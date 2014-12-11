Яндекс.Мастер по выгодному тарифу

В сентябре мы запустили сервис Яндекс.Мастер — агрегатор компаний, которые занимаются бытовыми услугами. Мастер помогает справиться с любыми делами по дому. Неважно, что вам понадобилось, — убраться в квартире, проложить плинтус или привезти товар из магазина, — достаточно просто оставить заявку на сервисе, дождаться, пока её примут, и выбрать исполнителя.



Но есть одна проблема. Цены за одну и ту же работу у разных фирм могут разительно отличаться. И чем вызвана эта разница, как правило, непонятно. А мы не любим, когда что-то непонятно. Поэтому начиная с сегодняшнего дня цены на услуги Яндекс.Мастера будут не выше определённой суммы.





Стоимость установки окон, уборки, ремонта стиральной машины и других услуг теперь не зависит от того, какую компанию вы выбираете для выполнения поручения. Благодаря этому вы можете не беспокоиться о цене и при выборе исполнителя ориентироваться только на описание, рейтинг компаний и отзывы других клиентов.



Цены на услуги Яндекс.Мастера складываются из тарифа, умноженного на количество часов работы, а также платы за использование специального оборудования и расходные материалы. Мы устанавливали цены вместе с партнёрами, и они не превышают средних по городу. Например, в Москве минимальная стоимость уборки будет составлять не более 1200 рублей за три часа, а услуги электрика обойдутся максимум в 800 рублей в час.



Команда Яндекс.Мастера тщательно следит за тем, чтобы качество услуг соответствовало вашим ожиданиям. Мы рассматриваем все жалобы и принимаем участие в решении спорных ситуаций с партнёрами.



Воспользоваться услугами Яндекс.Мастера можно на странице master.yandex.ru или с помощью приложения для iPhone. Пока Яндекс.Мастер работает в Москве и Санкт-Петербурге, но другие города на подходе.