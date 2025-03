Медвежата Me to You в Яндекс.Почте

Трогательные и добрые плюшевые медвежата Me to You известны во всём мире. Серый мех, голубой нос и заплатки — по этим признакам вы всегда безошибочно их узнаете. Этих мишек можно встретить в виде мягких игрушек, на открытках, детской канцелярии, одежде, товарах для творчества, а с сегодняшнего дня — и в вашей Яндекс.Почте.









Установите новую тему оформления Яндекс.Почты «Me to You», чтобы романтичные и милые медвежата поднимали вам настроение каждый раз, когда вы заглядываете в свой почтовый ящик.



Эта тема — «живая», она меняется в течение суток. В ней ровно сто самых разных мишек: по утрам вас будут встречать сонные медвежата, днём — бодрые и активные. Вечером они будут готовиться ко сну, а ночью вы увидите их мирно спящими в своей постели.









Установить новую тему оформления вы можете в Настройках.



Пусть тема с медвежатами Me to You сделает вашу осень немного теплее.



Команда Яндекс.Почты