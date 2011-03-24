КомпанияБлогВакансииРазработчикамРекламодателям
СобытияНаукаОбучение
Блог Яндекса

Как пополнить электронный кошелек без потерь

У пользователей Яндекс.Денег в России теперь есть еще один простой способ без комиссии внести деньги в электронный кошелек. Этот способ понравится тем, кто привык пополнять счет наличными. С сегодняшнего дня во всех салонах связи «Евросеть» можно зачислить средства в Яндекс.Деньги через кассы. Для этого вам нужно только назвать номер своего счета в ближайшем офисе «Евросети».


Адрес одного из 4000 салонов можно найти на картах Яндекса.


Если вам удобно пополнять счет прямо с банковской карты, в этом случае тоже есть возможность сэкономить.

8 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
cuorebelle
26 ноября 2015, 17:19
Вот это по-настоящему здравоумное нововведение на пользу люда российского )
gaudeamus-omskcity
26 ноября 2015, 17:19
Н-да? Хорошо, запомнимъ. Спасибо.
Инкогнито 6817
сегодня, 08:41
gaudeamus-omskcity,
Давай будем общаться вся помощь. 
semenoff.serge
26 ноября 2015, 17:19
А зачем нужно было из Qiwi удаляться?
Станислав Клинков
26 ноября 2015, 17:19
Это не Яндекс из Qiwi удалился. Это Qiwi Яндекс бросила. Ибо теперь они конкуренты.
frees03
26 ноября 2015, 17:19
всё слаще и слаще становяться условия использования Якошелька. Интересно не будет ли в дальнеишем это тоже безкомиссионно? а то так можно и привыкнуть а потом без этого уже никуда :-)
shalatov
26 ноября 2015, 17:19

А вот я просмотрел все нижележащие комменты и не понял одного - Как мне перевести денежку с карты на кошелек?

Я хочу действовать так - привязал карту, перекинул деньги с карты на кошелек тыщ 5, а потом с кошелька и платить.

уже все облазил и форум и хелп к кошельку...

Судя по всему, получается, что такого сервиса нет?Только либо с карточки снимается сумма, либо надо через терминал пополнять, а потом тратить ....

может что подскажете?

Банк не является участником Вашего проекта.

Инкогнито 6817
сегодня, 08:39
Отлично кашель без %можно абсолютно спокойно песылать любые деньги не видемые электронные 5 сек