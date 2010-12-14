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Быстрые и основательные Яндекс.Словари

Пользователи приходят на Яндекс.Словари с разными целями. Кто-то хочет уточнить правописание слова «винегрет» или ударение в слове «творог», второму нужно узнать, как переводится слово «twitter», третий ищет информацию о Пушкине — но не поэте, а психологе. Мы стараемся помочь и тем, кому нужна быстрая справка, и тем, кто любит подходить к поиску системно и тщательно. Поэтому за прошедший месяц на Словарях появился целый ряд новых полезных возможностей.


Быстро ответить на вопросы о правописании, ударении, происхождении слов, найти их синонимы и антонимы
поможет «Лингвистическая справка». В разделе «все словари» напишите в строке поиска [синоним тяжелый] или [происхождение слова верблюд] – и нужная информация у вас перед глазами.



Чтобы получить перевод слова, теперь даже не обязательно нажимать Enter или «Найти». Не обязательно даже дописывать слово до конца – просто наберите первые несколько букв, и вы увидите подсказку с вариантами перевода.



А для тех, кто подходит к работе со словарями основательно, у нас появился расширенный поиск: теперь можно точно указать, в каких словарях и в какой части статьи вы хотите искать. Вас интересует психолог Пушкин? Хоккеист Медведев? Хотите найти примеры употребления слова topsy-turvy? Тогда вам — на страницу расширенного поиска.

Ищите быстрее, находите больше!

Команда Яндекс.Словарей

24 комментария
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Leonid Khachaturov
26 ноября 2015, 17:28
Саджест странно работает с юникодом/диакритикой:

1) Пишу "mäd", ожидаю увидеть, к примеру, "mädchen", но вижу результаты, игнорирующие умляут - саджест для "mädchen" появляется только если набрать слово целиком.

2) Пишу "groß" - "ß" игнорируется опять, вижу саджест для "gross". Только если продолжить набор, например ввести "großa" появляются правильные результаты из немецкого словаря.
Андрей Михеев
26 ноября 2015, 17:28
Спасибо, это важный момент. В Я.Словарях появляется все больше разных языков и алфавитов. К сожалению, не все их особенности удается адекватно поддерживать уже на этапе запуска новых функций, но мы это исправим, unbedingt!
Leonid Khachaturov
26 ноября 2015, 17:28
Schön :)
Денис
26 ноября 2015, 17:28
Товарищи, а вы в курсе, что львиная доля словарных сайтов используют тексты печатных изданий, не имея на то разрешения правообладателей?

Как намерены бороться с ситуацией?
Z
26 ноября 2015, 17:28
А причем здесь Яндекс?
Денис
26 ноября 2015, 17:28
В смысле, зачем ему это? Например, чтобы не иметь проблем с правообладателями. Не только ж ведь "Амедиа" с "Вконтакте" могут выяснять отношения.
Z
26 ноября 2015, 17:28
Яндекс.Словари изначально создавался на базе легального контента (понятно, что Wiki - это краеугольный камень), но все остальное - это результат сотрудничества по партнерской программе, с которой можно ознакомится тут.
Так что не волнуйтесь: Я.Словари не содержат ГМО;-)
Денис
26 ноября 2015, 17:28
Если бы.

Пресловутый дикакадемик - ресурс пиратский, википедия тоже далеко не всегда блещет оригинальностью, да и, вроде бы, до изменений условий партнёрства в Я.Словарях попадались ссылки на сомнительные источники (хотя здесь могу ошибаться).

То бишь, поводы для волнения есть, и немалые.
Андрей Михеев
26 ноября 2015, 17:28
В общем,  уже ответил на вопрос и даже дал ссылку на соответствующий раздел политики Словарей -- спасибо.

Добавлю важное уточнение: мы против нарушения авторских прав, однако не можем брать на себя задачу выяснения правовых оснований, по которым третьи лица размещают в интернете тот или иной контент. Поскольку Яндекс только индексирует сайты, созданные независимыми  людьми и организациями, "борьба с пиратством" в случае с внешними словарными источниками происходит  автоматически. Если имеет место нарушение авторских прав, правообладатель может потребовать от владельца сайта, где размещен "пиратский" контент, удаления соответствующих материалов с этого сайта. В этом случае такие материалы не будет найдены ни "большим" Яндексом, ни Словарями.
Денис
26 ноября 2015, 17:28
Андрей. Это только на словах всё так легко и непринуждённо. А в реальности ситуация весьма печальна.

Первым делом - поясните, что значит фраза ""борьба с пиратством" происходит автоматически"?

Второе. Листаем выдачу по энциклопедическому запросу, на седьмом месте у меня стоит ссылка на Кодгес (kodges.ru/42387-gornaya-yenciklopediya.html) - оставим в стороне сомнительную полезность этого напичканного рекламой агрегатора-полудорвея - что в выдаче делает ссылка на страницу, где прямым текстом написано "Ссылки удалены по обращению правообладателя"?

Это - образец релевантности? Об этом случае Вы говорите, что "такие материалы не будет найдены ни "большим" Яндексом, ни Словарями"?

Почему владельцы лицензионного контента тратят недели и месяцы на переписку с немецкими хостерами и камбоджийскими регистраторами доменных имён, отдавая кучу средств юристам-международникам - и в итоге получают ровно тот же результат, что и до разбирательств?

Какой смысл правообладателю тратить нервы, деньги и время, если пираты по-прежнему собирают поисковый трафик, причём трафик совершенно не обоснованный (как вы понимаете, ответа на свой запрос пользователь на подобных сайтах не видит, и видеть не может)?

3. Вы напрасно полагаете, что Яндекс не может "брать на себя задачу выяснения правовых оснований". Или в Яндексе юридического отдела нет?

В подавляющем большинстве случаев с энциклопедическии ресурсами всё предельно ясно: это отсканированные печатные издания, либо выдернутые из CD/DVD данные, которые не блещут и не могут блистать разнообразием, - соответственно, тексты на всех без исключения подобных ресурсах - одинаковые.

И поскольку на каждой такой книге стоит копирайт издательства, то с ни с определением первоисточника, ни, соответственно, с различением, где пират и где владелец - никакой проблемы быть не может.

В вышеприведённом примере "Горная энциклопедия" была издана издательством БСЭ (ныне БРЭ), права на которую были выкуплены и сейчас принадлежат проекту Рубрикон - у которого в т.ч. и с Яндексом есть соответствующий Лицензионный договор.

Если ваши юристы забыли об этом и, по сей причине, в Яндексе считают себя не вправе "брать на себя задачу" - вы только скажите, я пришлю вам и вашу копию, и копию договора между БРЭ и Рубриконом, о восьми листах и с приложением, где указан перечень изданий (в количестве 19, если не ошибаюсь, штук).

Поэтому у меня вызывают, мягко говоря, недоумение отказы решать проблему - 1) вы всё знаете о правообладателе, 2) вы сами, собственноручно подписали с ним договор о сублицензировании, с передачей неисключительных прав, 3) вы сами публикуете целый проект (Я.Словари) на основании этого договора, 4) соответственно, вы безовсяких сомнений или предположений знаете, что остальные ресурсы, этим договором не обладающие - являются пиратами, безо всяких юридических сложностей и коллизий, просто по факту отсутствия договора.

Так какого рожна вам ещё нужно?

Вы или ваши юристы не найдут подходящих слов, чтобы спросить у того же дикакдемика, есть ли у него договор с правообладателем? Вы или ваши юристы не можете узнать у Рубрикона, есть ли у него договор с дикакадемиком и прочими пиратами? Или вам чрезмерная занятость мешает?

Не надо ссылаться на занятость. Пиратских ресурсов подобного толка насчитывается едва ли с пару десятков, и - даже если вам лень за несколько лет хотя бы один раз их проверить - ничто не мешает изначально запретить к индексации подобные ресурсы, если они не предоставят вам (или в открытом доступе) соответствующий документ между ними и правообладателем.

Неужели это сложно сделать? Неужели это простое решение никому не приходило в голову?

4. Я могу помочь вам поторопиться с подобным решением. Соответствующее постановление суда является для Яндексом основанием для удаления пиратов из выдачи? Или мне с остальными горемыками-сублицензиарами сразу идти в Координационный центр?
Андрей Михеев
26 ноября 2015, 17:28
Денис,

Если наше общение переходит в плоскость конкретных претензий к Яндексу, как можно понять из второй части Вашего комментария, мне кажется правильным не обсуждать эту тему в блоге, а направить соответствующую претензию на адрес ООО "Яндекс" http://company.yandex.ru/legal/address/.   

Но чтобы отсутствие ответа не выглядело как игнор, поясню еще раз свою позицию. "Борьба с пиратством" в моем ответе взята в кавычки, поскольку поисковые системы и, в частности, Яндекс, не должны и не могут брать на себя эту функцию. Поисковики индексируют контент, доступный в интернете. Иногда весь без разбора. Иногда отдельные его фрагменты (новости, картинки, адреса организаций, словарные статьи и т.д.). Поисковая система не хранит и не распространяет контент, а только помогает пользователям его найти. Если по решению суда или по любым другим причинам контент исчезает из интернета, он исчезает и из Яндекса (в Вашем примере находится ссылка на страницу, где раньше был "пиратский" контент, но не сам этот контент). Я.Словари -- специализированный поисковый сервис, поэтому вышесказанное относится и к нему, в той части, в какой речь идет про индексацию внешних сайтов.
Денис
26 ноября 2015, 17:28
"Не должны и не могут" оставляю за скобками. Подобное ИМХО является не более, чем субъективным предположением.

Иными словами, в Яндексе не собираются решать проблему, полностью перекладывая её на плечи владельцев контента, правильно я понимаю?

Это официальная позиция?
frees03
26 ноября 2015, 17:28
наконец-то будет нам еще одно счастье :-) спасибо!
linguatus
26 ноября 2015, 17:28
Спасибо за удобный и полезный сервис. Очень часто нахожу все необходимые сведения в Яндекс.Словари!
mkurg
26 ноября 2015, 17:28
Улучшения рулят.
Но вот справиться об этимологии или узнать значение нескольких слов, к примеру, в словаре Даля, по-прежнему не очень удобно. Для этимологии, к примеру, нужно в каждом запросе добавлять "происхождение" или вручную заменять сожержимое строки адреса перед "/правописание". Иначе при запросе следующего слова снова попадаю на "Всю информацию о слове". То же самое касается фразеологизмов. Предлагаю ввести что-то вроде вкладки "правописание", чтобы можно было легко искать языковую информацию о многих словах подряд, как это можно делать с переводом или поиском по энциклопедиям...
Андрей Михеев
26 ноября 2015, 17:28
Спасибо за комментарий. Постараемся сделать поиск по словарям русского языка еще удобнее -- сейчас обсуждаются разные решения.
Елена Корнилина
26 ноября 2015, 17:28
В энциклопедической выдаче вам также доступна ссылка "Словари русского языка", она частично решает указанную проблему.
ni-kh
26 ноября 2015, 17:28
ура, отличный саджест, очень удобно.
Z
26 ноября 2015, 17:28
Однако, здорово!
В описании не помешало бы отдельно отметить, что для доп.опций нужно переключаться в соответстующую вкладку....
Андрей Михеев
26 ноября 2015, 17:28
Спасибо за уточнение. Действительно, подсказка с переводом работает на вкладке "только перевод", а лингвистическая справка -- на вкладке "все словари". В общем, именно там, где эти функции нужны пользователям :)
ja.kanin
26 ноября 2015, 17:28
Очень полезно(+1) 
burlyba
26 ноября 2015, 17:28
в последнее время не каждое слово могу добавить в словарь. где-то есть такой значок, а где-то он исчез. автозапись не помогает.
don.vay2014
26 ноября 2015, 17:28
Понятия не имею что писать
Александр
вчера, 23:42
Жумпел