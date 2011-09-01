Всё о вашей компании – в Яндекс.Справочнике

Недавно мы рассказали, как легко можно находить на Яндекс.Картах кафе, аптеки или рестораны, используя поиск с фильтрами.



Чтобы вас нашли в Яндексе, в том числе с помощью этих фильтров, вы можете разместить подробную информацию о своей компании в Яндекс.Справочнике — крупнейшем онлайн-каталоге организаций в рунете.



С недавних пор на сервисе размещаются не только адреса и телефоны организаций, но и любая информация, которая может быть интересна клиентам – например, время работы, наличие доставки, прием кредитных карт. Так как почти для каждого типа бизнеса существует множество специфических характеристик, мы предусмотрели возможность указать их самостоятельно.



Раньше управление информацией об организации было доступно только вебмастерам, которые могли привязывать сайты к организациям. Теперь любая компания, даже если у нее нет сайта, может добавить информацию о своем кафе или салоне красоты, магазине или мастерской в личном кабинете Справочника. Там же можно указать и дополнительные параметры. На Картах люди могут искать по этим параметрам, в поиске — видеть их в сниппетах.



Теперь особенным бизнесам и людям с особенными запросами станет проще находить друг друга.

Подробнее о возможностях Яндекс.Карт для организаций мы рассказали в блоге рекламных технологий Яндекса.



Команда Яндекс.Справочника, ратуем за разнообразие