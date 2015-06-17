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Библиотека развлечений

Юлия Нечаева, руководитель сервиса Яндекс.Афиша:
Юлия Нечаева, руководитель сервиса Яндекс.Афиша:

Вокруг происходит так много событий, что легко пропустить что-то интересное. Одних только концертов в Москве каждую неделю проходит несколько десятков. А ещё кино, выставки, спектакли, экскурсии, ярмарки, мастер-классы — множество разных мероприятий, которые могут быть вам интересны. Уследить за ними, а тем более всюду успеть — очень сложно. Мы хотим исправить это и запускаем новую Яндекс.Афишу — сервис выбора развлечений, с которым вы всегда будете в курсе того, что происходит вокруг.

Новая Яндекс.Афиша
Готовясь к запуску новой Афиши, мы выяснили, что люди посещают развлекательные мероприятия куда реже, чем им хотелось бы. Причины называют самые разные, в том числе: иногда забывают дату, иногда слишком поздно узнают о событии, а иногда поздно о нём вспоминают, и билетов уже нет. Новая Яндекс.Афиша устроена так, чтобы этих причин у вас стало меньше. Мы собираем информацию обо всех событиях и в нужный момент показываем вам наиболее подходящие. Летом это могут быть события на открытом воздухе, в конце недели — вечеринки на выходных или мероприятия, на которые можно сходить с детьми.

Важная часть новой Афиши — это персональные рекомендации. Например, сервис учитывает, каких исполнителей вы слушаете на Яндекс.Музыке, и, если кто-то из них приезжает с концертом, покажет вам информацию об этом в первую очередь. Чем больше вы будете пользоваться сервисом, тем точнее будут рекомендации. Когда мы накопим достаточно данных, включится рекомендательная система Диско, и Яндекс.Афиша станет вам как друг, который звонит и говорит: «Пойдем на новую выставку, тебе точно понравится!» При этом рекомендации никогда не заслоняют общей картины, потому что наша цель — сообщить обо всём, что происходит в вашем городе, и сделать так, чтобы вы могли узнать что-то новое. Сориентироваться в незнакомых событиях поможет дополнительная информация, которая объясняет, чем событие интересно. Например, если это новый фильм известного режиссёра, то Афиша покажет его имя или имя звезды, которая в нём сыграла.

Дополнительная информация о событиях на Яндекс.Афише
Другая важная особенность, которую мы старались учесть в новой Афише, — это то, что люди по-разному хотят проводить свободное время в разных контекстах. После работы многим хочется расслабиться, а на выходные — найти что-то особенное. На сервисе есть тематические подборки, которые помогут выбрать то, что вам сейчас подходит, будь то мастер-класс по кулинарии или выставка современного искусства. Идея в том, что тот же мастер-класс вы, может, и не стали бы прицельно искать, а в подборке вроде «Бесплатные события на выходных» обратить на него внимание будет проще.

На главной странице сервиса вы можете узнать, куда сходить прямо сейчас и что интересного будет в ближайшее время. В первую очередь Афиша предлагает те события, которые популярны у пользователей Яндекса или освещаются в СМИ. Если о каком-то концерте много пишут, наши рекомендательные алгоритмы, опираясь на количество публикаций в Яндекс.Новостях, будут показывать его выше на главной странице сервиса и подскажут, что это событие популярно. На ранжирование влияют и другие факторы, такие как наличие билетов на мероприятие. Скажем, если недавно открылась продажа билетов на какой-то концерт, мы покажем его в первую очередь, чтобы вы успели купить билет. Сделать это можно прямо на сервисе: сейчас вы можете покупать билеты в кино и на концерты, а осенью мы планируем добавить ещё и билеты на театральные постановки.

Для того чтобы информация на Афише всегда была полной, мы собираем её из разных источников: от наших информационных партнёров, из социальных сетей и напрямую от организаторов. Дело в том, что организаторы рассказывают о своих мероприятих разными способами, и не все они универсальны. Например, то, что рекламируют по телевизору, не увидят те, кто его не смотрит; то, о чём сообщают в печатной прессе, тоже не всегда дойдёт до адресата. Мы постарались решить эту проблему и сделать Яндекс.Афишу местом, где вы можете узнать обо всём сразу.

Наша задача и задача новой Яндекс.Афиши — сделать так, чтобы люди больше посещали самые разные мероприятия, даже если они не всегда попадают в круг их интересов. Например, сходили на выставку, которая вряд ли привлекла бы их внимание, но которую так много обсуждают, что пропустить её просто нельзя. Потому что мы считаем, что развлечений много не бывает, дело за малым — выбрать. Ну а сделать это мы всегда поможем.
21 комментарий
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Роман Петерсон
26 ноября 2015, 14:41
Спасибо! Хотелось бы ещё что-нибудь типа спортивных алертов. Например, я люблю бокс и хочу чтобы мне сообщали о приближении любых важных событий, касающихся бокса.
zolotarev215
26 ноября 2015, 14:41
Вы не скрываете, что источник Кинопоиск в описаниях фильмов, да и насколько я помню это ваш сейчас сайт. Я думаю было бы очень полезно отображать оценку по кинопоиску на страницах афиши. Во-первых многим рейтинг очень важен, я лично изберательно хожу в кино и проверяю оценки всегда. Во-вторых вам перелинковка между своими сервисами.
Stanimir
26 ноября 2015, 14:41
Вдобавок к комментарию о Кинопоиске: было бы круто привязывать к афише аккаунт КП, чтобы была прогнозируемая оценка для фильмов на афише и чтобы не советовали те фильмы, которые уже просмотрены.
jkeks1
26 ноября 2015, 14:41
Наконец-то а то я в городе ревде не знал куда сходить. То ли на реку, то ли за дровами..
Smoki--Mo
26 ноября 2015, 14:41
Неплохо. Спасибо.
ftyfty
26 ноября 2015, 14:41
Замените кнопку «показать еще» на «показать все» — это какой-то ад, искать что-либо в Москве
Аркон
26 ноября 2015, 14:41
Выбирают чаще всего → Чаще всего выбирают
Роман Петерсон
26 ноября 2015, 14:41
"Выбирают" - ключевое слово, оно должно быть первым, чтобы юзер понял суть сообщения как можно быстрее.
sdjfnlidfglkd
26 ноября 2015, 14:41
Сделали очень красиво, спасибо вам большое. так бы все сервисы Яндекса. Гюююгл завидуй Яндексу!
takobus
26 ноября 2015, 14:41
Пока малоинформативно. Например, выбираю розарий в Сокольниках, место не указано точно, по цене тоже неточность (бесплатно не для всех и не всегда). Т. е. все подробности нужно смотреть в другом месте.
Хотелось бы иметь возможность задавать параметры поиска (место, время, дата, стоимость и т. д.) ну и реально полную информацию, чтобы никуда не ходить за подробностями.
Мёртвый аккаунт Яндекс
26 ноября 2015, 14:41
Планируется ли в ближайшее время, запуск мобильного приложения?
Дамир Шамарданов
26 ноября 2015, 14:41
После того, как вы угробили Я.ру и Яндекс.видео ваши сервисы нафиг никому не нужны.
Дима
26 ноября 2015, 14:41
У всех обновлённых сервисов Яндекса есть одна проблема - это отсутствие навигации по другим сервисам Яндекса. Раньше в шапке были названия всех сервисов и в любом месте можно было сразу перейти на Афишу или Деньги. С появление обновлённого интерфейса кое-где была удобная кнопка, которая показывала все сервисы, но ни на новой Афише, ни на обновлённых деньгах такая кнопка пропала. Мне кажется, что ваша команда должна решить эту проблему а то получается, что у Яндекса просто много сайтов с названиями, а между собой они связаны логотипом пересылающим на главную.
QWS6
26 ноября 2015, 14:41
Сайт перестал работать в браузере "Опера Мини".
yc
26 ноября 2015, 14:41
стало красиво, карточка события весьма неплоха. Из минусов: адовая навигация, невозможность фильтрации результатов. Например: я бы хотел узнать о всех концертах в каком-то определенном жанре, но так и не понял как это сделать
palach911
26 ноября 2015, 14:41
неудобно, не информативно. старая версия была лучше.
lidia.penkina2013
26 ноября 2015, 14:41
Афиша стала неудобной... Раньше можно было группировать быстро (!) и смотреть в каких кинотеатрах идет фильм, в какое время, в каком формате. Сейчас все настройки фильтров падают и забываются.... Кроме того, можно было из фильма перейти к конкретному кинотеатру, посмотреть что еще идет в этом же кинотеатре - сейчас опять какие-то танцы с бубном.... Жаль, что теперь не отображаются фильмы или мультфильмы похожие на просматриваемый... отзывы не видно (или я их не нашла).... все размазано по всему экрану без конкретной группировки. Пока очень и очень неудобно.
Owl
26 ноября 2015, 14:41
Поддерживаю! Совершенно неудобно стало! Должно же наоборот облегчить поиск того или иного мероприятия, а приходится тратить много времени чтобы найти нужный концерт или кино. Вынуждена отказаться от полюбившейся ранее "Яндекс Афиши".
BEST OF THE BEST
вчера, 22:55
Owl,
Привет!
Tanechka
26 ноября 2015, 14:41
Раньше всегда заходила в Кино - выбирала нужный мне кинотеатр и смотрела что там идет. При этом конечно я могла выбрать сначала фильм, а потом кинотеатр, но мне такой алгоритм не нужен - я пойду рядом с домом или не пойду вообще. Теперь все куда сложнее, чтобы добраться до расписания конкретного кинотеатра.
rom.sabirov2016
29 декабря 2015, 20:38
супер