Когда мы говорим Яndex, мы подразумеваем Яндекс

На следующей неделе на страницах Яндекса появится наш новый логотип. Основное отличие от всех предыдущих в том, что он целиком написан на кириллице. Вот он:

Слово «Яндекс» было когда-то придумано для названия технологии и, как имя файла — естественно, на латинице — yandex. Потом оно превратилось в Яndex, где «Я» подчеркивало знание русского языка (подробнее историю изобретения слова можно почитать здесь). В 1996 году поисковые технологии Яндекса были впервые анонсированы публично (Яndex.Site и Яndex.CD), и тогда появился первый самодельный логотип:

Поскольку все шесть человек, которые тогда этим занимались (и занимаются до сих пор), работали в компании CompTek, не удивительно, что картинка была сделана по образу и подобию логотипа материнской компании. К запуску поисковой системы www.yandex.ru, который произошел 23.09.1997, Тема Лебедев сделал Яндексу первый профессиональный логотип:

Все последующие логотипы, включая новый, также были созданы в Студии Лебедева. Осенью 1999 года:

И через пять лет, осенью 2004 года, его обновление:

И вот сегодня мы решили перевести наш логотип на кириллицу. Почему? Да потому, что слово «Яндекс» стало частью русского языка. Оно склоняется и ни у кого не вызывает затруднений. А составное «Яndex» в любом русском тексте смотрится странно, да и набирать на клавиатуре его неудобно. К тому же и компания наша уже восемь лет называется ООО «Яндекс» — тоже по-русски.

На решение о смене логотипа очень повлияло распространение интернета. Когда-то мы в любой оффлайновой публикации рядом с логотипом писали http://yandex.ru, чтобы люди вообще поняли, о чем речь. Позже, когда русскоязычный интернет несколько вырос, три буквы www стали достаточно известны, и мы стали писать www.yandex.ru.

Сегодня в Рунете — миллионы пользователей, а мы уверены, что слово «Яндекс» известно всем и ассоциируется с поиском и другими сервисами в интернете. Эта уверенность недавно получила официальное обоснование — полгода назад Яндексу выдали свидетельство на общеизвестный товарный знак. На начало марта 2008 года таких знаков в России было всего 71.

Для доказательства общеизвестности, помимо сбора разных документов, публикаций, рекламы и т.д., был проведен широкий социологический опрос, который показал, что слово «Яndex» узнаваемо, понятно и ассоциируется с компанией «Яндекс».

Yandex Team, теперь — по-русски