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Медвежата Me to You в Яндекс.Почте

Трогательные и добрые плюшевые медвежата Me to You известны во всём мире. Серый мех, голубой нос и заплатки — по этим признакам вы всегда безошибочно их узнаете. Этих мишек можно встретить в виде мягких игрушек, на открытках, детской канцелярии, одежде, товарах для творчества, а с сегодняшнего дня — и в вашей Яндекс.Почте.



Установите новую тему оформления Яндекс.Почты «Me to You», чтобы романтичные и милые медвежата поднимали вам настроение каждый раз, когда вы заглядываете в свой почтовый ящик.

Эта тема — «живая», она меняется в течение суток. В ней ровно сто самых разных мишек: по утрам вас будут встречать сонные медвежата, днём — бодрые и активные. Вечером они будут готовиться ко сну, а ночью вы увидите их мирно спящими в своей постели.



Установить новую тему оформления вы можете в Настройках.

Пусть тема с медвежатами Me to You сделает вашу осень немного теплее.

Команда Яндекс.Почты

14 комментариев
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Swyatoslawa
26 ноября 2015, 16:16
А  меня же стоят. Я ещё ночью поменяла. :)))
kazakov
26 ноября 2015, 16:16

А когда темы будут работать в календаре?

Ирина Адуева
26 ноября 2015, 16:16

Очень милые :) Спасибо за тему, обожаю этих мишек

Татьяна
26 ноября 2015, 16:16

Посмотрю сейсас.

Сначала отключила их, когда в почте увидела.

Но мне очень сильно хочется посмотреть, как они будут себя вести в течение суток!

Правда-правда! ;-)

chudotvorets1980
26 ноября 2015, 16:16

Хочу KITTY тему ;-)

 

Roman
26 ноября 2015, 16:16

Gmail пошел по более простому пути - разрешил ставить любые фотографии

подорожній
26 ноября 2015, 16:16

Настолько простому, что в течение дня 100 фотографий мишек придется менять самому, а Яндекс это делает за нас :-)

ekaterina-antonova-2011
26 ноября 2015, 16:16
супер!!! обожаю медвежат! в восторге! такие милашки)))
Андрей Николаевич
26 ноября 2015, 16:16

Спасибо, конечно, но добавьте, пожалуйста, побольше мужских тем. Если посмотреть таких меньшинство. Выбрать не из чего.

И огромная просьба: уберите, пожалуйста, "поднимающийся краеешек" в правом верхнем углу, при работе с простыми темами (легкая, белая, серая и т.д.). Как вариант - добавьте функцию "закрыть". Очень раздражает. Особенно эта кошка. Не знаю, таких мужчин, которые поставят такую тему;-)

Понимаю Ваши интересы, поймите и Вы.

Спасибо.

 

P.S. Будет ли реализована деловая тема?

knijnic
26 ноября 2015, 16:16

:-)(+1)

afrodita451
26 ноября 2015, 16:16

Мне очень понравились. Спасибо!

Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 16:16

спсисибо

risanoff
26 ноября 2015, 16:16

а сколько стоит эта тема с медвежатами????

 

alex-mar-krimea
вчера, 16:26
Я взрослый человек и для меня это полная глупость!