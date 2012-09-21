Умная страница в Яндекс.Opera Mini для Android

Сегодня вышло обновление браузера Яндекс.Opera Mini для платформы Android. На этот раз главной новинкой мобильного браузера стала «Умная страница» - она отслеживает обновления, которые могут быть вам интересны и показывает их на одной странице. Например, свежие новости, результаты спортивных состязаний или новый статус ваших друзей в соцсети.

Пока вы пользуетесь интернетом, «Умная страница» изучает ваши предпочтения и формирует список наиболее посещаемых ресурсов, а потом выводит их на главную страницу. Таким образом, при запуске приложения вы сразу видите информацию со всех любимых ресурсов.

Напомним, что Опера Мини ускоряет загрузку страниц с помощью специальных технологий сжатия данных и предоставляет быстрый доступ к поиску и другим сервисам Яндекса.

Скачать или обновить Яндекс.Opera Mini можно в Google Play, а также отсканировав QR-код.

Команда мобильных сервисов