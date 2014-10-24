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Smartpass: в кино без очередей

Великое дело искусство. В магазинах очереди давно исчезли, а в кинотеатрах остались. Не спасает даже электронный билет. Все равно приходится стоять в очереди в кассу, чтобы обменять его на обычный. Мы придумали технологию Smartpass, которая решает эту проблему и позволяет проходить в зал по электронному билету. Подносишь QR-код к сканеру на входе — и вперёд. Сегодня новую технологию начал использовать кинотеатр «Формула Кино Горизонт».

В качестве сканера мы используем iPad mini, на который устанавливаем свою программу. Она работает со всеми электронными билетами в кино. Неважно, где вы их купили — на сайте кинотеатра, на Яндекс.Билетах или другом сервисе. Сохраните полученный QR-код в смартфоне — это и будет вашим пропуском в кинозал. Если ваш мобильный не умеет сохранять QR-код, можно просто ввести номер билета. Или заранее распечатать электронный билет: Smartpass распознаёт QR-код и в таком виде.

Светлана Перловская, руководитель проекта:

Светлана Перловская, руководитель проекта Smartpass Сейчас ситуация с электронными билетами в кино довольно странная. Человек вроде бы купил билет, но не может пройти по нему в зал. Ему нужно идти в кассу и получать обычный билет, чтобы показать его билетёру. Кинотеатру это нужно ещё и для того, чтобы отметить в своей системе продаж, сколько людей пришли по электронному билету. Наши сканеры решают и ту, и другую задачу.

Программа, установленная на iPad, связана по локальной сети с системой продажи билетов «UCS-Премьера». Этой системой пользуется большинство кинотеатров. Когда вы подносите к сканеру QR-код, программа считывает его, переводит в числовой код (тот же самый, что и на билете) и отправляет в систему продажи. Та сверяет данные и отвечает, всё ли в порядке. Если да, можно проходить в зал.

Технология, которую мы предлагаем, хороша тем, что не требует от кинотеатров серьёзных финансовых вложений. Считывающие устройства на основе iPad стоят в разы дешевле, чем промышленные сканеры, которые используются, например, в спортивной индустрии. Кроме того, Smartpass — гибкая система, которую легко адаптировать под нужды кинотеатра. Важно также, что для обслуживания Smartpass не нужны дополнительные люди: мы сами следим за тем, чтобы всё работало как надо.

Пока новая технология запущена в экспериментальном режиме. До конца года сканеры Smartpass появятся в 20 кинотеатрах «Формулы Кино» — в Москве, Новосибирске, Краснодаре и Рязани.

28 комментариев
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tekotin
26 ноября 2015, 14:52
Добрый день. А как же осуществляется выдача посетителю билета (бланка строгой отчетности), которая обязательна согласно пункту 1 Постановления Правительства РФ от 06.05.2008 N 359 (ред. от 15.04.2014) "О порядке осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники" ?
Imax-direct
26 ноября 2015, 14:52
tekotin,
согласен с Вами. В Smartpass упущена именно возможность выдать бланк строгой отчетности. Именно поэтому до сих пор нет электронных билетов в киноцентрах. Поэтому и появляются терминалы по распечатке билетов, например, в "Киномакс".
sg milytia
26 ноября 2015, 14:52
tekotin,
но ведь при оплате билета через интернет - у вас же будет возможность получить квитанцию через платежную систему который вы пользовались.
SPerlovskaya
26 ноября 2015, 14:52
tekotin,
согласно указанному Вами пункту у кинотеатра есть обязательство по выпуску БСО и кинотеатры продолжают это делать. Кинотеатр будет продолжать выпускать БСО под каждый электронный билет
tekotin
26 ноября 2015, 14:52
SPerlovskaya,
цитирую Постановление:
1. ...в случае оказания услуг населению при условии выдачи документа, оформленного на бланке строгой отчетности, приравненного к кассовому чеку...
А в пункте 20 уточняется, что под выдачей имеется ввиду именно выдача документа клиенту.
andreyyusin
26 ноября 2015, 14:52
tekotin,
под БСО понимается документ имеющий определенные поля(организатор с инн, адресом, событие и тд) и уникально пронумерованный. Такой документ высылается пользователю на элктронную почту и является электронным билетом. При необходимости может быть напечатан.

В свою очередь организатор и агент для отчетности должны хранить номера БСО проданных в течение 5ти лет. По факту это значит, что никто не хранит корешки (крупные билетные операторы тикетленд,пономиналу), при проверках в типографии заказывают печать корешков с нужными номерами - 1-2 дня и все.

В случае, когда нет сервисного сбора(http://proticketing.ru/kak-ustroen-biletnyjj-biznes-v-sfere-organizacii-zrelishhnykh-meropriyatijj-ili-kogda-skupojj-postupaet-pravilno/) - ситуация упрощается, потому что СС облагается НДС.

Де факто все продают электронный билет и  прекрасно себя чувствуют.
tekotin
26 ноября 2015, 14:52
SPerlovskaya,
также интересен вопрос возврата средств посетителю при технических проблемах во время кинопоказа. Нужно будет показать QR код персоналу кинотеатра, или возврат будет произведён автоматически, и никакого общения не потребуется?
zariaalex
26 ноября 2015, 14:52
Отличный сервис должен быть!!! Вопрос, можно ли владельцам кинотеатров использовать его для бухгалтерской отчетности и прочих нужд? Наверняка можно будет знать сколько человек посетило за день кинотеатр и сколько денег получено??? Если это будет возможно, то произойдет революция в киноиндустрии, оставив в прошлом сложные,  муторные и архаичные системы отчетности!!! ))
orange-pavel
26 ноября 2015, 14:52
Добрый день! как с вами связаться, чтобы получить детальную информацию о сервисе. Заинтерисовались для установки в кинотеатре города.
SPerlovskaya
26 ноября 2015, 14:52
orange-pavel,
напишите мне на sperlovskaya@yandex-team.ru
kino-im-kino
26 ноября 2015, 14:52
SPerlovskaya,
почему Вы не отвечаете на письма? Уже второе отправила..
vsgladyshev
26 ноября 2015, 14:52
буква р в названии сервиса явно лишняя :)
VIPstars-ya
26 ноября 2015, 14:52
Я такое придумал раньше Яндекса и давно в зал запускал по QR кодам!
Смотрите: "QR Pass" http://goo.gl/zXySCQ
Ярослав
26 ноября 2015, 14:52
Логично. Сам неоднократно с этим сталкивался. Надоело. Использование планшета смотится немного не солидным для таких целей, но многим кинотеатрам большее и не потянуть.
rthyhj2014
26 ноября 2015, 14:52
я прошел по ссылке
sin-tech
26 ноября 2015, 14:52
В электронном билете нигде не написано в каком зале идет фильм, поэтому в кинотеатре придется спрашивать кассира или другой персонал в какой зал идти.
SPerlovskaya
26 ноября 2015, 14:52
sin-tech,
спасибо, поправим
Konstantin
26 ноября 2015, 14:52
Ни разу не столкнулся с проблемой покупки билета в кино. Наверное, что-то делал не так...
devise93
26 ноября 2015, 14:52
как с вами можно связатся? очень хочется принять участие в тестировании.
Алексей
26 ноября 2015, 14:52
devise93,
Здравствуйте, выше был ответ - http://blog.yandex.ru/post/88960/#reply-company-89013
kino-im-kino
26 ноября 2015, 14:52
Алексей,
не отвечает барышня..
lexaneon
26 ноября 2015, 14:52
Мои впечатления от этой "технологии": Идея хорошая, реализация и этапы внедрения отвратительно- доставляют большие неудобства.
Купил билет (через сайт киномонитора) - пришел QR-код + смс. Пришел в кино к началу сеанса в расчете, что смогу пройти по QR-коду, но терминалов в кинотеатре нет. Девочка отправляет меня в кассу (мол я в кассе должен обменять на билет, при этом нигде про это мне не было сообщено), добавляя, что я могу без очереди. По понятным причинам таких как я (без очереди) было много. Когда очередь дошла до меня, оказалось, что кассиру глубоко пофигу на QR-код, ей необходим "код покупки" (который я даже не знал где должен взять).
Уважаемый Яндекс, вам 2 за реализацию-организация бизнес-процесса важней чем технология.
templeofdoom
26 ноября 2015, 14:52
Ipad? QR код? Серьёзно? Может быть, вы революционеры хреновы, сделали бы оповещение о такой "технологии" перед покупкой? Может вы ВЫДЕЛИТЕ, БЛИН, НОМЕР ЗАКАЗА КРУПНЫМ ШРИФТОМ? Не позорьтесь и вправьте мозг, вашему "Руководителю проекта"!
danilaorlovsky
22 августа 2016, 14:54
Можно ли приобретать билет на фильм и проходить по нему в зал без получения бумажного билета, как, например в случае, который я опишу ниже?
Я пришел спустя 10 минут после начала последнего сеанса (как раз "все самое интересное" пропустил), а на кассе(закрывшейся уже) мне сказали, что на сеанс попасть никак нельзя. На что я ответил, что вопреки этому на Яндексе можно купить билет. Мне ответили, что распечатать негде, а сканеры (валидаторы) у входов в залы не работают (там и правда был значок, похожий на "не работает") и билеты где-бы то ни было нужно покупать не позже, чем за пол часа. Но, когда я нажал на экране кнопку "Следующий", появилось приглашение к вводу ("Предъявите QR-код" или что-то в этом духе), что натолкнуло меня на мысль, что все работает вполне себе.
То есть в глобальном смысле вопрос таков: "Есть ли какие-либо оговорки и "но", если я хочу посмотреть фильм, вижу ipad-сканер, но распечатать билеты возможности уже нет?"
elen.bstr
14 июня 2017, 11:34
Какая цена для кинотеатра? 
Шорух Юсупов
5 мая 2018, 17:18
Как купить белет
artur-houm
29 января, 10:59
Уважаемый Яндекс. Смартпас очень удобная технология, но. НО интерфейсом занимался человек сидя перед монитор!  А смартпас стоит в холле на ноге, и это не монитор, а мини iPad. Окно с информацией ряда, места и зала сделана мелко, а зелёное поле бессмысленно большое! Спасибо. 
kinomax.burevestnik
9 сентября, 10:03
Здравствуйте, приложение Смартпасс не устанавливается после обновления ПО ipad до версии iPadOS 14.7.1
При установке заканчивается ошибкой "Невозможно установить это приложение, так как не удалось проверить его целостность"
Можете как-то решить эту проблему?