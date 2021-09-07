Беспилотные такси поедут по Москве

Весной 2017 года мы написали в блоге о первых испытаниях беспилотного автомобиля Яндекса. Тогда это казалось немного фантастикой — машины, которые едут сами, без водителя. Пусть на полигоне и по заранее заданному маршруту, но едут! То, что Айзек Азимов ещё полвека назад называл будущим наряду с подземными городами, колониями на Луне и кубическими 3D-телевизорами, стало даже не моделями и расчётами, а воплотилось в реальность. Сегодня будущее стало ещё чуть ближе — мы открываем приём заявок на участие в первом тестировании беспилотных такси в Москве.

Один из первых прототипов беспилотного автомобиля Яндекса

С первых испытаний прошло всего каких-то четыре года. За это время наши беспилотные автомобили преодолели путь от прототипов до целого флота из 170 машин, которые проехали уже больше 14 миллионов километров по дорогам России, США и Израиля. За это время беспилотные такси совершили 20 тысяч поездок в Иннополисе в Татарстане, мы потестировали беспилотники на заснеженных московских улицах и в субтропиках Тель-Авива, покатали на них гостей международной выставки в Лас-Вегасе, придумали и запустили младших братьев наших машин — роботов-курьеров, которые доставляют еду в нескольких городах России и в США, в штате Огайо.

И хотя беспилотные автомобили пока ещё не стали частью повседневной жизни, ими уже сложно кого-то удивить, по крайней мере в Москве или Иннополисе, жители которого ездят на беспилотном такси каждый день. Но впереди ещё много работы. Четыре года назад мы писали, что наш проект только в начале пути, и сегодня можем сказать, что на этом пути наступает новый важный этап.

Сегодня мы объявляем о начале тестирования беспилотного такси в Москве. Первые машины появятся уже этой осенью в Ясенево. Это один из самых больших районов Москвы, и местные жители очень часто ездят на такси по району, поэтому мы решили начать именно с него. Беспилотное такси можно будет вызвать в приложении Яндекс Go и доехать на нём до метро, торгового центра или спортзала. Такси будет возить пассажиров в районе станций метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк».

Вы можете поучаствовать в тестировании, если вам исполнилось 18 лет. Для этого нужно подать заявку на сайте https://sdg.yandex.ru/taxi/yasenevo и ждать ответа. Только должны предупредить — тестирование будет проходить поэтапно, и заявки мы будем одобрять постепенно, так что, возможно, ответ придёт не быстро. Но мы будем расширять программу тестирования и надеемся, что беспилотным такси смогут воспользоваться все желающие. И что когда-нибудь мы привыкнем к нему так же, как привыкли к тому, что такси можно вызвать из приложения и уехать за несколько минут.