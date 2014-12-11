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Яндекс.Мастер по выгодному тарифу

В сентябре мы запустили сервис Яндекс.Мастер — агрегатор компаний, которые занимаются бытовыми услугами. Мастер помогает справиться с любыми делами по дому. Неважно, что вам понадобилось, — убраться в квартире, проложить плинтус или привезти товар из магазина, — достаточно просто оставить заявку на сервисе, дождаться, пока её примут, и выбрать исполнителя.

Но есть одна проблема. Цены за одну и ту же работу у разных фирм могут разительно отличаться. И чем вызвана эта разница, как правило, непонятно. А мы не любим, когда что-то непонятно. Поэтому начиная с сегодняшнего дня цены на услуги Яндекс.Мастера будут не выше определённой суммы.


Стоимость установки окон, уборки, ремонта стиральной машины и других услуг теперь не зависит от того, какую компанию вы выбираете для выполнения поручения. Благодаря этому вы можете не беспокоиться о цене и при выборе исполнителя ориентироваться только на описание, рейтинг компаний и отзывы других клиентов.

Цены на услуги Яндекс.Мастера складываются из тарифа, умноженного на количество часов работы, а также платы за использование специального оборудования и расходные материалы. Мы устанавливали цены вместе с партнёрами, и они не превышают средних по городу. Например, в Москве минимальная стоимость уборки будет составлять не более 1200 рублей за три часа, а услуги электрика обойдутся максимум в 800 рублей в час.

Команда Яндекс.Мастера тщательно следит за тем, чтобы качество услуг соответствовало вашим ожиданиям. Мы рассматриваем все жалобы и принимаем участие в решении спорных ситуаций с партнёрами.

Воспользоваться услугами Яндекс.Мастера можно на странице master.yandex.ru или с помощью приложения для iPhone. Пока Яндекс.Мастер работает в Москве и Санкт-Петербурге, но другие города на подходе.

25 комментариев
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tosha.eliseev2013
26 ноября 2015, 14:49
Будет ли приложение Яндекс.Мастер на android???
Алексей
26 ноября 2015, 14:49
tosha.eliseev2013,
Да, планируется в ближайшем будущем.
eske123
26 ноября 2015, 14:49
Удобно, но не очень. Расходные материалы у всех разные, профессиональные навыки тоже. К примеру, одному нужно выложить одноцветной плиткой ванную, а другому - создать из плитки декоративное панно. Естественно, услуги второй фирмы, мастера которой умеют больше, чем только ровно класть плитку, будут дороже установленных здесь цен. Однако информация об этой фирме не дойдет до пользователей Яндекс.Мастера. То же и с уборкой, стиркой и т.д. Считаю, лучше сделать так, как на сайтах бронирования отелей: чтобы пользователь мог выбрать компанию и услугу по виду/цене/отзывам/рейтингу - как ему больше нравится. Естественно, вся остальная информация тоже должна отражаться в профиле компании.
schurup87
26 ноября 2015, 14:49
eske123,
Наверно со временем будет коррекция по факту, а пока систему отладят предоставляя дешёвых мастеров на мелкий ремонт пенсионерам. Кому-то и из серьёзных исполнителей, бывает нужно перебиться быстрыми, пусть и не большими заработками. Рынок всё расставит по местам, в зависимости от баланса спроса и предложения. Как раз этот сервис и поможет формировать цену на основе конкурентностими.
На отделку квартир, цена не зависит от стоимости рабочей силы в регионе а лишь от спроса и предложения, потому в Калуге час стоит от 300 до 800 руб. это значительно выше сребней стоимости раб. силы, которую ещё и ограничивают ради инвестиционной привлекательности региона.
schurup87
26 ноября 2015, 14:49
По молодости я за смену шпатлевал вдвое больше чем звено из двух маляров, это шок. И что, мне не интересна почасовая оплата. Стаханов не стал бы работать на таких условиях, ну а в среднем наверно пойдёт.
LawbreaK
1 октября 2018, 16:05
schurup87,
мы сейчас подобный проект выводим. Часовая оплата для России - шляпа полная.
SpotDogg
26 ноября 2015, 14:49
Когда пойдете в регионы? г. Владимир
schurup87
26 ноября 2015, 14:49
Хорошо бы сделать сервис, который давал бы среднюю стоимость услуг по параметрам качества и пр. Многие сайты дают в прайсах заниженную стоимость и как-то накручивают потом а пользователи не имеют возможности сравнивать. А вот если, бригады или компании нет в региональном каталоге допустим "Яндекс цены", их и не наймут ибо мутные.
t-gorod.com
26 ноября 2015, 14:49
- Саша, я фильм запустила, а он на английском. Нажимаю Ctrl+Shift а он все равно на английском...
..... сделайте Яндекс лучше!!! Переводите фильмы!!!!!111
vir2alex
26 ноября 2015, 14:49
Есть такой магазин nix.ru. У него очень удобный сайт по выбору комплектующих для компов. Сделать бы что-нибудь подобное, но по всей России.
vzlomzamok
26 ноября 2015, 14:49
Хм интересно. Есть крупные фирмы, у которых мастера на смешном проценте (30%-40% от чистого ) и с таким демпингом (240 - 320 р в час электрику) ценами мне Очень интересно, кто же к ним, к пенсионерам приедет. С другой стороны печально, что Яша монополизирует все рынки - в каждом сегменте в серпе будет проект Яши. Смотришь холодильник - яндекс.маркет в органической выдаче, Смотришь полку повесить - яндекс.мастер в выдаче. И так далее по всем направлениям. Может , не смотря, на миссию компании - помогать людям решать задачи и достигать своих целей в жизни, и условия пользования продуктом - активность компании как то нарушает антимонопольное регулирование? В общем, пока не совсем ясна ситуация с условиями рентабельности участия в компании.
vzlomzamok
26 ноября 2015, 14:49
vzlomzamok,
нет это реально цирк))) Представим себе ситуацию. Поисковый запрос. "Повесить полку". В типовой выдаче 6 слотов, доступны на экране без прокрутки.
Первые три это Яднекс.директ. Тут и так все понятно - это компании  размещающие свои рекламные объявления, платящие за переходы по ссылкам Яндексу. Далее 4 слотом пойдет размещение Яндекс.мастера - что по сути - расширенная версия яндекс.директа)))) Итого что мы имеем. Первые 4 слота (67%!!!!) выдачи - монетизируется Яндексом. И только 2(далеко не с лучшими конвертами показ/переход) остаются на органическую выдачу. А теперь представим что подобная ситуация простирается на гораздо большее количество сфер... Дальше больше, подключая пенсионЭров к интернету, был и такой опыт, в большинстве своем, те смутно представляют себе структуру интернета, и для них, зачастую, интернет это и есть Яндекс)))) В общем вместо развития  новых технологий и сервисов, я вижу концентрацию  внимания на монетизации того что есть. Яша ты скатываешься в УГ в погоне за монетизацией. Хотелось бы напомнить что жадность это проявление недальновидности... Но это все ИМХО, конечно
man2003ru
26 ноября 2015, 14:49
Несколько раз добавлял клининговую компанию в Яндекс-мастер, чтобы сотрудничать. Каждый раз приходил стандартный ответ, мы будем иметь в вас в виду в будущем, не сейчас. Непонятно, берут не все компании в Яндекс-мастер? Это уже получается какая-то недобросовестная конкуренция. Почему некоторые компании могут получать клиентов из Яндекс-мастера, а некоторые оказываются за бортом?!
Максим
26 ноября 2015, 14:49
man2003ru,
Мы так же добавляли свой сервис по ремонту компьютеров http://remontcomputerov.org/ и ровна та же история, в качестве ответа "мы будем иметь в вас в виду в будущем"
Nazarov.n.e
26 ноября 2015, 14:49
Теперь можно вызвать горничную или сантехника прямо через Яндекс))
rakhmanov.volodia
26 ноября 2015, 14:49
какие такие материальные подвиги совершают
всякие биржи, что их курсы меняются в глобаль-
ном масштабе за день и даже за часы.
KTCM1983
26 ноября 2015, 14:49

макс
26 ноября 2015, 14:49
Интересно а почему сначяло для iOS а  только потом для Android? Неужели для закрытой ос быстрее сделать по,  чем для открытой?
ustanowka-nechaev
26 ноября 2015, 14:49
Вы схватились за очень серьёзный кусок рынка, который может оказаться "не позубам", это не такси, ни маркет и т.д. Мне один знакомый говорил "почему я продаю щиток и имею прибыль 7%, а Вы ставите и имеете 300%. я не стал вступать в дебаты потому, что тут и так всё понятно. Почему цены на одни и теже услуги разняться? Потому , что не будет ни одна уважаемая компания делать ремонт по почасовке. Не будет человек заказывать ремонт квартиры без четкого понимания этапов, цен и стоимости. Даже заказы вида "поклеить 2 метра обоев" таят в себе сюрпризы: стену нужно подготовить, прогрунтовать (сохнет 4 часа), наклеить. В итоге клиент незнающий технологий получает "счёт". Почасовые расценки хороши там где сложно выяснить обьём, во всём остальном, должны быть чёткие цены - это очень легко сделать, если привести всё к стандарту
kgurkov
26 ноября 2015, 14:49
Как стать резидентом, исполнителем заказов на уборку помещений?
eko-slon2014
26 ноября 2015, 14:49
Как стать партнером Яндекс мастер ?
luka102
26 ноября 2015, 14:49
Здравствуйте! Я воспользовался услугой яндекс мастер : "Ремонт стиральной машины". Приехал мастер (Задание № 2564) Эдуард номер 8921-954-8658. Ничего не сделав, даже не определив характер поломки, взял 1300 рублей... Предположительно с его слов ремонт будет стоить от 4500 руб:" если Вы согласны то я займусь.." а так ... сяк и эдак, а в чем причина так и не установил. НО УЖЕ РАЗВОД НА ДЕНЬГИ!!!!!!!!!!!!!!
Я остался крайне недоволен этой услугой. НИКОГДА БОЛЬШЕ НЕ ОБРАЩУСЬ В ЭТУ СЛУЖБУ.
wweb1
26 ноября 2015, 14:49
Яндекс просто убивает частный бизнес и монополизирует целую сферу, а все радуются. Скоро не одного частного сайта не останется будут одни яндексы и гуглы.
Павел
25 марта 2016, 16:43
Почему закрыли это направление?
tiko2
сегодня, 14:17
Считаю, что нужно показывать заявки ближайшим мастерам по геолокации к клиенту, как в такси.  Клиент может согласиться на условия или отказаться. Таким образом рынок сам всё отрегулирует. Изначально у всех мастеров должны быть равные условия получения заказов.