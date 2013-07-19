Бесконечная адресная книга и кое-что ещё в Яндекс.Shell

Прошло около года с тех пор, как появился Яндекс.Shell — бесплатная оболочка с трёхмерным интерфейсом для смартфонов на базе Android. В эту оболочку интегрированы многие сервисы «большого» Яндекса, однако в ней есть и совершенно новые продукты — такие, как Яндекс.Dialer. По сути Яндекс.Dialer — это адресная книга с множеством функций, которые позволяют переосмыслить такую привычную вещь, как телефонные звонки. Мы хотели бы рассказать, зачем был придуман Dialer, как он создавался и какие возможности даёт пользователю.







Идея создания Яндекс.Dialer возникла, когда стало понятно, что в этом сегменте давно не появлялось ничего по-настоящему нового. Поиск контактов, журнал звонков, T9, список избранных контактов — всё это было в обычных мобильниках и в почти неизменном виде перешло в самые современные смартфоны. Мы хотели не просто наделить Яндекс.Dialer набором этих привычных функций, но пойти существенно дальше: внедрить в него разработки, до сих пор не встречавшиеся на рынке.



Бесконечная адресная книга

Возьмём задачу — позвонить в некую организацию, например, аптеку или турфирму. Казалось бы, задача простая, но на самом деле она подразумевает целый комплекс последовательных действий. Сначала нужно найти аптеки рядом с вами, затем выбрать одну из них, найти её телефон, скопировать его, и только потом вы сможете позвонить.



Мы так привыкли выполнять эти действия, что они кажутся естественными и мы их не замечаем. Адрес и телефон организации всегда можно найти в поисковике или с помощью сервисов вроде карт и навигатора. Но что если телефон аптеки не нужно будет искать специально, если он будет так же доступен, как любой номер в вашей адресной книге? Идея внедрить готовую справочную информацию в наш Dialer (или подгружать её из облака) витала в воздухе, и мы реализовали её, опираясь на базу Яндекс.Справочника.



По мере того как пользователь вводит имя или название организации в адресной книге Яндекс.Dialer, кроме своих контактов он видит подсказки, основанные на самых популярных запросах пользователей Яндекса. Эти подсказки выдаются мгновенно, поскольку уже загружены на телефон. При выборе одной из подсказок пользователю выдаётся список ближайших организаций с учётом его текущего местоположения. Вот, например, как это выглядит в случае с аптекой.







Пользователь может сразу же позвонить в любую из найденных аптек либо предварительно изучить её карточку. Карточка обычно довольно информативна и содержит телефон, адрес, положение организации на карте и адрес её сайта. Всем этим можно мгновенно, в один клик, воспользоваться или просто добавить карточку организации к собственным контактам.



Таким образом, путь от задачи до её решения сводится, фактически, к одному шагу — выбору конкретной аптеки. А всё, что может сделать машина, делает машина.



Подключение к Яндекс.Dialer такой обширной базы, как Яндекс.Справочник, сделало адресную книгу пользователя интерактивной, локализованной по местоположению и, по сути, бесконечной. Однажды освоив возможности бесконечной адресной книги, пользователь постепенно может изменить стереотип поведения в пользу простого как дважды два правила: «хочешь позвонить — заходи в Dialer». Не в поисковый виджет, не в браузер, не в карты, а сразу в Dialer — ведь это так естественно.



Кроме того, Яндекс.Dialer умеет определять неизвестные номера, понимать транслит при поиске в адресной книге, узнавать уменьшительные имена и кое-что ещё. Подробнее о возможностях дайлера читайте в блоге Яндекса на Хабрахабре.