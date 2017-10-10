Представляем голосового помощника Алису

Познакомьтесь, это Алиса — голосовой помощник, созданный в Яндексе. Алиса умеет решать повседневные задачи: подскажет погоду, посоветует, где поесть или купить продуктов, найдёт что угодно в интернете. Но главное — Алиса не ограничивается набором заранее заданных ответов. В ходе разговора она способна импровизировать: в этом ей помогает нейронная сеть.

Кто такая Алиса

Виртуальные помощники существуют уже давно. Кто-то, возможно, встречал их ещё в девяностых — они были частью компьютерных программ и давали советы по их настройке. Со временем помощники поселились и на мобильных устройствах. Круг их обязанностей вырос — они стали помогать с повседневными задачами, а кроме того, научились понимать голос. Для человека это более привычный способ общения — ведь сказать во многих ситуациях куда проще, чем напечатать.

Когда общаешься с помощником ежедневно, сложно воспринимать его как обычную программу. Хочется большего — например, просто поболтать. Когда мы задумались о создании помощника, то поняли, что он должен обладать двумя важными навыками. Во-первых, понимать естественный язык, на котором люди общаются друг с другом. А во-вторых, справляться с нестандартными ситуациями — не только находить готовые ответы в базе, но и импровизировать. Так появилась Алиса, первый в мире голосовой помощник, который не ограничивается набором заранее заданных ответов.

Что умеет Алиса

Главное предназначение Алисы — помогать людям. Она посоветует места поблизости и объяснит, как до них добраться, расскажет последние новости, сообщит прогноз погоды, включит по вашей просьбе музыку и найдёт любую информацию в интернете. Если на вопрос есть короткий ответ, Алиса его озвучит, а если требуется развёрнутый, покажет результаты поиска. Её можно попросить запустить «ВКонтакте» или Instagram, и она выполнит просьбу.

В разговоре с Алисой не нужно взвешивать каждое слово. Она умеет учитывать контекст беседы и восстанавливает опущенные части предложений, как это делают люди. Представьте, например, что друг зовёт вас вечером в кафе — пойдём, я нашёл классное заведение с грузинской кухней. Если вы спросите: «А как туда добраться?» — друг поймёт, о чём речь, хотя кафе вы не упоминали. Так же и Алиса — в ответ на вопрос «Где поблизости выпить кофе?» она подскажет ближайшую кофейню, и если вы уточните «А ещё?» — подкинет другие варианты.

Как Яндекс учит искусственный интеллект разговаривать с людьми Подробный рассказ об Алисе и её возможностях — в блоге Яндекса на «Хабрахабре». Об остальном Алиса расскажет сама. К ней можно обращаться не только за решением задач, но и когда хочется пообщаться. У Алисы есть запас историй, например сказки и анекдоты, но если вы настроены поболтать, она включает фантазию. В экспромтах ей помогает нейросеть, обученная на огромном массиве текстов. Алиса постоянно совершенствуется. Если она ответила невпопад, укажите на это, и она постарается исправиться.

Взаимодействовать с людьми Алисе помогают речевые технологии SpeechKit. Благодаря им она улавливает, что вы к ней обращаетесь, распознаёт сказанное и выявляет его смысл. Точность распознавания в SpeechKit сопоставима с уровнем человека. Алиса понимает как детей, так и взрослых — и даже тех, кто говорит по-русски с акцентом. Голос Алисы — синтетический, но у него есть живой прототип. Это актриса Татьяна Шитова, которая озвучивает в российском кинопрокате героинь Скарлетт Йоханссон. Именно голосом Шитовой разговаривает Саманта — операционная система из фильма Спайка Джонза «Она». Актрису можно услышать и в видеоиграх: например, в «Ведьмак 3: Дикая Охота» она говорит за чародейку Йеннифэр из Венгерберга, одну из ключевых героинь саги.

Сейчас Алиса живёт в приложении Яндекс для iOS и Android и в бета-версии Голосового помощника для Windows, а скоро появится и в Яндекс.Браузере. Она умеет работать с несколькими сервисами Яндекса, включая Поиск, Карты, Погоду и Музыку. Этот список расширится; кроме того, подключить помощника к своим продуктам смогут и другие компании. Мы только в начале пути — Алиса открыта всему новому и продолжает учиться.