В постели с Яндексом

Говорят, что есть люди, которые почти никогда не отдыхают. Трудоголики что ли. То есть даже во сне они продолжают решать и анализировать, творить и рефакторить. Вот и компьютеры в Яндексе, даже если засыпают, не перестают отрабатывать важные процессы. И в момент наступления глубокого сна на их экранах проявляется то, что могло бы привидеться Яндексу, спи он на самом деле. Несмотря на обилие информации о толкованиях сновидений, мы все же решились вынести эти очень личные картинки за пределы офисов. Теперь вы можете скачать (для Windows | для Mac OS) и наблюдать* на своем экране сны неспящего Яндекса. Такой вот неожиданный скринсейвер. Спасибо Студии Артемия Лебедева за астральное проецирование и осознанные сновидения. P.S. Если Вы хотите поделиться скринсейвером с друзьями, опубликуйте этот код в своем блоге: <img src="http://company.yandex.ru/i/screensaver.png"><p> Хранитель экрана от Яндекса. Скачать (<a href="http://download.yandex.ru/company/download/YandexDreamsSaver.exe" title="3.5 МБ">для Windows</a> | <a href="http://download.yandex.ru/company/YandexDreamsSaver.app.zip" title="5.6 МБ">для Mac OS</a>)</p> ___ * — Скринсейвер устанавливается щелчком правой кнопки мышки на скачанном файле и выбором параметра «установить».

Оле-Лукойе, специально для блога Яндекса