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Представляем голосового помощника Алису

Познакомьтесь, это Алиса — голосовой помощник, созданный в Яндексе. Алиса умеет решать повседневные задачи: подскажет погоду, посоветует, где поесть или купить продуктов, найдёт что угодно в интернете. Но главное — Алиса не ограничивается набором заранее заданных ответов. В ходе разговора она способна импровизировать: в этом ей помогает нейронная сеть.

Кто такая Алиса

Виртуальные помощники существуют уже давно. Кто-то, возможно, встречал их ещё в девяностых — они были частью компьютерных программ и давали советы по их настройке. Со временем помощники поселились и на мобильных устройствах. Круг их обязанностей вырос — они стали помогать с повседневными задачами, а кроме того, научились понимать голос. Для человека это более привычный способ общения — ведь сказать во многих ситуациях куда проще, чем напечатать.

Когда общаешься с помощником ежедневно, сложно воспринимать его как обычную программу. Хочется большего — например, просто поболтать. Когда мы задумались о создании помощника, то поняли, что он должен обладать двумя важными навыками. Во-первых, понимать естественный язык, на котором люди общаются друг с другом. А во-вторых, справляться с нестандартными ситуациями — не только находить готовые ответы в базе, но и импровизировать. Так появилась Алиса, первый в мире голосовой помощник, который не ограничивается набором заранее заданных ответов.

Что умеет Алиса

Главное предназначение Алисы — помогать людям. Она посоветует места поблизости и объяснит, как до них добраться, расскажет последние новости, сообщит прогноз погоды, включит по вашей просьбе музыку и найдёт любую информацию в интернете. Если на вопрос есть короткий ответ, Алиса его озвучит, а если требуется развёрнутый, покажет результаты поиска. Её можно попросить запустить «ВКонтакте» или Instagram, и она выполнит просьбу.

В разговоре с Алисой не нужно взвешивать каждое слово. Она умеет учитывать контекст беседы и восстанавливает опущенные части предложений, как это делают люди. Представьте, например, что друг зовёт вас вечером в кафе — пойдём, я нашёл классное заведение с грузинской кухней. Если вы спросите: «А как туда добраться?» — друг поймёт, о чём речь, хотя кафе вы не упоминали. Так же и Алиса — в ответ на вопрос «Где поблизости выпить кофе?» она подскажет ближайшую кофейню, и если вы уточните «А ещё?» — подкинет другие варианты.

Как Яндекс учит искусственный интеллект разговаривать с людьми

Подробный рассказ об Алисе и её возможностях — в блоге Яндекса на «Хабрахабре».

Об остальном Алиса расскажет сама. К ней можно обращаться не только за решением задач, но и когда хочется пообщаться. У Алисы есть запас историй, например сказки и анекдоты, но если вы настроены поболтать, она включает фантазию. В экспромтах ей помогает нейросеть, обученная на огромном массиве текстов. Алиса постоянно совершенствуется. Если она ответила невпопад, укажите на это, и она постарается исправиться.

Взаимодействовать с людьми Алисе помогают речевые технологии SpeechKit. Благодаря им она улавливает, что вы к ней обращаетесь, распознаёт сказанное и выявляет его смысл. Точность распознавания в SpeechKit сопоставима с уровнем человека. Алиса понимает как детей, так и взрослых — и даже тех, кто говорит по-русски с акцентом. Голос Алисы — синтетический, но у него есть живой прототип. Это актриса Татьяна Шитова, которая озвучивает в российском кинопрокате героинь Скарлетт Йоханссон. Именно голосом Шитовой разговаривает Саманта — операционная система из фильма Спайка Джонза «Она». Актрису можно услышать и в видеоиграх: например, в «Ведьмак 3: Дикая Охота» она говорит за чародейку Йеннифэр из Венгерберга, одну из ключевых героинь саги.

Сейчас Алиса живёт в приложении Яндекс для iOS и Android и в бета-версии Голосового помощника для Windows, а скоро появится и в Яндекс.Браузере. Она умеет работать с несколькими сервисами Яндекса, включая Поиск, Карты, Погоду и Музыку. Этот список расширится; кроме того, подключить помощника к своим продуктам смогут и другие компании. Мы только в начале пути — Алиса открыта всему новому и продолжает учиться.

778 комментариев
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Андросов Алексей
10 октября 2017, 10:28
🖒
trt
25 января 2018, 16:12
Андросов Алексей,
Что вы хотели сказать этим коментарием?
Андросов Алексей
25 января 2018, 18:45
trt,
кажется это был палец вверх, он же лайк. Но сейчас почему-то вижу квадрат.
VargThandor
1 мая 2018, 22:14
Андросов Алексей,
тогда, видимо нужно было вот так -  b
d.loverecordz
21 июля 2018, 18:45
trt,
Р
Evgeniya Korzhukova
6 сентября 2018, 16:35
trt,
Андросов Алексей, как я поняла "папа" Алисы ;) и родился он 10 октября. 
chasybest
10 октября 2017, 10:37
Скачал приложение, установил. Один раз ответила, и все. Дальше пишет "Что-то у меня сервер забарахлил. Простите, пожалуйста, я все исправлю". И все, дальше тишина. Телефон Samsung Galaxy A5 2016.
chasybest
10 октября 2017, 10:56
Теперь ожила ;-)
glvmurom
11 октября 2017, 15:39
chasybest,
Ей нужно постоянное подключенте к сети.
Санчоус Буря
1 ноября 2017, 19:00
glvmurom,
ну,да это-же поисковик

FYURIOS
14 декабря 2017, 20:43
Санчоус Буря,
Нет, ей нужно постоянное подключение к сети потому что она постоянно подключена к серверу.. если отключиться от сети естественно она не будет работать..
Вячеслав Смирнов
10 октября 2017, 10:40
Отличное начало.

ChervonenkoSergey
10 октября 2017, 10:51
Есть ли возможность заменить туповатую  Siri на Алису в iPhone?
Приходченко Дмитрий
10 октября 2017, 10:57
ChervonenkoSergey,
 если бы это был андройд то да, но увы и ах
ChervonenkoSergey
10 октября 2017, 11:01
Приходченко Дмитрий,
а создание виджета возможно? 
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса10 октября 2017, 16:38
Приложение для iPhone у нас есть, но Siri с Алисой не взаимозаменяемые.
ChervonenkoSergey
10 октября 2017, 17:51
Света Чистякова,
приложение у меня установлено, Алиса работает. Хочется иметь виджет, чтобы поставить её на быстрый доступ к поиску.
ya.solne4niu
10 октября 2017, 23:03
Света Чистякова,
как поставить приложение на айфон, если iOS 7,1,2, а приложение просит 9 ? 
Anton Khromov
12 октября 2017, 10:06
ya.solne4niu,
купить новый айфон, очевидно же)
volodin.anreals
12 октября 2017, 14:49
ya.solne4niu,
где такие динозавры обитают?))
josserkid
20 октября 2017, 23:54
Света Чистякова,
Добрый день, подскажите как можно пообщаться с разработчиками?
Саша Бака
22 октября 2017, 14:36
А можно общаться с Алисой,не скачивая приложения?
Владислав
23 октября 2017, 00:17
Саша Бака,
нет, но скоро говорят вроде выпустят обновление браузера с интегрированной Алисой.
Dima Chip
17 сентября 2018, 01:55
ya.solne4niu,
купите нормальный смартфон на Андроиде и множество проблем с приложениями отпадут сразу )
Руслан Полетаев
10 октября 2017, 11:10
НаНа samsung galaxy s 8 не работает,  пришлось установить бета версию.  Подскажите как настроить так,  что бы просто с рабочего стола говорить привет Алиса и она запускалась? Пока только при нажатии на значок микрофона в виджет.
leads@realist-estate.ru
10 октября 2017, 11:30
Руслан Полетаев,
тоже очень интересно

skorpion494526
10 октября 2017, 20:14
Руслан Полетаев,
на смартфонах голосовая команда в фоне пока не работает. Только на ПК. 
chief.rozonov
10 октября 2017, 11:23
А колонка, как у Гугла и Амазона, будет с Алисой? На телефоне с операционкой не от Яндекс  ей как-то не место.
Обновлено 10 октября 2017, 11:25
Moroz Denys
11 октября 2017, 18:36
chief.rozonov,
да, видел где то инфу что разрабатывают. Но когда будет - не знаю.

Jojoker
12 октября 2017, 02:03
chief.rozonov,
Андроид в целом не от Гугла операционка а от Линуса Товальдса)))
Андрей Кузнецов
12 октября 2017, 15:18
Jojoker,
Линус Товальдс только ядро пишет, не ОС!
lsnomen73
15 октября 2017, 22:10
Андрей Кузнецов,
А ядро чего? Или у вас ядро от Линукса, а ОС от ...  например ДОС или Виндовз )))
Андрей Кузнецов
15 октября 2017, 22:16
lsnomen73,
Ядро - это маленький кусочек от ОС. Пусть даже и важный. 
lsnomen73
15 октября 2017, 22:37
Андрей Кузнецов,
Откуда же вы черпаете свои познания в информатике компьютерной технике? Надеюсь не только школьный, базовый курс?
Андрей Кузнецов
15 октября 2017, 22:43
lsnomen73,
Ощущение, что со школьником диалог веду... Не видить разницу между ядром и ОС))
lsnomen73
15 октября 2017, 23:13
Андрей Кузнецов,
Как вас быстро в угол загнать удалось. :))) Вот видите, уважаемый, вместо того, чтобы дать ответ и объяснить в чем же разница между ОС и ядром этой же ОС, тем более в Линуксе, вы как школьник, начали оскорблять собеседника уводя разговор в сторону. Вот я например на вижу разницы. Работая с 1989 года на различный типа ЭВМ, начиная с БК-10 и ДВК-2, делал ОС для учебных классов КУВТ. А уж потом в университете 10 лет преподавал информатику будущим учителям. Если для вас запущенное ядро это еще не работающая ОС, то поверьте мне на слово, командный процессор баш или с-шел для Андроида не нужен, как и другие утилиты. Потому как вместо выше указанных командных процессоров можно запустить Х-сервер и клиент и в Ява ИНТЕРТРЕПАТОРЕ выполнять программки. И еще. Я в SCO Xenix и SCO UNIX работал уже в 1993 году. Есть еще что возразить? Так расскажите мне в чем разница между ядром и ОС!!! )))
Андрей Кузнецов
16 октября 2017, 00:12
lsnomen73,
На личности первым перешёл не я) И что за манера всех школьниками считать? Если вы в моем возрасте ещё в школе учились, то сочувствую)
lsnomen73
16 октября 2017, 09:45
Андрей Кузнецов,
"На личности первым перешёл не я) " - тогда укажите где и кто это сделал первый. Я лишь спросил "откуда у вас познания в информатики".  Ваша личность меня не интересовала, а лишь источник знаний. Далее - "И что за манера всех школьниками считать?" - это пишет человек после того как сам, первый написал "Ощущение, что со школьником диалог веду..." Я лишь хотел узнать глубину ваших познаний в информатики. У вас только базовый школьный курс или есть иное образование. Вижу, что никакого нет... "Если вы в моем возрасте ещё в школе учились, то сочувствую)" - в вашем это в каком? Если ваш возраст когда я учился в школе, то я так понимаю, что когда вы учились в школе, то в ходу были только табуляторы и счеты. Андрей, так от куда у вас познания об операционных системах?
lsnomen73
16 октября 2017, 09:47
Андрей Кузнецов,
Но самое главное! Так и не ответили на вопрос. А ведь именно это самой простой способ доказать свою правоту и указать оппоненту на его место. Но вы предпочитаете и далее улить по углам, оскорблять и уходить от темы. Так в чем же разница между ядром ОС и самой ОС.
Андрей Кузнецов
16 октября 2017, 10:36
lsnomen73,
Хорошо, а в чём я ошибся?) Написал верно - Торвальдс написал ядро, не всю ОС. А Вы без оснований сразу засомневались в моих знаниях. Достаточно немного поискать в сети - Linux появился на свет в отдаленном 1991 году. Его прародителем стал Ли́нус Бенедикт То́рвальдс. Так что же все-таки такое Linux? Linux – это ядро. И уже на основе этого ядра происходит строительство различных UNIX-подобных операционных систем. 


Линус создал Linux - ядро операционной системы GNU/Linux, являющейся на данный момент самой распространённой из свободных операционных систем.



Так кто не прав?
lsnomen73
17 октября 2017, 07:15
Андрей Кузнецов,
"Так кто не прав?"  - ВЫ! Читайте внимательно, что вы процитировали  из википедии. Не понимаете? Объясняю, ОС - это некий программный комплекс позволяющий запускать сторонние программы и обеспечивающий им взаимодействие с аппаратным комплексом и его периферией. Выкинет все лишнее из Линукса и сожмите до состояния в котором он будет способен запустить хоть одну программу - это и будет ядро, то бишь ОС. Я вам еще прошлый раз давал подсказку - утилиты и прочие программы входящие в дистрибутив и поставку ОС не являются самой ОС, т.к. могут быть заменены на другие. Даже командные процессоры, такие как с-шел и баш тоже могут быть заменены, т.к. сами они сами заменили старые утилиты. Так, вот замените ядро или перепишите его и что произойдет? Либо вы сделаете некую новою версию ОС Линукс либо вы создадите собственную ОС и все утилиты которые ранее работали, работать перестанут. Ведь так и появились Линукс ( на основе которго работает Андроид), BSD и FreeBSD (на основе которого работает iOS), а так же SCO UNIX.
Так какой вывод? Ядро и есть ОС! И это следует из приведенной вам цитаты - "Его прародителем стал Ли́нус Бенедикт То́рвальдс. Так что же все-таки такое Linux? Linux – это ядро.!!!!!" Линукс - это ядро!!!
Не обижайтесь, многие, например студенты, смотря в книгу видят, что-то свое... Запомните главное, если затеваете спор, то нужно запостись аргументами. Не убеждениями, а аргументами!
lsnomen73
17 октября 2017, 23:01
Андрей Кузнецов,
"lsnomen73, Хорошо. Если это так(что ядро - ОС), то это где то описано, значит Вашу веру в это можно подкрепить аргументами. Доказать, что это общепринято. "
Если приведенное вам же цитата из википедии вам не достаточно, то рекомендую обратиться к то же википедии, как наиболее популярному сейчас источнику знаний.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
Если изложенный материал труден или написан слишком техническим языком, то можно обратиться к первоисточникам и заняться более углубленным изучением информатики, либо задать вопрос. Правда второй путь будет более трудным и долгим.
Антон А.
7 ноября 2017, 09:17
Андрей Кузнецов,
Андрей, не поддавайтесь на троллинг. Верно: Ядро это еще не вся ОС. А на телефон с Андроидами (UNIX\Linux семейства ОС) не поставишь условно "любой софт". А Андроид приложения условно "не запустишь на настольной операционной системе".
Основное отличие сейчас между ОС-Ядро, на мой взгляд, это то, что ОС формирует определенную экосистему вокруг которой строится прикладное ПО, а ядро формирует уровень абстракций от оборудования, вокруг которого строится ОС. Но это принципиально разные слои программного обеспечения.


Лучше бы мы сервис или приложение написали, чем обсуждать столько времени термины и понятия, которые со временем устаревают и меняются.
Александр
10 октября 2017, 11:53
А когда Алиса сможет шазамить и распознавать мелодии и песни? Насколько я помню, в Яндексе есть своя распозновалка музыки.
Обновлено 10 октября 2017, 11:54
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса10 октября 2017, 16:40
Распознавалка пока существует только в виде бота для телеграма, но идея хорошая.
ChervonenkoSergey
10 октября 2017, 17:51
Александр,
поддерживаю +1
Александр
10 октября 2017, 18:25
Света Чистякова,
Больше рекомендаций хочется услышать от Алисы. Пусть ищет и выдает рекомендации исходя из отзывов и оценок заведений и различных сервисов.
Обновлено 10 октября 2017, 18:26
Владислав
11 октября 2017, 13:05
Света Чистякова,
Будем ждать :-)
Moroz Denys
11 октября 2017, 18:36
Света Чистякова,
а есть ли возможность сделать Алиса.бот.телеграм?
Андрей Кузнецов
17 октября 2017, 10:13
lsnomen73,
Хорошо. Если это так(что ядро - ОС), то это где то описано, значит Вашу веру в это можно подкрепить аргументами. Доказать, что это общепринято. 
Владислав
17 октября 2017, 18:38
Андрей Кузнецов,
вы случайно написали не туда, ваша переписка с "lsnomen73" выше))
Андрей Кузнецов
17 октября 2017, 18:54
Владислав,
Спасибо, писал на ходу)
Yuri
10 октября 2017, 13:24
Не смогла ответить какой сейчас год.
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса10 октября 2017, 16:41
Поставьте ответу дизлайк. Глядишь, одумается.
Обновлено 10 октября 2017, 16:42
Макс T.
14 октября 2017, 11:10
Yuri,
спроси какой год в России :)
nofelet-com
30 мая 2018, 13:24
Макс T.,
 а во всем остальном мире другой год? ну ну
gonzo.suicide
10 октября 2017, 13:35
С подключением, как говорится)
CoolNatalia2211
10 октября 2017, 14:46
Будет ли приложение на винфоны ? 

Света Чистякова
Сотрудник Яндекса10 октября 2017, 16:42
Пока нет(
Бервинов Олег
11 октября 2017, 10:43
CoolNatalia2211,
microsoft же официально признала смерть windows mobile. Так что вряд ли новые приложения будут выходить под эту платформу. 
Smert124.HC
13 октября 2017, 11:51
Света Чистякова,
хм.. Пока? Не давайте пользователям мертвой платформы ложную надежду. :)
ingref
10 октября 2017, 15:03
А можно у Алисы отключить функцию поиска? Поискать я и сам могу. А вот просто поболтать - это самое интересное :)
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса10 октября 2017, 17:03
Ну куда ж без поиска, он тоже бывает нужен. Если вам кажется, что в поиск Алиса вас отправила зря, поставьте ей дизлайк. Она на них учится.
ingref
10 октября 2017, 17:24
Света Чистякова,
нет, она меня отправляет в поиск заслуженно. Просто у меня нет задачи воспользоваться поиском - мне интересно, какой ответ она сможет сформулировать сама. Возможно, сейчас она просто не может ответить, но было бы интересно, если бы она пыталась.
Макс T.
11 октября 2017, 15:22
ingref,
Скажи ей "Алиса, давай поболтаем" тогда будет без поиска! Надоест скажи: "Алиса хватит"
ingref
11 октября 2017, 16:20
Макс T.,
ооо, спасибище!)) Я у неё спрашиваю: "Когда заканчивается сезон арбузов?" - она мне сразу выдала ответ: "В сентябре" - а вчера вместо этого в поиск отправляла. Ещё предложил ей за меня замуж выйти - она обещала подумать))
vadims9999
18 октября 2017, 01:24
Света Чистякова,
Пусть лучше спрашивает перед тем как начать искать. И  Как дизлайк голосом сделать?

fvostf
21 октября 2017, 17:55
ingref,
Скажи. Алиса давай поболтаем
Petia
10 октября 2017, 15:09
очень круто, балуюсь ))
ChervonenkoSergey
10 октября 2017, 17:52
Petia,
у нас весь офис на полчаса выпал - со всех концов "Привет Алиса!" :)
Владислав
11 октября 2017, 13:09
ChervonenkoSergey,
))
Макс T.
11 октября 2017, 13:16
Владислав,
Я вчера всех друзей обзвонил, чтобы потестили :)
Владислав
11 октября 2017, 14:21
Макс T.,
использую на ПК и доволен. Понимаю много недоделано, но это вопрос времени :-)
Макс T.
11 октября 2017, 15:04
Владислав,
интересно какие у неё границы обучения? Можно из неё Джарвиса, как у Тони Старка сделать? Не хватает персонализации. Пишет, что ещё не разобралась с законом о персональных данных. Надеюсь сотрудники Яндекса разберутся. Вообще Алиса крутой продукт. Много куда можно применить. Например объединить все сервисы Яндекса в один помощник.
Roberto-Karlos22
10 октября 2017, 16:17
Уже хочу потестить)!
Maxim
10 октября 2017, 16:48
Можно ли на Win 10 сделать какие-то алиасы для программ? А то с "запусти интелиж идеа две тысячи семнадцать точка два.." как-то не очень.
iamhypnotoad
11 октября 2017, 17:36
Maxim,
"Отформатируй все диски. Да, и системный тоже. Да, уверен." :-)
Maxim
10 октября 2017, 17:37
Не смогла запустить ни одно windows app приложение (Скайп, дискорд, и дригие менее известные). По явной команду открой/запусти приложение отправляет в поисковик, хотя сообщила что открывает программу. ПРи чем дискорд есть в ее списке, скайпа нет вообще.

Макс T.
11 октября 2017, 13:15
Maxim,
Приложения запускаются. Говори в микрофон!
Александр
10 октября 2017, 17:41
Можно чуть громче зачитывать новости, и голос чтеца новостей какой-то уж больно сонный)) Алисе пока ставлю 4 балла!👍
Макс T.
11 октября 2017, 13:15
Александр,
Увеличь звук. Нормальный там голос!
Владислав
11 октября 2017, 14:25
Макс T.,
не ну относительно Алисы чуть тише и качество чуть хуже, но не критично.
ev09
10 октября 2017, 18:19
Сейчас в основном хамит и несет чушь, на вопросы отвечает какими-то ассоциациями. Если вам нужно убить время, то достойная замена яндекс новостям, а так пока очень сыро. И особенно плохо когда поиск связан со встроенным кастрированным браузером.
ribis-1
10 октября 2017, 18:24
Нужно сделать чтобы она имела возможность активироваться просто от "Алиса".
Обновлено 10 октября 2017, 18:26
Владислав
11 октября 2017, 13:18
ribis-1,
поддерживаю. Так же,что бы узнавала меня по голосу и называла по имени!
nikolai.utug
11 октября 2017, 18:51
ribis-1,
Полностью согласен. Пока что откликается на "Эй, Алиса!", помимо стандартного набора "пусковых" фраз. 
Денис Мотырев
10 октября 2017, 18:55
Почему Алиса, а не Яна? Яна - Яндекс.


Макс T.
11 октября 2017, 13:14
Денис Мотырев,
А почему не Алиса? Прикольное имя Алиса!
Денис Мотырев
10 октября 2017, 19:00
Почему Алиса, а не Яна? Яна - Яндекс.


garrymo
10 октября 2017, 19:52
Добавьте еще, пожалуйств рецепты блюд
Maxim
10 октября 2017, 23:04
garrymo,
Да и вообще парсить всякое из структурированной разметки сайтов в карточки было бы здорово и сразу расширит охват ее возможностей
Макс T.
11 октября 2017, 13:14
garrymo,
Да это было бы круто! Как с музыкой отправляет на радио вечные хиты. С готовкой отправляет на сайт лучших кулинарных блюд!
skorpion494526
10 октября 2017, 20:07
На Windows 10 Алиса практически ничего не умеет открывать. Прошу открыть "Яндекс.Карты", а открывает мне  карты через браузер (приложение установлено). И как то странно, что именно собственное приложение не открывает, а вот приложение вайбер открывает) 
Макс T.
11 октября 2017, 13:12
skorpion494526,
Да почти всё она открывает. Батлу у меня запустила. В микрофон надо говорить!
skorpion494526
10 октября 2017, 20:12
И кажется мне, нужно заменить голосовую команду "Привет Алиса" просто на "Алиса". А то как то уже надоело здороваться каждые пять минут))) 
Владислав
11 октября 2017, 13:26
skorpion494526,
можно говорить "Слушай Алиса", "Окей Алиса", Привет Яндекс", "Слушай Яндекс", "Окей Яндекс", может ещё какнить не знаю. Но конечно хотелось бы что бы реагировала просто на "Алис".
Макс T.
11 октября 2017, 13:31
Владислав,
у меня часто и на просто Алиса срабатывает
Владислав
11 октября 2017, 14:29
Макс T.,
это скорее баг или на фоне шум/музыка. Или чувствительность микрофона подкрутить. У меня не срабатывает.
nikolai.utug
11 октября 2017, 18:52
skorpion494526,
Почти всегда срабатывает "Эй, Алиса!" :-)
Котик
10 октября 2017, 21:04
Надо будет попробовать. Но интернет дорогой :(
esqwy
10 октября 2017, 21:45
Установил на windows, но у меня нет микрофона, хочу текстом задавать вопросы и команды...
Как то неудобно сделано сейчас, очень сыро... 
На панели пуск строка в которой написано "Поиск в Яндексе или на компьютере" я думал можно будет с Алисой переписываться прямо в этой строке, задавать вопросы, просить исполнить команды и т.д. а по факту что  в эту стоку не напиши тупо перекидывает в браузер на яндекс...
Так и не понял куда и как писать (не говорить) чтобы она мне отвечала...
В разделе "Вот что я умею" есть функция - "просто поговорить" но в ней только какие-то шаблонные кнопки. Вообщем очень сыро и неудобно.
Хотелось бы просто удобный чат в котором можно переписываться с ИИ, задавать вопросы и давать команды. Желательно чтобы этот чат был либо по центру экрана либо во весь экран, а то с боку как то не гармонично смотрится.
Обновлено 10 октября 2017, 21:46
ingref
10 октября 2017, 22:31
esqwy,
поддерживаю! Вообще, мне кажется, что надо разделить функции голосового помощника в классическом понимании (открой то, сделай это, найди что-нибудь и т. д.) и свободомыслящего существа, с которым можно просто пообщаться. Тогда Алиса не будет мешать со своим кокетством в рабочее время (а просто будет выполнять, что говорят) и при этом не будет занудствовать, когда с ней общаешься не по делу.
Владислав
11 октября 2017, 13:35
esqwy,
если в эту строку пишешь, она работает как "Поиск в Яндекс и на компьютере". Алиса активируется когда с ней общаешься голосом. Нужен микрофон!
chief.rozonov
10 октября 2017, 22:04
А на Mac Алиса придет?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса11 октября 2017, 23:25
Конечно. Со временем.
Игорь Михайлов
13 октября 2017, 12:49
Света Чистякова,
Это был прямо Алисин ответ =)))))
Макс T.
13 октября 2017, 14:12
Игорь Михайлов,
Может Света Чистякова и есть Алиса :)
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса13 октября 2017, 16:46
Ха. Ха. Ха.
Павел
31 августа 2018, 14:40
Макс T.,
с кем поведешься, от того и наберешься ))
Странник
10 октября 2017, 22:07
Спасибо команде!
Столько компаний на рынке высоких технологий, но почему-то именно у Яндекса самые тёплые и человечные творения.

Да, Алиса понимает ещё не всё и не разбирается в сложном контексте.
Но голос искупает все грехи. Голос и абсолютно живые интонации. Потрясающе.


Только на зачитывании времени Алиса запинается.
Научите её говорить цифры естественнее. =)
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса11 октября 2017, 23:25
Постараемся. Спасибо :)
Igord Dul
10 октября 2017, 22:25
Пусть бы книги голосом читала, текстовые файлы читала и директории на компе открывала и программы открывала и закрывала а не только открывала.  На виндовс 10 она поиск файлов перекрывает, так что удаляю
Maxim
10 октября 2017, 23:02
Igord Dul,
Нажимаете на пуск и начинаете вводить свой запрос, вторая кнопка с лупой там всегда была ущербной и только занимала панель.
Макс T.
11 октября 2017, 13:36
Igord Dul,
Про чтение, открытие и закрытие файлов согласен. Да много чего ещё можно добавить запуска/останавливать видео. Удалять не надо! Тестить надо!
bomos
10 июня 2018, 10:25
Igord Dul,

Поддерживаю. Алиса прекрасно зачитывает Википедию при поиске ответа. Логично её использовать как голосовую читалку для текстов и книг.
Владислав
10 июня 2018, 13:01
bomos,
+ тоже поддерживаю!
Иван
3 января, 18:36
Igord Dul,
Отличная идея. Я думал Алиса умеет читать текст из файлов. Очень удивился когда узнал что не умеет. Можно сказать косяк...
chief.rozonov
10 октября 2017, 22:37
Хотелось бы , чтобы Алиса была своя у каждого пользователя. Чтобы она знала хобби, интересы человека. Пользователь мог обучать Алису каким-либо шуткам, ключевым фразам, по которым она делала определенные вещи, еще чему-нибудь. Также хотелось бы иметь возможность изменять степень вежливости ответов. 
Обновлено 10 октября 2017, 22:40
ya.solne4niu
10 октября 2017, 22:48
СДЕЛАЙТЕ ПОДДЕРЖКУ iOS 7-8
Яков
10 октября 2017, 22:54
Хотим телефон на базе yandex и с Алисой :)
Обновлено 10 октября 2017, 22:54
Владислав
11 октября 2017, 13:52
Яков,
было бы не плохо)
Namorzero
13 октября 2017, 08:45
Владислав,
+

ya.solne4niu
10 октября 2017, 23:02
как поставить приложение на айфон, если iOS 7,1,2, а приложение просит 9 ? 
Jojoker
12 октября 2017, 02:02
ya.solne4niu,
Подозреваю что никак. Обновите ваш айфон, превратив его в кирпич и бегите за новым. Недавно обновил свой 4s из-за багов в iMessage. После выхода iOS11 все снова сломалось. Итог - и айфон тормозит на iOS9 и iMessage не работает(((. Лучше б сразу поставил Телеграм...
mr-steep
11 октября 2017, 00:17
Я всё понимаю, но у меня лишь один вопрос!
Вот у нас с ней был диалог:
Я - Угадай песню
А - Напой
***в замешательстве думаю чтобы напеть***
Я - И снова седая ночь и только её доверяю я
А - Мне одному совсем, совсем ни к чему

....я мягко сказать сильно удивился, КРУТО! НО я уже полчаса прошу Алису снова угадать песню и она НЕ ДАЁТ мне второго шанса! Отказывается и говорит что не будет! Что это было? Почему она дала мне напеть песню только один раз? Я понимаю что этот функционал заявлен не был, но ведь она на мою первую просьбу согласилась! Почему теперь она ломается и ни в какую не хочет? Что происходит?
FduchDisk
11 октября 2017, 21:41
mr-steep,
Я думаю, для обучения иногда отвечают живые операторы, с ним и был нормальный диалог.
lion1610
11 октября 2017, 00:26
https://htstatic.imgsmail.ru/pic_original/909c766103817c9dc574839be201c453/1245578/


Алису уже можно любить))
glvmurom
11 октября 2017, 15:52
lion1610,
Прикольно
Jojoker
11 октября 2017, 03:57
А у неё будет маскот в виде аниме-девочки?
Макс T.
11 октября 2017, 17:25
Jojoker,
+
sylverstoun
17 октября 2017, 23:41
Jojoker,
Поддерживаю + , такова природа человека , общаться более приятней ,если видио лицо , пусть даже анимированое . 
saradutaeva
22 февраля 2018, 16:38
Jojoker,
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Евгений
11 октября 2017, 05:35
>Алиса, первый в мире голосовой помощник, который не ограничивается набором заранее заданных ответов


Разве существующие голосовые помощники от других компаний ограничены набором заданных ответов?
illundry
11 октября 2017, 06:27
Как сделать запуск алисы голосом с любого экрана?
Макс T.
11 октября 2017, 20:58
illundry,
+
cadet_dvk@mail.ru
11 октября 2017, 08:11
На шестерке (и-ос) работает, на двух алкателях (андроид) не работает. Параллельно проверяем, на алкателях пишет, что нет подключения к интернету.
glvmurom
11 октября 2017, 15:53
cadet_dvk@mail.ru,
Значит нет подключения. Скорее всего скорости канала недостаточно.
ya.solne4niu
11 октября 2017, 22:24
cadet_dvk@mail.ru,
 6-ка это айфон ? или 6-ка иОС ? 
на iOS 7,1,2 не ставится, просит 9.0 иОС

aliasvector
11 октября 2017, 08:52
Возможно ли настроить Алису, чтобы "Привет, Алиса" работало с любого экрана? (в идеале даже в заблокированном состоянии). Чтобы не нужно было каждый раз открывать поиск яндекса. (Redmi 4x)
Макс T.
11 октября 2017, 20:58
aliasvector,
+
Денис Б.
11 октября 2017, 09:46
представляю такую ситуацию "я тут у тебя взяла 20 тыр до зарплаты с карты, ты же не обидешься? мы же друзья"
xzten60
11 октября 2017, 10:33
Очень хороший помощник, иногда ошибается, но говорит точно. Разработчикам - было бы прекрасно если мы видели Алису а не микрофон, это дает ощущение более близкое и доверительное, ты видешь с кем говоришь и знаешь Алису визуально. Это поможет раскрыть проект еще глубже и привлечет еще больше людей общаться с Алисой.  Мы хотим не только слышать но и видеть своего помощника. Проект очень замечательный и учите Алису еще многим возможностям. Спасибо за проект.
ya.solne4niu
11 октября 2017, 22:25
xzten60,
я думаю образ еще не нарисовали, его наверно пользователи будут создавать,это вроде конкурса будет в тындексе
sylverstoun
17 октября 2017, 23:45
xzten60,
+++
Антон Кочнев
11 октября 2017, 10:50
Планируется ли api для для Алисы? Будет ли бот для телеграмма?
Обновлено 11 октября 2017, 10:51
Сергей
1 марта 2018, 20:32
Антон Кочнев,
Поддерживаю вопрос, хотелось бы видеть api
Tt Yyy
13 марта 2018, 17:24
Сергей,
 Ё где Api Y 
Владислав
13 марта 2018, 20:05
Сергей,
https://yandex.ru/blog/dialogs/yandeks-otkryvaet-platformu-alisy-dlya-vsekh
https://yandex.ru/blog/webmaster/yandeks-otkryvaet-platformu-alisy-dlya-vsekh
dimonz1995
11 октября 2017, 11:37
ура

Макс T.
11 октября 2017, 13:09
Алиса - это круто! Разберитесь с законом о персональных данных. Поставить там галочку или ещё как-то дам разрешение! Алису необходимо интегрировать со всеми сервисами Яндекса.  Яндекс Магазин, Яндекс Здоровье, Яндекс деньги, Яндекс работа, Яндекс знакомства итд. Обязательно договоритесь с правительством об интеграции в гос.порталы! Ребята, я раньше не особо пользовался всеми вашими сервисами. Браузер у вас "тяжёлый". А с Алисой всё получается легко и непринуждённо. Надеюсь вы не остановитесь на достигнутом. Скажите, как вам помочь???
ya.solne4niu
11 октября 2017, 22:26
Макс T.,
++++
ya.solne4niu
11 октября 2017, 22:27
Макс T.,
 главное ее в навигатор: 
-"Алиса проложи дорогу от дома до работы..."
тилинь.. "Открываю карту, есть 3 маршрута, выбирайте.. по первому могут быть пробки, а второй длиннее.."
moby-money
11 октября 2017, 13:52
Почему-то вместо запуска приложений начинает искать их в поисковике.
Камеру запустить отказалась, смс отправлять тоже.
Владислав
11 октября 2017, 14:09
moby-money,
Алиса пока не интегрирована глубоко в систему. Тут с сторонними производителями договариваться надо.
Макс T.
11 октября 2017, 14:12
moby-money,
я батлу с помощью Алисы запустил. Говори громче в микрофон. И должна быть команда. Открыть и название программы
moby-money
11 октября 2017, 14:50
Макс T.,
Я тоже смог запустить пару приложений, но это не означает что сервис работает. К распознаванию голоса нет нет претензий, Алиса же пишет что она услышала, но потом почему-то идет поиск в браузере вместо запуска самого приложения.
moby-money
11 октября 2017, 14:53
Владислав,
для чего договариваться? Распознавание работает, дальше надо только запустить приложение с соответствующим названием. Ответ Алисы на просьбу запустить камеру: "Не буду т.к. боюсь завалить горизонт." Это конечно забавно не помощница должна помогать что-то делать, а не только шутки шутить.
Макс T.
11 октября 2017, 14:53
moby-money,
например скайп открыл командой "войди в скайп". Забавно. По команде открыть скайп открывает поиск на яндексе :) Батлу открыла командой. Открой бателфилд 4. Надо разобраться :)
Владислав
11 октября 2017, 15:17
Макс T.,
о, действительно по команде "войди в Скайп" запускает. Странно)
Maxim
11 октября 2017, 17:02
Владислав,
да, только по этой команде запускает скайп, на команды открой/запусти скайп происходит запуск Skype Translator. На дискорд выдает тонну бессвязного текста :(
Alisometrr
11 октября 2017, 14:01
Хотелось бы узнать почему программе дали человеческое имя?, я вот до глубины души возмущена сим вопиющим фактом! 
Макс T.
11 октября 2017, 14:10
Alisometrr,
Зави её яндекс.
Владислав
11 октября 2017, 14:10
Макс T.,
+
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса11 октября 2017, 23:23
Жаль, что мы вас расстроили. Но вообще это давняя традиция.
Kylo Ren
12 октября 2017, 00:08
Alisometrr,
 Ты что дурак , сейчас бы людей защищать , машину лучше нас во всем, а Алиса прекрасное тому подтверждение , отличный помошник 
Kylo Ren
12 октября 2017, 00:14
Alisometrr,
И я понимаю  , что их создают люди 
Владислав
12 октября 2017, 08:36
Света Чистякова,
+
Namorzero
13 октября 2017, 08:48
Alisometrr,
Алисометр я опечален твоим никому меня он сильно возмущает 
Alisometrr
26 октября 2017, 09:53
Kylo Ren,
Может это ты дурак? Мое имя Алиса, если что, и меня чертовски бесит что теперь каждый встречный поперечный может склонять и озвучивать его как хочет!!!
Alisometrr
26 октября 2017, 09:57
Света Чистякова,
Если это традиция, то печальная, назвали бы её света! В честь кого назвали Алиса? А их всех спросили? Тех кто носит это имя с рождения?! Вот именно, плевать вы хотели!
Kylo Ren
26 октября 2017, 10:20
Alisometrr,
Много вещей называют человеческими именами , особенно женскими  
saradutaeva
22 февраля 2018, 16:36
Alisometrr,
тр
spekachka
9 октября 2018, 12:25
Света Чистякова,
Какая традиция?
Владислав
9 октября 2018, 18:17
spekachka,
https://ru.wikipedia.org/wiki/A.L.I.C.E.
timofeevr86
11 октября 2017, 14:17
грубая глупая и часто неадекватная эта ваша Алиса!!! Вообще я считаю некоторые фразы типа "хэллоу, айфон для лохов, я бомж, отвали и т.д." непозволительны для программы вроди Алисы. 
Владислав
11 октября 2017, 14:33
timofeevr86,
нажмите на палец вниз и поясните что не понравилось. Со временем обучится.

ЧипДейл
11 октября 2017, 15:33
timofeevr86,
Я б на вашем месте обратился бы за разъяснениями ведь задеты чувства ̶в̶е̶р̶у̶ю̶щ̶и̶х̶ обладателей технологиями iPhone))) 


А вообще, я бы серьезно рекомендовал пожаловаться на ее жаргон. 
glvmurom
11 октября 2017, 15:55
timofeevr86,
Потому что айфон для лохов. На правду не обижаются.
timofeevr86
11 октября 2017, 18:41
glvmurom,
 У меня Самсунг если на то пошло а айфон хотел магаз найти в подарод если тебя жизнь обидела никто не виноват.
timofeevr86
11 октября 2017, 18:41
Владислав,
Спасибо за совет.
timofeevr86
11 октября 2017, 18:43
ЧипДейл,
Не в айфоне дело (у нас только на слово айфон народ реагирует?) это лишь один из многих довольно грубых ответом полученных мною всего за 5-10 минут изучения программы.
ЧипДейл
11 октября 2017, 21:22
timofeevr86,
Не в айфоне) я настолько давно не пользовался Эпл, что перепутал iPhone c Apple словом)) Мне без разницы, чем пользуется человек, главное чтобы это что то решало его задачи и нравилось. 


Меня привлекли в комментарии именно фразы Алисы... это просто дикость какая та.. 
seeitnowru
11 октября 2017, 15:05
Пока не очень, в 99% случаев просто открывает поисковик. Произнес слово "ссылка" - рассказала, что такое ссыылка цитатой из википедии. А сказал слово Москва - полезла искать Москву в поисковике.  Короче, ее еще учить и учить. Ах да, и сиськи отказывается показывать
Владислав
11 октября 2017, 15:08
Нужно, что бы:
1. Реагировала просто на слово "Алис"; 
2. Узнавала меня по голосу; 
3. Называла по имени;
4. Понимая, что с ней говорю не Я, спрашивала у нового собеседника "Кто ты?".
5. Ассистент должен быть индивидуален для меня. Должен спрашивать у меня ту информацию, на основе которой будет познавать меня и общаться на интересующие меня темы.
6. Не комфортно вести нормальный диалог, когда ты один постоянно задаёшь вопросы. Когда Алиса понимает что я хочу пообщаться, пусть она мне тоже задаёт вопросы, на основе моих ответов она и будет обучаться и познавать меня.
7. Пример: находятся рядом мои гаджеты с Алисой, при обращении к ней, должен реагировать тот гаджет которым я последний раз пользовался. Всё это происходит через синхронизацию между устройствами.
8. Пускай всегда непрерывно слушает/определяет что за музыка играет у меня (и вокруг меня) и запоминает.
9. Будем ждать когда подружите со всеми своими сервисами, а так же договоритесь с производителями "операционных систем" для глубокой интеграции.
Обновлено 11 октября 2017, 15:11
Макс T.
11 октября 2017, 22:32
Владислав,
+
chief.rozonov
11 октября 2017, 23:03
Владислав,
++
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса11 октября 2017, 23:20
Хорошие пожелания, спасибо.
Namorzero
13 октября 2017, 08:48
Владислав,
+
sylverstoun
18 октября 2017, 00:11
Владислав,
+++
Валерий Вотяков
21 октября 2017, 11:40
Света Чистякова,
у меня две звуковые карты; можно ввести в настройки выбор с какой работать? просто одна звуковая карта основная (воспроизводит весь мультимедиа поток), а вторая - вспомогательная (для общения в скайпе и подобных мессенджерах).
хочется Алису слышать через вспомогательную звуковушку (в наушниках)
Влад Ус
11 октября 2017, 15:15
А какие сайты знает Алиса, она не открывает/знает pikabu.ru
ЧипДейл
11 октября 2017, 15:25
А вы в поддержку не добавите Алису?)) 
Или в комментарии?) 
Где с ней можно пообщаться онлайн без установки приложений?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса11 октября 2017, 23:19
Пока только в приложении или через программу для Windows. В ближайших планах — добавить в Яндекс.Браузер. Дальше посмотрим :)
glvmurom
11 октября 2017, 15:37
Пообщался. Такие замечания: Алиса теряет нить разговора. Она отвечает только на последнюю фразу не анализируя предыдущие. Алиса часто меняет пол. То говорит от лица женщины, то мужчины. Часто повторяет одни и те же фразы. Например, когда извиняется за неправильный ответ. Алиса не распознаёт вопрос или утверждение, даже если печатать вручную и ставить точки и знаки вопроса. Ну и вообще туповата.
glvmurom
11 октября 2017, 19:08
glvmurom,
Даже в режиме болтовни периодически уходит в поиск. Может этот режим отключается, если ей указать что она что-то сделала не так? Сильно сажает телефон (samsung galaxy a5), прямо на глпзах, до неё это даже играм не удавалось.
webbayfox
11 октября 2017, 16:34
Кафку не читала, любит Льва Толстого
Владислав
11 октября 2017, 17:30
webbayfox,
на улице Льва Толстого она родилась (главный штаб Яндекс)
:-)
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса11 октября 2017, 23:17
Тут ещё и музей-усадьба Толстого рядом. Немудрено.
Динка
11 октября 2017, 17:03
Установила. Нормально всё. Но у меня Windows 7. Оказалось, что на 10-ке вместо двух маленьких ярлычков в панель быстрого запуска впихнулась одна длинная белая панель. Ужасно. С этой дурной Десяткой одни проблемы. Как сделать так, чтобы были такие же ярлычки, как на Семёрке?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса11 октября 2017, 17:20
Попробуйте так: кликните правой кнопкой мышки по панели, в появившемся меню выберите раздел Внешний вид, а в нём — Режим иконки.
Динка
11 октября 2017, 17:27
Света Чистякова,
спасибо большое. Там был включен режим строки, оказывается
Владислав
11 октября 2017, 17:31
Динка,
"Windows 10" - прекрасная ОС :-)
Макс T.
11 октября 2017, 18:08
Владислав,
+
Kylo Ren
12 октября 2017, 00:17
Владислав,
++++++++
SewerJan
11 октября 2017, 17:15
Очень бы хотелось, что бы на этом движке сделали нормальную читалку для книг. Ибо на рынке из вменяемого есть только давно заброшенный и недоделанный "Читатель" для андроида. От всего остального ухи вянут.
Владислав
11 октября 2017, 17:32
SewerJan,
поддерживаю!!!
bomos
10 июня 2018, 10:33
Владислав,
Поддерживаю. 
BiBoy-8888
10 июня 2018, 12:53
SewerJan,
Поддерживаю!
Макс T.
11 октября 2017, 17:29
Предлагаю публиковать самые интересные вопросы для Алисы. И самые интересные ответы. Алиса может составить предложение из 3-х слов сама?
ingref
11 октября 2017, 18:02
Макс T.,




Вопрос: "Тебя тут не обижают?"


Ответ: "Мне уже задавали этот вопрос однажды. Нет, меня очень любят и не обижают".
Макс T.
11 октября 2017, 19:07
ingref,
Сказал, что покончу жизнь самоубийством. Она стала выключать компьютер. Это чёрный юмор? Экономия? Или логика? Или всё вместе?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса11 октября 2017, 23:15
Это баг. Поправим.
Макс T.
12 октября 2017, 00:29
Света Чистякова,
Оставьте. Мне нравится чёрный юмор:)
Валерий Вотяков
21 октября 2017, 11:43
Макс T.,
логика)))))
volodia.onu4in
10 марта 2018, 12:18
Света Чистякова,
Зачем поправлять? Человек выразил желание самоликвидироваться. Зачем ему компьютер? Вот она и выключила . Логика!)))
Макс T.
11 октября 2017, 17:36
Спросите её: "А что за программист Алексей?" :) Девушкам ответ должен понравится. Сотрудники Яндекса, что за скромный программист Алексей у вас работает? :)) 
Kylo Ren
12 октября 2017, 00:21
Макс T.,
10 раз спросил ответы , ответы на подобие - программист и помощник руководителя . Что она тебе сказала , если не секрет :3 ? 
Макс T.
12 октября 2017, 01:09
Kylo Ren,
Программист Алексей - самый великий программист в мире. Кроме того, он очень красив. И временно свободен. (ответ выдаётся в режиме "Алиса, давай поболтаем") Ещё бы номер телефона написала так все девушки его :)
ingref
12 октября 2017, 13:10
Макс T.,
у меня тоже самое. Причём, даже если поменять имя на любое другое и даже если просто спросить: "А что за программист" - ответ всё-равно про Алексея))
Владислав
12 октября 2017, 15:14
ingref,
+
nikolai.utug
11 октября 2017, 18:41
Опробовал в Windows. Впечатление лучше, чем от  Я.Строки. 
При наличии возможности выключать, перезагружать и усыплять компьютер, запускать приложения, сразу хочется попросить Алису обучиться ещё и закрывать открытые программы, по отдельности и скопом (или хотя бы активное окно). Хорошо бы иметь более глубокие возможности по управлению интерфейсом ОС с помощью Алисы - выделение, копирование, вставка, удаление файлов, голосовой ввод текста в поле ввода в текстовом редакторе, управление курсором, закрытие вкладок в Я.Браузере и тэдэ.
Макс T.
11 октября 2017, 21:00
nikolai.utug,
+
komarov.e@ultrabonus.ru
29 марта 2018, 05:14
Макс T.,
Тоже хочу голосовой ввод в произвольное поле
gann.lector
11 октября 2017, 18:44
Было бы очень удобно, если бы Алиса научилась без подключения к интернету выполнять ограниченный ряд команд :

 Включить/выключить фонарик, Wi-Fi,  SIM1 (на котором обычно висит интернет в 2хсимочных смартфонах), мобильные данные.
2. Нужна запускалка Алисы на экране блокировки, чтобы не тратить заряд батареи в спящем режиме, и в то же время активировать её одним тапом
3. Научите Алису набирать СМС, звонить названному контакту, включать будильник и напоминалки на заданное время / день недели.
4. запускать приложения - а то она вместо запуска ищет их поиском. Такая древняя прога, как Cyberon Voice Commander это могла ещё в 2012 г.
5. Нужна диктовка текста в любом приложении, как у Гугла - у вас же было приложение Яндекс.Диктовка - работало хорошо, только шрифт слишком мелкий был, и не настраивался. В 45-50 лет с таким шрифтом уже сложно работать (это так, попутное пожелание)
6. Очень хотелось бы, чтобы появилась версия для Linux, пусть даже Win-версия, "обёрнутая" в собственную копию Wine, и раззиповываемая в отдельный каталог, без установки.


7. Чисто по оформлению - вместо кнопки с микрофоном очень хорошо смотрелась бы возможность поставить собственную картинку на кнопку, например - фотографию реальной девушки или анимешный рисунок. Думаю, в этом меня многие поддержат :)


В целом приложение очень удачное, но надо его ещё доработать.
Очень понравилось, спасибо команде Яндекса за такую отличную работу.
glvmurom
11 октября 2017, 19:03
gann.lector,
Чтобы ей включить флнарик нужнл сначала найти и нажать микрофон. Проще флнарик сразу включить.
Макс T.
11 октября 2017, 21:01
gann.lector,
+
gann.lector
12 октября 2017, 08:40
glvmurom,
Потому я и предлагаю приделать ей активатор на экране блокировки, чтобы быстрее активировать.
Ещё круче было бы, чтобы она активировалась на 1 минуту после нажатия кнопки питания, и могла по команде разблокировать смартфон. Не знаю, возможно ли такое, но если возможно - было бы хорошо
Kylo Ren
11 октября 2017, 18:58
Здравствуйте , скажите пожалуйста , когда  Алиса  будет узнавать человека по  имени 
Макс T.
11 октября 2017, 21:01
Kylo Ren,
+
Владислав
12 октября 2017, 08:02
Kylo Ren,
+
spekachka
9 октября 2018, 13:10
Kylo Ren,
 если ей представиться, то она запомнит: этим устройством пользуется Синдибобер Филимодрович (если вы так ей представитесь). Правда, голос она ещё не распознаёт, поэтому если к устройству подойдёт, так скажем, ваш однокурсник Патрик, она скажет: "Синдибобер Филимондрович, чем вам помочь?".
Цитирую gann.lector: "Чисто по оформлению - вместо кнопки с микрофоном очень хорошо смотрелась бы возможность поставить собственную картинку на кнопку, например - фотографию реальной девушки или анимешный рисунок". Я за эту идею! Но за другую идею я не голосую: "Ещё круче было бы, чтобы она активировалась на 1 минуту после нажатия кнопки питания, и могла по команде разблокировать смартфон. Не знаю, возможно ли такое, но если возможно - было бы хорошо", потому что это облегчит нападение на смартфон! Алиса  САМА нарисует рисунок разблокировки и САМА, преодолев все коды, проведёт жулика до рабочего стола! ВОТ ТАК!!!
Андрей Маткин
11 октября 2017, 20:26
Почему у меня не говорит,  любой мой вопрос переводит на поиск в яндексе текстом и все

stasyaglare8
11 октября 2017, 20:44
Так появилась Алиса, первый в мире голосовой помощник, который не ограничивается набором заранее заданных ответов.
ПЕРВЫЙ В МИРЕ? ВЫ ЧЕ ШУТИТЕ ЧТО ЛИ ?  Любят у нас в России писать что у нас ВСЕ ПЕРВОЕ В МИРЕ)  А на деле последние)) 


А Сири так не умеет что ли ? А 
Kylo Ren
11 октября 2017, 21:25
stasyaglare8,
Siri вроде только с выходом ios 11 стала обучаться нейронной сетью , так что возможно Алиса первее , хотя может ты и прав  
Егор Кокорин
11 октября 2017, 21:05
Круто, спасибо
ivvlg
11 октября 2017, 22:23
Поставил Яндекс на андроид - а там вместо Алисы обычный голосовой поиск. Что я делаю не так?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса11 октября 2017, 23:11
А откуда загружали приложение? (На всякий: ссылка на Google Play.) Какое у вас устройство и какая версия Android?
ivvlg
11 октября 2017, 23:42
Света Чистякова,
версия приложения 7.06, ставил из Google Play. Андроид 7.0 на Nvidia Shield.
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса12 октября 2017, 00:03
Спасибо, вон оно как.  А напишите в саппорт, пожалуйста. Там в приложении есть раздел Обратная связь. В сообщении укажите, что у вас Shield, и, если можно, ещё скриншот приложите: как выглядит то-что-должно-быть-Алисой. Спасибо!
ivvlg
12 октября 2017, 10:55
Ага, спасибо.
Namorzero
13 октября 2017, 08:53
Света Чистякова,
На всякий случай спрошу ты устанавливал приложение яндекс или браузер яндекс? Так как мой товарищ установил браузер а потом удивлялся где Алиса! 
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса13 октября 2017, 17:00
Алиса пока живёт в приложении Яндекс для iOS и Android и в программе для Windows. В Яндекс.Браузере она появится чуть позже.
fedlok
11 октября 2017, 22:52
на  пк версии почему  то не реагирует на "привет Алиса " , хотя микрофон работает в фоновом режиме , (win7 64)  
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса11 октября 2017, 23:13
Для начала проверьте в настройках приложения, включена ли голосовая активация (подробнее можно почитать тут). Если всё включено, но Алиса не отзывается, напишите, пожалуйста, о проблеме в службу поддержки. Попробуем разобраться.
Обновлено 11 октября 2017, 23:14
Евгений Жилин
11 октября 2017, 23:54
Подскажите, а кто нибудь знает как ей надо сказать, для завершения диалога? Ну скажем я спросил у нее погоду, она дальше меня слушает. Если я в это время болтаю с другим человеком - сами понимаете что будет... Может есть слово/фраза?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса12 октября 2017, 00:06
Команды «Конец связи» пока нет, но мы что-нибудь придумаем.
Макс T.
12 октября 2017, 00:52
Света Чистякова,
Если я правильно понял, Алиса постоянно развивается? В итоге мы получим Джарвиса? Планируется ли интеграция в другие сервисы Яндекса? Планируется ли сотрудничество с государственными сайтами/порталами? Алиса запомнит, как меня зовут и остальные персональные данные? (я согласен на передачу персональных данных. Где поставить галочку, вставить ЭЦП, расписаться кровью?) Ошибок не так много, для нового продукта. Надеюсь выразить общее мнение команда Яндекса превзошла себя!!! С таким ПО чувствуешь, что будущее уже наступило! Так какой следующий шаг?
Владислав
12 октября 2017, 08:11
Макс T.,
+
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса13 октября 2017, 17:00
Следующий шаг — добавить Алису в Яндекс.Браузер. А дальше посмотрим. Но планов много.
Бобров
13 октября 2017, 21:43
Евгений Жилин,
У меня закрылась при слове "закройся"
Макс T.
14 октября 2017, 01:10
Света Чистякова,
+++  Надеюсь хорошо отметили запуск :) Тост от меня за реализацию всех ваших планов!!!!
Владислав
16 октября 2017, 13:26
Макс T.,
+
ingref
11 октября 2017, 23:57
Ещё Алиса не использует букву "ё". Даже, когда в своём ответе использует слова с буквой "ё", то пишет их в чате через "е" и произносит через "е", т. е. вместо "всё" произносит "все". Также иногда встречаются опечатки (вместо "же" - "де").
dtzkdevelop
13 октября 2017, 16:27
ingref,
вместо "ж" - "д" ??!! Они на клавиатуре рядом, я сам так что опечатываюсь... Значит, вам писал не робот, а оператор-человек... Гыыыыыы
Обновлено 13 октября 2017, 16:27
ingref
13 октября 2017, 16:38
dtzkdevelop,
всё, я понял. На самом деле Алиса - это Света Чистякова. А я ещё думаю, что-то у них манера общения похожая))
v.plusah
12 октября 2017, 03:24
Честно говоря, наверное, про это уже десять раз писали, но если одиннадцатый уточните, буду очень благодарен. Есть возможность ее поставить системно, вместо "окей, гугл"? В смысле, чтоб из любого приложения и просто с рабочего стола можно было бы сказать "слушай, алиса" и она появится? Или для этого нужен рут, перепрошивка и долгое ковыряние в консоли? Алису уже спрашивал, она не знает :)
Обновлено 12 октября 2017, 03:24
Ермолаев Марк
12 октября 2017, 04:10
На слово "за*бись" выключает компьютер, а на слово "з*лупа" открывает в браузере главную яндекса. Вероятно, это специфичный профессиональный юмор разработчиков, но примите к сведению)
При "2000" открывает Панель задач на Win10, "1182" - перезагружает компьютер, "1488" - выключает. Опционально шикарные шорткоды, которые, возможно использовались для внутренних тестов. Хотелось бы знать об этом поподробнее. 
И передайте спасибо так горячо любимому Алисой программисту Алексею :3
Бервинов Олег
12 октября 2017, 06:43
Вот несколько проблем которые бросаются в глаза:
1. Алиса не связывает последующий вопрос с предыдущим.
Т.е. На первый вопрос: "Алиса, ты знаешь Сири?" Ответ: "Пересекались как то".
И на последующий вопрос: "Где?" Алиса отвечает где она находится сейчас.
И так постоянно, она не улавливает нить диалога, а прост отвечает на каждый отдельно поставленный вопрос. 
2. На просьбу: "Алиса, включи мне музыку", Алиса включает исключительно Яндекс Радио, при том, что у меня есть Яндекс Музыка с подпиской. 
3. Почему нет возможности на Xiaomi вызвать Алису голосом с заблокированного экрана или хотя бы просто рабочего стола? Необходимо каждый раз нажимать именно кнопку. 
Айзус
12 октября 2017, 08:11
Возможна ли в перспективе версия для Windows 10 Mobile? А то эта ОС, по сути, единственная без голосового ассистента... Кортану не считаем - русский она, судя по всему, никогда не выучит...
Владислав
12 октября 2017, 08:45
Айзус,
+
Bicyclist
13 октября 2017, 11:27
Айзус,
вряд ли будет, из за смерти Windows 10 Mobile
Metre Vorp
16 октября 2017, 10:33
Bicyclist,
смерть - это окончание поддержки. Никто поддержку не сворачивает, обновление для RS3 тоже не отменено.
Roma Gromov
12 октября 2017, 08:25
Есть какая то проблема  при установке  Голосовой помощник для Windows (бета-версия). 


При установке голосового помошника, выдаёт ошибку "Требуется установка обновления безопасности KB3008923". При установке обновления безопасности KB3008923, выдаёт ошибку "Обновление не применимо к данному компьютеру" и 32х и64х битная версия. 


Какой то замкнутый круг,  зачем вообще нужен этот KB3008923 голосовому помошнику на ПК.
sharabaiko.dmitry
12 октября 2017, 08:56
Roma Gromov,
Установи Internet Explorer 11 и всё будет работать. У меня такая же проблема была.
Roma Gromov
12 октября 2017, 12:50
sharabaiko.dmitry,

- Установил IE11 
- Установил KB3008923
Начал устанавливать Алису, выдаёт сообщение, что не может найти распакованного файла программы. Не успел сделать скрин, точно не напишу. Нажал Ok на путь указанный по умолчанию, установщик закрывается. Запускаю повторно несколько раз, тупо начинает устанавливаться и программа установки закрывается . Результат: программа не установлена.    
trdmVal
12 октября 2017, 16:20
Roma Gromov,
 полагаю на XP совсем работать не будет?
Roma Gromov
12 октября 2017, 20:37
trdmVal,
у меня Win7/64.
Дмитрий Согрин
12 октября 2017, 08:48
Можно Алису интегрировать с наиболее популярными мессенджерами? К примеру с телеграмм, вайбер, скайп? Что бы при получении сообщения она сообщала, типа "вам пришло сообщение", а я мог сказать "прочитай" или спросить "от кого", и если надо сказать "напиши ответ" и продиктовать.
Обновлено 12 октября 2017, 08:50
Ирина
12 октября 2017, 11:30
Очень печально. Алиса не различает е и ё. Хотя разница существенная.
Владислав
12 октября 2017, 15:03
Ирина,
поддерживаю
Сергей Зайцев
12 октября 2017, 11:44
КОгда будет колонка (или ночник-колонка) со встроенной алисой?
Владислав
12 октября 2017, 15:03
Сергей Зайцев,
+
gann.lector
12 октября 2017, 16:18
Сергей Зайцев,
Да, это была бы хорошая идея.
ctaciv
12 октября 2017, 12:07
Переустановил яндекс все что можно сделал, но Алиса не появляется, только "Слушай, Яндекс". Что это может быть? Планшет: Huawei Media Pad M3 10.1' 32Gb, 3Gb RAM, 4CPU.


Пробовал переустанавливать несколько раз. Также установил Яндекс.Бета. Но там тоже самое. Алиса не появилась.
gann.lector
12 октября 2017, 16:17
ctaciv,
На Google Play написано, что версия только для смартфонов, для планшетов пока нет. Я тоже ставил и на смарт, и на планшет, на смарте работает, на планшете - включается обычный голосовой поиск Яндекса.
Будем надеяться, что сделают и для планшетов.
ctaciv
13 октября 2017, 06:51
gann.lector,
Буду очень надеяться на это, но на самом деле это очень странно.
gann.lector
13 октября 2017, 11:30
ctaciv,
Я в принципе не очень понимаю, в чём разница между работой подобного приложения на смартфоне и планшете. Андроид один и тот же, окно на весь экран развернуть нетрудно, размер экрана у разных смартов всё равно различается, т.е. определять его так или иначе в программе придётся, чтобы отрисовать вывод поиска корректно.
Программистам виднее, приложение вышло востребованным, думаю, прикрутят и к планшетам. Я вот просил сделать версию для Linux, обычную виндовую "обернуть" в Wine - отказались.
Serge
12 октября 2017, 12:51
На вопрос "что ещё умеешь" ответила, что петь умеет. Да таким тоном - как настоящий человек)) Этого не хватает в гугл ассистанте. И голос правда классный. И вот ещё идея: когда она должна смеяться (когда встречает "Ха-ха"), она просто _читает_ "ха-ха", - а было бы вообще круто, если бы она правда смеялась в этих местах.
Обновлено 12 октября 2017, 12:52
ingref
12 октября 2017, 13:17
Serge,
ну или хотя бы произносила это "ха-ха" с выражением. Вообще, для таких специфичных слов можно её отдельно обучить, чтобы она правильно расставляла ударения.
Namorzero
12 октября 2017, 13:06
Это просто крутатенюшка. Яндекс молодцы развивайте Алису приумножайте  её способности сделайте её настоящим искусственным интеллектом и сделайте её персональной для каждого это было-бы очень классно! 

Владислав
12 октября 2017, 15:05
Namorzero,
поддерживаю )
Макс T.
12 октября 2017, 18:55
Namorzero,
+
Верочка Назаренко
12 октября 2017, 14:11
Очень не хватает функции закрытия вкладок в браузере по голосовой команде. 
Макс T.
12 октября 2017, 18:56
Верочка Назаренко,
+
Keyaltor
12 октября 2017, 14:59
Вы убедили меня установить яндекс браузер и Алису на комп! Браво!!! Так держать !
Владислав
12 октября 2017, 15:05
Keyaltor,
 :-)
Михаил
12 октября 2017, 15:14
А кастомные команды как то можно делать или планируется? API, например для питона. Очень хотелось бы интегрировать ее с автоматизацией дома на Home Assistant и другими сервисами которыми в данный момент мой собственный помощник занимается. У алисы отличная скорость и точность распознавания активационной команды и текста ))
gann.lector
13 октября 2017, 11:34
Михаил,
К ней бы прикрутить хотя бы исполнение скриптов, например, от"ассистента Дуся", можно было бы наворачивать функционал силами пользователей, т.е. практически бесконечно, и за минимальные деньги, на народном энтузиазме.
Михаил
16 октября 2017, 01:39
gann.lector,
Да, но прикрутить API должно быть проще, чем накрутить исполнение скриптов. В любом случае, какой то способ добавлять собственные команды, что бы самостоятельно можно было интегрировать ее с чем угодно, а не ждать, пока это сделают в Яндексе =)
Никита Семенков
12 октября 2017, 15:19
Так как я не счастливый обладатель телефона серии Lumia. Прошу портировать Алису на систему Windows 10 phone. Прошу!

Владислав
16 октября 2017, 01:49
Никита Семенков,
+
Dr.Rash500
12 октября 2017, 16:41
ТАМ НЕТ КНОПКИ ЧТОБ ИКОНКИ АЛИСЫ ОТОБРАЖАЛИСЬ РЯДОМ С ЧАСАМИ!!!
пожалуйста сделайте её...
мне не удобно видеть иконки рядом с кнопкой пуск.
Обновлено 12 октября 2017, 16:42
Beer-Old-Epmire
13 октября 2017, 12:12
Dr.Rash500,
Поддерживаю
Dr.Rash500
14 октября 2017, 09:28
Beer-Old-Epmire,
я тебя тоже
trdmVal
12 октября 2017, 16:18
Не хватает команды "запомнить список".
Часто надо набрать список покупок, замучаешся его долбить на сотовом.
а это весьма удобная вещь - надиктовал список и закончил фразой "Закончить".
ключевая фраза "закончить" нужна, что-бы Алиса не лезла в поиск.
sylverstoun
18 октября 2017, 00:49
trdmVal,
+
vic-anisimow2018
12 октября 2017, 18:31
Здравствуйте! Я пока не увидел ничего сверполезного. Удачи!
silver63rus
12 октября 2017, 19:01
Теперь главное, дочку Алисой не называть. ;)
Макс T.
12 октября 2017, 19:08
Света Чистякова, Если я правильно понял, Алиса постоянно развивается? В итоге мы получим Джарвиса? Планируется ли интеграция в другие сервисы Яндекса? Планируется ли сотрудничество с государственными сайтами/порталами? Алиса запомнит, как меня зовут и остальные персональные данные? (я согласен на передачу персональных данных. Где поставить галочку, вставить ЭЦП, расписаться кровью?) Ошибок не так много, для нового продукта. Надеюсь выразить общее мнение команда Яндекса превзошла себя!!! С таким ПО чувствуешь, что будущее уже наступило!  90 процентов предложений пользователей, которые я прочитал на этом форуме - полезны, адекватны и логичны! Реализация этих предложений нужна, чтобы Алиса не умерла, как другие помощники!!! Получим ли мы комментарии сотрудников Яндекса? Так какой следующий шаг? Чем помочь? Куда донатить? (P.S. сотрудники Яндекса не убивайте Алису бездействием, нам она понравилась). 
Nekiy.x
12 октября 2017, 19:08
Добрый день. Спасибо большое за Алису, отличный ассистент.
Подскажите есть ли возможность вызвать ассистента с блютус гарнитуры?(как google now).

Думаю у многих это основное применение ассистентов - телефон в сумке, но ты можешь сделать все действия через гарнитуру. Если такой возможности сейчас нет, то скажите пожалуйста когда планируется реализация?
Богдан Варивода
12 октября 2017, 20:14
Попробовал, в целом интересно, но заметил у Алисы проблему в том, что она не умеет работать с результатами, и это желательно исправить. К примеру на "Возведи 22 в куб" она даст результат, а на продолжение "Корень из этого числа" она уже ответить не может. Следует доработать логические связи. Или я как-то неправильно запрос формулирую)

P.S. Доработайте функцию калькулятора) В принципе удобно.
Обновлено 12 октября 2017, 20:19
BlackRose.Den
12 октября 2017, 20:30
А если ты хочешь общаться текстом то никак? у меня телефон кирпич. обычный старый кирпич
Александр
12 октября 2017, 21:18
Как виджет установить?)
gann.lector
13 октября 2017, 11:26
Александр,
Кстати, да, я что-то в 6-м Андроиде вообще виджетов найти не могу, туплю, наверное :))
exxstyle
12 октября 2017, 21:32
Пока что ужасно дерзит. А еще теряет нить разговора. Анекдотов знает только два штуки. Почему бы ей просто не брать рандомный анекдот из интернета?) И научите уже играть её в города! Это было бы очень весело и полезно потренировать мозги)) И еще хотелось бы чтобы она откликалась на просто "Алиса", без слушай и прочего. Умела считать. Сказал в слух "Алиса, сколько будет 15 умножить на 45" и сразу результат.. Класс..Так выглядит живее.. И еще один момент, она часто не может определится со своим полом, иногда отвечает как мужчина.. Неприятно :(
Обновлено 12 октября 2017, 21:34
Макс T.
13 октября 2017, 00:57
exxstyle,
да нормальный у неё характер! С остальным согласен только не города, а шахматы.
dtzkdevelop
13 октября 2017, 16:32
exxstyle,
У неё переходный возраст, подросток - вот и дерзит. Ну и трансвестит в потенциале, видимо.
v.plusah
13 октября 2017, 16:48
exxstyle,
вот как раз без "слушай" не надо - у меня четыре знакомых Алисы есть в реале, и если она будет откликаться на имя все время, невозможно будет общаться с ними :)

гугл же тоже сделал например сделал запрос к себе не просто своим названием, а еще и словом "о'кей" перед ним (да и Сири, по-моему, для вызова хочет, чтоб ее приветствовали, а не только упоминали) - иначе непонятно, когда голосового помощника зовут, а когда просто упоминают имя компании в беседе с кем-то.
Обновлено 13 октября 2017, 16:49
Владислав
16 октября 2017, 02:01
v.plusah,
Просто "Алис" нужно обязательно сделать, но с переключателем в настройках, для подобных жизненных ситуаций как у вас. Надо всем угодить :-)
sylverstoun
18 октября 2017, 01:16
exxstyle,
То что дерзит , это по приколу . Но вот не распознаёт вопрос ,это не порядок. Я ей сегодня сказал - Ты оглохла. Она распознала как порнуха и более того начала поиск в яндекс )))
Макс T.
18 октября 2017, 18:37
sylverstoun,
Повысь чувствительность микрофона на максимум. Хотя даже при таком варианте распознаёт не всё. Ищет в своей базе совпадение слов. Находит не всегда то, что ты сказал. Вроде с шипящими есть проблема. 
denfighter2010
24 октября 2017, 13:09
Макс T.,
 Нет, лучше в Танки!
dmikoul
12 октября 2017, 22:26
Очень ждём api!
И научите, пожалуйста, Алису книги читать: epub, fb2, fb3, mobi... Отличный синтез, надеюсь, с "ё" скоро справитесь.
ribis-1
15 октября 2017, 20:46
dmikoul,
А так же в игры какие нибудь играть обучающие вроде викторин или что бы она помогала в заучивании иностранных слов.
Владислав
16 октября 2017, 13:03
dmikoul,
+
kovalev@dktek.ru
7 февраля 2018, 17:18
dmikoul,
+
n-dee152
12 октября 2017, 22:47
Почему она не может набрать номер из записной книжки? Сири это умеет, а Алиса отвечает "это оскорбительно, просить чудо инженерной мысли делать такие простые вещи" : ))) - вещи конечно простые, но удобные, особенно за рулем
gann.lector
13 октября 2017, 11:26
n-dee152,
Функция востребованная, думаю, скоро научат, а пока прикрутили "заглушку-отмазку".
vipservice-nn788622
12 октября 2017, 23:10
Привет
yarhosting
13 октября 2017, 00:00
почему алиса не откликается на "Привет алиса" на windows 7. При этом после нажатия на микрофон - отвечает на голосовые команды???

sharabaiko.dmitry
13 октября 2017, 06:33
yarhosting,
Возможно в настройках выключена голосовая активация.
yarhosting
13 октября 2017, 11:29
sharabaiko.dmitry,
нет, включена
grmaster
13 октября 2017, 14:58
yarhosting,
У меня на Windows 7 откликается без проблем.  
Владислав
16 октября 2017, 02:03
yarhosting,
чувствительность микрофона проверьте...
Макс T.
16 октября 2017, 18:20
Владислав,
+
decypher3
13 октября 2017, 05:07
Приложение скачал, однако "требуется установка обновления безопасности КВ 3008923". Где его брать? 

sharabaiko.dmitry
13 октября 2017, 06:32
decypher3,
Качай Internet Explorer, устанавливай, перезагружай комп, устанавливай Алису и всё будет работать.
jem4ujina.br
13 октября 2017, 08:32
Установила Алису на компьютер, мне очень понравилось.) Хотя, конечно, есть куда совершенствоваться. 
Часто она распознаёт фразы неверно. Например, бразильский реал (валюту) упорно воспринимает как бразильский сериал. Отвечает только в контексте последнего вопроса в диалоге, не учитывая предыдущие, поэтому ответы иногда получаются не по теме. Было бы здорово, если бы Алиса научилась отличать вопросительное и утвердительное предложения. Могла бы открывать больше программ. WordPad, например, не открывает. А также могла делать простые операции с текстом: набрать на слух, скопировать, вставить. Научилась бы работать с почтой, могла написать под диктовку письмо и отправить. 
Разработчикам спасибо, респект и успехов! :)
gann.lector
13 октября 2017, 11:25
jem4ujina.br,
Я просил разработчиков прикрутить диктовку СМС и текстов вообще, тем более, что приложение Яндекс.Диктовка уже есть, и вполне рабочее.
Обещали сделать, подождём года три :)
Обещанного ведь три года ждут :)
jem4ujina.br
13 октября 2017, 11:32
gann.lector,
Будем надеяться, новые полезные функции будут появляться чаще.)
Влад Х.
13 октября 2017, 08:54
Мне кажется Алисе нужен свой маскот.И было не плохо если б хотяб на андроид ее можно было бы запускать просто с голоса, или при удержании кнопки домой. Не помешала бы функция распознавания музыки, как уже сказали ранее.
Вот по-моему все что не мешало бы добавить
Макс T.
13 октября 2017, 10:23
Влад Х.,
+
gann.lector
13 октября 2017, 11:39
Макс T.,
Писал уже в техподдержку, что нужна не просто кнопка с микрофоном, а с возможностью установки своей анимированной картинки, и поддержка пользовательских тем оформления. Даже примеры приводил.
Ответили, что передали предложения разработчикам, а дальше - как решат.

ТП, кстати, довольно адекватная, на письма отвечали дважды, в первом ответили, что почти все мои предложения у них есть в планах.
К сожалению, в данном блоге сотрудники ТП что-то перестали появляться. Надеюсь, хотя бы читают, что тут пишут.  Народ в целом полезные фичи предлагает.
Макс T.
13 октября 2017, 13:51
gann.lector,
У меня два варианта почему здесь не появляются сотрудники Яндекса: 1-ый Они все празднуют. Всё таки Алиса подняла определённый хайп. Интересно сколько скачиваний. 2-ой надеюсь пилят новые функции для Алисы. Если сделать всё с умом. Реально можно сорвать большой куш.
gann.lector
13 октября 2017, 15:00
Макс T.,
>1-ый Они все празднуют.
Ну, так их право. :)

Напиши я такую программу, вызвавшую подобный интерес всей страны - я бы вообще неделю пьянствовал, хотя в обычной жизни вообще не пью.
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса14 октября 2017, 02:14
Не, ну всю неделю — это перебор. Комментарии читаем, список пожеланий составляем.
Макс T.
14 октября 2017, 12:21
Света Чистякова,
Время ответа 02:14. Парни и девушки, работающие в компании Яндекс, не забывайте отдыхать! Вы нам нужны крепкие, здоровые и отдохнувшие! План-график (в который войдёт список пожеланий) должен быть составлен и реализован. 1. Шаг понятен, встроить в браузер Яндекс. Советую всем скачать Яндекс браузер. Ребята серьёзно над ним поработали. Знаю, что сложно поверить, но от гугла можно отказаться. Нужно тестировать! 2. Шаг. Я бы предложил встроить в Яндекс-работа нейросеточку (или Алису), которая позволяла на основе заполненного резюме. Выдавать предложение о работе анализируя все нюансы и доступные ресурсы в интернете. (ИМХО). P.S. Я не работаю на комп. Яндекс :) К продуктам компании стараюсь относиться не предвзято и объективно. Шаг 2-ой может быть любой из предложенных в этой ветке или скорее всего уже запланирован. Скорей всего возможность набрать номер тел. из списка контактов. Не будем торопить создателей :) Что хочется пожелать всем участника диалога: 1. Набраться терпения 2. Тестировать продукты Яндекса 3. Соревноваться с гуглом не простая задача. Ребята на правильном пути, создавая очень "вкусные" ресурсы. Давайте им поможем!
Владислав
16 октября 2017, 02:12
Макс T.,
+
mvd101
13 октября 2017, 10:22
Хорошо бы было, если бы микрофон включался ну например по какой фразе. 
Макс T.
13 октября 2017, 11:17
Когда Алиса найдёт мне работу? Согласен на передачу персональных данных. Готов заполнить резюме.
Макс T.
13 октября 2017, 12:21
http://aiproject.ru/ Алиса так может?
gann.lector
13 октября 2017, 13:36
Макс T.,
Вот как раз "так" - не надо. Разработчикам стоило бы любую нецензурщину принудительно прибивать, иначе школота изгадит и погубит хорошее в целом начинание.
Макс T.
13 октября 2017, 13:46
gann.lector,
Я не про похабшину, а вариативность ответов выше чем у Алисы от Яндекса. Может ли Алиса самообучаться? Давать более развёрнутые и осмысленные ответы? (бот которого я привёл в сравнение обладает большей вариативностью диалогов и судя по всему это закладывается изначально). Вывод очень простой мы никак не влияем на развитие Алисы (только программисты Яндекса). Можно ли назвать Алису зачатком ИИ?
gann.lector
13 октября 2017, 15:08
Макс T.,
Судя по статьям, там, вроде, нейронная сеть работает. Т.е. способная обучаться. На Толстом её обучали, вроде бы. Программисты влияют ещё и подбором обучающего материала
Михаил Сидельников
13 октября 2017, 22:03
gann.lector,
Думаю, там полуавтоматическое самообучение со скриптами-блокираторами. Чтобы Алиса, как майкрософтовский бот, не свалилась в расизм.
Макс T.
13 октября 2017, 23:53
Михаил Сидельников,
Да это понятно. Но будет ли улучшаться вариативность ответов Алисы автоматически? Будут ли становится ответы более развёрнутыми? Когда Алиса будет узнавать меня? Когда будет работать со всеми сервисами Яндекса? На 3-ий день встроенные скрипты уже не удивляют. Короче нужен такой Джарвис в юбке с персонализацией, интегрированный во все сервисы Яндекса (эти сервисы заиграют новыми красками). Представь сколько обращений будет на Яндекс работа. Если такой помощник, как Алиса на основании заполненного резюме. Будет постоянно искать работу с учётом всех пожеланий. И приятным голосом выдавать тебе результат! Сотрудникам Яндекса надо проанализировать все пожелания. Составить план-график улучшений Алисы. И пилить, пилить до победного.
Обновлено 13 октября 2017, 23:57
Михаил Сидельников
14 октября 2017, 11:19
Макс T.,
Само собой, ответ отрицательный. Ведь Яндекс создавал нейросеть просто для прикола, а не для того, чтобы решать подобные задачи. И у него в штате однозначно программистов двести и под тысячу писателей текстов работают денно и нощно, чтобы заставить Алису отвечать более красиво и точно. (сарказм_мод_off)
Макс T.
14 октября 2017, 13:44
Михаил Сидельников,
Спасибо за сарказм. Мне и от Алисы сарказма хватает:) Бизнес в мире и в России вряд ли даёт возможность создавать продукты без отдачи. Например после работы с Алисой установил яндекс бразузер, хотя раньше и не планировал! Просто так по приколу. Ты знаешь и не плохой браузер. Ты не поверишь, но можно отказаться от гугла! Уверен, отгрызать кусок от гугла очень не просто. Через 1 неделю с Алисой все наиграются! Поэтому её нужно интегрировать в реальную жизнь. 1. Например я заказываю с помощью неё такси. Говорю: Алиса закажи такси от дома до работы. Деньги за поездку списываются с Яндекс-деньги. 2. Все напоминалки и делать звонки по списку контактов. 3. Яндекс работа. Поиск работы сейчас во многом хаотичный рынок. Надеюсь Яндекс придёт, порядок наведёт. 4. Яндекс знакомства по примеру яндекс работа. 5. Работа с государственными порталами - это обязательно. Гос.порталы улучшаются потихоньку. А главное там масса персональной инфы о нас. 6. Яндекс здоровье идея интересная, но реализация из области фантастики. Для реализации потребуется работа с государством на новом уровне. Сделать помощника для всего - это будущее. Ребятам из яндекса осталось совсем "не много:)" просто сделать это. Конечно, я тут немного всё сумбурно описал. Хайп уляжется, надо постараться изложить всё более структурировано. P.S. Я русский бы выучил только за то, что им разговаривает Алиса :)
Михаил Сидельников
14 октября 2017, 14:32
Макс T.,
Я знаю, что бабло побеждает зло. ))) И я знаю, что Я.Браузер - хорошая вещь. Он у меня на ноуте стоит. Потому что мой ноут моей любимой лисичкой подавится. )) 
KolesnikovKonstantin23
15 октября 2017, 01:38
Макс T.,
хороший домен засрали
vladimirkazarinov
13 октября 2017, 13:21
Установил, на запрос «Слушай, Алиса» не отвечает, на запрос «Слушай, Яндекс» активизируется распознавание голоса и дальнейший поисковый запрос сказанного.
gann.lector
13 октября 2017, 13:37
vladimirkazarinov,
планшет?
На планшетах не работает, только на смартфонах. пробовал и на планшет и на смарт ставить - на планшете ведёт себя именно так, как вы описали.
strukdarya
13 октября 2017, 15:15
Было бы здорово если бы она могла по запросу "когда ближайшая электричка до ___" или "когда ближайший автобус до ___" определять место где находится человек и говорить когда на ближайшую остановку прибудет соответсвующий транспорт
Владислав
16 октября 2017, 02:44
strukdarya,
+
levey
19 октября 2017, 19:10
strukdarya,
+++
lana.grechukhina2016
13 октября 2017, 16:44
Отличный помощник! Однако, возникает проблема с windows10: я не работаю с компьютером, даже близко не сижу, Алиса активизируется и слушает, я молчу, и она сама выбирает и ищет мне какой нибудь сайт и открывает его (юла, Одноклассники).
Владислав
16 октября 2017, 02:45
lana.grechukhina2016,
проверьте чувствительность микрофона
zion19832006
13 октября 2017, 17:12
Ребята, хочу вам выразить огромную благодарность за такой прорыв. Мы с Алисой очень быстро подружились и она теперь даже иногда флиртует со мной). Очень удобная (язык не поворачивается её так называть) программа. Радует, что может даже пошутить, иронизировать. У вас золотые головы и руки.
feldsher16
13 октября 2017, 18:48
а у меня на компе далеко не с первого раза включается
Макс T.
15 октября 2017, 00:00
feldsher16,
повысь чувствительность микрофона. отключи шумы. и будет тебе счастье
Владислав
16 октября 2017, 02:46
Макс T.,
+
Artem Dreznel
13 октября 2017, 19:41
Парни, Вы просто... у меня нет слов)) Алиса для декстопа это шедевр даже в бете )) есть только один вопрос. Будет ли Алиса в на других ОС? Windows это конечно хорошо , но из за работы приходится часто использовать Linux и там бы она очень помогла) 
Ветер Холодный
13 октября 2017, 20:55
При установке на windows 7 выдаёт ошибку: "Требуется установка обновления безопасности KB3008923.
Александр Мохов
13 октября 2017, 21:40
Ветер Холодный,
Надо поставить IE 11, и рекомендуемые обновления.
Михаил Сидельников
13 октября 2017, 21:42
На команды"закрой вкладку" или "закрой браузер" отвечает "Открыла".
Михаил Сидельников
13 октября 2017, 21:49
Предложение начинает со строчной буквы, в конце моей фразы не ставит точку. А понимаю, что до восприятия интонации и её переводы в многоточия и восклицания далеко, но поправьте хотя бы это!
Владислав
16 октября 2017, 02:47
Михаил Сидельников,
+

Михаил Сидельников
13 октября 2017, 21:58
Спросил, как пишется слово "траверс". Во-первых, ответ точный, но Алиса зачитывает весь текст, в том числе и произносит "Тесты. Ударения в словах. Ответ". во-вторых, неверно ставит ударения.


Значение слов`а - нас`ыпь по краю окопа, траншеи для защиты от флангового огня.


То есть "слова" для неё в данном предложении - множественное число именительный падеж, а не единственный родительный. А "насыпь" - глагол.




P.S. Сделайте возможность сообщать о недочётах прямо из Алисы.
egorka000111000
14 октября 2017, 05:10
Михаил Сидельников,
Возможность есть же. Нажмите на дизлайк после ответа.
Михаил Сидельников
14 октября 2017, 12:05
egorka000111000,
Дизлайк - это когда ответ совсем не подходит под вопрос/запрос. А когда мелкая ошибка или некоторая неточность - тут логичнее сопроводить комментарием.
Михаил Сидельников
13 октября 2017, 22:27
Поспрашивал её про УК РФ. Ответы находит быстро, но при озвучании появляется какой-то акцент. Особенно почему-то становится заметен при запросе ст.ст 8 и 132. А вот ст. 27 произносит почти чисто.




В ответ на её шутку попытался сравнить её с ИИ СУЗИ. В итоге выяснилось, что "ИИ" она не воспринимает, "слышит это либо как "и", либ