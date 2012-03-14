Лекции Школы анализа данных открыты для всех

Недавно стартовал весенний семестр обучения в Школе анализа данных. Наши студенты начали осваивать новые предметы, делать домашние задания, посещать лекции и семинары.

В этом семестре мы решили опубликовать видеозаписи лекций некоторых курсов, и теперь все желающие могут посмотреть их здесь. Все лекции будут появляться на сайте через несколько дней после того, как их прочитали на занятиях в ШАД.

Конечно, полноценного обучения видеолекции не заменят. Во-первых, выкладываться будут лекции не всех курсов, во-вторых, материалы семинаров и домашние задания по-прежнему будут доступны только студентам ШАД. Но тем, у кого нет возможности обучаться в Школе, или тем, кому хочется узнать больше по конкретной теме, наши лекции могут оказаться очень полезными.

Пока выкладываются лекции только по одному из курсов – «Машинное обучение», одному из основных предметов Школы, обязательному для всех студентов.

Через некоторое время появятся лекции еще некоторых курсов, следите за обновлениями на shad.yandex.ru.

Все пожелания и замечания по качеству видео присылайте на video-support@yandex-team.ru

Кстати, совсем скоро начнется новый набор в ШАД, сроки проведения вступительных испытаний уже появились здесь.

Артем Бабенко

Администратор Школы анализа данных