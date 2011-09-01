КомпанияБлогВакансииРазработчикамРекламодателям
Всё о вашей компании – в Яндекс.Справочнике

Недавно мы рассказали, как легко можно находить на Яндекс.Картах кафе, аптеки или рестораны, используя поиск с фильтрами.

Чтобы вас нашли в Яндексе, в том числе с помощью этих фильтров, вы можете разместить подробную информацию о своей компании в Яндекс.Справочнике — крупнейшем онлайн-каталоге организаций в рунете.

С недавних пор на сервисе размещаются не только адреса и телефоны организаций, но и любая информация, которая может быть интересна клиентам – например, время работы, наличие доставки, прием кредитных карт.  Так как почти для каждого типа бизнеса существует множество специфических характеристик, мы предусмотрели возможность указать их самостоятельно.

Раньше управление информацией об организации было доступно только вебмастерам, которые могли привязывать сайты к организациям. Теперь любая компания, даже если у нее нет сайта, может добавить информацию о своем кафе или салоне красоты, магазине или мастерской в личном кабинете Справочника. Там же можно указать и дополнительные параметры. На Картах люди могут искать по этим параметрам, в поиске — видеть их в сниппетах. 

Теперь особенным бизнесам и людям с особенными запросами станет проще находить друг друга. 

 

Подробнее о возможностях Яндекс.Карт для организаций мы рассказали в блоге рекламных технологий Яндекса.


Команда Яндекс.Справочника, ратуем за разнообразие

12 комментариев
Артем
26 ноября 2015, 17:04

Последнюю строчку забыли превратить в жирный курсив.

zavela
26 ноября 2015, 17:04

И действительно. Теперь в порядке, спасибо Вам)

Артем
26 ноября 2015, 17:04

Пожалуйста! 

Alex
26 ноября 2015, 17:04

Как то будет проверятся достоверность вносимой информации о компании?

zavela
26 ноября 2015, 17:04

да, информацию, которую добавляют компании, проверяют модераторы.

Alex
26 ноября 2015, 17:04

Адрес, телефон, направления деятельности проверить не сложно. А как будет проверяться реальность юридического лица? Достаточно ли размещение полного юридического названия и ОГРН?

Ольга
26 ноября 2015, 17:04
Сразу по прочтении анонса зашла в редактирование организации уже присутствующий в справочнике, добавила строение (адрес) и часы работы, но сохранить изменения не получается, появляется сообщение: "Некоторые поля формы заполнены неверно" -- как понять какие именно поля? 
Макс
26 ноября 2015, 17:04
C доменами .РФ проблемы решили? В яндекс.вебмастере до сих пор не до конца исправили
Дмитрий Гарант
26 ноября 2015, 17:04

Сервис Яндекс Справочник - отличный способ заявить о своей компании на карте города.

Только к сожалению, до сих пор пока не до конца доработанный.

Вот например, мой случай: компания - это Сервисный центр по ремонту компьютеров, ноутбуков и продаже лицензионного программного обеспечения.

Так вот, заказывал я приоритетное размещение на 1 год, в раздел можно добавить только три направления деятельности, в моем случае были выбраны:

ремонт компьютеров,

программное обеспечение

и ноутбуки (да мы занимаемся продажей ноутбуков, Но основное направление - это Ремонт ноутбуков, и как мне выбирать эту рубрику, если ее в перечне просто нет?)

Обращался в компанию Росфирм , через которую заказывал размещение в Яндекс Справочнике, обещали помочь в результате чего был внесен дополнительный признак - ремонт ноутбуков, но к сожалению спецразмещения по этому ключевому запросу так и не происходит :(

Очень надеюсь, что в дальнейщем появиться направление: ремонт ноутбуков или сервисный центр.

komned-chasss
26 ноября 2015, 17:04
Хороший сервис Яндекса. Наша компания Finest Estate Group хорошо индексируется
Master
11 апреля 2018, 18:53
Здравствуйте! Я повторю свое письмо (аналогичное я написал 08.04.18), так как я не получил никакой ответной реакции на него. Надеюсь, как то в этот раз кто-нибудь отреагирует на мое обращение! Карточка нашей организации на Яндекс Справочник была подвержена коррекции из вне. Мы эти данные не меняли.Теперь данные нашей компании не соответствуют официальным. В течение недели мы отправляли письма в тех поддержку. Мы получили ответ, что все откорректируется. На сегодня наши клиенты по карточке переходят на сайт клона (сайт злоумышленников) и указан с нашими официальными телефонами третий телефон неизвестных людей. Верификация постоянно уходит от нас, нам приходится ежедневно её подтверждать. Когда теряем права на компанию, все наши отзывы, а они положительные, переходят в руки наших конкурентов. Вопрос, как наши данные привести в соответствие, и как остановить хулиганов? Получается, можно безнаказанно уродовать данные карточек приличных организаций в Яндекс Справочнике? Я думал, есть какая-то защита от злоумышленников у Яндекса.
Зине Хамзеевна
вчера, 23:44
Нимагу зайти в Яндекс про помогите 