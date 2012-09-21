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Умная страница в Яндекс.Opera Mini для Android

 

Сегодня вышло обновление браузера Яндекс.Opera Mini для платформы Android. На этот раз главной новинкой мобильного браузера стала «Умная страница» - она отслеживает обновления, которые могут быть вам интересны и показывает их на одной странице. Например, свежие новости, результаты спортивных состязаний или новый статус ваших друзей в соцсети.

Пока вы пользуетесь интернетом, «Умная страница» изучает ваши предпочтения и формирует список наиболее посещаемых ресурсов, а потом выводит их на главную страницу. Таким образом, при запуске приложения вы сразу видите информацию со всех любимых ресурсов.

Напомним, что Опера Мини ускоряет загрузку страниц с помощью специальных технологий сжатия данных и предоставляет быстрый доступ к поиску и другим сервисам Яндекса. 

Скачать или обновить Яндекс.Opera Mini можно в Google Play, а также отсканировав QR-код.

Команда мобильных сервисов

 

6 комментариев
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graff25
26 ноября 2015, 16:16

Не понял, а Яндекс Opera Mobile такое будет?

Лев Сафаров
26 ноября 2015, 16:16

О, круто, спасибо!

j5m6
26 ноября 2015, 16:16

Чего все на этом Андройде зациклились? По мне так WM 6.1 неплохой была. Вот на ней опера просто летала.

vkhai
26 ноября 2015, 16:16

И ФСБ будет знать о нас всё? :)

ya.yandisk
26 ноября 2015, 16:16
При одном условии,если дать им пароль,ник и т.д. от вашей Оперы.
Uglich1207 Xxx
сегодня, 01:58
есть желание