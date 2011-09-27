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Выплаты Яндекс.Деньгами партнерам рекламной сети

Мы продолжаем активно работать над тем, чтобы нашим партнерам было не только выгодно, но и удобно сотрудничать с нами.

 

Сегодня в Рекламной сети Яндекса появился новый способ выплат для физических лиц – теперь партнерское вознаграждение можно получать не только на банковский счет, но и через систему Яндекс.Деньги.

 

Участники рекламной сети – активные пользователи интернета, многим из которых будет удобно получать и использовать средства онлайн. Выплаты через электронный кошелек гарантируют мгновенное поступление денег и их круглосуточную доступность. Не говоря уже о том, сколько товаров и услуг можно оплатить Яндекс.Деньгами.

 

С помощью электронного кошелька доход от участия в Рекламной сети Яндекса можно сразу использовать для работы. Например, чтобы оплатить хостинг или разместить рекламу собственных товаров и услуг в Яндекс.Директе. Ведь многие наши партнеры одновременно являются и рекламодателями Директа. Теперь у них появился быстрый способ напрямую оплачивать свои рекламные кампании партнерским вознаграждением.

 

Подробнее о выплатах можно прочесть на сайте Рекламной сети Яндекса.

 

Команды Рекламной сети Яндекса и Яндекс.Денег

24 комментария
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j-mih
26 ноября 2015, 17:01

С оформлением договора теперь официально можно работать через Я.Деньги?

astrit
26 ноября 2015, 17:01

Да, официальный договор будет

gaudeamus-omskcity
26 ноября 2015, 17:01

Какие же ужасные все эти ваши яндексоидные "Хэлпы"... Ребята, на дворе не "девяностые"! И не "нулевые"! Почему нельзя сделать выразительные и понятные пиктограммы? Тыкаешь одну ссылку, вторую, третью... Там прочитать, там, там, там... Это издевательство какое-то... Пока доберёшься до сути, там - умопомрачительная процедура какой-то "идентификации" в ЯД! Спрашивается: за каким фигом зарегистрированный по всем правилам трёхлетний уже участник РСЯ должен тащиться теперь к нотариусу и чего-то ещё заверять для ЯД, панель управления которой которая находится в том же эккаунте, что и все официальные данные по партнёрству в РСЯ??? Объясните, пожалуйста!

HaJLer
26 ноября 2015, 17:01

Того и гляди - скоро профект-проджект догоните!

AlexanderKarpik
26 ноября 2015, 17:01

Через ЦОПы давно так можно + вебмани и прочее (бонусы например), подтянивайтесь по удобству до уровня ЦОПов

i.alex.under
26 ноября 2015, 17:01

Бонус в том, что договор с Яндексом, а не с посредниками, и взаиморасчеты идут непосредственно с ООО «Яндекс». Для удобства партнеров мы сделали еще один способ перечисления денег.

k-baulina
26 ноября 2015, 17:01

Спасибо, конечно, за эту возможность. Но после того, как у меня украли все деньги с Яндекс.Кошелька, я как-то потеряла к нему доверие. Уж пусть лучше все деньги переводятся на мой банковский счет. Как-то спокойнее....

Федяева
26 ноября 2015, 17:01

100%, у меня в прошлом году сняли 4000 рублей, причем судя по хистори ни я, ни кто-либо иной в этот день даже не заходил - вывели через саму систему

QuestTZ
26 ноября 2015, 17:01

С ВМ вы всё равно не сотрудничаете, толку от ЯДа нет (его напрямую даже 99% онлайн-игр не принимает), с выводом проблемы вообще вселенского масштаба...

Во полымя.

astrit
26 ноября 2015, 17:01

Яндекс.Деньги не принимают только в игрушках Mail.Ru, и это их политическое решение. Очень жаль, что компания Mail.Ru лишает своих пользователей удобного способа оплаты. Как раз 99% игровой индустрии уже давно с Я.Деньгами.

Про вывод - уточните, о каких именно проблемах вы говорите. Вы про новые условия знаете? В августе снизили процент на вывод и увеличили лимиты http://clubs.ya.ru/money/replies.xml?item_no=5736

QuestTZ
26 ноября 2015, 17:01

https://money.yandex.ru/doc.xml?id=157131

Ничего не снижено. Втрое выше WM. Банки, мягко говоря, не вызывают доверия, и их всего три, к тому же есть только в нерезиновке.

Вывод занимает 3-7 дней, что всемеро превышает вывод WM на вновь привязываемую карту (следующий платёж мгновенен).

Проблемы с вопиющими случаями из комментариев решены? http://clubs.ya.ru/money/replies.xml?item_no=5736

Ребят, просто уйдите с этого рынка и всё. Займитесь настоящим улучшением поиска. Оставьте финансы профессионалам.

sdghfth
26 ноября 2015, 17:01

очень жаль что нет выводов на киви-приходиться через йоту транш делать)

bestgav
26 ноября 2015, 17:01

Странно а я оплатил игрушку дважды через я-деньги

ltpm
26 ноября 2015, 17:01

Вывел одинаковые суммы из ЯД и Вебмани в банк, в итоге ЯД забрал коммисией в 4 раза !!! больше. Ребята - вы для меня умерли!

PGSGIF
26 ноября 2015, 17:01

Да у моей знакомой обчистили кошелек на я ндексе буквально на днях, а тех поддержка - сказала что все легально - взлома небыло.(не захотела разбераться) Думал разместить рекламу на своем сате от яндекса, но т.к. платят через яндекс деньги - то смысл?

QuestTZ
26 ноября 2015, 17:01

А нет смысла. Смотри сюда.

Мне проще чеки от Google обналичивать.

Evgenii P.
26 ноября 2015, 17:01

У гугла тоже свои тараканы. Мой рекламный аккаунт прикрыли без выплаты и выяснения обстоятельств за то, что были зарегистрированы некие подозрительные переходы по рекламе на одном из моих сайтов (на каком, тоже не удосужились сообщить).

QuestTZ
26 ноября 2015, 17:01

Тебе повезло. Ты редкость. гордись.

Такие меры значительно лучше  анальной премодерации .

sny-sonnik
26 ноября 2015, 17:01

А есть ли какие-нибудь преимущества при работе непосредственно с РСЯ?

Лично я работаю с РСЯ, через ЦОП (центр обслуживания партнеров) там и выплаты через яндекс.деньги и через вебмани и бонусы и поддержка пошустрее и договор составлять не требуют.

Подскажите кто знает есть ли преимущества которые мне недоступны из-за того что я работаю с рся не на прямую? 

 

buhusl
26 ноября 2015, 17:01

Сама РСЯ при регистреции рекомендует работу через Цопы.

(Я лично работаю через    adself) но они все дополнительно предоставляют бонусы в виде хостинга, уникального контента для сайта, помощи программтстов регистрации в яндекс каталоге и консультации по размещению рекламы и повышению доходности.

Единственная известная мне проблемана это то что цопы могут закрываться, но и это не столь существенно т.к. существует механизм простова перехода из одного цопа в другой или просто в рся.

grekandco
26 ноября 2015, 17:01

Расскажите пожалуйста о механизме перехода из РСЯ в ЦОП? Что-то ничего не нашел!

buhusl
26 ноября 2015, 17:01

регистрируетесь в 

http://profit-partner.ru/user/register/?r=74f05be162cd5d2ee043198099e16706

или

https://adself.ru/user/register/?hnt=adslf5347

можно в обоих сразу.

Если площадка пока не в РСЯ прямо в интерфейсе ЦОПа ее добавляете. 

Если есть - в интерфейсе РСЯ http://profit-partner.ru/images/promo/move/step1.gif нажимаете "сменить центр обслуживания" выбираете центр в котором вы зарегистрировались (часть сайтов можно разместить в одном а часть в другом чтобы была возможность сравнить. между ними перебрасывать сайты так-же легко) . И все!

 

Ahmed.63
27 декабря 2018, 18:55
Предлагаете проглотить то, что не лезет в горло 
Юрий Першаков
сегодня, 19:36
Сегодня вот узнал, что выплаты вознаграждения от РСЯ через ЯД временно не возможны. Как узнать на сколько временно?