Логотип "Яндекса" был УЗНАВАЕМ!!!!!! Нафиг, было это менять?! Узнаваемости фирмы добиваются годами! Вам это удалось. И теперь вы хотите вернуться 5 лет назад? Имхо, это глупость... А вот студия Лебедева своей работой неприятно удивила ( -Ol'ga-
company
26 ноября 2015, 18:59
Да. Старый друг лучше новых двух. Верните шрифт.Лена Пи
company
26 ноября 2015, 18:59
Ага! Предыдущий и мне больше нравился! этот какой то.... ну в общем, мне не нравится... верните прежний... этот какбудто в ворде писали...Кузьмина Ольга
company
26 ноября 2015, 18:59
Вообще, я только после прочтения истории, поняла, что Вы слово на Русский перевели... зачем? его и так читают, а теперь очень глаз режит....Кузьмина Ольга
company
26 ноября 2015, 18:59
Не знаю, прочтёте ли Вы меня, но всё-таки. «Новый» логотип нравится. Самый что ни есть родный (в смысле самый кириллический =)), но почему, когда я захожу на Маркет — логотип старый, а в Народе — новый, а в Яндекс.Деньгах снова старый, а в фотках — новый, а в почте — старый, а в поисковике — новый, а блогах — старый и чередуется он так во всех сервисах.Константин
company
26 ноября 2015, 18:59
А по мне так нормально, красивее стал, и русификация тоже понравилась. Еще нравится что Яндекс не участвует в геноциде буквы "ё".nuclear
company
26 ноября 2015, 18:59
Лebedev go homeСанёк
company
26 ноября 2015, 18:59
мне старый шрифт больше нравится, а русский язык в массы!Бунбич Андрей
company
26 ноября 2015, 18:59
Охеренный лого. Намного лучше старого.Шувалов Антон
company
26 ноября 2015, 18:59
Правильно, что перевели все слово на кириллицу. Единственное - шрифт простоват. Особенно он так воспринимается после прошлого. Слишком яркий контраст получается... А так, я полностью "за"!Полякова Наталья
company
26 ноября 2015, 18:59
Угу. И они как будто издеваются: "Основное отличие от всех предыдущих в том, что он целиком написан на кириллице." То есть, мол "не обращайте внимания на этот шрифт! знаем, он хреновый, но зато на русские буквы посмотрите!.."Анонимный Аноним
company
26 ноября 2015, 18:59
Англоязычные действительно интересные были, неужели и рускоязычный делала студия Лебедева... Я о них был лучшего мнения и думал что понятие керниг и пропорциональность шрифта им знакомо, оказывается нет...АлексейНикольский
company
26 ноября 2015, 18:59
Все претензии к Елене Новоселовой. Кстати, много претензий. Шрифт ужасен. Катострофичен. Просто кал. (Простите, за пять часов созерцания накопилось). Если этот комментарий прочитает кто-то из администрации: студия лебедева уже не та. Они уже ноль. Что такого они наговорили, чтобы вы смогли принять ЭТО? Ужасно. Очень ужасно. Но, как сказал кто-то из комментаторов, мы, "быдло" (читай: юзеры), привыкнем. Что нам сунут, тем и будем довольствоваться. Претензий и мнений наших никто слушать не будет. Почему? Потому что в основу легли большие деньги.Zhuk
company
26 ноября 2015, 18:59
Да исписался Артемий Лебедев, это его шутка может принести Яндексу пару процентов а может и больше потери рынка. artreunion
company
26 ноября 2015, 18:59
переход на кириллицу - гуд. а вот реализация этого перехода - очень плохо. давненько лебедев не делал настолько провальную работу...smbd smbd
company
26 ноября 2015, 18:59
Согласна с тем что шрифт выбран и изменен зря... Яндекс узнавали по одной лишь букве. А теперь это просто русское слово...скучно...Nеудачница...
company
26 ноября 2015, 18:59
Раз уж предоставили возможность высказаться, добавлю, что меня всегда раздражали эти [censored] "Ё" под логотипом: «Читайте "Капитанскую дочку"» (Рома Воронежский).Илья
company
26 ноября 2015, 18:59
Говно новое лого Яндекса. Не хочется такое видеть (Маньячка
company
26 ноября 2015, 18:59
Не знаю, кроме шрифта, развернули бы еще и слово "Яndex" - - - - Получилось бы вообще полная ХЕРНЯ.Marcelik
company
26 ноября 2015, 18:59
Присоединяюсь к большинству. На мой взгляд старый логотип и шрифт были на порядок лучше.Дзайэм
company
26 ноября 2015, 18:59
Русский язык - это сила! поэтому Яндекс - гораздо лучше чем Яndex. С чем и поздравляю всех пользователей Яндекса и рунета.Синицын Сергей
company
26 ноября 2015, 18:59
Это просто ужасно... Фирменная буковка пропала....Feache
company
26 ноября 2015, 18:59
Сделайте по русски но старым шрифтом, а то куцо как то, напоминает подделку типа абибас)))DELTA
company
26 ноября 2015, 18:59
Дизайнеры, верните, пожалуйста, старый шрифт!!! А так все нормально...MoveR
company
26 ноября 2015, 18:59
сравнив 2 логотипа, мне четко показалась картина, где яндекс уйдя от привычного Яndex (если перевернуть буквы наоборот, то видно отчетливо - хернЯ) и сделав Яндекс, лишь ушел от обидной формулировки - хернЯ. а что, чем не идея???Konyakov
company
26 ноября 2015, 18:59
с головой беда чтоли?Пумба
company
26 ноября 2015, 18:59
Спасибо за интересную информацию.) Последний логотип мне нравится больше.))LIA
company
26 ноября 2015, 18:59
Новый логотип выглядит как- то голо, как пудель, которого обрили наголо. Мысль перейти на кирилицу - логична, но реализация - ужасна. Действительно - исчезла узнаваемая буква Я. masteralex
company
26 ноября 2015, 18:59
Шрифт полное ГЭ. Верните старый!Зарубин Андрей
company
26 ноября 2015, 18:59
Все, я уже к нему привык...Goust
company
26 ноября 2015, 18:59
Понимаю, что, скорее всего, мнение пользователей мало на вас повлияет. Теперь вы уже давно лидер рынка и всё такое прочее. Видимо, ваши решения обусловлены маркетологами и бренд-менеджерами, или просто вашими вкусами... Я бренд-менеджер и пиарщик. Уже 13й год работаю в этой сфере. И ещё я ваш пользователь не меньше 8-ми лет. Так вот новый логотип вызывает чувства не просто непривычности, а бедности и ущербности. Был совершенно замечательный смак в русской букве Я и дальнейшем латинском начертании. Было смешно, любя вас, писать кому-нибудь из знакомых, почему я выбираю Tыndex, а не Гугль. Теперь же дизайн обоих приводит меня в скорбь. Для меня важно не только искать, но искать с удовольствием. Новый лого этого удовольствия лишает. Он стандартный. Noch
company
26 ноября 2015, 18:59
Теперь сложнее превратить это слово в "хернЯ" :(sk13
company
26 ноября 2015, 18:59
Гадость, низость, мерзость и пошлость, старые логотип был не в пример лучше, а этот смотрится как то коряво.Саша Саша
company
26 ноября 2015, 18:59
Поздравляю.. Гораздо лучше стало. Без засечек - оно всегда лучше становится.Аркон
company
26 ноября 2015, 18:59
в очередной раз убедился что артемий лебедев делает всякую фигню...Shurik247
company
26 ноября 2015, 18:59
Предложу еще раз то что уже предлагали в теме: http://www.scorokhod.ru/lj/2008/Yandex-RU.png НАМНОГО ЛУЧШЕ!Chris
company
26 ноября 2015, 18:59
Отлично! то что надо!swan
company
26 ноября 2015, 18:59
То,что ваши логотипы делает Лебедев и вы этим типа гордитесь - на самом деле ввиду абсолютно антисоциальной позиции дизайнера - делает имидж Яндекса неприятным. Я пользуюсь яндексом 10 лет и каждый день, но готова сменить ресурс. Ибо не хочу платить даже тысячные доли копейки человеку, готовому говорить в своем блоге такие вещи, которые ЗА рамками общечеловеческой этики.JuLee
company
26 ноября 2015, 18:59
Не буду оригинален. Идея кириллизация прекрасна, выбранный шрифт не в кассу. Старый был лучше. Я понимаю, что любая компания, проводя изменения в фирменном стиле, рассчитывает, что не всем понравится новое. Просто в силу привычки. Но мне кажется, такое единодушие должно насторожить.Головин Евгений
company
26 ноября 2015, 18:59
Вопрос к тем, кто ведет этот блог: Почему вы стираете негативные сообщения? Не все, конечно, но замечено.Zhuk
company
26 ноября 2015, 18:59
Из форума удаляются матерные и бессодержательные сообщения. А также дубли. В остальном полная демократия! :)Служба поддержки
company
26 ноября 2015, 18:59
Уважаемая редакция "Яндекс"! Даже при обращении удобство. Не надо использовать английскую клавиатуру. Надеюсь, новое название не повлечет за собой корректуру эл. почты. С уважением Хохлов Фёдор Фёдорович.Хохлов Федор
company
26 ноября 2015, 18:59
Лучше,когда написано по-английски!!!!Смирнова Маша
company
26 ноября 2015, 18:59
Переход на русский язык - это хорошо..... Но лучше бы, если и в русском варианте оставили бы засечки... А так - это получился очень простой логотип, без изюминки.mariatta
company
26 ноября 2015, 18:59
******************************** а вам не надоело страницу на комментариях вниз крутить все время при переключении страниц? ********************************Нечистивый
company
26 ноября 2015, 18:59
задолбало просто жесть как ) но Яndex'у, видимо, пофиг ;)marinka
company
26 ноября 2015, 18:59
Надоело! Да! Я не очень слежу за околоблоговыми сервисами Яндекса (типа Я.ру), но, помню, была такая штука - новые сообщения "открывались" сразу, без обновления страницы. Минус - только при обновлении страницы:( А так - здорово. Странно, что здесь так не сделали.Анонимный Аноним
company
26 ноября 2015, 18:59
Очень не удобно, катастрофически не удобно!! Дизайн - Студия Артемия Лебедева. Как гордо звучит! :))))Iroln
company
26 ноября 2015, 18:59
как интересно... Яндекс на главной странице и Яndex погода...))))N Nina
company
26 ноября 2015, 18:59
новый шрифт ужасен! Демьянчук Наталия
company
26 ноября 2015, 18:59
Русский логотип - это конечно круто, но шрифт убогий :( Не нравится.. Times New Roman - всегда стильно и красиво ;)gerda&co
company
26 ноября 2015, 18:59
предыдущий логотип был стильный уж если и переводить на кириллицу, можно и покрасивше чего придумать.Владимир
company
26 ноября 2015, 18:59
Яндекс узнается по двум критериям - буква Я и шрифт. Очень нейдачный шрифт - неузнаваемый, непородистый. Некрасиво.Обреимова Дарья
company
26 ноября 2015, 18:59
Cтарый шрифт смотрелся однозначно лучше... DS
company
26 ноября 2015, 18:59
Ну, ребят, вы, конечно, поражаете. Ну что, сложно было заранее пройти по всем ссылкам на http://www.yandex.ru/all_services.html? Ладно, забыли про Ленту и Персональный поиск, но Словари и Картинки, Почта и Погода??? Нет слов, просто нет слов.Максим
company
26 ноября 2015, 18:59
И ещё интересно, как они теперь этот красивый красно-золотой Яндекс.Паспорт испоганят... Даже боюсь смотреть. Раскажите мне, что там:-)Анонимный Аноним
company
26 ноября 2015, 18:59
Да они просто обиделись, что их логотип переделали в гифку Яndex - xepnЯBu!!et Go!den
company
26 ноября 2015, 18:59
На редкость ублюдочный логотип. Раньше не было этих размытостей в шрифте. Да и расстояние между символами явно перемеряли миллион раз и, в итоге, перемудрили. Плохо получилось-то. Еще более ублюдочные - точки над "е" в слогане. Ну зачем? Теплов Сергей
company
26 ноября 2015, 18:59
нет уж, букву Ё не надо трогать ;) а насчёт расстояний это дааа... с кернингом и правда перемудрили.да и по высоте буковки пляшут. низачот Тёме в общем )marinka
company
26 ноября 2015, 18:59
Шрифт нового логотипа просто уродлив.Образцов Павел
company
26 ноября 2015, 18:59
Яndex катится к примитивизму. С новым логотипом Яndex утратил свое лицо и свою изюминку. Как вы правильно заметили, узнаваемо именно слово Яndex. Написание Яndex несло в себе идею, задумку, а что несет в себе новый логотип? Ведь написание на логотипе вовсе не обязательно должно совпадать с официальным названием компании. Что будет дальше? однотоцветный логотип с ещё более убогим шрифтом? пока не поздно верните старый логотип, послушайте своих пользователей, ведь именно для нас вы его создали и нам любоваться на него каждый день. Вы зря думаете что не можете потеряеть из-за этого аудиторию: мне, например уже просто неприятно открывать страницу Яndex'а. Да, возможно, кому-то безразлично, но верните логотип ради тех кому не все равно.Карина
company
26 ноября 2015, 18:59
Нет, не могу а это смотреть! ВЕРНИТЕ ШРИФТ С ЗАСЕЧКАМИ! Сейчас - просто чудовищное говно! Теплов Сергей
company
26 ноября 2015, 18:59
Сомневающимся в авторстве этого убожества: арт-директор Артемий Лебедев шрифтовик Елена Новоселова менеджер Алексей Лури http://www.artlebedev.ru/everything/yandex/identity3/ Теплов Сергей
company
26 ноября 2015, 18:59
шрифт не нравитсяL Sandra
company
26 ноября 2015, 18:59
Новый лого не очень. Вы сами посмотрите внимательно на оба логотипа одновременно http://www.artlebedev.ru/everything/yandex/identity3/ Slash
company
26 ноября 2015, 18:59
Аватарку смените на Яндекс.блогахzhzhitel
company
26 ноября 2015, 18:59
Поддерживаю большинство - старый шрифт ассоциировался с компанией совершенно однозначно.Sherlock
company
26 ноября 2015, 18:59
Мне кажется, лого 2004 года (Яndex) интересней... а новое лого слишком простое...Anzhello4k@
company
26 ноября 2015, 18:59
так себе логотипчик. Я сначала подумал, что у меня комп глючит, шрифты не отображает. В общем, сама мысль о полном переходе на русское написание тоже не логична. Как же вы, уважаемые, собираетесь завоевывать Кавказ, Прибалтику и т.д. с русскими буквами? Или для них будет отдельно создан лого (как в Билайне - для РФ на русском, для СНГ - на латинице)? Короче, маркетологам твердый неуд. В сентябре на пересдачу :)art2k
company
26 ноября 2015, 18:59
Всем привет, считаю что решение использовать русские буквы было верным, однако шрифт можно было сделать максимально похожим на прежний, хотя нужно сказать, качество поиска от этого не изменилось ;)Alex
company
26 ноября 2015, 18:59
Не время сейчас менять логотип! Пользователи в итоге, конечно, привыкнут и перестанут обращать на него внимание, но не забывайте, что каждое творение несет в себе определенный код. Код прошлого логотипа был удачным. Код этого - приведет компанию Яндекс к провалу ровно через 7 лет. Засекайте...Team17
company
26 ноября 2015, 18:59
нужно было подписать сообщение "Яндекс-тим или "команда Яндекс(а)". Кстати, а слово "Яндекс" теперь официально склоняется? В заявлении предложения построены так, что это момент остался невыясненным :)Yurkspb Yurkspb
company
26 ноября 2015, 18:59
Склоняется и до введения нового логотипа склонялось! В Яндексе, спроси у Яндекса, ищется Яндексом и т.д.Служба поддержки
company
26 ноября 2015, 18:59
Гуглится Яндексом ;-)tty01
company
26 ноября 2015, 18:59
Новый не интересный,,,, старое написание очень дорого сердцу и глазу! Возвращать старое написание,,,это уж не нам решать!Iren
company
26 ноября 2015, 18:59
Новый логотип - это просто ужас! Из-за него сайт стал смотреться хуже. Неужели нельзя было перевести логотип на русский, не трогая шрифт? Надеюсь, люди, принимающие решения о логотипе компании прислушаются к комментариям пользователей и оставят все как было. Поговорку "лучшее - враг хорошего" еще никто не отменял.Бутрамеева
company
26 ноября 2015, 18:59
Зря надеетесь. Смотрите на мир реально! :) Кстати, поговорку эту уже давно отменили... :(Анонимный Аноним
company
26 ноября 2015, 18:59
ужасный шрифтrocker
company
26 ноября 2015, 18:59
А я то думал: "шрифт поменялся что ли", причем меня настораживала буква "е". А оказалось что не столько шрифт, сколь язык изменился ))))))Виталий
company
26 ноября 2015, 18:59
абсолютно соглашаюсь с тем, что старый логотип лучше нового. второй смотрится неестественно и неоригинальноКузя
company
26 ноября 2015, 18:59
Считаю, что новый логотип не подошёл Яндексу. Может, лучше было бы с засечками и кириллицей? Старый был самым что ни на есть яндексовским. Я когда обнаружил, тоже подумал, что вирус...mkurg
company
26 ноября 2015, 18:59
Ребрендинг блин... Что, яндекс теперь будет лучше искать что ли ?Irbis
company
26 ноября 2015, 18:59
ну когда же лого на старое уже поменяют?!?!Sunni
company
26 ноября 2015, 18:59
фигово(- Максим
company
26 ноября 2015, 18:59
ART Лебедев дурачьё. Первое впечатление, что за разработку логотипа либо мало заплатили, либо вообще "презент" был слеплен беплатно, за 7 минут, между чашкой чая и бутербродом =(2Step
company
26 ноября 2015, 18:59
мне вобще нравиться логотипчик Темы Лебедева! вернули бы его)димка
company
26 ноября 2015, 18:59
Надо было хотя бы голосование провести среди пользователей. Может это и субъективно, и восприятие у каждого своё, но наверняка подавляющее большинство согласились бы оставить старый логотип и дело не только в том, что "привыкли". Шут с ней, с латиницей, сделайте на кириллице, но оставьте хотя бы узнаваемую букву "Я" и шрифт с засечками. Новый логотип безликий. Обидно, что дирекция пошла на это.Wladi
company
26 ноября 2015, 18:59
Я тоже - за! И ещё за возможность выбора логотипа, как стиля у Яндекс.Почты (правда, я давно уже через веб-интерфейс почту не проверял - не знаю, может там это уже убрали?). Ну а "программа максимум" - вернуть старый логотип. P.S. "Программа максимум" - это не та, которая скандалит, интригует и расследует, а просто: программа максимум. Самое заветное желание то бишь.Анонимный Аноним
company
26 ноября 2015, 18:59
Новый лого смотрится НЕроганично, я против смены шрифтов и визуального стиля. Пишите по русски, но стиль верните прежний!Geletti
company
26 ноября 2015, 18:59
Логотип значительно ухудшился. Откровенно говоря, новый логотип - фуфло! Идея о том, что писать слово яндекс по-русски нужно хорошая, а вот исполнение отвратительное.Сварог
company
26 ноября 2015, 18:59<