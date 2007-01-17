Яндекс.Краски - нарисуйте настроение

Совсем скоро международный день объятий и другие приятные поводы отправить любимым и близким открытки. Особенную радость доставят открытки, сделанные своими руками!
Для того, чтобы вы могли потренироваться в создании своих уникальных поздравлений, мы замешали Яндекс.Краски.
Вам остается только разбудить воображение. Выбирайте предметы из забавной коллекции готовых изображений (клипарта) — они крутятся, меняют цвет и размер по вашему желанию и «оживают» при переносе на открытку. Не забудьте полистать изображения вправо-влево — там их много.
Для тех, у кого хватит времени и умения на «комикс» из трех картинок, жмите на кнопку «слайды» внизу и оживляйте открытку: выбирайте цвета, прозрачность, кисть или карандаш — экспериментируйте!
Смело ищите оптимальный фон, шрифт для текста поздравления. Ведь если что-то пойдет не так, последнее действие всегда можно отменить.
А еще в Красках есть анимированные кисти: провел линию — и готовы пульсирующие сердца, провел другую — и на открытке пошел снег. Попробуйте написать текст такой кистью — это завораживает...
Да, чуть не забыл: ни в коем случае не нажимайте на иконку со знаками «?» — или потом не говорите, что мы вас не предупреждали!
День добрый! Но всё же один вопрос у меня есть.Объясните пожалуйста, когда я хочу загрузить картинку или фото на яндекс краски у меня появляется окошко с записью «У вас нет прав доступа для редактирования этой картинки». С уважением Тамара.