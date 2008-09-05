Говорят, что есть люди, которые почти никогда не отдыхают. Трудоголики что ли. То есть даже во сне они продолжают решать и анализировать, творить и рефакторить. Вот и компьютеры в Яндексе, даже если засыпают, не перестают отрабатывать важные процессы. И в момент наступления глубокого сна на их экранах проявляется то, что могло бы привидеться Яндексу, спи он на самом деле. Несмотря на обилие информации о толкованиях сновидений, мы все же решились вынести эти очень личные картинки за пределы офисов. Теперь вы можете скачать (для Windows | для Mac OS) и наблюдать* на своем экране сны неспящего Яндекса. Такой вот неожиданный скринсейвер. Спасибо Студии Артемия Лебедева за астральное проецирование и осознанные сновидения. P.S. Если Вы хотите поделиться скринсейвером с друзьями, опубликуйте этот код в своем блоге: ___ * — Скринсейвер устанавливается щелчком правой кнопки мышки на скачанном файле и выбором параметра «установить».
В постели с Яндексом
5 сентября 2008, 19:00
Оле-Лукойе, специально для блога Яндекса