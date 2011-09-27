Выплаты Яндекс.Деньгами партнерам рекламной сети

Мы продолжаем активно работать над тем, чтобы нашим партнерам было не только выгодно, но и удобно сотрудничать с нами.

Сегодня в Рекламной сети Яндекса появился новый способ выплат для физических лиц – теперь партнерское вознаграждение можно получать не только на банковский счет, но и через систему Яндекс.Деньги.

Участники рекламной сети – активные пользователи интернета, многим из которых будет удобно получать и использовать средства онлайн. Выплаты через электронный кошелек гарантируют мгновенное поступление денег и их круглосуточную доступность. Не говоря уже о том, сколько товаров и услуг можно оплатить Яндекс.Деньгами.

С помощью электронного кошелька доход от участия в Рекламной сети Яндекса можно сразу использовать для работы. Например, чтобы оплатить хостинг или разместить рекламу собственных товаров и услуг в Яндекс.Директе. Ведь многие наши партнеры одновременно являются и рекламодателями Директа. Теперь у них появился быстрый способ напрямую оплачивать свои рекламные кампании партнерским вознаграждением.

Подробнее о выплатах можно прочесть на сайте Рекламной сети Яндекса.

Команды Рекламной сети Яндекса и Яндекс.Денег