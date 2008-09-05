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В постели с Яндексом

Говорят, что есть люди, которые почти никогда не отдыхают. Трудоголики что ли. То есть даже во сне они продолжают решать и анализировать, творить и рефакторить. Вот и компьютеры в Яндексе, даже если засыпают, не перестают отрабатывать важные процессы. И в момент наступления глубокого сна на их экранах проявляется то, что могло бы привидеться Яндексу, спи он на самом деле. Несмотря на обилие информации о толкованиях сновидений, мы все же решились вынести эти очень личные картинки за пределы офисов. Теперь вы можете скачать (для Windows | для Mac OS) и наблюдать* на своем экране сны неспящего Яндекса. Такой вот неожиданный скринсейвер. Спасибо Студии Артемия Лебедева за астральное проецирование и осознанные сновидения. P.S. Если Вы хотите поделиться скринсейвером с друзьями, опубликуйте этот код в своем блоге: ___ * — Скринсейвер устанавливается щелчком правой кнопки мышки на скачанном файле и выбором параметра «установить».

Оле-Лукойе, специально для блога Яндекса
32 комментария
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company
26 ноября 2015, 18:58
Жалко нет версии для Mac OS X. Скринсейвер — прекрасен.Gleb M. Borisov
company
26 ноября 2015, 18:58
Не будем загадывать, но подумаем об этом. Спасибо за "прекрасен" :)Команда охраны сна
company
26 ноября 2015, 18:58
А вот и скринсейвер для мака - http://narod.ru/disk/2633453000/yandex-dreams.app.zip.htmlОле-Лукойе-2, маковод
company
26 ноября 2015, 18:58
дотепно. Добре що хоч вслух не хропитьLilumi
company
26 ноября 2015, 18:58
кстати, было бы интересно если бы храпел.Арман
company
26 ноября 2015, 18:58
як на мене, то це було б ще дотепніше ;)advertka
company
26 ноября 2015, 18:58
Найближчим часом будемо добирати акторів для озвучування ;)Команда охорони сну
company
26 ноября 2015, 18:58
Просто красота! Молодцы.Арман
company
26 ноября 2015, 18:58
Спасибо! Команда охраны сна
company
26 ноября 2015, 18:58
Лучшее из всего, что видела за последнее время :))) И точно, лучшее из всего сансерифного. пенсионерка Наина Владиленовна PS Что не похрапывает, действительно, жаль.Петухова Наина
company
26 ноября 2015, 18:58
Спите спокойно, уважаемая Наина Владиленовна! Насчет похрапывания будем думать, подбираем тональность.Команда охраны сна Н.В.Петуховой, пенсионерки
company
26 ноября 2015, 18:58
Ваш Яндекс, когда не хропит, похож на танк :-)Холин Сергей
company
26 ноября 2015, 18:58
Интересное наблюдение :)Команда охраны сна
company
26 ноября 2015, 18:58
Точно похож! Я как-то сразу и не заметил)))4erik
company
26 ноября 2015, 18:58
Отличный скринсейвер! Просто устанавливается! PS Версия с храпом, надеюсь, появится :)Соколов Сергей
company
26 ноября 2015, 18:58
Рады, что Вам понравилось. Над храпом думаем :)Команда охраны сна
company
26 ноября 2015, 18:58
У меня такое же бывает, а яндекс пусть сладко спит и помогает))))!!!!!!Маруза Егор
company
26 ноября 2015, 18:58
Яндекс не спит. Это спит Ваш экран :)Команда охраны сна
company
26 ноября 2015, 18:58
Под 1280*1024 вижу то что "за" заставкой ))) т.е. статичную желтую чтуку какую то, как Я давит подушку внизу, звездочки не по всему экрану.Шустов Дмитрий
company
26 ноября 2015, 18:58
Большое спасибо за сигнал. Расскажите, пожалуйста, немного о себе: операционная система, версия флеша.Команда охраны сна
company
26 ноября 2015, 18:58
Обычная ХРюша PRO SP3, flash v. 9,0,124,0Шустов Дмитрий
company
26 ноября 2015, 18:58
Спасибо. Будем разбираться, почему такое могло случиться.Команда охраны сна
company
26 ноября 2015, 18:58
Я тоже "жёлтую штучку" наблюдал. ОС Windows Vista Home Premium, flash 9Соколов Сергей
company
26 ноября 2015, 18:58
Если вздымается грудь, то что так мило трепыхается снизу? Может быть нога? -Это не нога..., сказал Яндекс и густо покраснел.Dalamar
company
26 ноября 2015, 18:58
Нога-нога! ;)Служба поддержки
company
26 ноября 2015, 18:58
При запуске спящий Яндекс появляется ниже края экрана и виден не полностью, плюс звезды (те, которые точки) не по всему экрану. Вверху полоска примерно 1/4 экрана просто черная. Vista64 SP1 flash 9,0,124,0. Двухмониторная конфигурация.Михаил Извеков
company
26 ноября 2015, 18:58
И, спасибо за классную заставку! По поводу озвучивания храпа - поддерживаю!Михаил Извеков
company
26 ноября 2015, 18:58
Понравился скринсейвер, но пришлось отключить! :-( Потому что при выходе из него - картинка пропадает, но он висит в процессах и блокирует нажатия мультимедийных клавиш клавитуры. Помогает только выкидывание через диспетчер задач. Также и включается он не всегда корректно. Иногда также процесс появляется, а картинки нет! Windows XP SP2. Алексеев Владимир
giczba
26 ноября 2015, 18:58

Спасибо, очень даже ничего!!! Где этому можно научиться?

Александр
9 июля 2018, 15:25
Всегда любил Яндекс. Сейчас узнал о Вашем скринсейвере. Теперь буду ставить только его.
Александр
22 июля 2018, 18:54
Великолепный скринсейвер!
paulines
вчера, 14:47
А мне польше всего нравится, что иногда мимо спящей буквы "Я" пролетает "ндекс". Это - оригинально)) Спасибо за скринсейвер)