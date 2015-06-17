Библиотека развлечений

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Вокруг происходит так много событий, что легко пропустить что-то интересное. Одних только концертов в Москве каждую неделю проходит несколько десятков. А ещё кино, выставки, спектакли, экскурсии, ярмарки, мастер-классы — множество разных мероприятий, которые могут быть вам интересны. Уследить за ними, а тем более всюду успеть — очень сложно. Мы хотим исправить это и запускаем новую Яндекс.Афишу — сервис выбора развлечений, с которым вы всегда будете в курсе того, что происходит вокруг.
Готовясь к запуску новой Афиши, мы выяснили, что люди посещают развлекательные мероприятия куда реже, чем им хотелось бы. Причины называют самые разные, в том числе: иногда забывают дату, иногда слишком поздно узнают о событии, а иногда поздно о нём вспоминают, и билетов уже нет. Новая Яндекс.Афиша устроена так, чтобы этих причин у вас стало меньше. Мы собираем информацию обо всех событиях и в нужный момент показываем вам наиболее подходящие. Летом это могут быть события на открытом воздухе, в конце недели — вечеринки на выходных или мероприятия, на которые можно сходить с детьми.
Важная часть новой Афиши — это персональные рекомендации. Например, сервис учитывает, каких исполнителей вы слушаете на Яндекс.Музыке, и, если кто-то из них приезжает с концертом, покажет вам информацию об этом в первую очередь. Чем больше вы будете пользоваться сервисом, тем точнее будут рекомендации. Когда мы накопим достаточно данных, включится рекомендательная система Диско, и Яндекс.Афиша станет вам как друг, который звонит и говорит: «Пойдем на новую выставку, тебе точно понравится!» При этом рекомендации никогда не заслоняют общей картины, потому что наша цель — сообщить обо всём, что происходит в вашем городе, и сделать так, чтобы вы могли узнать что-то новое. Сориентироваться в незнакомых событиях поможет дополнительная информация, которая объясняет, чем событие интересно. Например, если это новый фильм известного режиссёра, то Афиша покажет его имя или имя звезды, которая в нём сыграла.
Другая важная особенность, которую мы старались учесть в новой Афише, — это то, что люди по-разному хотят проводить свободное время в разных контекстах. После работы многим хочется расслабиться, а на выходные — найти что-то особенное. На сервисе есть тематические подборки, которые помогут выбрать то, что вам сейчас подходит, будь то мастер-класс по кулинарии или выставка современного искусства. Идея в том, что тот же мастер-класс вы, может, и не стали бы прицельно искать, а в подборке вроде «Бесплатные события на выходных» обратить на него внимание будет проще.
На главной странице сервиса вы можете узнать, куда сходить прямо сейчас и что интересного будет в ближайшее время. В первую очередь Афиша предлагает те события, которые популярны у пользователей Яндекса или освещаются в СМИ. Если о каком-то концерте много пишут, наши рекомендательные алгоритмы, опираясь на количество публикаций в Яндекс.Новостях, будут показывать его выше на главной странице сервиса и подскажут, что это событие популярно. На ранжирование влияют и другие факторы, такие как наличие билетов на мероприятие. Скажем, если недавно открылась продажа билетов на какой-то концерт, мы покажем его в первую очередь, чтобы вы успели купить билет. Сделать это можно прямо на сервисе: сейчас вы можете покупать билеты в кино и на концерты, а осенью мы планируем добавить ещё и билеты на театральные постановки.
Для того чтобы информация на Афише всегда была полной, мы собираем её из разных источников: от наших информационных партнёров, из социальных сетей и напрямую от организаторов. Дело в том, что организаторы рассказывают о своих мероприятих разными способами, и не все они универсальны. Например, то, что рекламируют по телевизору, не увидят те, кто его не смотрит; то, о чём сообщают в печатной прессе, тоже не всегда дойдёт до адресата. Мы постарались решить эту проблему и сделать Яндекс.Афишу местом, где вы можете узнать обо всём сразу.
Наша задача и задача новой Яндекс.Афиши — сделать так, чтобы люди больше посещали самые разные мероприятия, даже если они не всегда попадают в круг их интересов. Например, сходили на выставку, которая вряд ли привлекла бы их внимание, но которую так много обсуждают, что пропустить её просто нельзя. Потому что мы считаем, что развлечений много не бывает, дело за малым — выбрать. Ну а сделать это мы всегда поможем.