КомпанияБлогВакансииРазработчикамРекламодателям
СобытияНаукаОбучение
Блог Яндекса

Поисковые подсказки – лично для вас

Сегодня Яндекс сделал очередной шаг в сторону персонализации поиска – поисковые подсказки стали учитывать историю запросов. Теперь, если вы пользуетесь сервисом Мои находки, Яндекс будет добавлять в список подсказок те запросы, которые именно вы уже вводили ранее. Если вы, конечно, этого хотите.

Личные подсказки по внешнему виду отличаются от общедоступных. Они выводятся вверху списка и подсвечены фиолетовым цветом. Конечно же, ваш саджест будет виден только вам и только тогда, когда вы залогинены на Яндексе – на то он и персонализированный.




Это функциональность может быть полезной, если вы регулярно задаете длинные запросы, которые непопулярны среди большинства людей, например, [сыну Нелея немедля ответствовал царь Агамемнон]. Несколько персональных поисковых подсказок позволят не вводить ваш запрос целиком — при данном примере достаточно будет написать [сыну].

Другая задача — повторно найти какую-то информацию, спустя несколько дней или недель. Явное указание запросов, которые вы уже задавали Яндексу, поможет быстрее найти то, что уже когда-то было найдено.

При желании персональные подсказки отключаются так же легко, как и включаются – в настройках саджеста или Моих находок.


Подсказывает слова команда Поиска
44 комментария
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
ikcexpert
26 ноября 2015, 17:42

здорово! спасибо :)

entonw
26 ноября 2015, 17:42
однако получился симбиоз закладок и поисковой выдачи)
MASe
26 ноября 2015, 17:42
хм... тут какая-то двоякая схема получается...
1) если юзер не нашел первый раз по такому длинному запросу информацию - значит Я выдал плохую выдачу... и при повторе такого длинного запроса в строке поиска гораздо логичнее "рекомендовать" более корректный запрос, чтобы юзер нашел-таки информацию...
2) с другой стороны - а зачем юзеру по нескольку раз задавать такие длинные запросы? он же по идее должен найти все с первого раза или переформулировать запрос
sania-ya
26 ноября 2015, 17:42
Если пользователь задает повторно тот же самый запрос, значит что-то нашел.

Например, при выборе техники или когда готовишься к экзамену. Часто приходится задавать одини и те же запросы, чтобы найти нужные сайты. Не все пользователи запоминают найденные полезные результаты в закладки. В этих случаях нужный запрос будет наверху и подсвечен в подсказках, без персональных подсказок искать приется чуть дольше.
apollo2k4
26 ноября 2015, 17:42
Почему работает только на странице с результатами?
Почему не работает на ya.ru и на yandex.ru зачастую поиск начинают оттуда…
sania-ya
26 ноября 2015, 17:42
На ya.ru скоро обязательно заработает, а на yandex.ru персональные подсказки должны быть видны.
apollo2k4
26 ноября 2015, 17:42
У меня работают только после того как что-то ввел и попал на страницу результатов.
Пойду крутить дальше — может просто из-за куков…
sania-ya
26 ноября 2015, 17:42
Посмотрим, в чем там может быть дело. Спасибо за замечания!
apollo2k4
26 ноября 2015, 17:42
На всякий случай браузер Chrome 6.453.0.1 страна Украина если это конечно имеет значение :)
platonov
26 ноября 2015, 17:42
Хм, какой степени у пользователя должен быть склероз, чтобы он искал раз за разом одно и то же?
Это еще хуже, чем директ, предлагающий информацию о том, что мне было интересно один раз, месяц назад и то по чужой просьбе.
sania-ya
26 ноября 2015, 17:42
Ну почему же сразу склероз? Разве вы никогда не задаете повторно запросы к поиску?
platonov
26 ноября 2015, 17:42
эмммм, а зачем? В надежде, что сегодня он ответит не так как вчера?
sfunx
26 ноября 2015, 17:42
не обязательно, чтобы запросы целиком совпадали, кстати
platonov
26 ноября 2015, 17:42
Все равно не вижу для себя паттерна поведения.
Если нечто мне периодически нужное, то я сохраню ссылку. Если не очень нужное. но случается, то после нахождения я меня в голове будет короткая форма запроса подходящая для поиска с нужным результатом и саджест мне ничем не поможет.
Если же я чего искал и не нашел, то скорее я подберу другие слова, нежели буду через неделю тупо повторять запрос.

Т.е. если польза и есть, то минимальна.
А вот вреда выше крыши, т.к. что-то новое я ищу на порядки чаще, чем то, что уже искал, а мне при этом в саджест будет напихиваться уже не годное.
sania-ya
26 ноября 2015, 17:42
Наши подсказки вовсе не такие назойливые, как вы о них думаете. В саджесте подсвечиваются только ваши свежие запросы. Если же запрос не повторяется, то он довольно скоро протухает и в подсказках больше не показывается.
platonov
26 ноября 2015, 17:42
Да, но тогда они совсем бесполезны :)
По прошествии полугода еще можно решить поискать нечто, что читал ранее и начать набирать с мыслью "как я там писал в запросе...???"

Но через день или неделю-две... Зачем?
Если же это подряд выполняемые поиски, то чаще возникает потребность не повторить, а перефразировать и тут на правку уйдет столько же сил, сколько и на полный набор. Более того, если по предыдущим фразам найти не удалось, то предложение повторить выглядит сомнительным.

В общем очень сомнителен повторный набор длинного непопулярного запроса. Если материал найден и прочитан, то запрос меняется на короткий или сохраняется ссылка. Если не найден, то не имеет смысл его повторять.
platonov
26 ноября 2015, 17:42
Ну и о навязчивости я сужу по директу. Один раз меня попросили поискать газонокосилки и все, они мне продолжают предлагаться. Или я поиска объектив, нашел подходящую цену и купил, а директ продолжает мне его предлагать раз за разом. Вызывает скорее отторжение, чем благодарность.
platonov
26 ноября 2015, 17:42
Хотяяя, вот для тех. кто набирает гугол в поиске, не желая запоминать урл, наверное подойдет система.
sfunx
26 ноября 2015, 17:42
не повторно, а с целью его немного видоизменить. кстати, небось статистику посчитаете, ага ;-) ?
sania-ya
26 ноября 2015, 17:42
Ну почему же сразу склероз? Разве вы никогда не задаете повторно запросы к поиску?
platonov
26 ноября 2015, 17:42
эмммм, а зачем? В надежде, что сегодня он ответит не так как вчера?
sfunx
26 ноября 2015, 17:42
не обязательно, чтобы запросы целиком совпадали, кстати
platonov
26 ноября 2015, 17:42
Все равно не вижу для себя паттерна поведения.
Если нечто мне периодически нужное, то я сохраню ссылку. Если не очень нужное. но случается, то после нахождения я меня в голове будет короткая форма запроса подходящая для поиска с нужным результатом и саджест мне ничем не поможет.
Если же я чего искал и не нашел, то скорее я подберу другие слова, нежели буду через неделю тупо повторять запрос.

Т.е. если польза и есть, то минимальна.
А вот вреда выше крыши, т.к. что-то новое я ищу на порядки чаще, чем то, что уже искал, а мне при этом в саджест будет напихиваться уже не годное.
sania-ya
26 ноября 2015, 17:42
Наши подсказки вовсе не такие назойливые, как вы о них думаете. В саджесте подсвечиваются только ваши свежие запросы. Если же запрос не повторяется, то он довольно скоро протухает и в подсказках больше не показывается.
platonov
26 ноября 2015, 17:42
Да, но тогда они совсем бесполезны :)
По прошествии полугода еще можно решить поискать нечто, что читал ранее и начать набирать с мыслью "как я там писал в запросе...???"

Но через день или неделю-две... Зачем?
Если же это подряд выполняемые поиски, то чаще возникает потребность не повторить, а перефразировать и тут на правку уйдет столько же сил, сколько и на полный набор. Более того, если по предыдущим фразам найти не удалось, то предложение повторить выглядит сомнительным.

В общем очень сомнителен повторный набор длинного непопулярного запроса. Если материал найден и прочитан, то запрос меняется на короткий или сохраняется ссылка. Если не найден, то не имеет смысл его повторять.
platonov
26 ноября 2015, 17:42
Ну и о навязчивости я сужу по директу. Один раз меня попросили поискать газонокосилки и все, они мне продолжают предлагаться. Или я поиска объектив, нашел подходящую цену и купил, а директ продолжает мне его предлагать раз за разом. Вызывает скорее отторжение, чем благодарность.
platonov
26 ноября 2015, 17:42
Хотяяя, вот для тех. кто набирает гугол в поиске, не желая запоминать урл, наверное подойдет система.
sfunx
26 ноября 2015, 17:42
не повторно, а с целью его немного видоизменить. кстати, небось статистику посчитаете, ага ;-) ?
Lyudmila Kudryavtseva
26 ноября 2015, 17:42
Другая задача — повторно найти какую-то информацию, спустя несколько дней или недель. Явное указание запросов, которые вы уже задавали Яндексу, поможет быстрее найти то, что уже когда-то было найдено.

а каким именно образом поможет?
sfunx
26 ноября 2015, 17:42
если "кликали", то оно сохранилось в находках. иначе никак.
Lyudmila Kudryavtseva
26 ноября 2015, 17:42
ну то есть тупо покажут ссылку, по которой уже переходил?
sfunx
26 ноября 2015, 17:42
да, "старый" вариант выдачи не сохраняют. т.е. не "повторно найти", а повторно "поискать".
Lyudmila Kudryavtseva
26 ноября 2015, 17:42
тогда почему это называется "другая задача"?
sfunx
26 ноября 2015, 17:42
сие мне неведомо. автору поста, видимо, виднее.
Lyudmila Kudryavtseva
26 ноября 2015, 17:42
ну я надеюсь, что он ответит мне
sfunx
26 ноября 2015, 17:42
да, непонятно еще, как это стыкуется с "Если же запрос не повторяется, то он довольно скоро протухает и в подсказках больше не показывается" выше.
sfunx
26 ноября 2015, 17:42
имеется в виду с этим - "повторно найти какую-то информацию, спустя несколько дней или недель". довольно быстро - это, получается, до месяца.
sania-ya
26 ноября 2015, 17:42
В первом случае упор делается на ваш специфический запрос, который обычные подсказки не подскажут из-за его непопулярности.
"Другая задача" - выделение недавно заданного запроса, даже если он есть в обычных подсказках. Например, "курс гривны" покажется на 1 месте, а не на третьем.
Но цель в обоих случаях одна - помочь пользователю быстрее найти ответ на свой запрос.
Lyudmila Kudryavtseva
26 ноября 2015, 17:42
теперь понятно, спасибо
sfunx
26 ноября 2015, 17:42
Рост - что имелось в виду под "другой задачей"? Если задача - найти информацию спустя несколько недель, то непонятно, как этому помогает саджест, который показывает не информацию, а запрос. Запрос и ответ(ы) на него - разные вещи.

Спустя несколько недель ответ может значительно отличаться, не находишь?
rshorgin
26 ноября 2015, 17:42
В большинстве случаев правильно сформулированный запрос - уже половина ответа. Если я когда-то путем проб и ошибок пришел к удачной формулировке, то я буду рад, если система спустя несколько дней или недель мне эту формулировку подскажет.

Да, ответ действительно может различаться. Значительно - вряд ли.
vitaleev
26 ноября 2015, 17:42

Правильно все Яндекс делает. Русская машина должна знать свой народ!


 


Например, я иногда не помню, что вчера искал :)  (B)
vitaleev
26 ноября 2015, 17:42


Правильно все Яндекс делает. Русская машина должна знать свой народ!


 


Например, я иногда не помню, что вчера искал :)  (B)
Петр Пир
сегодня, 14:53
Ссылки мертвые