Поиск организаций в Яндекс.Картах

Найти кафе в Москве, мебельный магазин около метро Марьино, почтовое отделение на Невском проспекте, Театр на Таганке, или другие организации, и выбрать ближайшую к вам, теперь можно прямо на Яндекс.Картах.
Для этого воспользуйтесь ссылкой «Поиск организаций» под строкой поиска, а в полях «Что» и «Где» укажите вид деятельности или название организации и место на карте (город, район, станцию метро, улицу, адрес дома). Если вы не знаете точного расположения организации, можете оставить поле «Где» незаполненным. В этом случае поиск организаций будет осуществлён внутри или недалеко от видимого участка карты. При перемещении или масштабировании карты список найденных объектов перестроится автоматически.
Если вы окончательно выбрали нужную организацию, вы можете сохранить её себе в «Моих картах», для этого достаточно кликнуть по ссылке «Сохранить в моих картах» в подробной информации об организации.
Андреи, Кармацкий и Стрелков
Здравствуйте, уточните пожалуйста, а Вы музеи как спрашивали? Какой был запрос?
И кунсткамеру и артиллерийский музей, конечно же, добавим. В базе организаций бывают не точности и мы постоянно работаем над тем этим. Если Вы знаете ещё про какую-нибудь организацию, которой нет в Яндекс.Карта, пожалуйста, сообщите нам через специальную форму.
Про инструмент: обязательно подумаем, спасибо за предложение.
пример запроса "обычного пользователя": http://floomby.ru/content/McBc0fWYzk/
более правильный: http://floomby.ru/content/DqKvUdB0xE/ (точно указание города)
с кунсткамерой было проще -- ввел часто встречаемую опечатку, при правильном вводе выдало верный адрес. При опечатке не нашло ничего.
проверил наш "региональный" музей: http://floomby.ru/content/G7D9f0ZvSU/
к сожалению он не находится прямо в воде.
PS еще к пользованию картами: крайне не хватает инструмента, позволяющего выделить(обвести) какой-то район на снимке, хотя бы прямыми. для этого приходится использовать "измерение расстояний": http://floomby.ru/content/FnLrkd00XE/
PPS а по GPS координате, очень бы хотелось видеть данные для указанной Метки на карте.
То есть - по карте строишь маршрут, в метках отображаются координаты. Забиваешь координаты в GPS и имеешь все шансы приехать туда куда надо (особенно полезно для труднодоступных мест).
Спасибо за скриншоты и развёрнутый ответ, будем разбираться.
Рисование линий в "Моих картах" относительно скоро появится.
То, что по запросу не предлагается исправить опечатку -- явно временное явление, сделаем.
>PS еще бы ввести вам какой-нибудь инструмент который может точно определять GPS координату точки.
Сделали новый инструмент -- "Информация", можете кликнуть и получить координаты и ближайший объект на карте.
Баг-репорты принимаете? У меня есть один. :-) Вот смотрите, поиск по нашему профилю деятельности вблизи метро Щукинская. А вот в районе Октябрьского поля, там мы тоже есть. Но когда я ввожу Полежаевскую, наша компания не находится, хотя выдаются компании даже на Филёвской линии! Но до нас от Полежаевской гораздо ближе чем до Филей! Раньше в этом случае мы тоже выдавались, а теперь вот нет. Я думаю это ошибка. :-)
Здравствуйте, багрепорты -- с радостью принимаем.
Это можно сделать с помощью формы обратной связи (Сообщить об ошибке), ссылка на которую есть в подробной информации про компанию, или в Яндекс.Адресах -- там есть и форма добавления организации заново, если она и там тоже не находится.
"Раньше" - имелось в виду на Адресах. Сейчас сходил специально, посмотрел - нет, и там мы тоже не находимся. Под "не находимся" я имею в виду, что при плавном увеличении масштаба, когда район Щукино уже виден на карте (наряду с Филями), мы не отмечены флажком, тогда как дальше расположенные конкуренты уже отображаются. Интересно, для вычисления близости/дальности какой метод используется? Наличие прямой ветки метро учитывается?
По ссылке "Обучение за рубежом" / "Полежаевская" Ваша организация находится на 2й странице, это нормальное поведение сервиса - ссылка -- по прямой до Вашей организации от метро 5 километров, тем более около организации указано расстояние до флажка. Расстояние указывается по прямой от точки до точки.
Т.е. Вы считаете "нормальным поведением сервиса" то, что он человеку, ищущему компанию вблизи метро Полежаевская советует ехать за ней в Фили раньше чем к нам на Щукинскую, которая в двух станциях одной ветки метро (6 мин. езды)?!!
Для Москвы, которая разрезана на сектора ж/д ветками, с этими нашими жуткими пробками, считать дальность по прямой - это нонсенс. Полезность такого сервиса представляется сомнительной. Разве что для птиц хорошо... :-)
Я полагаю Вам нужно как-то интегрировать этот сервис с вашим же сервисом подсчёта времени езды от точки до точки на метро - это позволило бы предлагать нас раньше, чем Фили.
Еще насчет транслита, хочется, чтобы был нетолько обычный транслит, но и поиск по англ. названиям и по общепринятым именам, т.е. чтобы пользователь смог бы найти то, что ему нужно в Санкт-Петербурге, С.-Петербурге, Питере, Петербурге, СПб, С-Пб, Ленинград, Piter, St.-Petersburg, Saint-Petersburg, SPB, Sankt-Peterburg и т.д.
Например, при поиске консульств. Если я набираю «консульство эстонии / петербург», то я ничего не найду, потому что Я.Адреса/Карты находят это заведение лишь по запросу «Генеральное Консульство Эстонской Республики». А вот зайдя в категорию «Посольства, консульства» — спокойно.
Кстати, нельзя ли пофиксить эту багу, чтобы Я.Адреса/Карты находили консульсво Эстонии не только по официальному названию (Генеральное Консульство Эстонской Республики), но и по человеческому запросу — «консульство Эстонии» или вообще «Что: Эстония, где: Питер».
P.S. А еще, нельзя ли распарсить телефон так, чтобы он содержал дефисы [+7 (495) 123-45-67], с ними намного проще читать номер.
Спасибо.
"Кстати, нельзя ли пофиксить эту багу, чтобы Я.Адреса/Карты находили консульсво Эстонии не только по официальному названию (Генеральное Консульство Эстонской Республики), но и по человеческому запросу — «консульство Эстонии»"
Можно, пофиксим.
Про парсинг телефонных номеров тоже что-нибудь придумаем.
Не понимаю по какому принципу выбираются организации для отображения по "человеческим" запросам. Например "заправка" - показываются "АЗС" и "заправка картриджей". Почему не показывается заправка кондиционеров? Или еще пример: есть компания N - на сайте вижу услугу "заправка кондиционеров", но по запросу "заправка кондиционеров" она не находится. А по запросу "кондиционеры" - легко. Как вы определяете какую контору показывать по "человеческому" запросу, а какую нет?
"заправка" - синоним к рубрике "АЗС", поэтому мы находим АЗС по запросу (поиск идет по всем словам сейчас) заправка кондиционеров -- это род деятельности для автосервисов. Чтобы находить по такому запросу мы должны иметь данные о таких организациях (и о том, что они этим занимаются), сейчас, пока что такого у нас нет. Поиска по сайту этих организаций не происходит (ищем мы только по нашей базе пока что).
Значит, если мы осуществляем поиск через МЯК, то программа ищет адреса, которые содержат в себе "ключевые слова", предприятия которые содержат в названии "ключевые слова" и предприятия из рубрик, которые содержат в списке "ключевых слов" заданные нами "ключевые слова". Правильно ли я понял, что поиск осуществляется по такому алгортиму?
Нет, это бесплатно. Зайдите на Яндекс.Карты и во вкладке "Поиск организаций" нажмите ссылку "Добавить организацию" в левой колонке или сразу перейдите по этой ссылке. Данные будут добавлены в базу после проверки операторами.