Быстрый доступ к поиску в Android

Не успела остыть кнопка «Установить» на странице Яндекс.Поиска для Android после недавнего обновления с готовыми ответами, а у нас ещё одна новость на тему поиска и этой платформы.



Теперь у вас есть возможность включить поисковую строку с информерами Погоды и Пробок в панели уведомлений. Чтобы лёгким движением руки можно было бы узнавать температуру воздуха и «температуру асфальта», а также, конечно, задавать вопросы Яндексу.

Например, пишете вы в Твиттер или читаете СМС, пишете СМС или читаете Твиттер — и нужно что-то узнать «прямо сейчас». Не выходя из приложения, выдвигаете панель уведомлений, нажимаете на поисковую строку и спрашиваете Яндекс.