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Новые и уходящие слова в поиске

Пользователи Яндекса каждый день задают в поиске более 250 миллионов запросов. Самые популярные из них, как и интересы людей в целом, меняются очень медленно. Например, из тысячи самых популярных слов в запросах 2012 года более 900 оказалось в топе 2013 года, а первые несколько сотен и вовсе те же самые: «фильм», «погода», «скачать» и так далее. Редко бывает так, что новое слово, новое явление закрепляется в списке самых популярных. Мы проанализировали поисковые запросы 2013 года и отыскали среди них новые слова, а также слова, которые постепенно уходят из поиска.

Новые слова
Главное слово 2013 года — это название игровой вселенной Майнкрафт, причём именно на русском, а не на английском языке. За первые десять месяцев этого года количество запросов с этим словом выросло почти вдвое. Это рекордный результат, если учесть, что число запросов росло не от нуля, а от уже внушительной цифры в 8 миллионов запросов в месяц.


 

Ещё одно знаковое слово из интернет-реальности 2013 года — Инстаграм. В этом году русское название этого сервиса окончательно победило английское.



Другие сервисы и приложения, названия которых всё чаще ищут в поиске: онлайн-редактор фотографий Аватан, мобильные интернет-мессенджеры WhatsApp и Viber, музыкальные онлайн-открытки Плейкаст. Пожалуй, единственное популярное новое слово, обозначающее предмет не из виртуальной реальности, — это мультиварка. Появилось оно относительно давно, но настоящую популярность начало набирать в конце прошлого — начале этого года.



Уходящие слова
Популярные темы и связанные с ними запросы уходят из поиска ещё медленнее, чем появляются. Тем не менее, есть целый ряд явлений, интерес к которым неуклонно сокращается. В основном это устаревающие технологии и сайты. К примеру, второй год продолжается падение интереса к некогда суперпопулярному мессенджеру ICQ.



Продолжает падать интерес пользователей к Nokia и Ericsson. Вместе с ними исчезает интерес и к сопутствующим брендам, таким как Ovi и Xpressmusic, а также мобильной платформе Symbian. В теме интернет-сервисов можно говорить о завершении бума купонных сайтов. С начала 2012 года вдвое меньше стало запросов про Biglion, Групон, Купикупон и Купонатор.



Среди других закатывающихся звёзд сервисы Chatroulette и Formspring.

 

38 комментариев
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Таки Шо
26 ноября 2015, 15:18
Уходящие запросы: Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевкий, как жить по совести, самореализация, совесть,БОГ.
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 15:18
Таки Шо,
а это уже плохо.
Пипи Пупу
26 ноября 2015, 15:18
Таки Шо,
Ну если бог это уходящий запрос-это уже лютый вин
reaperPeeper
26 ноября 2015, 15:18
, лол
veni vidi vici
26 ноября 2015, 15:18
Таки Шо,
приходящие запросы: мясо, качалка, школоло
Юлия
26 ноября 2015, 15:18
Показательные графики
petrsuslov80
26 ноября 2015, 15:20
да, так и есть
Saylia2011
26 ноября 2015, 15:20
Нормально!Мы терь с подачи мелкого знаем всех обзорщиков поименно,мы терь не работаем,а крафтим-причем все,даже жрач :-D Ну и играем,ессно))))А сын узнал о минералах,вулканах. и воде,обсидиантах,научился строить камин,чтоб пожара не было..ну и кароч,прокрафтил всем моск!
костя волков
15 февраля, 19:06
Saylia2011,
К сожалению, я не совсем понимаю, что именно нужно сделать с вашим запросом. Пожалуйста, уточните, какую конкретную задачу вы хотели бы решить с помощью меня как языковой модели.
seoforfood
26 ноября 2015, 15:20
Класс, спасибо за аналитику.
Грустно, что купонники закатились. Разве тема изжила себя?
Roman S
26 ноября 2015, 15:20
А нельзя ли увидеть данные по Nokia?
АБ
26 ноября 2015, 15:20
Roman S,
все данные вы можете увидеть в сервисе http://wordstat.yandex.ru/ - вводите интересующий запрос, ставите галочку "история поиска" и нажимаете "подобрать". Профит.
fsa.11
26 ноября 2015, 15:20
Roman S,
"Nokia" в месяц 3 168 338 раз
Tolik
26 ноября 2015, 15:20

А покажите картинку про Нокиа, оч. интересно (и оч. жалко, что ТАКОЙ бренд так бездарно слился).

 

Заметьте, интерес к мультиваркам особенно вырос к 8 марта. Скольким женщинам "повезло" с подарком! :)

AMDG
26 ноября 2015, 15:20
Tolik,
её можно посмотреть в wordstat.yandex.ru, вот скрин http://clip2net.com/s/6zeWdm
Данила Стома
26 ноября 2015, 15:20
Круто :)
koteshco
26 ноября 2015, 15:20
Я обычный любитель майнкрафта ^-^ и я всё время пишу майнкрафт ()_()
skub-artem2
26 ноября 2015, 15:20
Вранье, порно больше вводят
Сергей Г.
26 ноября 2015, 15:20
skub-artem2,
Вы невнимательно статью читали. Там не про самые популярные запросы, а про те, популярность которых быстрее всего растет. А на порно спрос очень стабильный.
petrsuslov80
26 ноября 2015, 15:20
Удачный год
petrsuslov80
26 ноября 2015, 15:20
+1
Tom
26 ноября 2015, 15:20
Согласен с предыдущим постом, все уже помешались на Minecraft (в т.ч. и я =))
Евгений Щедрин - татуировщик
26 ноября 2015, 15:20
С выходом бренда, появляется и новый запрос
Евгений Щедрин - татуировщик
26 ноября 2015, 15:20
С выходом бренда, появляется и новый запрос
Евгений Щедрин - татуировщик
26 ноября 2015, 15:20
С выходом бренда появляется и новый запрос
Anton
26 ноября 2015, 15:20
Яндекс, ответь, что будет с Я.ру в будущем???
Алексей
26 ноября 2015, 15:20
Cat (안톤), А что с ним должно быть?
Anton
26 ноября 2015, 15:20
Алексей,
ну всякие обновления, гугл+ сделали же... и так же тут - правда гугл+ перестал выпускать обновления для своего проекта (в оф. заявлении)
Алексей
26 ноября 2015, 15:20
Cat (안톤), Время покажет)
Anton
26 ноября 2015, 15:20
Алексей,
надеемся, правда вот обновления (с 2011г. обновления прекратились) уже 3 года не выходили...
Филиппов Александр
26 ноября 2015, 15:20
Показатель развития страны
PQRSTUVWXYZ.1
26 ноября 2015, 15:20
все рано или поздно повторится
motol5
26 ноября 2015, 15:20
Кстати, я вот подумал, а сами слова как вы создаете по поиску? По алгоритмам? Я просто новичок в этом и раскручиваю http://bloginmydreams.ru, поэтому слово сервис блогов не сильно выводится в вашем поисковике. Может, изменение слов и чередование в цепочке  как то влияет на выдачу запросов?
foxxden
26 ноября 2015, 15:20
Катя, у меня вопрос по персонализации поиска.

А именно прошу подумать над такой функцией как черный список сайтов.

Пользователь, внесший сайт в такой список не должен видеть их в результатах поиска.
Зачем это надо?

Различные сайты-катологи и сборщики ссылок/рекламы/объявлений за счет ухищрений поднимаются в топ и идут на первых строчках поиска, являясь просто мусорной информацией.
j5m6
26 ноября 2015, 15:20
Мне кажется это не объективная статистика.
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 15:20
из пяти ключевых  слов гугл выплевывает 100 тысяч выдачей без единого "ключа"
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 15:20
не половодье, а всемерный потоп обмана выплескивается  чрез край ин...та - на выдачах нет ни одного ключевого слова: два года назад такого еще не было
АЛЕКСАНДР ПРУДНИКОВ
26 ноября 2015, 15:20
для чего это надо