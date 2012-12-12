КомпанияБлогВакансииРазработчикамРекламодателям
СобытияНаукаОбучение
Блог Яндекса

Яндекс.Почта — управляется с клавиатуры

Мы не замечаем, как тратим время на мелочи. Например, на то, чтобы пометить письмо прочитанным, в среднем уходит от 2 до 5 секунд: выделяем письмо, находим кнопку и кликаем на неё. При ежедневной активной работе с почтой секунды могут превратиться в минуты, что, согласитесь, недопустимо — рядовые действия не должны занимать столько времени.

По многочисленным просьбам мы сделали в Яндекс.Почте возможность управления с клавиатуры.
Вы можете использовать более 20 различных сочетаний клавиш. Например:
- чтобы выбрать письмо, используйте пробел или «Shift + вниз»;
- чтобы открыть страницу написания письма, нажмите «c» или «w»;
- чтобы пометить письмо прочитанным, выберите его с помощью пробела и нажмите «q».

C помощью стрелок вверх/вниз можно перемещаться по списку писем, а клавишами вправо/влево — переходить от списка писем к списку папок.

Подсказку по всем горячим клавишам вы всегда можете посмотреть, нажав на «?» на клавиатуре.



Команда Яндекс.Почты

23 комментария
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Saylia2011
26 ноября 2015, 16:06

Мля,я таким не заморачиваюсь!)))а потом захезаная почта-мой личный бич!)))

atomheart
26 ноября 2015, 16:06

Спасибо!

Хорошо бы еще можно было настраивать свои сочетания.
Или, например, предусмотреть варианты выборок по меткам (CTRL+num), соответственно, назначив меткам номера. Чтобы, нажал кнопку - и все письма по работе, другую нажал - личные переписки и т.д.

Замечание по тексту: вы пишете "чтобы пометить письмо прочитанным, выберите его с помощью пробела и нажмите «u».", а на скрине как раз наоборот: U - непрочитанное, Q - пометить прочитанным.

lists
26 ноября 2015, 16:06

Ctrl+L теперь не перехватывается! СПАСИБО!

nifkorotkow
26 ноября 2015, 16:06
Попробовал. Для того, чтобы "быстро" найти подсказку, надо сначала переключить на английскую раскладку и не забыть, что "?" в верхнем регистре. Хорошо бы чтоб горячие клавиши действовали независимо от раскладки.
demyanenko.a.a
26 ноября 2015, 16:06
"?" можно нажать независимо от раскладки. У вас не получилось?
nifkorotkow
26 ноября 2015, 16:06
Почти стало получаться. В английской раскладке срабатывает Shift+? и даже Shift+&. B русской - Shift+?(русский), но Shift+?(английский) - не срабатывает.
demyanenko.a.a
26 ноября 2015, 16:06
Для английской раскладки сочетание: shift+/
Для русской: shift+7
megashurik
26 ноября 2015, 16:06
Супер. Спасибо большое :)
freeplacebo
26 ноября 2015, 16:06

Со вчерашнего дня стало невозможно переложить письмо в другую папку при использовании планшета - происходит фокус на поле ввода в выпадающем меню с папками, после чего вся страница дергается, а меню исчезает. Последствия обновлений? ОС Блэкберри.

am.zakharov
26 ноября 2015, 16:06

А еще на планшетах открывается легкая версия интерфейса и при каждом заходе приходится нажимать кнопку "Полная версия". Писал об этом баге в службу поддержки несколько раз, они говорят, что это не баг а такая фишка. Достало уже. 

viktorkuk
26 ноября 2015, 16:06

Здравствуйте ! Всё это удобно и красиво только вот с виджетом ЯндексПочты на главной надо что-то делать . Не показывает ничего - захожу в почту , письма есть . Написал в поддержку - попросили скриншоты , только вот не понятно , чем они могут помочь .

Евгений
26 ноября 2015, 16:06

Mozilla Firefox 16.0.2 под ubuntu

Не работают хоткеи

DS-Sokolov
26 ноября 2015, 16:06

Не всегда работает сочетание клавиш "Ctrl"+"Enter" для отправки письма. Причём и на Yandex-браузере такая же картина. От чего зависит срабатывание данного "Хоткея" непонятно. Это одно из ключевых сочетаний клавиш, а вы о каких-то заоблачных возможностях...

 

Писал уже письмо в техподдержку, не удостоили даже ответом, в отличии от команд Rambler-a, Mail-a, к которым обращался по тем, или иным вопросам. Огромный "минус" вашей команде...

Весёлый котик
26 ноября 2015, 16:06
Уточните, пожалуйста, с какой страницы Вы отправляли сообщение службе поддержки? Какой адрес Вы указывали в качестве контактного?
Какой браузер Вы обычно используете? Можете попробовать заметить, что Вы делаете перед тем, как не срабатывает комбинация Ctrl+Enter и где в этот момент находится фокус, текстовый курсор.
DS-Sokolov
26 ноября 2015, 16:06

Отправлял со своего почтового ящика на Yandex, контактный адрес, соответственно, тот же...

Обычно IE, в последнее время, довольно часто, использую Yandex-браузер, т.к. в нём реально быстрее работают сервисы yandex-a, особенно заметно при работе с картами.

Фокус находится, как правило в поле для текста письма. Заметил, что часто Ctrl+Enter не срабатывает после написания ответа на пришедшее мне письмо. 

Весёлый котик
26 ноября 2015, 16:06
А через какую именно страницу отправляли сообщение? Можете  адрес той страницы, где Вы заполняли форму обращения?
Если снова заметите проблемы с Ctrl+Enter, посмотрите, пожалуйста, где находится фокус. Отправка из быстрой формы ответа на письмо тоже должна работать нормально.
DS-Sokolov
26 ноября 2015, 16:06

ЕМНИП, то я отправлял письмо на почтовый ящик, что-то типа support@yandex.ru, я могу постараться, поискать информацию в старых записях, но не обещаю...

 

Насчёт фокуса... Я точно уверен, что находится он именно в поле ввода текста письма, т.к. 100% по завершении написания ответа жму Ctrl+Enter, привычка...

DS-Sokolov
26 ноября 2015, 16:06

Справедливости ради стоить заметить, что сегодня целый день работал с почтой через браузер yandex. Ни разу не наблюдал отказа...

frees03
26 ноября 2015, 16:06

Еще бы жесты прикрутили к почте,  на планшетнике стрелочек и клавы нет!

Ольга Шахматова
26 ноября 2015, 16:06

Ребят, всё круто, как отключить эти кнопки ?????? В частности ctrl+enter 

 

  

Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 16:06

мне понравилось!

omts@tgi116.ru
27 июня 2017, 11:44
Здравствуйте.

Давно уже привык к Вашим хоткеям, спасибо!!!
По чему то перестал работать Shift+E (ответить на письмо).
P.S. MATE Desktop Environment 1.8.2, Chrome
Linux Mint Cinnamon  18.1 Chrome

lebedev@mortrast.ru
сегодня, 00:23
Горите в Аду