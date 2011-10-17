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Письма в будущее

Как отправить послание в будущее? Дождаться изобретения машины времени. Или не ждать ни секунды и воспользоваться отложенной отправкой писем в Яндекс.Почте.

С сегодняшнего дня вы можете указать точную дату и время, когда письмо отправится к адресату.
Можно написать письмо самому себе, напомнив о выходе на экран фильма, трейлер которого вы только что посмотрели. А можно прямо сейчас отправить поздравление другу, родившемуся, скажем, семнадцатого декабря. Или… Впрочем, количество вариантов ограничивается только вашей фантазией.

Чтобы назначить дату и время отправки, в «дополнительных параметрах» на странице написания письма выберите пункт «отправить в указанное время». Указанное время – это любая дата в пределах года от текущего дня.



Команда Яндекс.Почты

42 комментария
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Пастухов Василий Романович
26 ноября 2015, 16:59

Тебе помыться надо

nemo-q.dima
26 ноября 2015, 16:59

Мягше надо, мягшеТонше. Дэликатней. (с)

fr0stb1te
26 ноября 2015, 16:59
>в пределах года от текущего дня.

Ну вот. Хотел на 10 лет вперед отправить.
Весёлый котик
26 ноября 2015, 16:59
Вы разве не слышали, что в 2012 конец света? :)
denis.malover
26 ноября 2015, 16:59

В том и беда, что нельзя даже на конец декабря отправить, напомнить о таком событии.

Весёлый котик
26 ноября 2015, 16:59

Напоминание лучше поставить в Яндекс.Календаре ;)

zhenia.samolienko
26 ноября 2015, 16:59
Весёлый котик,
сейчяс какбы 2015......
vita190petrakova
26 ноября 2015, 16:59
zhenia.samolienko,
но написал он его в 2011....
Lyudmila Kudryavtseva
26 ноября 2015, 16:59
а почему только года?
Lyudmila Kudryavtseva
26 ноября 2015, 16:59
а какова вероятность того, что отправитель действительно получит это письмо в указанное число, и главное - в указанное время? Если и получатель, и отправитель пользуются япочтой, вероятность увеличивается?
Иванов Роман
26 ноября 2015, 16:59
Прости, что ты имеешь в виду? Вероятность такая же, как если ты просто письмо отправишь на этот адрес, тогда, в будущем.
Рафик Вагизович
26 ноября 2015, 16:59

Вот именно! Это надо проверить!

Медиа Лаб
26 ноября 2015, 16:59

(+1)давно пора!:)

AlexBigBoss
26 ноября 2015, 16:59

Долгожданная фича.

medianation
26 ноября 2015, 16:59

Это можно заморочиться, на год вперед всем друзьям и близким написать поздравления, расставить по датам и не бояться пропустить или забыть кого-то поздравить:)

Макс Алибаев
26 ноября 2015, 16:59
Главное сразу написать себе напоминание через год: «не забыть написать новые поздравления!» А то привыкнешь к хорошему, расслабишься...
olina-babuschka
26 ноября 2015, 16:59

:-D

pnovicov
26 ноября 2015, 16:59
И тут в Яндексе случается страшный глюк, и все друзья и родные получают поздравления на год раньше положенного. Во весело потом будет объясняться :)
Владимир
26 ноября 2015, 16:59

Шикарно!(+1)

Андрей Чувелёв
26 ноября 2015, 16:59

Вот письмо в будущее отправить уже можно. 

Ждёт когда можно ответить в прошлое. 

frees03
26 ноября 2015, 16:59

теперь спамеры будут спамить уже/еще и в будущем!

frees03
26 ноября 2015, 16:59

кстати данной фичи у меня нету!

Весёлый котик
26 ноября 2015, 16:59
Она прячется в «дополнительных параметрах»
Ильин Артём
26 ноября 2015, 16:59
Вот это круто... Яндекс Лучший.
Fon
26 ноября 2015, 16:59

Еще лет 5 назад ждал данной функции, и тут неожиданно случилось, действительно жаль что на 1 год, хотелось бы себе самому именно в будущее послать!!!  О господи Назад в Будущее! 

Игорь Чернов
26 ноября 2015, 16:59

забей в календаре с уведомлением по почте, а лучше в гугуле и по почте и и sms одновременно 

Весёлый котик
26 ноября 2015, 16:59
а зачем в гугле?
medneem
26 ноября 2015, 16:59

Сделайте возможность отправки писма в календаре в нужное время, например отправка октрытки на день рождения.

Весёлый котик
26 ноября 2015, 16:59

Отложенные открытки можно отправлять и сегодня, такая функция в Яндекс.Открытках есть давно. Прочитать о ней можно в Помощи по Открыткам.

alexeybelyalov
26 ноября 2015, 16:59

а где можно поглядеть написанные письма?

а в крайнем случае и отменить "письмо в будущее"?

Е.
26 ноября 2015, 16:59
в "Исходящих".
alexeybelyalov
26 ноября 2015, 16:59

о точно, спасибо

vvitalvas
26 ноября 2015, 16:59

Опа. Появиласть функция, "Завалить почтовик конкурента" :)

Павел Касьянов
26 ноября 2015, 16:59

Крутая штуковина, спасибо за новость :)

Бывает, что ответ клиенту надо отправить, а текст сообщения составил ночью, — а теперь можно поставить отправку на утро. 

n-ikita
26 ноября 2015, 16:59

Еще можно отправлять на 10, 25... лет вперед. Например, через специальнеые сервисы: письмо в будущее

Август Юльевич Майский
26 ноября 2015, 16:59

Год - это очень мало. Интересней было бы  - 10, 15, 20 лет ))))

Antigona88
26 ноября 2015, 16:59

А как можно будет отменить отложенное письмо?

ShyRD
22 января 2016, 20:30
а чо тут надо пИсать?
Удалённый пользователь
25 декабря 2016, 13:25
Отличная функция.
aelae
27 декабря 2017, 20:09
Сбылось! Спасибо!
Дарья Ши
30 декабря 2017, 16:23
арнарапр
Матвей Вальков
10 сентября, 18:26
Я лох мне 9 лет