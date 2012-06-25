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Быстрый доступ к поиску в Android

Не успела остыть кнопка «Установить» на странице Яндекс.Поиска для Android после недавнего обновления с готовыми ответами, а у нас ещё одна новость на тему поиска и этой платформы.

Теперь у вас есть возможность включить поисковую строку с информерами Погоды и Пробок в панели уведомлений.  Чтобы лёгким движением руки можно было бы узнавать температуру воздуха и «температуру асфальта», а также, конечно, задавать вопросы Яндексу.

Например, пишете вы в Твиттер или читаете СМС, пишете СМС или читаете Твиттер — и нужно что-то узнать «прямо сейчас». Не выходя из приложения, выдвигаете панель уведомлений, нажимаете на поисковую строку и спрашиваете Яндекс.

       

У скачавших приложение Яндекс.Поиск строка в панели уведомлений появится автоматически. Отключить её можно в настройках самой панели.

С сегодняшнего дня быстрый поиск также можно включить в Яндекс.Метро. В других приложениях эта возможность станет доступна пользователям в ближайшее время. Приложения сами предложат вам такую возможность, а вы уже решите, включать или не включать быстрый доступ к поиску в вашем Android.



Команда мобильного поиска
Ускоряемся!

37 комментариев
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atomheart
26 ноября 2015, 16:35

Это все хорошо, конечно. Но поиск после обновления стал сжирать непонятно (или понятно) на что до 15 МБ, А для некоторых андройдфонов это проблематичная цифра.

И когда уже до Яндекс.Дел доберетесь в почте? Очень не хватает :(

mktrus
26 ноября 2015, 16:35

ничего нового - это было!

а вот зачем новые разрешения - все молчат! - ясно же что ответ будет палевом и лучше промолчать... 

Константин С.
26 ноября 2015, 16:35
По поводу разрешений: они нужны для модуля поиска, в котором используется местоположение пользователя (чтобы в результатах были региональные ответы), доступ к микрофону, чтобы можно было задать запрос голосом, доступ к СМС, установленным приложениям, чтобы искать можно было не только в интернете, но и локально по контенту телефона.
Не нужно искать подвох - его нет.

p.s. новое то, что поисковый виджет можно будет включить из других Андроид-приложений Яндекса
mktrus
26 ноября 2015, 16:35

Вы знаете - прошлый виджет до последнего обновления искал кинотеатры и кафе вокруг меня, и голосом тоже искал, и по контенту телефона искал. Так зачем НОВОЕ разрешение? я не увидел нового функционала, кроме возможного слежения.

Константин С.
26 ноября 2015, 16:35
Михаил, какое конкретно новое разрешение в приложении вызывает опасение?
mktrus
26 ноября 2015, 16:35

Константин С.
26 ноября 2015, 16:35
Кажется, это разрешение необходимо, чтобы дать возможность позвонить прямо из приложения, тапнув на телефонный номер на странице результатов.
Уточню у разработчиков, но уверяю, опасения напрасны - Яндекс не шпионит за пользователями.
К тому же, у каждого приложения есть ЛС (лицензионное соглашение), с которым можно ознакомиться и решить для себя использовать или не использовать приложение.
Дмитриева Ирина
26 ноября 2015, 16:35

Я очень извиняюсь, но не знаю просто где написать.

У меня забанили сайт, мой любимый мужчина, Платон Щукин, через неделю после моего недоуменного вопроса прислал письмо со ссылкой на ст. правил http://help.yandex.ru/webmaster/?id=995342.

Мой сайт никаких таких гадостей не содержит, на нем мои фото (сгенерированные моей фотокамерой) и мои мысли и статьи (сгенерированные моим мозгом). Написала об этом Платону Щукину, а он молчит.

Где я могу получить ответ оперативно, есть ли такой клуб Яндекса? Есть ли в Яндексе какие-то другие специалисты техподдержки, кроме Платона Щукина? Любовь моя к нему переходит уже все границы, пора рвать эту порочную связь.

Александр
26 ноября 2015, 16:35

Прикольно

zuxel2000
26 ноября 2015, 16:35

можно ли установить Яндекс.Поиск, на кнопку "меню"  при долгом удерживании, вместо дефолтного от google ?

testmobile1
26 ноября 2015, 16:35
Еще б эта дрянь сама не включилась после очередного обновления приложений от яндекса. Фи, друзья. Грязно работаете. Лучше бы больше внимания уделяли картам и апи яндекс карт для андроида. Карты популярные, а апи старое и сами карты в последнее время безбожно вруг о госучереждениях втыкая вездесущие "поликлиники №4" и школы там где их нет.
Bozhenov.Nikolay
26 ноября 2015, 16:35
А как вернуть строку поиска в панель уведомлений, если я ее удалил? Первой реакцией на появление строки было "немедленно удалить", а теперь я думаю, что она может быть удобной и надо попробовать.
artur-novodranov
26 ноября 2015, 16:35
Как убрать эту херню?
ruslan@inetsys.ru
26 ноября 2015, 16:35
Аааа помогите удалить это дерьмо! Как же вы задолбали своим навязчивым софтом, который еще и не удаляется!
sonata2005g
5 мая 2016, 16:56
Что за бред, строка уведомлений нужна для новых уведомлений, но ни как для постоянного виджета там. Как удалить его???
Света Чистякова
5 мая 2016, 19:00
sonata2005g,
здравствуйте. Чтобы убрать информеры (и строку поиска) из панели уведомлений, нужно открыть настройки приложения и убрать галочки в разделе «Панель уведомлений».
d-lukyanov
15 сентября 2016, 07:43
Света Чистякова,
Настройки КАКОГО приложения? У меня не установлен яндекс поиск, но при очередном обновлении ваша хрень сама (!!!) вылезла в строку уведомлений и на экран блокировки! Из настроек КАКОГО приложения ее нужно удалить? Установлено:
- Метро
- Навигатор
- Электрички
Ни в одном из них таких настроек не нашел.
rudakovfilipp
19 сентября 2016, 18:00
d-lukyanov,
Поддерживаю вопрос, уж очень надоела эта панель!
d-lukyanov
19 сентября 2016, 22:12
rudakovfilipp,
Методом тыка решил так: удалил навигатор - панель исчезла. Поставил навигатор заново - панель Пока не появляется.
vitaliy.s.morozov
29 декабря 2016, 09:10
d-lukyanov,
как надо ответить, саппорт куда-то слился... Та же проблема.
Только у меня переустановка не помогла - заново поставил - снова сцука маячит в панеле уведомлений, и телефон зараза садится быстрее...


Ау, яндекс!!! вы про юзабилиты слышали?! Когда на работу принимаете людей надо не только об алгоритмах думать, и алгоритмические задачи давать всем приходящим, но и смотреть, чтобы опыт был по специальности ... 
Какого лешего не удаляется ваша строка? Где это находится? Вы конечным пользователям решили также ребусов и загадок накидывать, как и любому кандидату на тех. интервью, чтобы юзеры тоже думали "на х@$ мне это надо?"
shs.pol
30 сентября 2016, 08:23
Тапните 2 раза в строке поиска и всплывет большой Яндекс, а там и заветные настройки в углу, и да будет память вашего смартфона светла и чиста...
soboleved44
7 ноября 2016, 23:07
shs.pol,
Что надо изменить, чтобы показывало температуру и пробки в моём городе, а не в Москве?
Иван Цыбин
25 августа 2017, 09:25
shs.pol,
Спасибо, помогло. В интернете много советов, но неправильных. Опишу процесс чуть точнее:
1) Открываете блок уведомления махом по экрану сверху вниз 
2) "Тапните 2 раза в строке поиска" откроется приложение поиска Яндекс
3) В верхнем левом углу нажмите иконку в виде трех горизонтальных полосочек, откроются настройки
4) Отключите настройку "Показывать в блоке уведомлений"
RUMACTEP
18 сентября 2017, 16:16
Иван Цыбин,
Спасибо
Иван
30 апреля 2018, 13:16
shs.pol,
Спасибо! 
novinskij
23 ноября 2016, 16:45
Ваши криворукие и ж@п@головые программисты уже достали Почему я должен тратить свое время на разгадывание ребуса, как удалить из панели уведомления строку яндекса, которую, мне принудительно туда затолкали. Снес все приложения яндекся, все равно они работают криво и навязчиво. Учитесь работать у гугла, ставят только то, что закажешь и ничего лишнего
Seregakrilov1975
14 января 2017, 22:03
Молодцы!!!
dmitry.v.smirnov
5 марта 2017, 16:43
Поддерживаю всех протестующих навязыванию поиска. Несколько дней назад без спроса стала появляться строка поиска. Удалил Яндекс.Поиск - пропала, потом снова появилась через какое-то время. На этот раз уже из Яндекс.Карт, как выяснилось. Первым желанием было удалить все приложения Яндекса. Моё отношение к компании ухудшилось из-за такого агрессивного навязывания своего поиска.
VVJack
21 апреля 2017, 08:56
Как эту хрень удалить ?
Обновились приложения и теперь в оперативной памяти висит это.
Eugene Blaginin
17 августа 2017, 21:04
Вот я и нашел место (1й же результат в поиске), где у людей те же эмоции, что и у меня. Вот зачем яндекс.навигатор настойчиво в виде виджета (смахивает его, а через 10 минут он снова на месте) информирует меня о пробках в Москве, хотя я уже третью неделю в Латвии?! Да и в Москве мне этот виджет не нужен. Но отключить его средствами андроида опасаюсь, вдруг и навигацию в фоне тоже отключит. Может вообще навигатор снести лучше, чтобы не мучиться?
ProLook
28 сентября 2017, 18:26
а как выключить?
danich.barbara
10 ноября 2017, 18:31
Отлично работает яндекс строка
mantulenko1
5 февраля 2018, 22:38
Тупорылая, ненужная функция, которая постоянно, самопроизвольно включается! 
polyakov101
31 января 2019, 12:41
Отключил строку поиска, как написано.
А как теперь включить её обратно?
Установлены из Яндекса только "Яндекс такси" и "Яндекс транспорт".
Больше ничего ставить не хочу.
Сергей Николаевич
5 марта 2019, 11:17
Яндекс "удобства", создают одни неудобства! Очень навязчиво.
morior
26 апреля 2019, 16:28
а как эту вашу куиту убрать? Так ваши эти нафигненужные приложения задолбали. Везде реклама, навязывание браузера и тому подобной фигни... НУ БЕСИТ ЖЕ! Уже принципиально не буду ничего вашего ставить.
a.n.kaznacheev
сегодня, 16:19
вообще пропала панель уведомлений