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Яндекс.Краски - нарисуйте настроение

Совсем скоро международный день объятий и другие приятные поводы отправить любимым и близким открытки. Особенную радость доставят открытки, сделанные своими руками! Для того, чтобы вы могли потренироваться в создании своих уникальных поздравлений, мы замешали Яндекс.Краски.
Вам остается только разбудить воображение. Выбирайте предметы из забавной коллекции готовых изображений (клипарта) — они крутятся, меняют цвет и размер по вашему желанию и «оживают» при переносе на открытку. Не забудьте полистать изображения вправо-влево — там их много. Для тех, у кого хватит времени и умения на «комикс» из трех картинок, жмите на кнопку «слайды» внизу и оживляйте открытку: выбирайте цвета, прозрачность, кисть или карандаш — экспериментируйте! Смело ищите оптимальный фон, шрифт для текста поздравления. Ведь если что-то пойдет не так, последнее действие всегда можно отменить. А еще в Красках есть анимированные кисти: провел линию — и готовы пульсирующие сердца, провел другую — и на открытке пошел снег. Попробуйте написать текст такой кистью — это завораживает... Да, чуть не забыл: ни в коем случае не нажимайте на иконку со знаками «?» — или потом не говорите, что мы вас не предупреждали!
Антон Попов, в Красках с головы до ног
9 комментариев
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company
26 ноября 2015, 19:18
У меня не получается загрузить яндекс краски К Юлия
company
26 ноября 2015, 19:18
а ты сначала включи сам сайт яндекс потом напиши что ищешь "краски в яндексе" и тебе выдают темки и выбираешь самую первую. понятно? Ну УДАЧИ!еська
company
26 ноября 2015, 19:18
красивый рисунок фсё так артистично!еська
орвлоа
26 ноября 2015, 19:18
почему у меня нет инструмента карандаш и возможности делать слайды??? почему о них пишут, но в моей версии их нет? и почему количество краски ограничено? мне ее не хватает!
tamara.nebo
26 ноября 2015, 19:18

День добрый! 
Но всё же один вопрос у меня есть.Объясните пожалуйста, когда я хочу загрузить картинку или фото на яндекс краски у меня появляется окошко с записью «У вас нет прав доступа для редактирования этой картинки».
С уважением Тамара.

Никита Иванов
20 октября 2017, 14:07
а шо вы их закрыли терь?
Светлана Атмановская
12 марта 2019, 12:39
вау
Буйвол
18 декабря 2020, 07:53
Буйвол
Старый Марио
сегодня, 04:03
404 почему?