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Лекции Школы анализа данных открыты для всех

 

Недавно стартовал весенний семестр обучения в Школе анализа данных. Наши студенты начали осваивать новые предметы, делать домашние задания, посещать лекции и семинары.

В этом семестре мы решили опубликовать видеозаписи лекций некоторых курсов, и теперь все желающие могут посмотреть их здесь. Все лекции будут появляться на сайте через несколько дней после того, как их прочитали на занятиях в ШАД.

Конечно, полноценного обучения видеолекции не заменят. Во-первых, выкладываться будут лекции не всех курсов, во-вторых, материалы семинаров и домашние задания по-прежнему будут доступны только студентам ШАД. Но тем, у кого нет возможности обучаться в Школе, или тем, кому хочется узнать больше по конкретной теме, наши лекции могут оказаться очень полезными.

Пока выкладываются лекции только по одному из курсов – «Машинное обучение», одному из основных предметов Школы, обязательному для всех студентов.

 

 

Через некоторое время появятся лекции еще некоторых курсов, следите за обновлениями на shad.yandex.ru.

Все пожелания и замечания по качеству видео присылайте на video-support@yandex-team.ru

Кстати, совсем скоро начнется новый набор в ШАД, сроки проведения вступительных испытаний уже появились здесь.

Артем Бабенко

Администратор Школы анализа данных

 

10 комментариев
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torwald
26 ноября 2015, 16:46
Одну из лекций нельзя скачать, т.к. требуется пароль для скачивания. Пароль не подскажите?:)
babenkoartem
26 ноября 2015, 16:46

Пароль уже не требуется, можно качать.

torwald
26 ноября 2015, 16:46

Спасибо большое! Уже качаю.

Roman
26 ноября 2015, 16:46

Давно пора. Как говорят умные люди - не держи знания в себе, делись с людьми.

unlenin
26 ноября 2015, 16:46

machine_teaching -> machine_learning

ErmakovPetr
26 ноября 2015, 16:46

Параллельно Стэнфордским курсам)

di-spora
26 ноября 2015, 16:46

Креативно сделано, интрересно смотреть.

С удовольствие посмотрю следующий выпуск.

MEKostrikov
26 ноября 2015, 16:46

Спасибо!

Лекции А Н Ширяева и А М Райгородского выложите пожалуйста! Блестящие лектора!

bupob
26 ноября 2015, 16:46

А че скрыли курс "Машинное обучение" халява закончилась? )))

natalia.belkina@leonlab.ru
сегодня, 10:38
Не открывается ни одна ссылка. И как школы, которые позиционируют себя как продвинутые, обучают новым технологиям, сами плетуться в хвосте прогресса? Где онлайн обучение?