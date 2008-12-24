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Яндекс.Письма в праздничном режиме

На пороге длинной череды зимних праздников нужно так много сделать – например, поздравить родных и друзей. Команда Яндекс.Почты совместно с командой Яндекс.Открыток решила помочь вам в этом нелегком, но интересном деле. Теперь в Яндекс.Почте можно прямо в письме выбрать и отправить поздравительную открытку. Сейчас вы можете выбирать открытки к Новому году и Рождеству и другие поздравительные открытки вне сезона. А еще можно открыткой выразить романтические чувства или сказать «спасибо». В зависимости от грядущих праздников открытки будут меняться, а радость близких от них останется неизменной. С наступающим Новым годом!

Команда Яндекс.Почты
9 комментариев
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company
26 ноября 2015, 18:54
Очень хорошая реализация — молодцы! Только могли еще у команды Яндекс.Картинок позаимствовать прокрутку колесом мыши, которую они реализовали в результатх поиска.Иван
company
26 ноября 2015, 18:54
Спасибо за идею. С наступающим вас!Егор Ганин
company
26 ноября 2015, 18:54
Вот бы еще добавили бы возможность включения по умолчанию режима с оформлением при написании письма.Michel Budnyatsky
company
26 ноября 2015, 18:54
Мысль интересная, спасибо, подумаем. С наступающим вас! Марина Костина
company
26 ноября 2015, 18:54
Спасибо за еще один бесполезный (как выразился Лебедев) сервис Яндекса)))Павел
gapanovich
26 ноября 2015, 18:54
Вот бы в я.почту добавить персональный "белый" список. А то очень утомительно каждый раз нужные рассылки выковыривать из спама. Типа щелкнул "Не спам" - и перед тем, как нажать ОК, включил галочку "В белый список". Чтобы потом письма с этого адреса лично для меня спамом уже никогда не считались. По-моему, добавить это - делов на 2 раза подумать. А люди (хотя бы 1 человек) скажут большое человеческое спасибо. Антон
ikaplus
26 ноября 2015, 18:54
ОК
anicki-olga
сегодня, 12:38
anicki.olga
anicki-olga
сегодня, 12:39
где открытки в яндексе почта