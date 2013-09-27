Как вы, наверное, уже знаете, в наших офисах можно жить. Открыты они круглые сутки, а кроме столов и компьютеров есть кухни, пуфики, гамаки, душевые и много ещё чего (светофор, скажем, отлично заменяет ночник). Московские сотрудники, например, часто пользовались такой недокументированной возможностью офиса в августе 2010, когда столица была затянута густым смогом. Но дело тут не только в мебели и режиме работы.



В офисах не просто можно, порой даже хочется пожить — в них уютно. Люди, которых за это надо благодарить — герои сегодняшнего рассказа. В трудовой книжке у них записано «офис-менеджер», а мы называем их хозяюшками.



Создавать домашнюю атмосферу хозяюшки начали с самого первого офиса Яндекса. Когда в компании работало семьдесят человек, они втроём следили за чистотой и порядком, покупали еду и резали бутерброды и фрукты для сотрудников, поили кофе и чаем гостей и даже помогали пришивать пуговицы. Компания росла и переезжала в более крупные офисы, а хозяюшки всегда «перевозили» с собой уют. Потому что у них была и остаётся установка: Яндекс должен быть вторым домом для сотрудников — неважно, какого он размера и сколько в нём жителей.



Когда штат насчитывал уже пятьсот человек, а в офисе появилось место для столовой, хозяюшки нашли поставщиков обедов. Тогда же впервые потребовалась помощь клининговых компаний. Хозяюшки обучали их сотрудниц, а затем принимали экзамен — на профпригодность и человеколюбие — на право тоже называться хозяюшкой.



Сейчас в самом большом, московском, офисе Яндекса работают больше пятидесяти хозяюшек, из них двенадцать штатных. Руководит ими всеми с самого первого дня Светлана Микаэлян. Штатные хозяюшки уже сами не хлопочут по хозяйству, они управляют процессами: составляют заказы на закупку, контролируют работниц клининга, организуют мелкий ремонт. В общем, делают всё то, что позволяет остальным сотрудникам работать, не задумываясь о поиске чистой кружки, привинчивании отвалившейся от стула ножки или стирании кофейных пятен со стола.



Как команды сервисов Яндекса следят за их качеством и проводят эксперименты, так и хозяюшки. Например, для проверки фруктов и овощей есть экотестер, который показывает уровень радиации и нитратов. А если какой-то вид печенья «не полетел», его заменяют более популярной версией. Недавно был проведён эксперимент с новыми бутербродами (хлебец, творожный сыр и овощи), который признали успешным и выкатили на 100% аудитории.







Несмотря на то, что вокруг офиса хватает общепита, на каждом этаже всегда в достатке выпечки, фруктов, овощей, чая и кофе. За год их набегает тысячи килограммов и литров. А хозяюшки следят за тем, чтобы всё было свежим, горячим, нарезанным и вкусным.