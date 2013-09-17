Сферические панорамы в Картах

Сегодня на Яндекс.Картах появились панорамы Владимира, Осташкова, Смоленска, Суздаля, Твери, Торжка, Уфы и Юрьева-Польского, снятые с воздуха. Чтобы снять местные красоты с наиболее удачных ракурсов, маршрут облёта городов составляли наши краеведы.
Фотографы летали на высоте 150-200 метров — на вертолёте, к которому подвешен специальный съёмочный комплекс. Он состоит из пяти фотоаппаратов, смотрящих по сторонам и вниз, а также устройства подавления вибрации. Благодаря такому устройству получаются чёткие сферические панорамы, на них можно рассмотреть окрестности вплоть до 10 километров вокруг точки съёмки.
Например, Морозовский городок в Твери:
Монумент Дружбы в Уфе:
Успенский собор в Смоленске:
Нилова пустынь в Осташкове:
Кремль, Георгиевский собор в Юрьеве-Польском:
Церковь Покрова на Нерли во Владимире:
Торговая площадь в Суздале:
Борисоглебский монастырь в Торжке:
Все панорамы с воздуха можно увидеть на Яндекс.Картах этих городов, нажав одноимённую кнопку и выбрав наиболее понравившийся воздушный шар.