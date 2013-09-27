КомпанияБлогВакансииРазработчикамРекламодателям
СобытияНаукаОбучение
Блог Яндекса

Как дома

Как вы, наверное, уже знаете, в наших офисах можно жить. Открыты они круглые сутки, а кроме столов и компьютеров есть кухни, пуфики, гамаки, душевые и много ещё чего (светофор, скажем, отлично заменяет ночник). Московские сотрудники, например, часто пользовались такой недокументированной возможностью офиса в августе 2010, когда столица была затянута густым смогом. Но дело тут не только в мебели и режиме работы.

В офисах не просто можно, порой даже хочется пожить — в них уютно. Люди, которых за это надо благодарить — герои сегодняшнего рассказа. В трудовой книжке у них записано «офис-менеджер», а мы называем их хозяюшками.

Создавать домашнюю атмосферу хозяюшки начали с самого первого офиса Яндекса. Когда в компании работало семьдесят человек, они втроём следили за чистотой и порядком, покупали еду и резали бутерброды и фрукты для сотрудников, поили кофе и чаем гостей и даже помогали пришивать пуговицы. Компания росла и переезжала в более крупные офисы, а хозяюшки всегда «перевозили» с собой уют. Потому что у них была и остаётся установка: Яндекс должен быть вторым домом для сотрудников — неважно, какого он размера и сколько в нём жителей.

Когда штат насчитывал уже пятьсот человек, а в офисе появилось место для столовой, хозяюшки нашли поставщиков обедов. Тогда же впервые потребовалась помощь клининговых компаний. Хозяюшки обучали их сотрудниц, а затем принимали экзамен — на профпригодность и человеколюбие — на право тоже называться хозяюшкой.

Сейчас в самом большом, московском, офисе Яндекса работают больше пятидесяти хозяюшек, из них двенадцать штатных. Руководит ими всеми с самого первого дня Светлана Микаэлян. Штатные хозяюшки уже сами не хлопочут по хозяйству, они управляют процессами: составляют заказы на закупку, контролируют работниц клининга, организуют мелкий ремонт. В общем, делают всё то, что позволяет остальным сотрудникам работать, не задумываясь о поиске чистой кружки, привинчивании отвалившейся от стула ножки или стирании кофейных пятен со стола.

Как команды сервисов Яндекса следят за их качеством и проводят эксперименты, так и хозяюшки. Например, для проверки фруктов и овощей есть экотестер, который показывает уровень радиации и нитратов. А если какой-то вид печенья «не полетел», его заменяют более популярной версией. Недавно был проведён эксперимент с новыми бутербродами (хлебец, творожный сыр и овощи), который признали успешным и выкатили на 100% аудитории.

 


Несмотря на то, что вокруг офиса хватает общепита, на каждом этаже всегда в достатке выпечки, фруктов, овощей, чая и кофе. За год их набегает тысячи килограммов и литров. А хозяюшки следят за тем, чтобы всё было свежим, горячим, нарезанным и вкусным.

22 комментария
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
MEVOKS
26 ноября 2015, 15:27
Я оценил не Яндекс, а именно хозяюшек, Яндексу до них далеко с его вечными сбоями :))
adrianov
26 ноября 2015, 15:27

Молодцы. Очень важно, чтобы в офисе было хорошо.

Валентина
26 ноября 2015, 15:27

Тут иногда так хорошо, что в 10 вечера еще на работе )))

frogizz
26 ноября 2015, 15:27

самая нормальная женская работа(+1)

Kipelovna
26 ноября 2015, 15:27

Хоть бы раз пригласили, налопалась бы от пуза.:-Po_O

Респект хозяюшкам, взяли бы и фотки выкатили "виновниц".:-D

Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:27
Приходите http://yandex.jobs :)
Kipelovna
26 ноября 2015, 15:27

Так я не на работу хочу, я хочу в гости придти и как говориться изнутри посмотреть свой любимый Яндекс........, ну и покушать конечно. же.:-D:-P

KoKosov
26 ноября 2015, 15:27
Что-то там ни слова об обязанностях и оплате, только "рассказать о себе".
Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:27
Ну как же. В каждой вакансии есть «Требования», на основе которых вполне понятен круг задач, которыми будет заниматься искомый специалист. Зарплата в каждом случае обговаривается с соискателем индивидульно.
KoKosov
26 ноября 2015, 15:27
В каждой вакансии должно быть:
- Требования к кандидату.
- Описание рабочих обязанностей.
- Условия (график, например), объём и характер работы.
- Оплата.
Исходя из этого, соискатель оценивает, согласиться ли на условия работодателя, либо поискать другого.
В данном случае всё выглядит наоборот - согласится ли работодатель на соискателя, и это неправильно.
shpin.egor
26 ноября 2015, 15:27
Не знаю куда написать, но создатели поиска яндекса, я вас умоляю, сделайте возможность через расширенный поиск исключать запросы содержащие определенное слово. Это сделает поиск более удобным.
Алексей
26 ноября 2015, 15:27

Возможно, вы об этом

http://help.yandex.ru/search/how-to-search/basic-features.xml#concept9

Валентина
26 ноября 2015, 15:27

А мне вот не нравится новый вид бутербродов :( Предыдущие были вкуснее ))

mrclon2007
26 ноября 2015, 15:27

А старая версия больше не поддерживается?

arwen-2
26 ноября 2015, 15:27
Удаленные сотрудники тоже весьма благодарны хозяюшкам: когда мы приезжаем, пользуемся благами кофепойнтов. :-) Спасибо
yndx-skippy
26 ноября 2015, 15:27

А у нас (2 этаж БЦ Морозов) не только весь этот ассортимент, но и ВСЕГДА вскипяченный чайник! Спасибо нашим хозяюшкам отдельно!!!

komputer20073
26 ноября 2015, 15:27

Интересная статья! Тут важный момент - в офисе реально можно жить, если он обустроен, а когда в офисе холодно, сыро и неуютно, то уж, увольте, я поехал спать домой. Работа она, может, и любимая, но,я все же поехал домой))))

Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 15:27

Хорошо работать, зная, что тебя накормят...

Дуняша
26 ноября 2015, 15:27

пирожки с апельсиновым джемом, помню (love)

Михаил
26 ноября 2015, 15:27

ммм))

j5m6
26 ноября 2015, 15:27
Блин, есть прямо захотелось. В офисе понятно жить можно, а я в свое время жил на заправке. Из еды бомжовка и кофе три в одном. Не приведи господь...
fruct1
вчера, 15:43
А если офис-менеджер мужского пола, он тоже - "хозяюшка"?