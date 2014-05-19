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Давным-давно, в далёкой-далёкой галактике

Ровно пятнадцать лет назад вышел долгожданный эпизод «Звёздных войн» — «Скрытая угроза». В Яндекс.Почте почти каждый второй — фанат вселенной. В этот раз, вместо того чтобы собирать большую вечеринку с переодеваниями и нон-стоп просмотром всех шести эпизодов, мы решили сделать что-то более интересное не только для себя, но и для всех поклонников. И запустили свою тему оформления Яндекс.Почты. С джедаями и ситхами.

«Звёздные войны» в Яндекс.Почте


Всего в теме оформления 20 разных картинок, разделённых на две группы — тёмную и светлую стороны Силы. Вы можете выбрать одну или сделать так, чтобы они сменяли друг друга. От выбора стороны зависит не только фоновое изображение, но и звуковые уведомления о новых письмах. Последователи света будут узнавать о письмах по шипению светового меча, а тёмные рыцари услышат дыхание своего властелина.

«Звёздные войны» в Яндекс.Почте


Противостояние затронуло не только вселенную «Звёздных войн», внутри компании мы тоже поделились на два лагеря. Одни поддерживают магистра Йоду, а другие — Дарта Вейдера (говорят, что у него есть печеньки). А кого выбираете вы? Через неделю мы посчитаем, сколько пользователей на каждой стороне Силы, и расскажем об этом.

Выбирайте свою сторону, и да пребудет с вами Сила.

89 комментариев
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xksvkvadrate
26 ноября 2015, 15:09
На чьей вы стороне? Запада, Востока?
Тему: Ну, погоди!
NikonDPhoto
26 ноября 2015, 15:09

(+1)

dn4g
26 ноября 2015, 15:09
У меня Яндекс-тян - ни на кого ее не променяю.
lists
26 ноября 2015, 15:09
> В Яндекс.Почте почти каждый второй — фанат вселенной.

Вы хотели сказать — в команде «Яндекс.Почты».

Кстати, LucasArts разрешает использовать образы героев «Звёздных войн» в продуктах сторонних компаний?
sayty-prodvizhenie2
26 ноября 2015, 15:09
lists,
хорошая попытка сотрудник гугла.

PS Давайте его на всякий случай забаним?
lists
26 ноября 2015, 15:09
А-а-а, говорящий сеошник!
sayty-prodvizhenie2
26 ноября 2015, 15:09
lists,
Не напоминайте, я ненавижу сайты и всякие продвижения с ними. Я хочу пиу-пиу по полям и звезды строить!!1
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:09

Разумеется, с правообладателями всё обговорено :) Например, вот комментарий представителей Яндекса для TJournal:

Для того, чтобы сделать такую тему, «Яндексу» пришлось договориться с компанией Disney, обладающей правами на «Звёздные войны». Неизвестно, имело ли местно денежное рекламное партнёрство: в «Яндексе» отказались комментировать детали договора, однако подтвердили, что по нему были обязаны поставить ссылку на сайт Disney.
lists
26 ноября 2015, 15:09
Что ж, отлично!
Станислав Кукаев
26 ноября 2015, 15:09
lists,
Дисней купил у Лукаса все права. за пятёрку лярдов, кжись
lists
26 ноября 2015, 15:09
Это я отстал от жизни. Когда световые мечи покупал, права ещё у Лукаса были.
sayty-prodvizhenie2
26 ноября 2015, 15:09
lists,
Нормальные люди пользуются бластерами, а мечи разве что для стрижки газонов годятся :)
frees03
26 ноября 2015, 15:09
класс
sayty-prodvizhenie2
26 ноября 2015, 15:09
В рекламе, тема смотрится хорошо, но в реалиях всё неправильно. Самая красота в любых темах и не видна. Потому что, ну, ладно у кого 10 писем, вот еще кусочек шлема имперца виден, а у меня 25. Я вообще ни в какой теме ничего не вижу. Надо все красивое размещать вверху. Вот кто из людей листает список писем, чтобы добраться вниз? У меня нет данных, но скорее 0,0005%. А трафик на все эти картинки идет. А было бы всё вверху, человек открывает - опа, красотуля! далее: опа директ! далее: опа, гречку рекамируют.
Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:09
Всё так, письма в почтовом ящике — дело десятое!
sayty-prodvizhenie2
26 ноября 2015, 15:09
Весёлый котик,
всё правильно говорите. Мне вот 0-4 письма в день приходят. По сути я просто захожу в ящик, а ничего интересного не происходит. Вот была бы так легкая текстовая тема, хотя бы какие-то советы вверху высвечивались типа 100500 советов в быту или анекдоты. Кончено, с припиской, типа "све советы на ваш страх и риск". А еще лучше английский 1-3-5 слова с переводом и транскрипцией (еще и с примерами употребления), подгружать прямо с переводчика.
sayty-prodvizhenie2
26 ноября 2015, 15:09
Кста, возможно можно еще менять курсор пользователя на странице, например, на световой меч. И шипение такое когда письма удаляешь. А когда письма приходят не стандартный звонок, а такое пиу-ти-ту от c3p0. А еще сбоку надо встроить все 6 частей фильма. Только лить не на Я.видео, а на Ютуб, чтобы трафик не тратить, а еще лучше на вконтактик - пусть страдают за поступки и что моё объявление так и не одобрили.
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 15:09
На улице весна, приятно видеть цветы, зеленые деревья а в почте у яндекса темные силы и страшные уроды. Глядишь это уродство ночью присниться.
Артём Черкасов
26 ноября 2015, 15:09
Круто!
NikonDPhoto
26 ноября 2015, 15:09

:-@

ArtPhotograph
26 ноября 2015, 15:09

Ой! :-@

alexp35
26 ноября 2015, 15:09
А по моему круто) я как фанат вселенной, очень рад, спасибо!)
arhangel66
26 ноября 2015, 15:09

И почему все стороны столь вырвиглазно-чёрные?  Нет, у меня в редакторе кода фон тоже тёмный... но он скорее серый... а тут такая чернота, что текст не читается...

теперь вот ищу как вернуть всё назад.

Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:09
arhangel66,
вернуть прежнюю тему можно на https://mail.yandex.ru/neo2/#setup/interface/2pane .
Fireblood89
26 ноября 2015, 15:09
Тимофей, служба поддержки,
СПАСИБО! Та же проблема была.
izverg-aaz
26 ноября 2015, 15:09
Тимофей, служба поддержки,
ну и где там опция вернуть старый дизайн? Только другие варианты оформления: такие же убогие как и тема ЗВ
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:09
Любой дизайн – это какая-то из тем оформления. Вам просто следует выбрать ту, которая у Вас стояла ранее.
Андрей Николаевич
26 ноября 2015, 15:09
Немного оффтопика
Уважаемые разработчики Яндекс почты! Планируется ли модернизация приложения на Android? Или эта платформа Вас больше не интересует?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:09

Добрый день! Конечно же, мы думаем и про Android. Пока что сделали новую версию сайта Яндекс.Почты для устройств на Android. Но и приложение обязательно получит столь долгожданное обновление. Следите за новостями в блоге Яндекс.Почты или в нашей Twitter-ленте.

s.klimo2012
26 ноября 2015, 15:09
норм
Анатолий С.
26 ноября 2015, 15:09
хм. а как например выбрать Светлую сторону после темной? Или первый раз сторону выбрал - и все?))
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:09
В самом низу почты слева можно перейти на светлую сторону :)
Владимир М
26 ноября 2015, 15:09
Ужасная цветовая схема подобрана для новых тем: ослепнуть же можно.
alz177
26 ноября 2015, 15:09
А как эту тему убрать из почты.
Ничего не видно - письма не могу прочитать.(((
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:09
Александр, вернуть прежнюю тему можно на https://mail.yandex.ru/neo2/#setup/interface/2pane .
Andrey K
26 ноября 2015, 15:09
Темноваты темы. Непрочитанные письма выделены bold, на этих фонах плохо видно
Станислав Кукаев
26 ноября 2015, 15:09
спойлер: В 8 части придут космические коммунисты и всех джедаев-имперцев запрут в гулаг
denis evdokimov
26 ноября 2015, 15:09
очень интересно
badaewa.irina2014
26 ноября 2015, 15:09
Яндекс
dorf2020
26 ноября 2015, 15:09
Очень хочется, чтобы в можно было сортировать почту и письма по правилу удаление через NN количество дней (даже не помеченные "правилом") и уходит в отпуск, когда письма не удаляются.. Мне на первый ящик приходят новостные рассылки, рекламные акции, и много другого бреда, который так или иначе я вынужден добавлять в спам.
Удачного дня! ))
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:09
Спасибо за предложение, я непременно передам его нашим разработчикам!
Алексей
26 ноября 2015, 15:09
яндекс!!! считаю что информация в новостях доводится не проверенная на основании украинских сми. если пойдёт так и дальше то перейду на другой браузер и посоветую это сделать своим друзьям и знакомым.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:09
Алексей,
Яндекс.Новости – это лишь автоматическая сводка публикаций СМИ, вручную никто специально не выбирает, какие новости показывать.
gleb.armata2014
26 ноября 2015, 15:09
Тимофей, служба поддержки,
конечно, конечно, кто платит , тот и заказывает. )))
VVAGONN
26 ноября 2015, 15:09
Только Яндекс (другие поисковики - НЕТ) постоянно виснет, не загружается по несколько минут! Перепробовал многое, но проблема остается! 
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:09
Уточните, пожалуйста, у Вас именно страница поиска не грузится? Или же все сервисы Яндекса? Попробуйте, пожалуйста, в других браузерах (http://browsers.yandex.ru/ ) проверить, повторяется ли эта проблема, а также измерьте скорость интернета ( http://www.speedtest.net ).
schurup87
26 ноября 2015, 15:09
Циферки позиций жалко. Считать приходится. Ведь самолюбие потешить надо. Это мотивация однако!
Rustam.ROGACH
26 ноября 2015, 15:09
ВЕРНИТЕ ПРЕЖНИЙ ВИД ПОИСКОВИКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ИСПОГАНИЛИ, ОБДЕРЬМИЛИ ВЕСЬ ИНТЕРАКТИВ!!!!!! ВЕРНИТЕ ПРЕЖНИЙ ВИД ПОИСКОВИКА!!!!!!!!!!!!!!!!
gleb.armata2014
26 ноября 2015, 15:09
ВЕРНИТЕ ПРЕЖНИЙ ВИД ПОИСКОВИКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 15:09
новшество убого... не откатится в течении недели буду искать альтернативу Видео так же полный отстой...
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:09
Уточните, пожалуйста, что именно не так?
kawaffis
26 ноября 2015, 15:09
А вообще забавно
Попутный Ветер
26 ноября 2015, 15:09
Куда делась? Случайно убрал а теперь вернуть не могу (((
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:09
Закончился контракт и тему больше нельзя выбрать в настройках. Не расстраивайтесь, мы придумаем и покажем ещё много новых тем!
Попутный Ветер
26 ноября 2015, 15:09
Тимофей, служба поддержки,
знал бы, что так получится - не менял бы... Вам, видимо, легко сказать - не расстраивайся. А мне...... трудно сделать((((((((( Я так привык к тому, что новое письмо приходит со звуком включающегося светового меча... Теперь этот звук у меня ассоциируется с весточкой от моей любимой девушки, на это мыло в основном она писала((((( Она сидит дома и нянчит моего сына, которому я когда - нибудь скажу...: "Юнец... я твой отец".... Эххх...
Сергей Сергеевич
26 ноября 2015, 15:09
У меня точно такой же случай ..... печалька
:-)
Максим К.
26 ноября 2015, 15:09
Пропала тема почты «Звёздных войн», не могу вернуть.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:09
Увы, тему больше нельзя установить в Почте – у нас закончился контракт на её использование. Попробуйте тему "Космос" – она тоже звёздная!
yjtrgf
26 ноября 2015, 15:09
Тимофей, служба поддержки,
а давайте типа, петицию подпишем)))
вот) чтобы её вернуть!!!!))
тему народу!)
yjtrgf
26 ноября 2015, 15:09
блииииин
капец...
я случайно её убрал.... и теперь не вернуть?????
капец...
sasha.warroc
26 ноября 2015, 15:09
Очень хотелось бы вернуть
rizhckov.grigory
26 ноября 2015, 15:09
первый эпизод 6 а не 1
Юнус Селимов
26 ноября 2015, 15:09
тимофей купите контракт на головоломку для почты
Альберт
26 ноября 2015, 15:09
самую лучшую тему убрали... разработчики! пожалуйста обновите и добавьте новых красивых тем!! а то старые уже надоели, да и однотонные и серые...
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:09
А какие темы Вы бы ещё хотели видеть?
Альберт
26 ноября 2015, 15:09
Тимофей, служба поддержки,
звездные войны понравилась красивым оформлением, да и разные есть там фоновых картинок, которые меняются постоянно) да и звуковое оповещение очень нравится)) а так не помешало бы в стиле форсажа, например картинка где они вместе и оповещение, рев двигателя авто. ну много чего можно) со звуком  на много приятней и интересней тема)
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:09
Спасибо большое! Передам разработчикам Ваше предложение.
Альберт
26 ноября 2015, 15:09
вам спасибо большое, если вы услышите наши просьбы!) я с Яндексом где то уже лет 10)
anton.sverdloff
26 ноября 2015, 15:09
Тимофей, добрый день. Извините, что пишу именно здесь, просто не совсем понимаю, где еще спросить. Скажите пожалуйста, не планируется ли настройка "отвечать с того адреса, куда писали / отвечать по умолчанию с указанного адреса"? Просто, если в Я.ПДД добавлено несколько адресов для сбора почты, ответ по умолчанию производится с того адреса, куда писал отправитель и такие письма чаще всего до адресата, естественно, не доходят, по понятным причинам. Перещелкивать иногда просто забываешь
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:09
Добрый день!
Выбрать адрес для ответа по умолчанию можно в настройках https://mail.yandex.ru/#setup/sender . Эта настройка работает для обычных писем. При ответе на собранные письма должен подставляться тот адрес, на который изначально было отправлено письмо – так и должно быть. Уточните, пожалуйста, почему письма не доходят? Должны доходить. Вы получаете отчет о недоставке?
my@antonsverdlov.ru
26 ноября 2015, 15:09
Тимофей, служба поддержки,
Добрый день,

Да, отчет приходит, вот такой:

Тимофей, Добрый день,

Да, получаю отчет, вот такой:

host gmail-smtp-in.l.google.com[64.233.164.26]
    said: 550-5.7.1 Unauthenticated email from yahoo.com is not accepted due to
    domain's 550-5.7.1 DMARC policy. Please contact administrator of yahoo.com
    domain if 550-5.7.1 this was a legitimate mail. Please visit 550-5.7.1
https://support.google.com/mail/answer/2451690 to learn about DMARC 550
    5.7.1 initiative. o10si7739783lao.120 - gsmtp (in reply to end of DATA
    command)


Понятно, что проблема эта - не Яндекса, ну и вообще, собственно, не проблема, т.к. такие письма вполне себе могут и не доходить. Но было бы здорово, если бы они по-умолчанию уходили со своего ящика Яндекс.ПДД, чтобы это настраивалось.

Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:09
Здравствуйте! При получении таких отчетов Вам нужно открыть ссылку в тексте ошибки и прочитать условия правила. Видимо, письма показались подозрительными принимающей стороне.
yarik1232
26 ноября 2015, 15:09
Подскажите где найти эту тему. В настройках нет, по ссылке https://mail.yandex.ru/promo-themes/starwars/ ошибка 404. Хорошая тема была, неужели убрали?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:09
Увы, тему больше нельзя установить – закончился контракт на её использование. Я всем рекомендую на замену "Космос": не то же самое, конечно, но тоже с романтикой далеких планет.
yarik1232
26 ноября 2015, 15:09
Странно неделю назад она нормально работала, ну да ладно нет так нет. "Космос" сейчас и использую. Только сейчас посмотрел выше, а там уже мой вопрос задавался, спасибо за ответ Тимофей.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:09
yarik1232,
рад быть полезным:)
mc
26 ноября 2015, 15:09
Тимофей, служба поддержки,
никакой пользы Ваш ответ не принес,была чумавая тема "Звездных войн",теперь как говориться шляпа.Сегодня просто исчезла,не менял с момента появления...
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:09
Увы, эту тему мы больше не поддерживаем.
Shafkat Fakiev
29 мая 2016, 08:33
Тимофей, служба поддержки,
почему не поддерживаете? Людям нравиться же эта тема!!!
Я например фанат Звёздных Войн ещё с детства!!! Верните пожалуйста эту тему!!!
Тимофей, служба поддержки
10 июня 2016, 17:18
Shafkat Fakiev,
могу предложить вам установить тему на главной странице Яндекса - там Звёздные Войны по-прежнему радуют глаз.
Алексей Сипейкин
26 ноября 2015, 15:09
чё
mc
26 ноября 2015, 15:09
https://afisha.yandex.ru/events/5575fb2b9c183f1beeeb7a2f?utm_source=clck&utm_medium=film&utm_campaign=starwars&city=moscow
То есть вот это нормально,а тему вы не поддерживает?!Где логика?
kinomanka000
14 марта 2016, 06:42
Случайно нажала сегодня сменить оформление на почте и моя тема звездных войн слетела.(((( Никогда в жизни так не расстраивалась.
Shafkat Fakiev
29 мая 2016, 08:31
kinomanka000,
у меня такая же ситуация. А вернуть никак не могу.

Shafkat Fakiev
29 мая 2016, 08:30
Как сделать эту тему? Раньше у меня она была, теперь нету. Помогите пожалуйста вернуть эту тему.
kinomanka000
30 мая 2016, 14:48
Shafkat Fakiev,
Никак не вернуть назад. Яндекс больше не поддерживает эту тему.  Срок лицензии истёк и больше заключать не будут. 
cyberrex.ru
26 июня 2017, 10:44
Здравствуйте! Могут ли простые смертные: художни, фанаты и просто креативные дизайнеры создать тему оформления для сервисов компании?
Есть ли те, кто отправляют вам свои работы и получают право видеть свое творение в ваших наборах?

Вова Попр
сегодня, 11:55
и куда делась тема?
volkof23
сегодня, 17:47
Вова Попр,
тот же вопрос. Видимо, с дронами улетела