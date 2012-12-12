Яндекс.Почта — управляется с клавиатуры

Мы не замечаем, как тратим время на мелочи. Например, на то, чтобы пометить письмо прочитанным, в среднем уходит от 2 до 5 секунд: выделяем письмо, находим кнопку и кликаем на неё. При ежедневной активной работе с почтой секунды могут превратиться в минуты, что, согласитесь, недопустимо — рядовые действия не должны занимать столько времени.



По многочисленным просьбам мы сделали в Яндекс.Почте возможность управления с клавиатуры.

Вы можете использовать более 20 различных сочетаний клавиш. Например:

- чтобы выбрать письмо, используйте пробел или «Shift + вниз»;

- чтобы открыть страницу написания письма, нажмите «c» или «w»;

- чтобы пометить письмо прочитанным, выберите его с помощью пробела и нажмите «q».



C помощью стрелок вверх/вниз можно перемещаться по списку писем, а клавишами вправо/влево — переходить от списка писем к списку папок.



Подсказку по всем горячим клавишам вы всегда можете посмотреть, нажав на «?» на клавиатуре.







Команда Яндекс.Почты