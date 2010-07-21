Поисковые подсказки – лично для вас
21 июля 2010, 10:51
Личные подсказки по внешнему виду отличаются от общедоступных. Они выводятся вверху списка и подсвечены фиолетовым цветом. Конечно же, ваш саджест будет виден только вам и только тогда, когда вы залогинены на Яндексе – на то он и персонализированный.
Это функциональность может быть полезной, если вы регулярно задаете длинные запросы, которые непопулярны среди большинства людей, например, [сыну Нелея немедля ответствовал царь Агамемнон]. Несколько персональных поисковых подсказок позволят не вводить ваш запрос целиком — при данном примере достаточно будет написать [сыну].
Другая задача — повторно найти какую-то информацию, спустя несколько дней или недель. Явное указание запросов, которые вы уже задавали Яндексу, поможет быстрее найти то, что уже когда-то было найдено.
При желании персональные подсказки отключаются так же легко, как и включаются – в настройках саджеста или Моих находок.
Подсказывает слова команда Поиска