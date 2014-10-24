Smartpass: в кино без очередей

Великое дело искусство. В магазинах очереди давно исчезли, а в кинотеатрах остались. Не спасает даже электронный билет. Все равно приходится стоять в очереди в кассу, чтобы обменять его на обычный. Мы придумали технологию Smartpass, которая решает эту проблему и позволяет проходить в зал по электронному билету. Подносишь QR-код к сканеру на входе — и вперёд. Сегодня новую технологию начал использовать кинотеатр «Формула Кино Горизонт».



В качестве сканера мы используем iPad mini, на который устанавливаем свою программу. Она работает со всеми электронными билетами в кино. Неважно, где вы их купили — на сайте кинотеатра, на Яндекс.Билетах или другом сервисе. Сохраните полученный QR-код в смартфоне — это и будет вашим пропуском в кинозал. Если ваш мобильный не умеет сохранять QR-код, можно просто ввести номер билета. Или заранее распечатать электронный билет: Smartpass распознаёт QR-код и в таком виде.



Светлана Перловская, руководитель проекта:

Сейчас ситуация с электронными билетами в кино довольно странная. Человек вроде бы купил билет, но не может пройти по нему в зал. Ему нужно идти в кассу и получать обычный билет, чтобы показать его билетёру. Кинотеатру это нужно ещё и для того, чтобы отметить в своей системе продаж, сколько людей пришли по электронному билету. Наши сканеры решают и ту, и другую задачу.



Программа, установленная на iPad, связана по локальной сети с системой продажи билетов «UCS-Премьера». Этой системой пользуется большинство кинотеатров. Когда вы подносите к сканеру QR-код, программа считывает его, переводит в числовой код (тот же самый, что и на билете) и отправляет в систему продажи. Та сверяет данные и отвечает, всё ли в порядке. Если да, можно проходить в зал.

Технология, которую мы предлагаем, хороша тем, что не требует от кинотеатров серьёзных финансовых вложений. Считывающие устройства на основе iPad стоят в разы дешевле, чем промышленные сканеры, которые используются, например, в спортивной индустрии. Кроме того, Smartpass — гибкая система, которую легко адаптировать под нужды кинотеатра. Важно также, что для обслуживания Smartpass не нужны дополнительные люди: мы сами следим за тем, чтобы всё работало как надо.



Пока новая технология запущена в экспериментальном режиме. До конца года сканеры Smartpass появятся в 20 кинотеатрах «Формулы Кино» — в Москве, Новосибирске, Краснодаре и Рязани.