Яндекс.Письма в праздничном режиме

На пороге длинной череды зимних праздников нужно так много сделать – например, поздравить родных и друзей. Команда Яндекс.Почты совместно с командой Яндекс.Открыток решила помочь вам в этом нелегком, но интересном деле. Теперь в Яндекс.Почте можно прямо в письме выбрать и отправить поздравительную открытку. Сейчас вы можете выбирать открытки к Новому году и Рождеству и другие поздравительные открытки вне сезона. А еще можно открыткой выразить романтические чувства или сказать «спасибо». В зависимости от грядущих праздников открытки будут меняться, а радость близких от них останется неизменной. С наступающим Новым годом!

Команда Яндекс.Почты