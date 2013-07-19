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Бесконечная адресная книга и кое-что ещё в Яндекс.Shell

Прошло около года с тех пор, как появился Яндекс.Shell — бесплатная оболочка с трёхмерным интерфейсом для смартфонов на базе Android. В эту оболочку интегрированы многие сервисы «большого» Яндекса, однако в ней есть и совершенно новые продукты — такие, как Яндекс.Dialer. По сути Яндекс.Dialer — это адресная книга с множеством функций, которые позволяют переосмыслить такую привычную вещь, как телефонные звонки. Мы хотели бы рассказать, зачем был придуман Dialer, как он создавался и какие возможности даёт пользователю.



Идея создания Яндекс.Dialer возникла, когда стало понятно, что в этом сегменте давно не появлялось ничего по-настоящему нового. Поиск контактов, журнал звонков, T9, список избранных контактов — всё это было в обычных мобильниках и в почти неизменном виде перешло в самые современные смартфоны. Мы хотели не просто наделить Яндекс.Dialer набором этих привычных функций, но пойти существенно дальше: внедрить в него разработки, до сих пор не встречавшиеся на рынке.

Бесконечная адресная книга
Возьмём задачу — позвонить в некую организацию, например, аптеку или турфирму. Казалось бы, задача простая, но на самом деле она подразумевает целый комплекс последовательных действий. Сначала нужно найти аптеки рядом с вами, затем выбрать одну из них, найти её телефон, скопировать его, и только потом вы сможете позвонить.

Мы так привыкли выполнять эти действия, что они кажутся естественными и мы их не замечаем. Адрес и телефон организации всегда можно найти в поисковике или с помощью сервисов вроде карт и навигатора. Но что если телефон аптеки не нужно будет искать специально, если он будет так же доступен, как любой номер в вашей адресной книге? Идея внедрить готовую справочную информацию в наш Dialer (или подгружать её из облака) витала в воздухе, и мы реализовали её, опираясь на базу Яндекс.Справочника.

По мере того как пользователь вводит имя или название организации в адресной книге Яндекс.Dialer, кроме своих контактов он видит подсказки, основанные на самых популярных запросах пользователей Яндекса. Эти подсказки выдаются мгновенно, поскольку уже загружены на телефон. При выборе одной из подсказок пользователю выдаётся список ближайших организаций с учётом его текущего местоположения. Вот, например, как это выглядит в случае с аптекой.



Пользователь может сразу же позвонить в любую из найденных аптек либо предварительно изучить её карточку. Карточка обычно довольно информативна и содержит телефон, адрес, положение организации на карте и адрес её сайта. Всем этим можно мгновенно, в один клик, воспользоваться или просто добавить карточку организации к собственным контактам.

Таким образом, путь от задачи до её решения сводится, фактически, к одному шагу — выбору конкретной аптеки. А всё, что может сделать машина, делает машина.

Подключение к Яндекс.Dialer такой обширной базы, как Яндекс.Справочник, сделало адресную книгу пользователя интерактивной, локализованной по местоположению и, по сути, бесконечной. Однажды освоив возможности бесконечной адресной книги, пользователь постепенно может изменить стереотип поведения в пользу простого как дважды два правила: «хочешь позвонить — заходи в Dialer». Не в поисковый виджет, не в браузер, не в карты, а сразу в Dialer — ведь это так естественно.

Кроме того, Яндекс.Dialer умеет определять неизвестные номера, понимать транслит при поиске в адресной книге, узнавать уменьшительные имена и кое-что ещё. Подробнее о возможностях дайлера читайте в блоге Яндекса на Хабрахабре.

21 комментарий
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ybull
26 ноября 2015, 15:33

Вроде жить становится все легче, все удобнее, но не сказать, что интереснее.

Все-таки различные гаджеты отнимают у нас время и радость живого общения.

Я не против технологий, наоборот "за".

Но как-то жили 15 лет назад без телефонов. Чтобы узнать дома ли друг, приходилось встать с дивана, одеться и идти к нему. Приходишь, а его нет. Говоришь: "Хорошо. Зайду позже". 

Интересней как-то. Как вы думаете?

Алексей
26 ноября 2015, 15:33

Я думаю, это у вас ностальгия) На самом деле всё не так грустно.

nikita
26 ноября 2015, 15:33
Недавно люди вообще в пещерах жили =)
paul-vlas
26 ноября 2015, 15:33
Я до сих пор в ней живу :))
IldikoF
26 ноября 2015, 15:33

Рассказывают красиво, но нужно посмотреть

phoenix.light2011
26 ноября 2015, 15:33

Слегка офигела, увидев в примере Дашу Золотарёву:-) Потом посмеялась, это ж надо, как пример умудрился превратиться в имя-фамилию моей сестры))

knijnic
26 ноября 2015, 15:33

(+1)

KoKosov
26 ноября 2015, 15:33
Подозреваю, что всё это не будет работать при отключённых в телефоне интернете и gps...
alekson8
26 ноября 2015, 15:33

Лучше бы новые панорамы городов сделали!

В этом городу вообще никакого развития на карте-яндекс нет :(

 

 

EldarUA
26 ноября 2015, 15:33

панормамаи занимаются другие люди

Ludmila.Kravtcova
26 ноября 2015, 15:33
Яндекс.Карты постоянно обновляют свои сервисы, и панорамы не являются исключением.
С начала года были обновлены и добавлены панорамы 14 городов Украины, радикально обновлены панорамы Казани, сняты города Золотого кольца.
А совсем недавно значительно обновились панорамы Нижнего Новгорода и его городов-сателлитов  - http://ymaps.ya.ru/replies.xml?item_no=2476
Вы можете следить за обновлениями в блоге Яндекс.Карт - http://ymaps.ya.ru
alekson8
26 ноября 2015, 15:33

В прошлые годы темпы намного выше были :(

До сих пор не сделаны панорамы всех городов административных центров России. Панорамы Черноморского побережья устаревшие, никак до Кавказских минеральных вод панорамо-мобиль не доберется, Байкал и Алтайский край тоже некому отснять :(

Budnyatsky Michel
26 ноября 2015, 15:33
Выглядит отлично.
Не подскажите, где можно скачать APK-файл шелла, хочется его попробовать на эмуляторе сначала, а AVD не очень-то и дружит с Google Play.
wladnazarov
26 ноября 2015, 15:33

Хорошо бы ещё было, чтобы диалер не только был  встроен в лончер Шелл, но и сделать отдельное приложение, чтобы можно было установить в любой лончер. Не планируется ли?

andreysereda
26 ноября 2015, 15:33

Молодцы. поздравляю!

xmerox
26 ноября 2015, 15:33

Почему после того, как завершается звонок, мы возвращаемся не в Яндексовский дайлер, а в стандартную телефонную звонилку (в моем случае - чистый интерфейс андройда, т.к. использую Nexus 4)? Это не удобно.

Кирилл
26 ноября 2015, 15:33

Бесконечная адресная книга это хорошо. Теперь бы еще патроны. Бесконечные патроны...

dimar2626
26 ноября 2015, 15:33

Еще не могу себе позволить купить смартфон , но уже читаю новости про новое поколение Android ,приятно отвечать на такие посты,друзья!

Андрей Порошин
26 ноября 2015, 15:33

Это  все отлично, давно пользуюсь этим... Но, почему бы в ближайшем времени полностью не изменить главное меню и сообщения?

Александр
26 ноября 2015, 15:33

"про аптеки" Это актуально только для москвы я так понимаю?

sharapov-rafael
сегодня, 21:36
ребята сервис закрылся?