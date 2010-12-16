Обновлённое Яндекс.Видео: удобно искать и смотреть одновременно
16 декабря 2010, 11:45
Как найти и посмотреть еще больше интересных роликов? Кажется, мы знаем ответ.
В поиске Яндекс.Видео обновился интерфейс. Раньше вы могли либо искать, либо смотреть видеоролик. В новом интерфейсе выбранный вами ролик продолжает проигрываться, даже когда вы переходите к следующей странице результатов поиска или задаёте другой запрос.
Чтобы ничего не отвлекало от просмотра выбранного ролика, можно раскрыть область плеера на весь экран, кликнув на «увеличить». А при клике на «свернуть» на экране останутся только результаты поиска.
Если вам понравился просмотренный ролик и вы хотите что-то ещё «из того же репертуара», достаточно заглянуть в «Похожие ролики». Также на главной странице всегда есть подборка из 20 интересных роликов, ежедневно обновляемая алгоритмом Яндекс.Видео.
А ещё найденными роликами теперь легко делиться с друзьями: для этого под плеером появилась специальная ссылка. Всего пара кликов — и ролик уже на вашей стене Вконтакте или другом выбранном сервисе.
Интересных находок и приятного просмотра,
Команда Яндекс.Видео