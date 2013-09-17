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Сферические панорамы в Картах

Сегодня на Яндекс.Картах появились панорамы Владимира, Осташкова, Смоленска, Суздаля, Твери, Торжка, Уфы и Юрьева-Польского, снятые с воздуха. Чтобы снять местные красоты с наиболее удачных ракурсов, маршрут облёта городов составляли наши краеведы.

Фотографы летали на высоте 150-200 метров — на вертолёте, к которому подвешен специальный съёмочный комплекс. Он состоит из пяти фотоаппаратов, смотрящих по сторонам и вниз, а также устройства подавления вибрации. Благодаря такому устройству получаются чёткие сферические панорамы, на них можно рассмотреть окрестности вплоть до 10 километров вокруг точки съёмки.

Например, Морозовский городок в Твери:

 


Монумент Дружбы в Уфе:


Успенский собор в Смоленске:


Нилова пустынь в Осташкове:


Кремль, Георгиевский собор в Юрьеве-Польском:


Церковь Покрова на Нерли во Владимире:


Торговая площадь в Суздале:


Борисоглебский монастырь в Торжке:

 
Все панорамы с воздуха можно увидеть на Яндекс.Картах этих городов, нажав одноимённую кнопку и выбрав наиболее понравившийся воздушный шар.

15 комментариев
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Руслан Фатхутдинов
26 ноября 2015, 15:28

А Казань когда?

tansuy
26 ноября 2015, 15:28

+1 ! )

igortver
26 ноября 2015, 15:28

В Твери площади Пушкина нет. Исправьте ошибочку. А так очень интересно.

fkrby
26 ноября 2015, 15:28

Красота!

Руслан Полетаев
26 ноября 2015, 15:28

Спасибо Яндексу за панорамы Уфы, правда хотелось бы больше фотографий с неба и жаль, что не летние фотографии, а осенние. Все такое серое.

vesti-tver
26 ноября 2015, 15:28

Фотки Твери староватые, примерно сентябрь 2011!!! году. приезжие может этого и не поймут, но местные догадаются сразу)

levsha128
26 ноября 2015, 15:28

Жаль что с дирижаблем не сложилось, это, наверняка, удешевило бы съемку, а значит панорам было бы больше.

kolydolmatov
26 ноября 2015, 15:28
Хорошо придумали!
viazin2012
26 ноября 2015, 15:28

А Вы заявки на города принимаете? :-) Приезжайте в Вязьму, Смоленской области - там много церквей красивых. Смоленск - шикарен!!! 

lifesource
26 ноября 2015, 15:28

Алексей, может быть пора переходить на 3D?:)

 

http://www.sensefly.com/home.html

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NuZUSe87miY

srk11
26 ноября 2015, 15:28

мне нравится эти панорамы особенно с высоты

denis.iso
26 ноября 2015, 15:28
Что это дает?
Как поможет логистикам, водителям и туристам?
ledi2667177
26 ноября 2015, 15:28
ПАНОРАМ С ВОЗДУХА БОЛЬШЕ НЕТ? (( ПОЧЕМУ?
Алексей
26 ноября 2015, 15:28
ledi2667177,
Здравствуйте. Проверьте сейчас.
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