Как пополнить электронный кошелек без потерь

У пользователей Яндекс.Денег в России теперь есть еще один простой способ без комиссии внести деньги в электронный кошелек. Этот способ понравится тем, кто привык пополнять счет наличными. С сегодняшнего дня во всех салонах связи «Евросеть» можно зачислить средства в Яндекс.Деньги через кассы. Для этого вам нужно только назвать номер своего счета в ближайшем офисе «Евросети».

Адрес одного из 4000 салонов можно найти на картах Яндекса.

Если вам удобно пополнять счет прямо с банковской карты, в этом случае тоже есть возможность сэкономить.