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Обновлённое Яндекс.Видео: удобно искать и смотреть одновременно

За три года существования Яндекс.Видео количество известных сервису роликов заметно увеличилось: с 2 до 80 млн. Ежедневно около 1,5 млн наших посетителей задают 6 млн. поисковых запросов и совместными усилиями просматривают порядка 256 000 часов видео (то есть 30 лет). И это далеко не предел!

Как найти и посмотреть еще больше интересных роликов? Кажется, мы знаем ответ.

В поиске Яндекс.Видео обновился интерфейс. Раньше вы могли либо искать, либо смотреть видеоролик. В новом интерфейсе выбранный вами ролик продолжает проигрываться, даже когда вы переходите к следующей странице результатов поиска или задаёте другой запрос.

новый интерфейс Яндекс.Видео

Чтобы ничего не отвлекало от просмотра выбранного ролика, можно раскрыть область плеера на весь экран, кликнув на «увеличить». А при клике на «свернуть» на экране останутся только результаты поиска.

полноэкранный режим просмотра в Яндекс.Видео

Если вам понравился просмотренный ролик и вы хотите что-то ещё «из того же репертуара», достаточно заглянуть в «Похожие ролики». Также на главной странице всегда есть подборка из 20 интересных роликов, ежедневно обновляемая алгоритмом Яндекс.Видео.

А ещё найденными роликами теперь легко делиться с друзьями: для этого под плеером появилась специальная ссылка. Всего пара кликов — и ролик уже на вашей стене Вконтакте или другом выбранном сервисе.


Интересных находок и приятного просмотра,
Команда Яндекс.Видео

49 комментариев
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georgs53
26 ноября 2015, 17:27
   Спасибо, будем попросматривать.
   
   Будут  ли включены  в поиск  аудиофайлы, раз уж они размещаются на Я.Ве?
leonidex
26 ноября 2015, 17:27
Музыку правильнее искать тут ;-)
georgs53
26 ноября 2015, 17:27
Нет. там музон.   Из него коллекцию не сделать.
ujkbktj
26 ноября 2015, 17:27
это сервис по поиску видео а не музыке музыку искать надао  на яндекс музеке
georgs53
26 ноября 2015, 17:27
   Вижу. что вы здесь недавно.  Музыка хранится вместе с видео, а яндекс музыка - это просто плейер.
edanilov
26 ноября 2015, 17:27
Молодцы, круто!
leonidex
26 ноября 2015, 17:27
спасибо, Егор :)
Макс Лат
26 ноября 2015, 17:27
а почему бы не проиндексировать ivi , zoomby , tvzavr или даже сайт Мосфильма (с 500 фильмами междупрочим) и т.д. , было бы клёво ))
dimoheha1
26 ноября 2015, 17:27
по мне так хуже.
Список слева Мои видео и т.д. теперь находится сверху в выпадающем меню.
Окно сильно здоровое слева. Удобнее было когда отдельное окно поверх открывается.
Андрей Чувелёв
26 ноября 2015, 17:27
После того, что натворили с фотками, боюсь заходить на страницу с видео. 
mr-ru
26 ноября 2015, 17:27
Отвратительно, похоже на работу девочки, девятиклассницы. Слишком розовенько, зря разбили экран, и вообще лучше чем было раньше я не встречал.
۩Кисуля Нюсюля۩
26 ноября 2015, 17:27
А у меня по неизвестной мне причине видео Яндекса (и только его!) не открываются. Я уже писала в Я.Видео - Обратную связь, но пока без ответно...
hexlein-v
26 ноября 2015, 17:27
Очень странно.
Попробуйте открыть, например, http://video.yandex.ru/#search?text=%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%A5%D0%B0%D1%83%D1%81&where=yandex&filmId=85939803-00
۩Кисуля Нюсюля۩
26 ноября 2015, 17:27
Тот же результат!
LbICbIY
26 ноября 2015, 17:27

Сегодня наверное первый раз зашёл на яндекс.видео. Заходил ещё до новости и подумал, какой же удобный интерфейс сделали. А оказывается, что это выкатили новую версию.


 


Спасибо яндексу!

leonidex
26 ноября 2015, 17:27
Спасибо, старались! Мы работаем для вас ;-)
nochnoy
26 ноября 2015, 17:27
Розовый цвет не ассоциируется с видео. Поменяйте цвет сервиса на "тёмный индиго".
webamatory
26 ноября 2015, 17:27
Согласен! Вообще, очень удобно сделали! но цветовая гамма напрягает
frees03
26 ноября 2015, 17:27
надесь быстро привыкну к новому интерфейсу! пока конечно он нравится.
turan1
26 ноября 2015, 17:27
Я вот за несколько дней так и не привык к новому интерфейсу. Не знаю, какому умному человеку пришла в голову мысль задвинуть видео в самый угол, но я с радостью пожму ему горло - очень уж коробит такая подача.
Контент не может быть зажат в угол!
pnovicov
26 ноября 2015, 17:27
С главной страницы Яндекса открывается версия Яндекс.Видео на английском.
pnovicov
26 ноября 2015, 17:27
p.s. При переходе со страницы «Мои видео» на главную Яндекс.Видео посредством нажатия ссылки под «Яндексом» — та же история.
megashurik
26 ноября 2015, 17:27
Молодцы, конечно, но я замучился искать html-код для вставки в блог. Пришлось перейти на страницу с роликом, а вот только оттуда уже копировать нужный код. Вы так и задумали или я где-то не там код искал?
leonidex
26 ноября 2015, 17:27
Он, собственно, и раньше там был. Т.е. html-код раздается или самим роликом в плеере, или на странице ролика.
megashurik
26 ноября 2015, 17:27
Просто раз уж под роликом на http://video.yandex.ru есть ссылка "Поделиться", то было бы логично код засунуть туда. Ведь его там будут искать, не найдут и расстроятся.
leonidex
26 ноября 2015, 17:27
Ммм... кажется, логичным. Мы подумаем, спасибо.
Orel-98
26 ноября 2015, 17:27
Да ну, ерунда какая-то... Нельзя ли настроить на старый вид? Как в почте...
eu.vizinkov2010
26 ноября 2015, 17:27
Раньше - был виден рядом с роликом рейтинг безопасности WOT в Мазиле, а сейчас его - нет!!!!!
Надеюсь, - что это исправят в ближайшем времени!!!!!!
eu.vizinkov2010
26 ноября 2015, 17:27
Слава богу - рейтинг безопасности WOT в Мазиле - появился!!!! Мдаааа.... - появился, - но не всегда и не везде, в том числе и на главной странице Я. видео - нет.
Так что - РЕБЯТУШКИ , - отлаживайте сервис!!!!!!!!!!!(-1)
leonidex
26 ноября 2015, 17:27
это не к нам, а к создателям плагина для Firefox, который и отображает статус безопасности веб-страниц по версии WOT. Мы на это никак повлиять не можем.
eu.vizinkov2010
26 ноября 2015, 17:27
Ну так списывайтесь с ними, контактируйте! Но обязательно это дело отладьте! Будьте добры, пожалуйста! С уважением к Вам - Евгений!(love)
Александр
26 ноября 2015, 17:27
Когда уже будет html5?
leonidex
26 ноября 2015, 17:27
сделаем
elga63
26 ноября 2015, 17:27
О Господи! :-( Ужас какой. Не удобно, не красиво (от розовенького жутко гламурного в глазах рябит). Сделаете уж тогда два варианта по выбору, как в почте. 
glazunyaa
26 ноября 2015, 17:27
Согласен сделали фигню. На самом видном месте должно быть загрузить видео, а то я его до сих пор не нашёл. Приходится переходить на личную страницу и оттуда грузить.
leonidex
26 ноября 2015, 17:27
Яндекс.Видео -- это в первую очередь поиск по видео, а не видеохостинг. Да, ссылку "загрузить" с главной страницы мы теперь убрали.
elga63
26 ноября 2015, 17:27
Еще один жуткий минус. Как по вашему теперь надо просматривать другие видео из одного альбома?!
leonidex
26 ноября 2015, 17:27
а вот это баг, чиним, спасибо!
elga63
26 ноября 2015, 17:27
И на том спасибо ;-)
glazunyaa
26 ноября 2015, 17:27
Хорошо пойду на Youtube
Leonij
26 ноября 2015, 17:27
Цвет немного раздражает.
Комментарий удалён
leonidex
26 ноября 2015, 17:27
а там еще украинский, белорусский, казахский... И это не предел ;)
Александр
26 ноября 2015, 17:27
Так дейстительно лучше :-)
f12ism
26 ноября 2015, 17:27
У меня все друг на друга залезло, невозможно ничего так смотреть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ujkbktj
26 ноября 2015, 17:27
вотета клас чолко долго переходит с странмцы резултатов поиска  на другую сраницу резултатов поиска
ivan-slavin
26 ноября 2015, 17:27
неудобно теперь стало  дизайн делал какой то голубой ,все розовое женшинам нравится а мужчинам ,кто разработал этот розовый (голубой )дизайн и почему убрали кнопку искать по популярности что теперь звезды отменили , и что надо теперьт все подряд перебирать чтобы что то найти интересное , га что уже проголосовали или смотреть что тебе подбросит яндекс, или навяжет свой вкус. 
ja.kanin
26 ноября 2015, 17:27
Респект разработчикам! :-)
qweewq2
26 ноября 2015, 17:27
что же с Я.Вой сделали? раньше удобней было
Hasan Zembatov
вчера, 19:26
qweewq2,
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