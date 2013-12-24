Новые и уходящие слова в поиске

Пользователи Яндекса каждый день задают в поиске более 250 миллионов запросов. Самые популярные из них, как и интересы людей в целом, меняются очень медленно. Например, из тысячи самых популярных слов в запросах 2012 года более 900 оказалось в топе 2013 года, а первые несколько сотен и вовсе те же самые: «фильм», «погода», «скачать» и так далее. Редко бывает так, что новое слово, новое явление закрепляется в списке самых популярных. Мы проанализировали поисковые запросы 2013 года и отыскали среди них новые слова, а также слова, которые постепенно уходят из поиска.



Новые слова

Главное слово 2013 года — это название игровой вселенной Майнкрафт, причём именно на русском, а не на английском языке. За первые десять месяцев этого года количество запросов с этим словом выросло почти вдвое. Это рекордный результат, если учесть, что число запросов росло не от нуля, а от уже внушительной цифры в 8 миллионов запросов в месяц.







Ещё одно знаковое слово из интернет-реальности 2013 года — Инстаграм. В этом году русское название этого сервиса окончательно победило английское.







Другие сервисы и приложения, названия которых всё чаще ищут в поиске: онлайн-редактор фотографий Аватан, мобильные интернет-мессенджеры WhatsApp и Viber, музыкальные онлайн-открытки Плейкаст. Пожалуй, единственное популярное новое слово, обозначающее предмет не из виртуальной реальности, — это мультиварка. Появилось оно относительно давно, но настоящую популярность начало набирать в конце прошлого — начале этого года.







Уходящие слова

Популярные темы и связанные с ними запросы уходят из поиска ещё медленнее, чем появляются. Тем не менее, есть целый ряд явлений, интерес к которым неуклонно сокращается. В основном это устаревающие технологии и сайты. К примеру, второй год продолжается падение интереса к некогда суперпопулярному мессенджеру ICQ.







Продолжает падать интерес пользователей к Nokia и Ericsson. Вместе с ними исчезает интерес и к сопутствующим брендам, таким как Ovi и Xpressmusic, а также мобильной платформе Symbian. В теме интернет-сервисов можно говорить о завершении бума купонных сайтов. С начала 2012 года вдвое меньше стало запросов про Biglion, Групон, Купикупон и Купонатор.







Среди других закатывающихся звёзд сервисы Chatroulette и Formspring.